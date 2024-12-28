Ювентус - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.12.2024

Крайне редко "Ювентус" подходил к матчу против "Фиорентины", отставая от нее в турнирной таблице Серии А. Сейчас как раз такой случай. Правда, "фиалки" проиграли в двух последних турах, а "зебры" в последнем победили, так что в случае победы хозяев в этом очном матче они обойдут гостей. Однако победу будет вовсе непросто добыть. Скорее всего, ее придется вымучивать.

Серия А. 18-й тур

29 декабря. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

"Ювентус" может начать серию побед. Что для него редкость. Две победы в лиге он связывал лишь дважды в сезоне, в последний раз - в начале ноября. После чего сыграл четырежды подряд вничью и лишь затем с трудом победил в Монце. Рано забил, но быстро пропустил, далее забил в бардаке в штрафной соперника, не создавал достаточно, немало позволял сопернику.

Тьяго Мотта после того матча много говорил о тактике, о позициях игроков. Потому что об игре особо нечего говорить. Да и в этот раз вынужден говорить больше о трансферах в январе, о травмах. В целом же в последнее время игра выглядит серой, несбалансированной, вызывающей уныние. Как при Массимилиано Аллегри.

Две победы ныне "Юве" связывает. Но первая из них - в Кубке над "Кальяри" со счетом 4:0. В еще одном другом турнире он победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Но в Серии А перед "Монцей" дважды подряд спасся от поражения на 2:2 лишь в добавленное время. Причем оба раза дома - против участника Лиги Чемпионов "Болоньи" и тогда последней команды лиги "Венеции".

Поражений в лиге с начала сезона нет, но ничьих слишком много. Десять в 17-ти матчах. В том числе 0:0 дома против "Наполи", "Ромы", 2:2 дома против "Болоньи", 1:0 дома над "Лацио", игравшим с 24-ой минуты вдесятером (гол состоялся на 84-ой). 0:0 в гостях с "Миланом" и неожиданно яркая, но также ничья в гостях с "Интером" - 4:4.

"Фиорентина" одержала в лиге в сезоне на две победы больше - 9:7, но и проиграла на три матча больше. Причем два из трех поражений состоялись в двух последних матчах. В вязкой борьбе с "Болоньей" и "Удинезе". Эти неудачи прервали серию из восьми побед в лиге подряд, лучшую для команды с 1960-го года, и явно остудили ее энтузиазм.

В обоих последних матчах она создала. Но попадала в стойку или во вратаря (дважды в стойку против "Удинезе" уже при счете 1:2). И пропускала слишком много атак. Раффаэле Палладино заявил, что его команда провела первый тайм против "Удинезе" очень хорошо, создавала и ничего не позволяла сопернику, но не добила его, а во втором просто прекратила играть.

Что касается других турниров, то "фиалки" уже вылетели из Кубка от "Эмполи", в Лиге Конференций в последних матчах добывали и 7:0 над ЛАСКом, и 1:1 с "Виторией". А что касается матчей против других грандов в лиге, то здесь и минимальные поражения в гостях от "Аталанты" и "Болоньи", и минимальные победы дома над "Лацио" и "Миланом". 5:1 над "Ромой" - исключение.

"Ювентус" - первый в лиге по владению мячом. "Фиорентина" - лишь девятая. А вот по ударам по воротам обе в середняках (9-11 места). Хотя по забитым мячам занимают 4-5 места. Мотта заявляет, что владение мячом дает тебе больше шансов, но признает, что нужно действовать с ним эффективнее. Ожидаемо требует баланс и интенсивность.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" продолжает страдать от травм. В последнем матче во втором тайме был заменен Коопмейнерс. Он будет в заявке, но неясно, готов ли к стартовому составу. А если да - неясно, выйдет ли в центре поля или на позиции "десятки". В Монце играл в центре, а "десятку" играл вернувшийся после травмы Нико Гонсалес. Он забил.

Забил и опорник МакКенни, вынужденный играть слева в обороне. Туда хотя бы должен вернуться Камбиазо.

Также далеко не впервые под вопросом Луис и Данило. Хотя вроде бы в заявке они будут. Но вряд ли попадут в стартовый состав. Веа, Милик, Кабал и Бремер не в заявке.

В "Фиорентине", кроме Эдоардо Бове, все готовы. Хотя Палладино предпочитает стабильный состав. Тем более, что Додо отбыл дисквалификацию. Дилемма остается насчет атакеров Гудмундссона и Бельтрана. Оба на поле либо один? И на какой позиции? Если один, то второго заменит либо вингер Соттил, либо дополнительный опорник - Ричардсон, Мандрагора.

Интересно противостояние центрфорвардов. Влахович и Кен играют против бывших клубов. Душан никогда не забивал "Фиорентине", но в хорошей форме - забил в трех матчах во всех турнирах подряд перед "Монцей". Мойзе как раз забил в последнем матче после четырех подряд без голов.

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Н. Гонсалес, Йилдиз, Влахович

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Катальди, Кольпани, Ричардсон, Бельтран, Кен

Цифры и факты

В лиге "Ювентус" выиграл три последних очных матча со счетом 1:0, перед этим сыграл вничью, а перед этим проиграл

В последних 11-ти очных матчах в Турине во всех турнирах "Ювентус" побеждал десять раз, проиграв однажды. Поражение состоялось в 2020-ом году со счетом 0:3. После него в четырех очных матчах дома "Юве" побеждал и не пропускал

В последних девяти очных матчах на всех полях во всех турнирах забивалось менее трех мячей. В пяти из них - один

"Ювентус" не проигрывал никому в последних 25-ти матчах лиги на всех полях, но выиграл из них лишь девять. В последнем он победил, прервав серию из четырех ничьих

"Фиорентина" не проигрывала в десяти матчах лиги подряд - девять побед и ничья, победила в восьми матчах лиги подряд. Обе эти серии прервались двумя поражениями в двух последних матчах

Поражением в Болонье прервалась серия "Фиорентины" из четырех гостевых побед в лиге подряд. Во всех турнирах в гостях в четырех последних матчах она побеждала лишь однажды - также ничья и два поражения

Дома в лиге "Ювентус" в двух последних матчах играл со счетом 2:2. В семи последних таких он побеждал дважды и пять раз сыграл вничью. Не проигрывал в 16-ти таких последних, но выиграл лишь шесть из них при десяти ничьих

Прогноз: Ювентус - Фиорентина 1:0

Мотта предостерегает от организованности соперника, от его умного тренера и особенно - от опасности "Фиорентины" в контратаках. Тактически "фиалки" вполне могут поймать "зебр" на стерильном владении мячом, организовав свои быстрые эффективные контратаки. Однако они сейчас не в лучшей форме, начали проигрывать. Упустили момент?

Здесь главным фактором является история. Точнее - даже психология. "Фиорентина" испытывает комплекс неполноценности перед ненавидимым соперником, особенно в гостях. Даже редко забивает ему в Турине. Оттого и такой наш прогноз.