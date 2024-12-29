Встреча наибольших неудачников лиги. Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.12.2024

Встреча наибольших неудачников, наибольших разочарований Серии А с начала сезона. Так называют матч "Милан" - "Рома" везде. И совершенно справедливо. "Россонери", серебряный призер предыдущего сезона, ныне на восьмом месте. "Джаллоросси" десятые, неделю тому опережали зону вылета лишь на два очка. Обе хотят показать хоть какой-то прогресс, внушить хотя бы какой-то оптимизм болельщикам перед новым годом.

Серия А. 18-й тур

29 декабря. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 2 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 3 "Наполи" 17 12 2 3 26-12 38 4 "Лацио" 18 11 2 5 33-25 35 5 "Фиорентина" 16 9 4 3 29-13 31 6 "Ювентус" 17 7 10 0 28-13 31 7 "Болонья" 16 7 7 2 23-18 28 8 "Милан" 16 7 5 4 25-16 26 9 "Удинезе" 17 7 2 8 21-26 23 10 Рома 17 5 4 8 23-23 19 11 "Торино" 17 5 4 8 17-22 19 12 "Эмполи" 18 4 7 7 17-21 19 13 "Дженоа" 18 4 7 7 16-27 19 14 "Парма" 18 4 6 8 25-34 18 15 Лечче 17 4 4 9 11-29 16 16 Комо 17 3 6 8 18-30 15 17 Верона 17 5 0 12 21-40 15 18 "Кальяри" 18 3 5 10 16-31 14 19 Венеция 17 3 4 10 17-30 13 20 Монца 18 1 7 10 16-25 10

"Милан" плетется по сезону. В лиге - уж точно. Одна победа в трех последних матчах там, две - в шести. В сопровождении ссор Паулу Фонсеки с игроками вплоть до ссылки в запас, его жалоб на них, даже на недостаточные усилия на поле, с угрозами выпустить юношескую команду. С жалобами и на арбитров. Атмосфера в клубе удручающая, и ясно, что команда никак не может завестись, не может найти свою игру.

Матчи получаются разными. 3:3 в Кальяри, неожиданно уверенная победа над "Эмполи" (3:0), доминирование над "Аталантой" в первом тайме, но отход в глухую оборону во втором и поражение из-за гола на 87-ой минуте. Унылые "нулевки" дома против "Милана" и "Дженоа". Последнюю болельщики освистывали, протестуя против игроков и руководства клуба и на стадионе, и даже на входе на Рождественскую вечеринку клуба.

В последнем матче была добыта унылая победа в Вероне (1:0) благодаря восьмому голу в сезоне во всех турнирах опорника Рейндерса. Фонсека говорил о заторможенности, отсутствии агрессии и плохих решениях тогда в первом тайме, но и о владении мячом и четкой стабильной обороне. Говорил о травмах и заявил, что в такой ситуации доволен победой, которая была важнее игры.

"Рома" вроде бы находит даже игру. Добыла четыре разгромные победы в пяти последних матчах во всех турнирах. В последнем - 5:0 над "Пармой", которой "Милан" ранее в сезоне проиграл. Может возникнуть ощущение, что "волки" выздоравливают после двух смен тренеров с начала сезона и кошмарных серий. Обожаемый болельщиками Клаудио Раньери принес энтузиазм, сплоченность, организованность, боевитость.

Впрочем, все эти четыре разгрома состоялись дома. А в гостях "Рома" не побеждала в 11-ти последних матчах лиги и в 15-ти - во всех турнирах. Проиграла четыре последних в лиге. Последний - в совершенно кошмарной манере в Комо (0:2), выдав там провальный второй тайм с 1:14 по ударам по воротам и пропустив дважды в добавленное время. Раньери признает, что существование двух команд - домашней и гостевой - недопустимо.

Клаудио также спросили после "Пармы", лучший ли это матч "Ромы" под его руководством. Тот не спешил восхвалять команду, вместо этого заявив, что ей еще нужно добавлять. Прежде всего - в гостях.

Также слежует отметить, что один из разгромов состоялся в Кубке, и над командой из Серии Б - 4:1 над "Сампдорией". "Милан" также добыл разгром над командой из Второго дивизиона в Коппа - 6:1 над "Сассуоло", что ему в лиге не помогло.

Фонсека заявляет, что всегда хочет доминировать, владеть мячом, атаковать. Но ныне очень доволен обороной команды, пропустившей лишь в одном из пяти последних матчей лиги. Она заиграла прагматичнее, то есть серее в атаке. Раньери также говорит о важности атаки, доминирования, и его команда много создает, много забивает. Но он всегда может вернуться к своей прагматичной природе. Особенно - в гостях против гранда.

Последние матчи команд

Кадры

"Милан" продолжает страдать от травм. В предыдущем матче вылетел еще и Рафаэль Леау. Не возвращаются Пулишич, Лофтус-Чик, Окафор, Муса. Что оставит в стартовом составе в центре поля крайнего защитника Терраччьяно, а на левый фланг обороны вернет опального Тео Эрнандеса. Сообщают, что он поговорил с тренером, восстановил отношения и вернется в стартовый состав. Позади другого левого защитника Хименеса.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Милан – Рома Смотреть трансляцию

Вернулся после очень тяжелой травмы опорник Беннасер. В стартовом составе он играть не может, но на замену должен выйти.

В центре обороны состав в последнее время стабилен. Габбия и Тиав играют много. Из-за чего и множатся слухи об уходе Томори зимой. Павлович также в запасе.

В "Роме" травмирован лишь опорник Кристанте. При этом все же ожидается стабильность состава. Неспроста против "Пармы" Раньери даже не выполнил ни одной замены. Ныне возможна одна - атакера Эль-Шаарави заменит более оборонительный Писилли. А вот Челик, Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Бальданци, Шомуродов, Залевски в запасе. Скамейка сильнее и насыщеннее, чем на этот раз у "Милана".

Артем Довбик сделал дубль против "Сампдории" в Кубке, забил "Парме" в лиге, добавил ассист там, пусть и курьезный, пятой точкой. А главное - играл очень активно, нацеленно на ворота и связанно с партнерами по команде. Раньери призывает его постоянно бить по воротам, не бояться, а партнеров по команде - постоянно искать его "кроссами" с флангов. Увидим, сработает ли против более серьезного соперника.

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Ф. Терраччьяно, Чуквуэзе, Рейндерс, А. Хименес, Мората

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Писилли, Довбик

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды встречались во всех турнирах четырежды. В лиге оба матча выиграл "Милан" - 3:1 в Милане и 2:1 в Риме, в Лиге Европы - "Рома" - 2:1 в Риме и 1:0 в Милане. В позапрошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, а до этого "Милан" выиграл три очных матча подряд. В лиге "Милан" не проигрывал этому сопернику в девяти последних матчах - шесть побед, три ничьи

На "Сан Сиро" во всех турнирах "Милан" проиграл последний очный матч, но в лиге не проигрывал в последних шести таких - четыре победы, две ничьи. Правда, прямо перед этим проиграл три таких подряд

В восьми последних очных матчах в лиге забивали обе команды. В семи из них в целом забивалось как минимум три мяча. "Милан" забивал в последних 13-ти очных матчах в лиге на всех полях, "Рома" - в восьми

В Милане в лиге "Рома" пропускала как минимиум два мяча от "Милана" в последних шести матчах. Более длинная такая серия в последний раз состоялась между 1942-53 годами (8)

В лиге на всех полях против всех победа над "Пармой" стала второй для "Ромы" в трех последних матчах, но и второй в семи последних при пяти поражениях. Эта победа также прервала серию в лиге из шести матчей с пропущенными

"Рома" не побеждала в 11-ти последних гостевых матчах лиги - пять ничьих, шесть поражений. В последних четырех она проигрывала. В последних шести - пропускала. Во всех турнирах в гостях она не проиграла в последних 15-ти матчах - восемь ничьих, семь поражений

"Милан" выиграл один из трех (ничья и поражение) и два из шести (три ничьи и поражение) последних матчей лиги на всех полях. В двух из пяти последних таких он не забивал. Правда, в четырех из пяти последних не пропускал

Дома в лиге "Милан" выиграл один из четырех последних матчей при двух ничьих 0:0 и поражении. При этом в шести из семи последних таких матчей он не пропускал

Паулу Фонсека тренировал "Рому" в 2019-21 годах, сменив на посту Клаудио Раньери

Прогноз: Милан - Рома 1:1

Раньери отмечает, что "Милан" очень мало пропускает дома в лиге (4), а "Рома" мало забивает в гостях в лиге (5). И вообще напоминает об ужасной гостевой игре своей команды, потому требует от нее особенную игру на "Сан Сиро" и борьбу до конца. Впрочем, и "Милан" забивает не всегда, даже дома. Побед в сезоне в лиге в целом обеим командам точно не хватает.

"Рома" вроде бы добавила в последнее время, но не в гостях. Следует ожидать ее прогресс в игре на этом выезде, но не победу. "Милан" же дома, но и там редко побеждает. Да еще и страдает от травм. Потому стоит ставить на ничью. Стоит также пойти против статистики очных матчей и не ставить на обилие голов.