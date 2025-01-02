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Интер - Аталанта. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Италии на 02.01.2025
Более сильная полуфинальная пара на данный момент
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"Милан" - "Ювентус" - более статусная вывеска в историческом плане. Но именно первый полуфинал розыгрыша Суперкубка Италии кажется центральным, учитывая нынешнее состояние команд. "Интер" и "Аталанта" в отличной форме, выдают мощные серии во внутреннеитальянских турнирах, находятся на высоких местах в Серии А. Матч между ними может получиться замечательным.
Суперкубок Италии. Полуфинал
2 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"
"Интер" - "Аталанта"
Главный арбитр: Даниэле Киффи
Состояние команд
Заявление об отличной форме "Аталанты" можно оспорить. В последних четырех матчах Серии А она не побеждала с разницей более одного мяча. Победы над "Миланом" и "Эмполи" и ничью в гостях с "Лацио" добыла лишь благодаря голам на 86-88 минутах. В последнем матче, против "лациале", провалила первый тайм. По ударам по воротам на 45-ой минуте проигрывала со счетом 2:8.
Впрочем, второй тайм она выиграла по ударам со счетом 10:3, плотно прижала "Лацио" к его воротам и была близка к победе. А эта ничья прервала серию из 11-ти побед в лиге подряд, в том числе 3:0 в гостях против "Наполи". И оставила бергамскую команду на первом месте в лиге по набранным очкам. "Богиня" очень сильна и хочет в 2025-ом году поддержать уровень блестящего 2024-го.
Блестящим 2024-й год был и для "Интера". Чемпиона и обладателя Суперкубка Италии. Он лидирует в лиге по потерянным очкам, также давно не проигрывал на внутренней арене. Еще и побеждает с разгромом. 3:0 в Кальяри добыл после серого первого тайма и без особых усилий, голами со стандартных положений. А 16-го декабря вынес тот же "Лацио" в том же Риме со счетом 6:0.
Преимущество "Интера" над "Аталантой" - в игровой форме. У него также бывают сложные матчи, но таких меньше. Его оборона гораздо стабильнее. Также преимущество в психологии после побед со счетом 4:0 в двух последних очных матчах, когда начинал забивать очень рано. Преимущество и в умении Симоне Индзаги, обладателя трех последних Суперкубков, выигрывать кубковые матчи.
В "Интере" заявляют, что ставят целью выиграть каждый турнир, а представители "Аталанты" говорят о радости от одного участия в таком, об историческом достижении клуба. То есть теоретически последние менее амбициозны. С другой стороны, на первых больше давления. Да и "Аталанта" уже не раз ставила многих заносчивых фаворитов на место. Она способна победить кого-либо.
Обе команды играют с тремя центральными защитниками, обе посылают латералей далеко вперед, в атаку. Обе не зацикливаются на владении мячом, а играют вертикально. При этом "Аталанта" знаменита высоким прессингом в атаке, "Интер" же сильнее ее в обороне.
Последние матчи команд
Кадры
Уже несколько матчей отсутствует лучший бомбардир "Аталанты" Матео Ретеги. Да и до травмы он выглядел потерявшим форму. Возможно, с этим связана и потеря формы команды. Как бы то ни было, вновь придется играть без настоящего центрфорварда. Впрочем, атакующие полузащитники Лукман и Де Кетеларе в отличной форме, их дублеры Дзаньоло и Брешианини забивали в последнее время.
Как всегда, дилемма - на позиции между центром поля и атакой. Пашалич приносит баланс в Топ-матчах, но, возможно, Гасперини в итоге решится выставить более атакующего игрока - Дзаньоло, Брешианини, Самарджича.
Вернулся латераль Руджери и может сдвинуть Дзаппакосту. А в центре обороны четыре игрока на три позиции - Коссуну, Хиен, Джимсити и Колашинац. При том, что Куадрадо и Годфри отсутствуют.
Проблемы "Интера" в обороне уменьшились - Димарко и Дармиан возвращаются. Но вряд ли последний готов к стартовому составу. А Павар и Ачерби по-прежнему отсутствуют. В центре поля и в атаке как раз есть варианты для замен Чалханоглу, Бареллы, Мхитаряна, Тюрама и Лаутаро Мартинеса - Асллани, Зелински, Фраттези, Тареми, Арнаутович, Корреа.
Тюрам и Лаутаро забивали в последнее вемя, причем последний прервал "сухую" серию, длившуюся во всех турнирах с третьего ноября. Барелла в Кальяри сделал два ассиста.
"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес
"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман
Цифры и факты
- "Интер" выиграл два последних матча со счетом 4:0. Серия его побед над "Аталантой" составляет шесть матчей, а прямо перед этим два очных завершились вничью. "Аталанта" не побеждала "Интер" в последних 13-ти матчах - пять ничьх и восемь поражений
- Обе команды проиграли свои последние матчи Лиги Чемпионов, но против итальянских соперников во всех турнирах серия "Интера" без поражений составляет 13 матчей (11 побед, две ничьи), а серия "Аталанты" - 14 (12 побед, две ничьи)
- Текущая серия побед "Интера" над итальянскими соперниками во всех турнирах составляет шесть матчей, "Аталанта" не выиграла последний матч против итальянского соперника, но перед этим выиграла 12 таких подряд
- "Интер" не пропускал в четырех последних матчах против итальянских соперников, "Аталанта" пропускала в трех последних таких
- "Аталанта" забивала в 14-ти последних матчах против всех во всех турнирах, а против итальянских соперников забивала в последних 16-ти. "Интер" был последним итальянским соперником, которому она не забивала
- "Интер" забивал в 18-ти из последних 19-ти последних матчей против всех во всех турнирах, а против итальянских соперников забивал в последнем 21-ом матче
- "Интер" - второй в истории по выигранным Суперкубкам Италии - восемь, на один меньше, чем у "Ювентуса". "Нерадзурри" выиграли три последних таких турнира. "Аталанта" никогда не участвовала в этом турнире
- Симоне Индзаги - первый в истории по выигранным Суперкубкам в качестве главного тренера с пятью. Он не проиграл ни одного такого турнира. Джан Пьеро Гасперини участвовал в этом турнире в качестве главного тренера лишь однажды - в 2011-ом году, во главе "Интера". Тогда он проиграл "Милану"
- Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени. В случае ничьей в основное сразу же состоится серия пенальти
Прогноз: Интер - Аталанта 2:1
Гасперини надеется, что на этот раз его команда не начнет так плохо против "Интера", как в последних двух матчах, в которых в итоге получила 0:4. Те матчи и вправду были аномалией, и борьба между этими командами должна быть гораздо более плотной. Но все же "Интер" ныне в лучшей форме, а во внутреннеитальянских кубковых турнирах Индзаги - один из лучших тренеров в истории.
Скорее всего, обе команды забьют. А наиболее логичные ставки на результат - победа "Интера" с разницей в один мяч либо в серии пенальти.
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