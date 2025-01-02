Интер - Аталанта. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Италии на 02.01.2025

"Милан" - "Ювентус" - более статусная вывеска в историческом плане. Но именно первый полуфинал розыгрыша Суперкубка Италии кажется центральным, учитывая нынешнее состояние команд. "Интер" и "Аталанта" в отличной форме, выдают мощные серии во внутреннеитальянских турнирах, находятся на высоких местах в Серии А. Матч между ними может получиться замечательным.

Суперкубок Италии. Полуфинал

2 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

Заявление об отличной форме "Аталанты" можно оспорить. В последних четырех матчах Серии А она не побеждала с разницей более одного мяча. Победы над "Миланом" и "Эмполи" и ничью в гостях с "Лацио" добыла лишь благодаря голам на 86-88 минутах. В последнем матче, против "лациале", провалила первый тайм. По ударам по воротам на 45-ой минуте проигрывала со счетом 2:8.

Впрочем, второй тайм она выиграла по ударам со счетом 10:3, плотно прижала "Лацио" к его воротам и была близка к победе. А эта ничья прервала серию из 11-ти побед в лиге подряд, в том числе 3:0 в гостях против "Наполи". И оставила бергамскую команду на первом месте в лиге по набранным очкам. "Богиня" очень сильна и хочет в 2025-ом году поддержать уровень блестящего 2024-го.

Блестящим 2024-й год был и для "Интера". Чемпиона и обладателя Суперкубка Италии. Он лидирует в лиге по потерянным очкам, также давно не проигрывал на внутренней арене. Еще и побеждает с разгромом. 3:0 в Кальяри добыл после серого первого тайма и без особых усилий, голами со стандартных положений. А 16-го декабря вынес тот же "Лацио" в том же Риме со счетом 6:0.

Преимущество "Интера" над "Аталантой" - в игровой форме. У него также бывают сложные матчи, но таких меньше. Его оборона гораздо стабильнее. Также преимущество в психологии после побед со счетом 4:0 в двух последних очных матчах, когда начинал забивать очень рано. Преимущество и в умении Симоне Индзаги, обладателя трех последних Суперкубков, выигрывать кубковые матчи.

В "Интере" заявляют, что ставят целью выиграть каждый турнир, а представители "Аталанты" говорят о радости от одного участия в таком, об историческом достижении клуба. То есть теоретически последние менее амбициозны. С другой стороны, на первых больше давления. Да и "Аталанта" уже не раз ставила многих заносчивых фаворитов на место. Она способна победить кого-либо.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками, обе посылают латералей далеко вперед, в атаку. Обе не зацикливаются на владении мячом, а играют вертикально. При этом "Аталанта" знаменита высоким прессингом в атаке, "Интер" же сильнее ее в обороне.

Последние матчи команд

Кадры

Уже несколько матчей отсутствует лучший бомбардир "Аталанты" Матео Ретеги. Да и до травмы он выглядел потерявшим форму. Возможно, с этим связана и потеря формы команды. Как бы то ни было, вновь придется играть без настоящего центрфорварда. Впрочем, атакующие полузащитники Лукман и Де Кетеларе в отличной форме, их дублеры Дзаньоло и Брешианини забивали в последнее время.

Как всегда, дилемма - на позиции между центром поля и атакой. Пашалич приносит баланс в Топ-матчах, но, возможно, Гасперини в итоге решится выставить более атакующего игрока - Дзаньоло, Брешианини, Самарджича.

Вернулся латераль Руджери и может сдвинуть Дзаппакосту. А в центре обороны четыре игрока на три позиции - Коссуну, Хиен, Джимсити и Колашинац. При том, что Куадрадо и Годфри отсутствуют.

Проблемы "Интера" в обороне уменьшились - Димарко и Дармиан возвращаются. Но вряд ли последний готов к стартовому составу. А Павар и Ачерби по-прежнему отсутствуют. В центре поля и в атаке как раз есть варианты для замен Чалханоглу, Бареллы, Мхитаряна, Тюрама и Лаутаро Мартинеса - Асллани, Зелински, Фраттези, Тареми, Арнаутович, Корреа.

Тюрам и Лаутаро забивали в последнее вемя, причем последний прервал "сухую" серию, длившуюся во всех турнирах с третьего ноября. Барелла в Кальяри сделал два ассиста.

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

"Интер" выиграл два последних матча со счетом 4:0. Серия его побед над "Аталантой" составляет шесть матчей, а прямо перед этим два очных завершились вничью. "Аталанта" не побеждала "Интер" в последних 13-ти матчах - пять ничьх и восемь поражений

Обе команды проиграли свои последние матчи Лиги Чемпионов, но против итальянских соперников во всех турнирах серия "Интера" без поражений составляет 13 матчей (11 побед, две ничьи), а серия "Аталанты" - 14 (12 побед, две ничьи)

Текущая серия побед "Интера" над итальянскими соперниками во всех турнирах составляет шесть матчей, "Аталанта" не выиграла последний матч против итальянского соперника, но перед этим выиграла 12 таких подряд

"Интер" не пропускал в четырех последних матчах против итальянских соперников, "Аталанта" пропускала в трех последних таких

"Аталанта" забивала в 14-ти последних матчах против всех во всех турнирах, а против итальянских соперников забивала в последних 16-ти. "Интер" был последним итальянским соперником, которому она не забивала

"Интер" забивал в 18-ти из последних 19-ти последних матчей против всех во всех турнирах, а против итальянских соперников забивал в последнем 21-ом матче

"Интер" - второй в истории по выигранным Суперкубкам Италии - восемь, на один меньше, чем у "Ювентуса". "Нерадзурри" выиграли три последних таких турнира. "Аталанта" никогда не участвовала в этом турнире

Симоне Индзаги - первый в истории по выигранным Суперкубкам в качестве главного тренера с пятью. Он не проиграл ни одного такого турнира. Джан Пьеро Гасперини участвовал в этом турнире в качестве главного тренера лишь однажды - в 2011-ом году, во главе "Интера". Тогда он проиграл "Милану"

Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени. В случае ничьей в основное сразу же состоится серия пенальти

Прогноз: Интер - Аталанта 2:1

Гасперини надеется, что на этот раз его команда не начнет так плохо против "Интера", как в последних двух матчах, в которых в итоге получила 0:4. Те матчи и вправду были аномалией, и борьба между этими командами должна быть гораздо более плотной. Но все же "Интер" ныне в лучшей форме, а во внутреннеитальянских кубковых турнирах Индзаги - один из лучших тренеров в истории.

Скорее всего, обе команды забьют. А наиболее логичные ставки на результат - победа "Интера" с разницей в один мяч либо в серии пенальти.