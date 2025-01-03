Ювентус - Милан. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Италии на 03.01.2025

В первом полуфинале Суперкубка Италии встречались одни из лучших команд Серии А в сезоне 2024/25 - "Интер" и "Аталанта". Во втором встречаются одни из наибольших разочарований - "Милан" и "Ювентус". Оба не входят в Топ-5 лиги, оба бушуют. "Россонери" даже сменили тренера, и Сержиу Консейсау дебютирует сегодня. Что способен нам принести матч между такими командами?

Суперкубок Италии. Полуфинал

3 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

"Милан" уволил Паулу Фонсеку после потери очков в третьем матче Серии А из последних четырех, пятом из последних семи, четвертом из последних пяти домашних. Португалец говорил о преимуществе своей команды, агрессии и креативе, считал, что заслужила победу над "Ромой". Но не добыла ее (1:1), а могла и проиграть. До этого же сыграла вничью с "Дженоа" (0:0), еле дожала "Верону" (1:0).

После победы над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов 11-го декабря Фонсека даже на камеру выступил против игроков, заявляя, что не выкладываются и не стараются как следует и готов заменить всех юношеской командой.

В целом клуб сейчас в диком бардаке. В таком и происходило увольнение Фонсеки. Его отпустили на послематчевую пресс-конференцию, не сообщив об увольнении, хотя СМИ уже все знали, официально клуб сообщил об увольнении в прессу лишь часов через десять после того, как сам Фонсека подтвердил такое. Еще и сообщают, что с Консейсау договорились перед матчем против "Ромы".

Реально ли в таком состоянии залечить игровые, психологические и административные раны и сразу же преуспеть в Суперкубке? Реально, если у тебя в соперниках нынешний "Ювентус". Его также сильно лихорадит. Он также добывает результаты в Лиге Чемпионов и в Кубке Италии, но в Серии А не способен победить. В 18-ти матчах 11 раз сыграл вничью. В шести последних там - пять раз.

Он забил дважды в четырех матчах лиги подряд. Проблема, что пропустил дважды в трех из этих четырех. И проблема, что в двух из них пропускал после 82-ой минуты. "Фиорентине" удалось дважды отыграться, в том числе на 87-ой, и Тьяго Мотта жаловался, что его команда не добила соперника, когда могла, и вообще много позволяла ему в обороне.

Еще до этого матча "Юве" терял очки из-за пропущенных в концовке от "Кальяри" и "Лечче". Он потерял свою знаменитую способность герметично удерживать результат. Хотя и дважды подряд выцарапывал ничью голами в добавленное время. Но такая ипохондричная игра совершенно ему не на пользу.

Мотта не под угрозой отставки, но чувствует себя весьма неудобно. Тем более - когда его показатели сравнивают с показателями Массимилиано Аллегри даже в предыдущем сером сезоне. Даже в таком Аллегри принес команде трофей - Кубок Италии, и трофей может снять давление с Мотты. Пока же Тьяго говорит, что результаты его интересуют меньше, чем построение игры.

Консейсау признает, что подготовиться к такому матчу так быстро сложно, но не хочет искать отмазок. Хочет видеть компактную и агрессивную команду, заявляет, что игроки скромны и желают изменить ситуацию. А Мотта говорит, что из-за смены тренера "Милана" "Ювентус" готов к любому развитию событий. Требует от подопечных внимание к деталям и сконцентрированность.

Последние матчи команд

Кадры

Обе команды страдают от травм. У "Ювентуса" игроки как раз начали возвращаться, хотя и в такой ситуации в обороне нет никаких вариантов. Возможно повторение опорника МакКенни слева в защите. Не особо есть варианты и в центре поля, где Мотта игнорирует Фаджоли и Луиса.

Веа и Мбангула - кандидаты на фланги атаки, но первый только после травмы, а второй - запасной. Йилдиз слева, Франсишку Консейсау и Нико Гонсалес справа - лучшие кандидаты. Франсишку - сын Сержиу, так что может выйти интересное противостояние.

Позиция Тона Коопмейнерса на поле постоянно меняется - центр поля или "десятка"? Учитывая два гола Кефрена Тюрама в ворота "Фиорентины", его трудно будет выбить из стартового состава. Значит, француз выйдет в центре поля, а нидерландец - выше.

Консейсау-старший не может рассчитывать на главных вингеров своей новой команды - Леау и Чуквуэзе, а также на Окафора и Лофтуса-Чика. Защитник Терраччьяно, в последних матчах Фонсеки игравший в центре поля, не совсем здоров. Опорник Муса после травмы. Но как раз опорник Беннасер оправился от тяжелой травмы и уже получал игровые минуты. Готов ли выйти с первой?

Кристиан Пулишич возвращается, но готов ли к стартовому составу? Если нет, то Консейсау может выставить свою любимую тактическую схему 4-4-2 с форвардами Моратой и Абрахамом. Если да, то больше шансов на 4-3-3 с американцем справа и с 19-летним защитником Хименесом в роли левого вингера, которую испанец успешно исполнял в последние недели.

Следует обратить внимание на Тиджани Рейндерса. Автора девяти голов в сезоне. Опорника, который в последних матчах играет на позиции "десятки".

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Беннасер, Пулишич, Рейндерс, А. Хименес, Мората

Цифры и факты

Два последних очных матча завершились со счетом 0:0. До этого команды обменялись гостевыми победами со счетом 1:0. В последних семи очных матчах состоялись четыре ничьи при двух победах "Милана" и одной - "Ювентуса". В последних 12-ти "Ювентус" побеждал лишь дважды при шести ничьих и четырех поражениях

В Суперкубке команды встречались в последний раз в 2019-ом году. Тогда "Ювентус" победил со счетом 1:0. До того в 2016-ом году победил "Милан" в серии пенальти после 1:1 в игровое время. Кроме этого, они встречались в турнире в 2003-ом году. Тогда "Ювентус" победил в серии пенальти после 1:1 в игровое время

В последних восьми противостояниях "Ювентуса" и "Милана" на вылет семь раз верх брал первый, однажды - второй

"Ювентус" - рекордсмен по выигранным Суперкубкам Италии с девятью. Последний он выигрывал в январе 2021-го года. "Милан" по выигранным Суперкубкам третий с семью. Последний он выигрывал в декабре 2016-го года, победив в серии пенальти "Ювентус"

"Ювентус" проиграл лишь в одном матче во всех турнирах из последнего 31-го - в октябре в Лиге Чемпионов "Штутгарту" из-за пропущенного в добавленное время. "Милан" проиграл в одном из последних 12-ти - в декабре "Аталанте" в лиге из-за пропущенного на 87-ой минуте

В последних трех матчах во всех турнирах против всех "Милан" забил лишь два мяча и пропустил один. "Ювентус" в последних трех забил восемь и пропустил три, в последних четырех - забил десять и пропустил пять

В Суперкубке Италии не предусмотрено дополнительное время. В случае ничьей в основное команды сразу же перейдут к серии пенальти

Прогноз: Ювентус - Милан 1:1 (победа Ювентуса в серии пенальти)

Команды встречались 23-го ноября в лиге в Милане. Тогда они выдали совершенно тошнотворную "нулевку", даже не пытаясь забить. Побаиваемся чего-то такого и теперь, тем более, что речь о матче на вылет. Впрочем, с тех пор "Ювентус" все же добавил в атаке и убавил в обороне, а "Милан" на энтузиазме нового тренера, еще и любящего бег, интенсивность, агрессию.

Предполагаем, что все эти факторы приведут нас к чему-то среднему. Осторожный матч, но не совсем унылый. Равный. Вплоть до серии пенальти. А там все же сыграют традиции "Ювентуса", взявшего в Италии гораздо больше трофеев, чем "Милан", в том числе и кубковых, и в последнее время почти всегда выбивающего "россонери" в матчах на вылет.