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Фиорентина - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2025
Потенциально даже более интересный матч, чем Римское дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А не желает отставать от Суперкубка и в этот уик-энд предлагает нам два Топ-матча. Причем "Фиорентина" - "Наполи" может даже стать более острым, более интересным, чем Римское дерби. Отношения между болельщиками команд напряженные, матчи между ними почти всегда драматичны. А ныне, когда обе борются за высокие места, очный матч должен стать еще острее и драматичнее.
Серия А. 19-й тур
4 января. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Наполи"
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
Состояние команд
|1
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|2
|18
|13
|2
|3
|27-12
|41
|3
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4
|18
|11
|2
|5
|33-25
|35
|5
|17
|9
|5
|3
|31-15
|32
|6
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|7
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
"Наполи" ныне на втором месте в равенстве очков с первым. Чему сам Антонио Конте удивляется. Заявляя, что никто не ожидал от команды 41-го очка в первых 18-ти турах, и потому нужно аплодировать игрокам за такое достижение. "Фиорентина" же на пятом месте, в трех очках позади четвертого, выше "Ювентуса" и "Милана". Только что выдала свою лучшую серию побед в лиге с 1960-го года - восемь.
В последние недели, правда, команды несколько ослабели. Обе вылетели из Кубка Италии. "Фиорентина" прервала свою серию побед в лиге и начала серию поражений. Прервав ее на двух спасением в Турине против "Ювентуса" на 87-ой минуте. А "Наполи" в последних восьми матчах лиги побеждал с разницей более одного мяча лишь однажды. Тем не менее, речь об очень сильных, собранных командах.
В последнем матче "Наполи" владел мячом против "Венеции" из зоны вылета 67 процентов времени, по ударам по воротам победил со счетом 25:4, в створ - 8:2. Но долго не мог забить. Не реализовал пенальти. Понадобился выход на замену вроде бы уходящего в январе форварда Распадори вместо опорника Ангиссы и первый гол Джакомо с апреля. Третий 1:0 в последних шести матчах лиги.
Конте говорил об ощущениях "проклятой" игры, заколдованных ворот соперника, сообщил, что не удивился бы, если бы его команда проиграла такой матч.
"Фиорентина" не победила, но в гостях против "Ювентуса", где она всегда чувствует комплекс неполноценности, где проиграла десять из 11-ти предыдущих матчей, на этот раз отыгралась дважды и не проиграла. Раффаэле Палладино ожидаемо был очень доволен реакцией на пропущенные, возвращением, желанием игроков вернуться. "Удар Соттила на 87-ой минуте мы будто нанесли все вместе".
Обе команды не ищут владение мячом (9-10 места в лиге). "Фиорентина" также десятая по ударам по воротам. Зато по голам четвертая, то есть эффективно реализует. "Наполи" по ударам четвертый, но по голам шестой, особенно в последнее время забивает маловато. Потому Конте спрашивали о проблемах лидера атаки Лукаку. Антонио разозлился и потребовал говорить о команде, а не об отдельных игроках.
Последние матчи команд
Кадры
Лукаку забивал три матча назад, в Удине. Но теперь он остался без двух своих главных вингеров - Хвичи Кварацхелии и Маттео Политано. Одного из них может в итоге даже заменить защитник Спинаццола. Конте не исключает такую возможность. Хотя есть еще проснувшийся Распадори. Также голы и/или ассисты в последних трех матчах выдали все ведущие опорники - МакТоминей, Ангисса, Лоботка.
Потерял "Наполи", причем еще два матча назад, и ведущего центрального защитника Буонджорно. Жуан Жезус заменяет его хорошо.
В "Фиорентине", разумеется, отсутствует Бове. Также не в лучшей физической форме опорник Катальди и левый защитник Гозенс. Мандрагора, Ричардсон, Паризи могут их заменить. В атаке же игроков хватает. Даже присутствует постоянная дилемма между Бельтраном и Гудмундссоном. Оба могут сыграть слева в атаке, позади форварда или даже уйти в запас в пользу третьего опорника.
Внимание на форварда Мойзе Кена, выдавшего гол и ассист против "Ювентуса", и вингера Риккардо Соттила, забившего ему на 87-ой минуте. Кен уже с 11-ю голами в сезоне в лиге. Соттил с одним, но с четырьмя в Кубке и Лиге Конференций. И, разумеется, внимание на блестяще играющего вратаря Давида Де Хеа.
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Паризи, Адли, Катальди, Кольпани, Бельтран, Соттил, Кен
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Нерес, Лукаку, Спинаццола
Цифры и факты
- В последних шести очных матчах во всех турнирах на всех полях команды равны по победам - по две при двух ничьих. В последних двух во Флоренции состоялись ничьи 0:0 и 2:2, а перед этим в таких "Наполи" победил трижды подряд
- "Фиорентина" не побеждала в последних четырех матчах против всех на всех полях во всех турнирах - две ничьи и два поражения. В лиге она не побеждала в последних трех - два поражения и ничья, а сразу перед этим выиграла восемь матчей подряд
- "Фиорентина" проиграла последний домашний матч лиги, но перед этим в таких победила пять раз подряд, не проиграла 11 раз подряд (семь побед, четыре ничьи)
- "Наполи" выиграл три последних матча во всех турнирах, но перед этим проиграл в двух таких подряд. В лиге он выиграл последние три, а перед этим проиграл однажды
- В гостях в лиге "Наполи" выиграл три последних матча и не проиграл в восьми последних (шесть побед, две ничьи)
- В матчах лиги против других команд текущей Топ-7 в нынешнем сезоне команды одержали по одной победе. "Фиорентина" победила "Лацио" в сентябре, "Наполи" - "Болонью" в августе. Другие результаты флорентийцев в таких - ничья и два поражения, неаполитанцев - две ничьи и два поражения
- "Наполи" забивал в последних шести гостевых матчах лиги. Не пропускал в пяти из последних восьми таких. "Фиорентина" забивала в последних семи домашних матчах лиги, но пропускала в шести из них
- В последних восьми матчах лиги на всех полях "Наполи" побеждал с разницей более одного мяча однажды, "Фиорентина" - дважды
Прогноз: Фиорентина - Наполи 1:1
Команды очень сильны, но несколько устали в последнее время и добывают результаты с большим трудом. Да и в Топ-матчах с начала сезона редко побеждают. "Наполи" мало забивает и мало пропускает, "Фиорентина" в последних матчах мало забивает и многовато пропускает. По чьему сценарию пойдет матч? Скорее всего - по ничейному, и вряд ли с большим количеством голов.
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