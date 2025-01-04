Рома - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.01.2025

Клаудио Раньери заявляет, что в дерби турнирная таблица и любая логика не имеют значения. Привычные слова перед всеми дерби в мире. Марко Барони согласен с ним, еще и указывая, что в последних пяти матчах лиги команды равны по очкам, да и "Рома" начала забивать в два раза больше. При этом разницу в турнирной таблице в 15 очков нельзя игнорировать. Какой фактор перевесит?

Серия А. 19-й тур

5 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рома - Лаціо Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 19 14 2 3 30-12 44 2 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 3 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лацио" 18 11 2 5 33-25 35 5 "Ювентус" 18 7 11 0 30-15 32 6 "Фиорентина" 18 9 5 4 31-18 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Милан" 17 7 6 4 26-17 27 9 "Удинезе" 18 7 3 8 23-28 24 10 Рома 18 5 5 8 24-24 20 11 "Торино" 18 5 5 8 19-24 20 12 "Эмполи" 19 4 8 7 18-22 20

По мнению Раньери, декабрь доказал, что его "Рома" - сплоченная команда, что способна бороться и побеждать, что корабль на плаву, твердо держится на воде и плывет в нужном направлении, пусть и пока медленно. В своей третьей каденции в клубе, которая уже длится девять матчей, ему не понравились лишь отрезки в Неаполе и провальный матч в Комо, остальными же он доволен.

Последние результаты, в принципе, подтверждают. Четыре разгромные победы во всех турнирах за последний месяц. Энергичная положительная игра против "Милана" в гостях в предыдущем туре, когда в концовке чуть не победила (1:1). Причем разгромы - 4:1, 3:0, 4:1, 5:0 - состоялись в четырех последних домашних матчах. Ныне она также должна играть дома.

С другой стороны, "Лацио" также дома. И он как раз не должен убеждать никого в крепкости своего корабля. Он проводит положительный сезон с самого начала, держится на четвертом месте, опережая "Рому" на шесть мест и на 15 очков. Постоянно получает комплименты за живую энергичную активную атакующую игру. Здоровая интересная команда.

В последнее время, правда, "лациале" буксуют. Серия из семи побед подряд во всех турнирах, период из 11-ти побед в 12-ти матчах во всех турнирах остались в ноябре. В последних восьми матчах побед всего четыре. Три тура тому состоялось домашнее поражение от "Интера" со счетом 0:6, сразу после него - вымученная победа в Лечче против десятерых соперников на 87-ой минуте.

В своем последнем матче "орлы" также сыграли со счетом 1:1 против сильного соперника. "Аталанты". Даже вынося ее в первом тайме, но забив лишь однажды, а во втором провалившись и чудом пропустив лишь однажды, на 88-ой минуте.

Раньери очень хвалит "Лацио", говорит, что играет хорошо, быстро, без лишних касаний, много создает, играет компактно, заслуживает свое место. Барони хвалит Раньери, заявляя, что после его прихода "Рома" преобразилась, начала много забивать и в нынешней форме равна "Лацио", потому на таблицу нечего смотреть. Оба говорят об особой важности дерби, особой радости играть его.

Учитывая положительный сезон "орлов" и пробуждение в последнее время "волков", мы можем ожидать жаркое дерби с высокими скоростями, множестом интенсивных атак. Чего в нем совершенно не было в последнее время. С другой стороны, "Лацио" прямо сейчас буксует, а "Рома" все еще с памятью о кошмарных лете и осени, так что и множество ошибок, и боязнь играть обеих команд реальны.

Последние матчи команд

Кадры

Против "Аталанты" "Лацио" сумел выставить лишь пять полевых игроков в запасе. На этот раз будет чуть больше, но Лаццари, Патрик и Диа к стартовому составу почти наверняка не готовы. Весино, Нослин и Педро вне заявки. Так что в стартовом составе дилемма лишь между Исаксеном и Чауной на правом фланге атаки. Тем более, что Ровелла опомнился от повреждения.

В "Роме" отсутствуют лишь Челик, Кристанте и второй вратарь Райан, так что выбор есть. Но Раньери пытается сохранить стабильность состава. Поэтому дилемм, по сути, и нет. Суле, Бальданци и Лоренцо Пеллегрини не сдвинут никого, как и Эрмосо и Залевски. Возможно, Писилли сдвинет Эль-Шаарави и тем самым усилит центр поля, но скорее все же выйдет Стефан.

Артем Довбик пропустил тренировку первого января, но уже вернулся. В последних трех матчах во всех турнирах на его счету три гола и два ассиста. В Италии говорят о нем, требуя засиять в самый нужный момент - в дерби, и тем самым перезагрузить свой сезон. Возможно, уже перезагрузил его первый успех в Топ-матче - ассист и хорошая игра в Милане. Хочется сразу же продолжить.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Деле-Баширу, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

В последних семи очных матчах в лиге команды равны - по три победы и ничья. В предыдущем сезоне в лиге "Рома" победила в официально домашнем матче со счетом 1:0, а в официально гостевом состоялась ничья 0:0. Также в том сезоне в Кубке победил "Лацио" в официально домашнем матче - 1:0

"Рома" выигрывала Римское дерби дважды подряд в лиге в последний раз в 2016-ом году и не проигрывала Римское дерби трижды подряд в лиге в последний раз в 2017-18 годах. В нынешнем дерби оба этих достижения могут повториться

В последних четырех очных матчах в лиге и в пяти во всех турнирах забивалось менее двух мячей. "Лацио" выиграл три из пяти последних во всех турнирах со счетом 1:0, "Рома" - один со счетом 1:0, еще один завершился со счетом 0:0

В последних шести очных матчах во всех турнирах и в восьми из последних девяти забивала лишь одна команда

"Рома" не побеждала в 16-ти последних гостевых матчах во всех турнирах и в 12-ти в лиге, но в последних четырех на "Стадио Олимпико" во всех турнирах побеждала разгромно - 4:1, 3:0, 4:1, 5:0. "Лацио" не побеждал на "Стадио Олимпико" в трех из четырех последних матчей во всех турнирах - две ничьи и поражение

"Лацио" побеждал в двух из пяти последних матчей лиги на всех полях. Оба раза - с разницей в один мяч. Также в этих пяти он дважды проиграл и однажды сыграл вничью. Результаты "Ромы" в своих последних пяти таких точно такие же, хотя ее победы состоялись с разницей в три и пять мячей

"Лацио" забивал в шести из семи последних матчей во всех турнирах, но и пропускал в шести из семи последних. "Рома" забивала в пяти из шести последних таких, но пропускала в десяти из 12-ти последних таких

Прогноз: Рома - Лацио 2:1

Команды скорее заряжены на борьбу, чем боятся. Пусть и их игровая форма совсем не гладка. Да и играют обе в интенсивный, динамичный футбол, пусть и опять же, не всегда получается. Потому мы вправе рассчитывать на большее, чем 1:0 или 0:0. А кто победит? Любой результат реален. Но все же "Рома" идет вверх, а "Лацио" - вниз, последний еще и страдает от травм.

Отличится ли Довбик? Ощущение, что забьет или ассистирует.