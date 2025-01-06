Интер - Милан. Анонс и прогноз финала Суперкубка Италии на 06.01.2025

Прямая битва за трофей, шанс для "Интера" сравняться с "Ювентусом" по выигранным Суперкубкам (9), а Симоне Индзаги - по выигранным трофеям как тренер с рекордсменами "нерадзурри" (7), шанс для "Милана" взять 50-ый трофей в своей истории. И оставить позади каденцию Паулу Фонсеки. Атмосферу Миланского дерби и не нужно подогревать, но нынешнее обещает быть особенно жарким.

Суперкубок Италии. Финал

6 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

В дерби уровень, сила, форма, положение команд не имеют значение. Их даже часто выигрывает аутсайдер. Что мы видели вчера, когда "Рома" победила "Лацио", от которого отставала перед матчем в лиге на 15 очков. "Милан" отстает от "Интера" на 13, только что сменил тренера, так что несомненно является аутсайдером в дерби. То есть, по логике дерби, имеет отличные шансы выиграть его.

Последнее Дерби Делла Мадоннина как раз выиграл "Милан", не являясь фаворитом. В сентябре в лиге. Уже тогда его новый тренер Паулу Фонсека стоял на грани увольнения, но спасся благодаря победному голу на 89-ой минуте. Еще и прервав тем самым серию из шести поражений "Милана" в дерби подряд, когда казалось, что выработал комплекс неполноценности перед "Интером", просто боится его.

С тех пор "Милан" лихорадило, Фонсека в итоге был уволен в конце декабря. "Интер" же шел уверенно, не проигрывая итальянским командам. В целом набрав очень высокий уровень игры и уверенности в себе. Точнее, вернув его из предыдущего чемпионского сезона. Что лишний раз подтвердил в полуфинале Суперкубка, когда победил мощную "Аталанту" на классе, даже без особых проблем (2:0).

"Россонери" в своем полуфинале отыграли первый тайм крайне неудачно, даже не попав в створ ворот "Ювентуса". На уровне и в стиле игры при Фонсеке. Новый тренер Сержиу Консейсау кричал на игроков в перерыве, сердился на них. Также выполнил замены, выпустив второго форварда Абрахама и энергичного опорника Мусу. И это сработало, помогло прежде всего существенно повысить темп игры.

Голы удалось добыть лишь с пенальти и автогола, но этого хватило. Такая победа даже принесла больше энтузиазма и веры в себя. Теперь в "Милане" хотят оставить первую часть сезона позади и начать 2025-ый год трофеем, еще и выигранным в дерби. Консейсау и заявляет, что пришел не подружиться с игроками, а выигрывать, и сообщает, что будет часто сердиться и много требовать.

Требует он сверхинтенсивную игру, постоянный бег, прессинг, вертикальную игру прямо к воротам соперника. Такую команда и показала во втором тайме против "Юве". Хотя неточности и там было немало. Нет проблем с такой игрой и у "Интера", хотя он обычно прессингует не так высоко. Зато в атаку переключается стремительно и большими силами. Просто владеть мячом обе команды не любят.

"Интер" с Симоне Индзаги блестяще выступает в итальянских кубковых турнирах. Но в финалах ему обычно сложно. Два из пяти решились лишь в дополнительное время, еще один - в добавленное время к основному, в еще одном понадобился камбек. Впрочем, "Милан" свои последние четыре финала проиграл, даже не забив. В том числе получив 0:3 от этого самого "Интера" в Суперкубке два года тому.

Последние матчи команд

Кадры

В "Милане" вряд ли вернутся Леау, Чуквуэзе и Окафор, возможно, вернется Лофтус-Чик, но не в стартовый состав. Флоренци давно отсутствует. Остальные же на месте. Дилемма - в центре обороны. В последних матчах Фонсеки играла пара Тиав-Габбия, в первом матче Консейсау - Тиав-Томори. Дилемма и в центре поля - Беннасер только после травмы и не в форме, Муса же способствовал победному голу.

Выходы на замену Абрахама и Мусы называют одними из главных факторов камбека против "Ювентуса". В связи с тем главная дилемма - начать ли сразу же с двумя форвардами, любимой схемой Консейсау? Можно с двумя чистыми - Моратой и Абрахамом, можно одним из них выставить Пулишича. Либо же остаться с 4-3-3 с Пулишичем и 19-летним бывшим левым защитником Хименесом на флангах?

В "Интере" дилемм по тактической схеме давно нет - 3-5-2. Но из-за травмы Маркуса Тюрама в полуфинале возникли дилеммы по составу форвардов. Тареми, заменивший его тогда, Корреа или Арнаутович? Точно выйдет Лаутаро Мартинес, в Кальяри прервавший почти двухмесячную "сухую" серию. Автор единственного гола в предыдущем финале Суперкубка признает, что в плохой форме. Найдет ли ее сейчас?

Латераль Думфриз сделал дубль в полуфинале, центральный защитник Бастони забивал в Кальяри, латераль Аугусто забил "Комо", латераль Димарко забил в предыдущей встрече с "Миланом" в Суперкубке, так что голевые ресурсы "Интер" всегда способен найти.

В центре обороны по-прежнему отсутствуют Павар и Ачерби. Дармиан и Аугусто в случае надобности могут туда перейти, но на данный момент тройка ясна. Как и в центре поля, хотя Зелински, Асллани и Фраттези всегда готовы помочь.

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Корреа

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Мората, А. Хименес

Цифры и факты

Последняя очная встреча состоялась в сентябре 2024-го года в лиге. "Милан" выиграл ее благодаря голу на 89-ой минуте и прервал серию из шести поражений от "Интера" подряд

В Суперкубке команды встречались дважды. В 2023-ем году "Интер" победил со счетом 3:0. В 2011-ом - "Милан" со счетом 2:1

В трех последних очных матчах во всех турнирах забивалось более двух мячей (5:1, 2:1, 2:1), в трех до этого - два и менее (1:0, 2:0, 1:0)

В шести из девяти последних очных матчей во всех турнирах забивались голы в первые 18 минут. Шесть таких на счету "Интера", один - "Милана". И всякий раз побеждала именно команда, забившая так рано - пять раз "Интер", однажды - "Милан"

После побед в трех предыдущих сезонах "Интер" может стать первой командой в истории, выигравшей четыре Суперкубка подряд. "Милан" в последний раз выигрывал этот турнир в 2016-ом году. После чего проиграл два финала, в том числе и "Интеру" в 2023-ем году

"Милан" выиграл в своей истории 49 трофеев. Следующий станет его юбилейным - 50-ым. "Интер" выиграл 46

Симоне Индзаги - первый в истории по выигранным Суперкубкам в качестве главного тренера с пятью. Он может стать первым тренером, выигравшим четыре этих турнира подряд

Индзаги - третий в истории "Интера" по выигранным трофеям с шестью. Следующий сравняет его с лидерами - Эленио Эррерой и Роберто Манчини

"Интер" - второй в истории по выигранным Суперкубкам с восемью. Еще один сравняет его с лидером - "Ювентусом". "Милан" по выигранным Суперкубкам третий с семью

Серия "Интера" без поражений против итальянских соперников во всех турнирах составляет 14 матчей - 12 побед, две ничьи. Последним, кто побеждал его, был "Милан". Серия побед "нерадзурри" против таких соперников составляет семь матчей, серия без пропущенных - пять

"Интер" забивал в 19-ти из 20-ти последних матчей против всех во всех турнирах, а против итальянских соперников во всех турнирах забивал в последних 22-ух матчах

"Милан" проиграл в одном из последних 13-ти матчей во всех турнирах - в декабре "Аталанте" в лиге из-за пропущенного на 87-ой минуте, одержав за это время восемь побед и четырежды сыграв вничью

Прогноз: Интер - Милан 2:1

Индзаги - король Суперкубка и Кубков в целом. Из шести итальянских кубковых турниров с "Интером" он проиграл лишь один, да и тот - задолго до финала. Хотя свежесть и энтузиазм Консейсау способны удивить его команду, да и память о победе "Милана" в последнем дерби свежа, но свежа и о шести победах "Интера" подряд перед этим. В том числе 3:0 в Суперкубке два года назад.

Ожидаем игру на бешеных скоростях, хотя, возможно, очень неточную в решающем пасе и ударе. Должно выйти одно из лучших дерби за последние годы и должна быть плотная борьба. Но все же в итоге кубковая магия Индзаги видится главным козырем.