Лацио - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.01.2025

В последние недели "Лацио" получил тяжелые удары в Серии А в виде 0:6 дома от "Интера" и 0:2 от "Ромы". Последний уж точно состоялся совершенно невовремя, учитывая, что на этой неделе "орлы" празднуют 125-летие клуба. Тем не менее, праздничный выпуск футболок готов, как и праздничная церемония перед матчем против "Комо". Но удастся ли поддержать празднества победой?

Серия А. 20-й тур

10 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Комо"

Главный арбитр: Париде Тремолада

Состояние команд

1 "Наполи" 19 14 2 3 30-12 44 2 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 3 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лацио" 19 11 2 6 33-27 35 5 "Ювентус" 18 7 11 0 30-15 32 6 "Фиорентина" 18 9 5 4 31-18 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Милан" 17 7 6 4 26-17 27 9 "Удинезе" 19 7 4 8 23-28 25 10 Рома 19 6 5 8 26-24 23 11 "Торино" 19 5 6 8 19-24 21 12 "Эмполи" 19 4 8 7 18-22 20 13 "Дженоа" 19 4 8 7 16-27 20 14 "Парма" 19 4 7 8 25-34 19 15 Верона 19 6 1 12 24-42 19 16 Комо 18 4 6 8 20-30 18 17 "Кальяри" 19 4 5 10 18-32 17 18 Лечче 19 4 5 10 11-31 17 19 Венеция 19 3 5 11 18-32 14 20 Монца 19 1 7 11 17-27 10

Период "лациале" с семью победами во всех турнирах подряд, с 11-ю в 12-ти матчах кажется далеко позади. Сейчас даже можно сказать, что они в кризисе. Лишь одна победа в последних четырех матчах при двух поражениях, да и та вымучена над аутсайдером "Лечче" на 87-ой минуте при игре в численном большинстве весь второй тайм. Две победы и три поражения в шести последних матчах.

Подопечные Марко Барони играют с дикими перепадами. 30 первых минут доминирования над "Интером", 45 первых минут полного доминирования над "Аталантой", но 45 вторых полного отступления и в итоге пропущенный на 88-ой минуте и потеря победы (1:1), два ранних пропущенных от "Ромы", а после 18-ой минуты - 13:2 по ударам, 73:27 по владению мячом, 10:1 по угловым, но ноль забитых.

Их можно оправдать тяжелым календарем в лиге в последних матчах - "Наполи", "Интер", "Аталанта", "Рома". Но за это время ведь состоялись и поражение от новичка "Пармы" и тяжелая победа над аутсайдером "Лечче". Правда, последние - в гостях. А против "Комо", также новичка, играть дома. В таком матче и нужно начинать выход из кризиса и удерживать четвертое место.

Впрочем, команда Сеска Фабрегаса не так проста, пусть и аутсайдер. Гостевая победа в нынешнем сезоне на ее счету лишь одна и в сентябре, но над самой "Аталантой", в последнем гостевом матче она очень прилично отыграла против самого "Интера", пропустив от него второй мяч лишь на 91-ой минуте, а прямо перед этим в гостях дважды не проиграла, пусть и другим аутсайдерам.

В целом в последних пяти матчах лиги на всех полях она проиграла лишь однажды, "Интеру", в последних и четырех, и пяти, и шести матчах Серии А набрала больше очков, чем "Лацио" за это же время. В последних трех между "Интером" - две уверенные красивые домашние победы над теми же "Ромой" и "Лечче", против которых "Лацио" играл в последние недели - по 2:0.

В Комо 31-го октября "Лацио" разгромно победил - 5:1. Возможно, тактически римлянам, не желающим особо владеть мячом, но играющим очень быстро, агрессивно, вертикально, удобно играть против ломбардийцев, которые любят повозиться с мячом. А возможно, тот матч был аномалией, и нынешний будет иным. Тем более, что с тех пор в уровне игры "Комо" сильно добавил, а "Лацио" - убавил.

В том матче на 72-ой минуте счет еще был 2:1, возможно, многое изменили удаления хозяина поля Браунодера и гостя Тавареша на 62-ой и 65-ой минутах.

Последние матчи команд

Кадры

Дисквалифицированы главный форвард "Лацио" Кастельянос, капитан левый вингер Дзакканьи, важный центральный защитник Хила. Также травмированы Патрик и Весино, под большим вопросом Педро и Нослин. Похоже, придется ставить на левый фланг атаки либо правого вингера Чауну, либо центрального полузащитника Деле-Баширу (и тогда Чауну либо глухого запасного Кастровилли - в центр).

В центре обороны выйдет глухой запасной Жиго, в центре атаки - Диа, который в плохой игровой и физической форме. Разве что на флангах обороны есть выбор - Марушич или Лаццари, Тавареш или Лука Пеллегрини.

В "Комо" травмированы опорники Серхи Роберто и Перроне, но они не играли и в предыдущем туре. Дисквалифицирован Гольданига. Кроме них, потерь нет. Кутроне выигрывает конкуренцию у Белотти в центре атаки, позади форварда блистает 20-летний Пас, забивший и "Роме", и "Лечче". По воротам последнего он и вовсе пробил семь раз. Опасны и быстрые фланги - Стрефецца и Фадера.

"Лацио": Проведель, Марушич, Жиго, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Чауна, Деле-Баширу, Диа

"Комо": Рейна, ван дер Бремпт, Кемпф, А. Доссена, А. Морено, Энгельхардт, Да Кунья, Пас, Фадера, Стрефецца, Кутроне

Цифры и факты

В 21-ом веке команды встречались в лиге трижды. Все матчи выиграл "Лацио" - 3:1 в гостях и 3:0 дома в сезоне 2002/03, 5:1 в гостях в нынешнем

В последнем матче, а также в последних двух, трех, четырех, пяти и шести матчах Серии А против всех на всех полях "Комо" набрал больше очков, чем "Лацио". В последних шести - восемь против семи

"Комо" проиграл лишь один из пяти последних матчей лиги при двух победах и двух ничьих. "Лацио" проиграл два из последних четырех при победе и ничьей, три из последних шести при двух победах и ничьей

После пяти побед дома в лиге подряд "Лацио" уступил "Интеру" (0:6) и не переиграл "Аталанту" (1:1). Он не выдавал серию из трех домашних матчей лиги без побед подряд с марта 2024-го года

"Комо" выиграл лишь один из десяти гостевых матчей лиги в нынешнем сезоне - у "Аталанты" в сентябре - при трех ничьих и шести поражениях. Последний такой матч он проиграл - "Интеру", а перед этим дважды подряд сыграл вничью - с "Венецией" и "Дженоа", причем против обеих вел в счете

В последних шести турах лиги "Лацио" не побеждал с разницей более одного мяча, в последних девяти побеждал с разницей более одного однажды, когда соперник остался вдесятером на 32-ой минуте. "Комо" побеждал с разницей более одного мяча дважды в последних трех турах лиги

"Лацио" пропускал в восьми из десяти последних домашних матчей в лиге, а забивал в 14-ти из 15-ти последних таких. "Комо" пропускал во всех десяти гостевых матчах лиги в этом сезоне, а забивал в пяти из них

Прогноз: Лацио - Комо 2:1

Очный матч первого круга обещает нам легкую победу "Лацио" и сегодня. Но с тех пор состояние команд кардинально изменилось не в пользу "орлов". Еще и сильно страдающих от травм и дисквалификаций. Они хотят отпраздновать 125-летие уверенной победой, но "Комо" вполне способен забить и навязать плотную игру до самой концовки. В которой, скорее всего, все же не выдержит.