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Удинезе - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.01.2025
"Богиня" хочет начать новые успешные серии и предотвратить сползание
Getty Images/Global Images Ukraine
Блестящие серии "Аталанты" завершились. Хочется начать новые, наладить несколько проблемную игру и уж точно предотвратить сползание вниз. Делать это придется в Удине против крепкого середняка, всегда доставляющего проблемы грандам, особенно дома. Недавно он доставил проблемы самой "Богине" даже в гостях. Так что ожидается жесткое плотное противостояние.
Серия А. 20-й тур
11 января. 16:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Аталанта"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|3
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|5
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|6
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|8
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|9
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|10
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|12
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|13
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|14
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|15
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|16
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|17
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|18
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|19
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Завершилась рекордная серия в истории "Богини" в Серии А - из 11-ти побед. В гостях против "Лацио" после слабого первого тайма лишь на 88-ой минуте удалось избежать поражения. А в целом игровая форма команды в последнее время ухудшилась. Победы над "Миланом" и "Эмполи" были добыты на 86-ой и 87-ой минутах, "Кальяри" также победили с разницей лишь в один мяч.
После же "Лацио" бергамцы поехали в Саудовскую Аравию на Суперкубок и вылетели уже в полуфинале, уступив "Интеру" со счетом 0:2. Уступив практически без вариантов, полностью по игре. Хотя Джан Пьеро Гасперини злился на арбитров, также заявлял, что его команда много создала. Но создавала она уже при счете 0:2, да и соперник создал гораздо больше.
Слабые первые таймы - тенденция команды в последнее время. Пробуждения во втором ей поначалу хватало, хотя и со скрипом. Как в матче против того же "Удинезе" десятого ноября. После весьма неудачной первой половины с пропущенным "Аталанта" мощно начала второй тайм, забила дважды и затем уже герметично защищалась без особых попыток атаковать.
Фриуланцам тяжело в каждом матче. С 30-го октября и до первого декабря они и вовсе набрали одно очко в пяти матчах лиги. Однако и тогда постоянно боролись. А затем исправились с одним поражением и восемью очками в пяти матчах. В том числе победой в гостях над "Фиорентиной", причем камбеком. "Наполи" проиграли, но вели против него в счете после первого тайма.
После кошмарного предыдущего сезона с новым главным тренером Костой Руньяичем "зебретте" вновь стали крепким середняком, неярким, но неудобным для всех. "Ювентус", как и "Наполи", уехал из Удине с победой с разницей в два мяча, но также непростой. "Интер" победил с разницей в один. А "Лацио" и вовсе проиграл. Хотя "орлы" играли в Удине в августе.
"Удинезе" по различным показателям во владении мячом и атаке на 12-14 местах, то есть много не создает. Но играет организованно, жестко, борется. "Аталанта" владеть мячом также не особо любит и также любит быстрые вертикальные атаки. При этом она создает много, по забитым мячам вторая в лиге с 43-мя в 18-ти турах.
Руньяич считает игру своей команды в первом круге против "Аталанты" одной из лучших в сезоне, говорит, что сопернику тогда повезло победить. Заявление логичное, учитывая игру в целом и автогол, который решил ее. Теперь же наставник "Удинезе" требует от своих и качество с мячом, и борьбу с интенсивностью ММА в единоборствах.
Последние матчи команд
Кадры
В Суперкубке Гасперини отправил в запас с первых минут Де Кетеларе, Лукмана и Эдерсона, чем вызвал волну критики и обвинения в отказе от турнира. В лиге отказа не будет, тем более, что команда отдыхала девять дней. Так что эти трое должны вернуться вместо Дзаньоло, Самарджича и Брешианини. Разве что кто-то из последних троих сдвинет Пашалича.
При этом после "Удинезе" сразу же ждет "Ювентус", потому висящий на желтой карточке защитник Хиен должен уйти в запас. Скорее всего, и Белланова, не совсем здоровый. Кроме этого, единственные настоящие форварды - Ретеги и Скамакка - по-прежнему травмированы, как и латераль Куадрадо.
"Удинезе" также без двух форвардов, в том числе без главного - Лукка, автор трех голов за последние 32 дня, дисквалифицирован, Дэвис травмирован. Травмирован и защитник Джаннетти, причем почти месяц, как и первый вратарь Окойе. Хотя пришли игроки на обе позиции. Соле уже играл с первых минут против "Вероны" в центре обороны.
Найдется ли место в центре или на фланге обороны Туре? Начиная с 30-го октября, на его счету два удаления и по голу в чужие и собственные ворота. Причем в собственные - против "Аталанты", а в чужие - в последнем домашнем матче против "Торино".
"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Бийол, Соле, Эхизибе, Ловрич, Эккеленкамп, Карлстрем, Земура, Товен, Браво
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман
Цифры и факты
- "Удинезе" не побеждал "Аталанту" в последних 14-ти матчах - пять ничьих и девять поражений. В последних двух он проиграл. Но прямо перед этим в трех состоялись ничьи - 2:2, 0:0, 1:1
- В Удине последние два очных матча завершились ничьими, перед этим "Аталанта" выиграла со счетом 6:2, а перед этим также состоялась ничья. В последних шести таких "Удинезе" не побеждал - три ничьи и три поражения
- В последних девяти очных матчах в лиге в Удине забивали обе команды
- Серия без поражений "Аталанты" от итальянских команд во всех турнирах прервалась на 14-ти, из которых 12 были победами. Серия без поражений "Аталанты"в лиге длится и составляет 13 матчей - 11 побед и две ничьи. При этом ее серия побед в лиге прервалась на 11-ти ничьей против "Лацио"
- В гостях в лиге серия побед "Аталанты" прервалась на пяти ничьей против "Лацио". Серия без поражений там продолжается - пять побед, две ничьи
- "Удинезе" проиграл лишь один из пяти последних матчей лиги при двух победах и двух ничьих
- Ничьей против "Торино" "Удинезе" прервал серию из трех домашних поражений в лиге подряд
- 0:0 против "Вероны" прервал серию матчей "Удинезе" в лиге, в которых он пропускал, на девяти. Из этих девяти он забивал в семи
- "Аталанта" забивала в 15-ти последних матчах лиги, но и пропускала в 12-ти из последних 17-ти. При этом в гостях в лиге она не пропускала в четырех из последних шести
Прогноз: Удинезе - Аталанта 1:2
В последние годы в матчах между этими командами мы видели и 6:2, и 7:1 в пользу "Аталанты", и плотные ничьи. Да и плотные победы бергамцев. Как в первом круге. Такую ожидаем и сейчас. Они сильнее, желают реабилитироваться за Суперкубок и за "Лацио", однако далеко не в лучшей игровой форме. "Удинезе" же против грандов борется, но обычно проигрывает.
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