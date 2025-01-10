Удинезе - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.01.2025

Блестящие серии "Аталанты" завершились. Хочется начать новые, наладить несколько проблемную игру и уж точно предотвратить сползание вниз. Делать это придется в Удине против крепкого середняка, всегда доставляющего проблемы грандам, особенно дома. Недавно он доставил проблемы самой "Богине" даже в гостях. Так что ожидается жесткое плотное противостояние.

Серия А. 20-й тур

11 января. 16:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 19 14 2 3 30-12 44 2 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 3 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лацио" 19 11 2 6 33-27 35 5 "Ювентус" 18 7 11 0 30-15 32 6 "Фиорентина" 18 9 5 4 31-18 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Милан" 17 7 6 4 26-17 27 9 "Удинезе" 19 7 4 8 23-28 25 10 Рома 19 6 5 8 26-24 23 11 "Торино" 19 5 6 8 19-24 21 12 "Эмполи" 19 4 8 7 18-22 20 13 "Дженоа" 19 4 8 7 16-27 20 14 "Парма" 19 4 7 8 25-34 19 15 Верона 19 6 1 12 24-42 19 16 Комо 18 4 6 8 20-30 18 17 "Кальяри" 19 4 5 10 18-32 17 18 Лечче 19 4 5 10 11-31 17 19 Венеция 19 3 5 11 18-32 14 20 Монца 19 1 7 11 17-27 10

Завершилась рекордная серия в истории "Богини" в Серии А - из 11-ти побед. В гостях против "Лацио" после слабого первого тайма лишь на 88-ой минуте удалось избежать поражения. А в целом игровая форма команды в последнее время ухудшилась. Победы над "Миланом" и "Эмполи" были добыты на 86-ой и 87-ой минутах, "Кальяри" также победили с разницей лишь в один мяч.

После же "Лацио" бергамцы поехали в Саудовскую Аравию на Суперкубок и вылетели уже в полуфинале, уступив "Интеру" со счетом 0:2. Уступив практически без вариантов, полностью по игре. Хотя Джан Пьеро Гасперини злился на арбитров, также заявлял, что его команда много создала. Но создавала она уже при счете 0:2, да и соперник создал гораздо больше.

Слабые первые таймы - тенденция команды в последнее время. Пробуждения во втором ей поначалу хватало, хотя и со скрипом. Как в матче против того же "Удинезе" десятого ноября. После весьма неудачной первой половины с пропущенным "Аталанта" мощно начала второй тайм, забила дважды и затем уже герметично защищалась без особых попыток атаковать.

Фриуланцам тяжело в каждом матче. С 30-го октября и до первого декабря они и вовсе набрали одно очко в пяти матчах лиги. Однако и тогда постоянно боролись. А затем исправились с одним поражением и восемью очками в пяти матчах. В том числе победой в гостях над "Фиорентиной", причем камбеком. "Наполи" проиграли, но вели против него в счете после первого тайма.

После кошмарного предыдущего сезона с новым главным тренером Костой Руньяичем "зебретте" вновь стали крепким середняком, неярким, но неудобным для всех. "Ювентус", как и "Наполи", уехал из Удине с победой с разницей в два мяча, но также непростой. "Интер" победил с разницей в один. А "Лацио" и вовсе проиграл. Хотя "орлы" играли в Удине в августе.

"Удинезе" по различным показателям во владении мячом и атаке на 12-14 местах, то есть много не создает. Но играет организованно, жестко, борется. "Аталанта" владеть мячом также не особо любит и также любит быстрые вертикальные атаки. При этом она создает много, по забитым мячам вторая в лиге с 43-мя в 18-ти турах.

Руньяич считает игру своей команды в первом круге против "Аталанты" одной из лучших в сезоне, говорит, что сопернику тогда повезло победить. Заявление логичное, учитывая игру в целом и автогол, который решил ее. Теперь же наставник "Удинезе" требует от своих и качество с мячом, и борьбу с интенсивностью ММА в единоборствах.

Последние матчи команд

Кадры

В Суперкубке Гасперини отправил в запас с первых минут Де Кетеларе, Лукмана и Эдерсона, чем вызвал волну критики и обвинения в отказе от турнира. В лиге отказа не будет, тем более, что команда отдыхала девять дней. Так что эти трое должны вернуться вместо Дзаньоло, Самарджича и Брешианини. Разве что кто-то из последних троих сдвинет Пашалича.

При этом после "Удинезе" сразу же ждет "Ювентус", потому висящий на желтой карточке защитник Хиен должен уйти в запас. Скорее всего, и Белланова, не совсем здоровый. Кроме этого, единственные настоящие форварды - Ретеги и Скамакка - по-прежнему травмированы, как и латераль Куадрадо.

"Удинезе" также без двух форвардов, в том числе без главного - Лукка, автор трех голов за последние 32 дня, дисквалифицирован, Дэвис травмирован. Травмирован и защитник Джаннетти, причем почти месяц, как и первый вратарь Окойе. Хотя пришли игроки на обе позиции. Соле уже играл с первых минут против "Вероны" в центре обороны.

Найдется ли место в центре или на фланге обороны Туре? Начиная с 30-го октября, на его счету два удаления и по голу в чужие и собственные ворота. Причем в собственные - против "Аталанты", а в чужие - в последнем домашнем матче против "Торино".

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Бийол, Соле, Эхизибе, Ловрич, Эккеленкамп, Карлстрем, Земура, Товен, Браво

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

"Удинезе" не побеждал "Аталанту" в последних 14-ти матчах - пять ничьих и девять поражений. В последних двух он проиграл. Но прямо перед этим в трех состоялись ничьи - 2:2, 0:0, 1:1

В Удине последние два очных матча завершились ничьими, перед этим "Аталанта" выиграла со счетом 6:2, а перед этим также состоялась ничья. В последних шести таких "Удинезе" не побеждал - три ничьи и три поражения

В последних девяти очных матчах в лиге в Удине забивали обе команды

Серия без поражений "Аталанты" от итальянских команд во всех турнирах прервалась на 14-ти, из которых 12 были победами. Серия без поражений "Аталанты"в лиге длится и составляет 13 матчей - 11 побед и две ничьи. При этом ее серия побед в лиге прервалась на 11-ти ничьей против "Лацио"

В гостях в лиге серия побед "Аталанты" прервалась на пяти ничьей против "Лацио". Серия без поражений там продолжается - пять побед, две ничьи

"Удинезе" проиграл лишь один из пяти последних матчей лиги при двух победах и двух ничьих

Ничьей против "Торино" "Удинезе" прервал серию из трех домашних поражений в лиге подряд

0:0 против "Вероны" прервал серию матчей "Удинезе" в лиге, в которых он пропускал, на девяти. Из этих девяти он забивал в семи

"Аталанта" забивала в 15-ти последних матчах лиги, но и пропускала в 12-ти из последних 17-ти. При этом в гостях в лиге она не пропускала в четырех из последних шести

Прогноз: Удинезе - Аталанта 1:2

В последние годы в матчах между этими командами мы видели и 6:2, и 7:1 в пользу "Аталанты", и плотные ничьи. Да и плотные победы бергамцев. Как в первом круге. Такую ожидаем и сейчас. Они сильнее, желают реабилитироваться за Суперкубок и за "Лацио", однако далеко не в лучшей игровой форме. "Удинезе" же против грандов борется, но обычно проигрывает.