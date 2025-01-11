Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.01.2025

Тьяго Мотте сейчас предъявляют наиболее страшное обвинение - в том, что в нем и его команде нет ДНК, духа "Ювентуса". И как раз сейчас ожидает наиболее четкая проверка наличия такого ДНК. В дерби "Торино" всегда борется, играет плотно, но "Юве" всегда побеждает, выгрызает победу. Если уж команда Мотты и этого не сможет сделать - поднимется буря.

Серия А. 20-й тур

11 января. 19:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 "Наполи" 19 14 2 3 30-12 44 2 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 3 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 18 7 11 0 30-15 32 6 "Фиорентина" 18 9 5 4 31-18 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Милан" 17 7 6 4 26-17 27 9 "Удинезе" 19 7 4 8 23-28 25 10 Рома 19 6 5 8 26-24 23 11 "Торино" 19 5 6 8 19-24 21 12 "Эмполи" 19 4 8 7 18-22 20 13 "Дженоа" 19 4 8 7 16-27 20 14 "Парма" 19 4 7 8 25-34 19 15 Комо 19 4 7 8 21-31 19

"Бьянконери" проиграли итальянскому сопернику впервые в сезоне. Уже вели в счете против "Милана", уже держали игру в руках, но за четыре минуты пропустили с пенальти и автогола и вылетели из Суперкубка. А в последнем матче лиги дважды упускали преимущество в счете, в том числе на 87-ой минуте, и сыграли с "Фиорентиной" 2:2.

До этого было немногим лучше в Серии А. Даже против последней команды лиги "Монцы" "Ювентус" упускал преимущество. Тогда, правда, нашел еще один гол и победил. Но та победа остается его единственной в шести последних турах лиги. Он терял победу в Лечче на 93-ей минуте, сам отыгрывался против "Болоньи" и "Венеции" в добавленное время.

Критика в адрес Мотты ныне очень сильна. Его команду видят недостаточно организованной, недостаточно собранной, не способной перекрыть никакого соперника. Просто недостаточно сильной. И по игре, и по характеру. А такое от "Ювентуса" непростительно видеть. Потому и задаются вопросом, подходит ли вообще этот тренер этому клубу.

Даже страшнее, "Ювентус" ныне выглядит похожим на "Торино". Тот традиционно не так много проигрывает, но и мало побеждает и слишком часто играет вничью. Разница разве что в том, что забивает мало. Хотя и из его четырех ничьих в семи последних матчах лиги была 2:2, еще и камбек с 0:2 в Удине. Впрочем, две из этих четырех состоялись со счетом 0:0.

В последнем матче он сыграл 0:0 дома с новичком лиги "Пармой". С ним же "Юве" в октябре дома сыграл 2:2. Разница лишь в забитых и пропущенных, не в набранных и потерянных очках.

"Торо" шел на первом месте после пятого тура, но с тех пор скатился и выглядит привычным унылым середняком без амбиций. В августе он еще преуспевал против грандов - победа над "Аталантой", ничья с "Миланом". Но с тех пор всем проигрывает. Хотя и почти всем - "Интеру", "Лацио", "Наполи", "Фиорентине", "Роме" - с разницей в один мяч.

"Ювентусу" девятого ноября он проиграл с разницей в два - 0:2. Как всегда, боролся, но не реализовал и пропустил. На 18-ой и 84-ой минутах. Правда, тогда команда Мотты еще казалась стабильной, спокойной и успешной. Теперь может выйти иначе. Плотная борьба точно будет. С владением мячом "Юве", но с острым недостатком опасных моментов обеих.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" продолжает страдать от травм. Бремер, Кабал, Милик - давно не новости. Вновь вылетел его единственный здоровый форвард Душан Влахович. Также нет вингера Консейсау. Еще и лидер центра поля Локателли дисквалифицирован. А Данило практически исключен из команды.

В центре атаки должен выйти Нико Гонсалес, иногда играющий там. Тон Коопмейнерс должен отойти на позицию Локателли, хотя и возможен редкий выход Фаджоли или Луиса. Уэстон МакКенни - также кандидат в центр поля. Хотя и на левый фланг обороны, где в последнее время опережает Камбиазо.

В "Торино" под вопросом лидер центра обороны Коко и лидер центра поля Риччи. Количественно их есть кем заменить, а вот качественно... Некем заменить качественно и давно травмированного Дувана Сапату - команда очень мало забивает без него. Санабрия должен вернуться в первые 11 вместе с Адамсом, который как раз забивал дважды за последний месяц.

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Марипан, Мазина, Лазаро, Илич, Линетти, Влашич, Соса, Санабрия, Адамс

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Калулу, Гатти, МакКенни, Луис, К. Тюрам, Коопмейнерс, Йилдиз, Н. Гонсалес, Мбангула

Цифры и факты

"Торино" не побеждал "Ювентус" в последнем 21-ом матче во всех турнирах - пять ничьих, 16 поражений. Последний матч он проиграл на "Алльянц Стадиум" в ноябре со счетом 0:2

На "Олимпико Гранде Торино" "Торино" не побеждал "Ювентус" в последних девяти матчах - две ничьи, семь поражений. Последний такой матч состоялся в апреле и завершился со счетом 0:0

С 2018-го года "Ювентус" побеждал "Торино" на "Олимпико Гранде Торино" пять раз. Во всех случаях - со счетом 1:0. Также за это время состоялись две ничьи - 0:0 и 2:2

Поражение от "Милана" в Суперкубке стало для "Ювентуса" первым от итальянского соперника в сезоне во всех турнирах. В лиге он еще таким не проигрывал. При этом из 18-ти матчей Серии А 11 сыграл вничью. В том числе пять из последних шести при одной победе

С 31-го октября по первое декабря "Торино" набрал лишь одно очко в пяти матчах лиги, проиграв четыре, после этого набрал шесть в пяти, проиграв один, выиграв один и три сыграв вничью

В последних пяти домашних матчах лиги "Торино" не побеждал - две ничьи и три поражения. В последних восьми таких он побеждал однажды - три ничьи и четыре поражения. "Ювентус" в гостях в лиге не проигрывал в последних 12-ти матчах - четыре победы и восемь ничьих

После 0:0 с "Миланом" в лиге "Ювентус" и забивал и пропускал в пяти матчах Серии А подряд. Три из четырех его последних в этом турнире завершились со счетом 2:2, еще один - победой со счетом 2:1

Из шести последних матчей лиги "Торино" не забивал в четырех. Из последних пяти он не пропускал в трех. Из пяти последних домашних матчей лиги он не забивал в четырех, из шести последних таких он не пропускал в двух

Прогноз: Торино - Ювентус 0:1

Наставник "Торино" Паоло Ваноли считает, что команда приближается к его видению, и дерби может стать переломным моментом. Ничего особенного на самом деле от "Торо" не видно, но поймать такой "Ювентус" в его нынешнем состоянии более чем реально. Хотя в Туринском дерби ставить на любой результат, кроме победы "Юве", слишком рискованно. Вновь 0:1?