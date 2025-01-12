Болонья - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.01.2025

После четырех разгромных побед во всех турнирах, более чем достойного выступления на "Сан Сиро" против "Милана", победы в Римском дерби - когда еще прерывать кошмарную гостевую серию, как не сейчас? "Рома" пришла в порядок, и окончательным подтверждением этого должна стать долгожданная гостевая победа. Удастся ли добыть ее в Болонье, где предыдущий гость - "Верона" - как раз победил?

Серия А. 20-й тур

12 января. 19:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

1 "Наполі" 19 14 2 3 30-12 44 2 "Аталанта" 19 13 3 3 43-20 42 3 "Інтер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лаціо" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 19 7 12 0 31-16 33 6 "Фіорентина" 18 9 5 4 31-18 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Мілан" 18 7 7 4 27-18 28 9 "Удінезе" 20 7 5 8 23-28 26 10 Рома 19 6 5 8 26-24 23 11 "Торіно" 20 5 7 8 20-25 22 12 "Дженоа" 19 4 8 7 16-27 20

После победы в дерби в Риме кричат о возрождении, Ренессансе "Ромы", объявляют Клаудио Раньери спасителем, героем клуба. Последнее - особенно, тем более что стал первым тренером "Ромы" в истории, выигравшим все свои четыре первых Римских дерби в лиге (плюс выиграл единственное свое в Кубке). Даже если вспомнить, что эти дерби состоялись в трех каденциях с 2009-го года, достижение существенное.

В дерби хватило успешных 18-ти первых минут с двумя голами. Затем же пришлось отбиваться, сидеть глухо в обороне, ставить "автобус". Сработало.

В любом случае, после катастрофического 2024-го года начать 2025-ый такой победой - огромное облегчение, падение тяжелейшей ноши с плеч, огромный прилив энергии, возвращение веры в лучшее будущее. Оттого такая радость. Вместе с тем, еще нужно долго догонять в лиге. До "Лацио" еще 12 очков. Даже двух побед в лиге подряд не было с сентября. Гостевых побед в лиге не было с апреля.

У "Болоньи" не было домашних поражений в лиге с марта. Пока такое не состоялось в последнем матче, прервав серию из трех домашних побед в Серии А подряд. Еще и от аутсайдера - "Вероны". Тогда "россоблу" вели со счетом 1:0, но пропустили в концовке первого тайма дважды, в начале второго остались вдесятером, сумели в таком состоянии сравнять счет, но пропустили на 89-ой минуте и проиграли.

Такое поражение сбило сильный порыв в лиге из шести побед и ничьей в восьми турах. Среди них - 3:2 в гостях над "Ромой" десятого ноября, уволившая Ивана Юрича и приведшая Раньери. Тогда "Болонья" на победу наиграла, но обеспечила ее лишь после 65-ой минуты. Еще и пропустила первой в матче. То есть игра могла повернуться в любую сторону. Может повернуться и сейчас. Она непредсказуема.

Случайностью либо закономерностью были игра и результат "Болоньи" в матче против "Вероны"? Можно ли списать поражение на удаление? Или же началось проседание? И на самом ли деле "Рома" уже готова к первой гостевой победе с апреля? Как она сыграет? Как в провальном позапрошлом выезде в Комо (0:2)? Или как в очень приличном, близком к победе предыдущем к "Милану" (1:1)?

Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно предлагает не вспоминать о матче первого круга, поскольку "Рома" ныне совсем иная и благодаря Раньери играет на уровне лидеров лиги. Сам же Раньери говорит о сопернике как об агрессивной команде, всегда прессингующей и никогда не позволяющей тебе дышать. Но считает, что его команда все ближе и ближе, очень близка к гостевой победе.

Следует отметить, что болельщикам "Ромы" запрещено присутствовать на зтом матче из-за стычек в дерби.

Последние матчи команд

Кадры

Раньери усиленно пытается сохранять стабильный состав. Одно изменение в дерби он все же произвел. Лоренцо Пеллегрини вернулся после очень тяжелого периода и сразу же забил. Возможно, этим надолго отодвинув в запас Эль-Шаарави, Писилли и других. Отодвинул и правый латераль Салемакерс голом и ассистом Челика, который теперь возвращается.

Артем Довбик провел четыре запоминающихся матча во всех турнирах подряд. Дубль против "Сампдории" (в Кубке), гол и ассист против "Пармы", ассист против "Милана" и участие в двух голах против "Лацио" сбрасываниями в центре поля. Разумеется, нам хочется, чтобы он играл ближе к воротам соперника, пробивал по ним, а не работал в центре поля как опорник. Но главное - эффективно помочь команде.

В "Болонье" отсутствуют опорники Эль-Аззузи и Эбишер (травмы) и Побега (дисквалификация). При этом ставить рядом с Фройлером есть кого - Моро, Фаббиан, Фергюсон. Возможно, двоих, если Итальяно решит играть лишь с одним форвардом и отправит Одгара в запас или на левый фланг вместо Ндоя. Дилеммы справа - в атаке между Орсолини и Домингесом, в обороне - между Холмом, Де Сильвестри и Пошем.

"Болонья": Скорупски, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Моро, Фергюсон, Орсолини, Кастро, Ндой

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

Цифры и факты

В последних семи очных матчах на всех полях четырежды побеждала "Болонья", однажды - "Рома", дважды состоялись ничьи 0:0. В последних трех таких побеждала "Болонья" - 2:0, 3:1, 3:2

На "Ренато Даль'Ара" в последних семи очных матчах трижды побеждала "Болонья", дважды - "Рома", дважды состоялись ничьи. В последних трех таких "Болонья" не проигрывала - 1:0, 0:0, 2:0

В последних двух очных матчах забивалось более трех мячей, в одном матче прямо перед этим - ровно два, в пяти прямо перед этим - не более одного

Результаты последних семи матчей "Ромы" на всех полях во всех турнирах - пять побед, ничья и поражение. Причем четыре из побед - с разницей в три мяча и более. Прямо перед этим в шести матчах она дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла

Поражение от "Вероны" прервало серию "Болоньи" на всех полях во всех турнирах из шести матчей без них - четыре победы, две ничьи. Из тех шести матчей "россоблу" пропускали лишь в одном - в гостях от "Ювентуса"

"Рома" не побеждала в 16-ти последних гостевых матчах во всех турнирах - девять ничьих и семь поражений, не побеждала в последних 12-ти гостевых в лиге - шесть ничьих, шесть поражений, в том числе четыре поражения и ничья в пяти последних в лиге

Поражение от "Вероны" прервало серию "Болоньи" дома в лиге из 11-ти матчей без них - четыре победы, семь ничьих. Также оно прервало серию из четырех матчей дома в лиге без пропущенных

"Болонья" забивала в девяти из десяти последних матчей лиги на всех полях. В единственном за это время без забитых она играла с 32-ой минуты вдесятером. Пропускала она за это время в пяти матчах

Прогноз: Болонья - Рома 1:1

В апреле "Рома" также играла против "Болоньи" сразу после победы в дерби, и еще и дома, а не в гостях. И была переиграна в одни ворота (1:3). Так что успех в дерби ничего не обещает. И вряд ли кошмарную гостевую серию удастся прервать именно против участника Лиги Чемпионов, обычно сильного дома. Пусть "Болонья" и только что проиграла на "Даль'Ара".

В этом туре многие конкуренты обеих команд уже потеряли очки - "Лацио", "Ювентус", "Милан" сыграли вничью, как и "Аталанта". Как и "Удинезе" и "Торино", окружающие "Рому". Участники матча в Болонье, разумеется, желают воспользоваться этими потерями. Но ощущение, что не сумеют. Солидная ничья - наиболее логичный прогноз.