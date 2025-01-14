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Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.01.2025
"Юве" на грани развала, "Аталанта" начинает сползать
Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за Суперкубка получается, что 19-й тур Серии А будет доигран позже 20-го. Причем доиграть последний тур первого круга нужно всем пяти участникам Лиги Чемпионов. В Бергамо "Аталанта" принимает "Ювентус". Похоже, последний шанс для "бьянконери" зацепиться за борьбу за места в Топ-3. А "нерадзурри" должны останавливать начавшееся сползание и удержаться в первой тройке, удержаться в борьбе за Скудетто.
Серия А. Перенесенный матч 19-го тура
14 января. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Ювентус"
Главный арбитр: Даниэле Довери
Состояние команд
|1
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2
|18
|13
|4
|1
|46-15
|43
|3
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|4
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|6
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7
|18
|7
|8
|3
|27-23
|29
|8
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
Для "Ювентуса" этот матч - гораздо больше, чем борьба за Топ-3. А попытка избежать развала, увольнения Тьяго Мотты. После худшего клубного очкового показателя в первых 19-ти матчах сезона в лиге за 14 лет (33) и худшего в истории лиги по ничьим (12). После шести ничьих в семи матчах лиги. А ведь следующие его три матча Серии А - против "Аталанты", "Милана" и "Наполи", так что нужно смотреть не вверх, а вниз.
Три дня тому он играл Туринское дерби. Рано открыл счет, но не удержал преимущество, пропустив в раздевалку, во втором тайме давил, но не забил. Пропустил в шестом матче лиги подряд. В пятом из шести последних матчей лиги терял преимущество в счете. Он потерял в лиге уже 12 очков в матчах, в которых вел в счете. А к ним еще нужно добавить полуфинал Суперкубка, в котором также вел, но проиграл "Милану".
Тон Коопмейнерс, шестой капитан "Ювентуса" в сезоне, заявил, что его команде не хватает всего, что она должна чувствовать ответственность и острую потребность победы в каждом матче.
Мотту обвиняют в отсутствии у него и его команды ДНК "Ювентуса". Он сам признал, что его команда слишком отошла назад после раннего гола и не была агрессивной при голе "Торино", что во втором тайме не была безжалостной в атаке. Ныне же заверяет, что никто так не зол, как его команда, из-за последних результатов, и что она сверхмотивирована.
"Аталанта" прочно сидит в Топ-3. Совсем недавно вокруг нее постоянно говорили о Скудетто. Совсем недавно она выдала лучшую серию побед в своей истории в Серии А - 11. Но после нее дважды сыграла в лиге вничью и безропотно вылетела из Суперкубка. Сыграла вничью в гостях против приличных команд, из Топ-10 - "Лацио" и "Удинезе", вылетела из Суперкоппа от самого "Интера". Но регресс присутствует.
В Удине три дня тому "Богиня" еще и не забила в лиге впервые за 16 матчей. Хотя бы не проиграла там в 14-ом подряд. Но в створ ворот попала лишь дважды в концовке матча. Ее худший матч в сезоне в атаке. Оправдается ли отсутствием единственных форвардов - Ретеги и Скамакки? Впрочем, 1:9 в первом тайме по ударам по воротам, сейвы Карнезекки, два попадания "Удинезе" в каркас ворот - дело не только в атаке.
Джан Пьеро Гасперини просто признал, что соперник был сильнее, быстрее, мощнее, и его команде повезло не проиграть. Первый тайм своей команды и вовсе считает ужасным, во втором видел улучшение, но понимает, что его недостаточно.
Кстати, неудачный первый тайм стает тенденцией. Такой был и против "Лацио", и в предыдущем домашнем матче против "Милана". Да и в целом предыдущие три домашних матча были очень сложными, завершившись минимальными победами. Камбек с 0:1 на 2:1 против "Удинезе", 2:1 над "Миланом" и 3:2 над "Эмполи" благодаря голам на 86-87 минутах.
"Ювентус" - первый в лиге по владению мячом, желает доминировать, но крайне несбалансирован. "Аталанта" владение мячом не очень любит, но доминирует через высокий прессинг, при этом в целом ныне также несбалансированна, играет с перепадами.
Последние матчи команд
Кадры
В "Ювентусе" отбыл дисквалификацию Локателли, но травмированы Влахович, Бремер, Кабал, Милик, Консейсау. В центре атаки вновь выйдет "фальшивая девятка" - Веа или Нико Гонсалес. При этом на флангах есть варианты - автор гола в дерби Йилдиз, Мбангула, те же Гонсалес и Веа, есть и в центре поля - Тюрам, Луис и Фаджоли на одну позицию. В обороне - Камбиазо, Савона и МакКенни на две позиции на флангах.
Коопмейнерс сыграет против "Аталанты" впервые после скандального ухода оттуда. В последнем очном матче команд в лиге (2:2 в Турине) он сделал дубль. Разумеется, за бергамцев.
В "Аталанте" вылетел центральный защитник Коссуну, его коллега по амплуа Джимсити в заявке, но под вопросом. Придется играть Скальвини, который лишь пару недель после тяжелой травмы. Ретеги был травмирован месяц, а теперь возвращается, но вряд ли готов к стартовому составу. На флангах три, а не четыре кандидата на две позиции - Белланова, Руджери, Дзаппакоста, поскольку Куадрадо по-прежнему травмирован.
Атаку и полузащиту вновь свяжет Пашалич, вновь отправляя Дзаньоло, Самарджича и Брешианини в запас. Запасных, которые часто помогали команде. В девяти ее матчах с 30-го октября замены забивали и/или ассистировали.
"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман
"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Калулу, МакКенни, Локателли, К. Тюрам, Йилдиз, Коопмейнерс, Мбангула, Веа
Цифры и факты
- Последний хронологически очный матч во всех турнирах - финал Кубка Италии в мае, который "Ювентус" выиграл со счетом 1:0. В лиге же четыре из пяти последних завершились вничью при одной победе "Ювентуса", прямо перед этим "Аталанта" выиграла два матча подряд, а прямо перед этим еще два матча завершились вничью
- В Бергамо в лиге, начиная с 2017-го года, вначале три матча подряд завершились со счетом 2:2, затем команды обменялись победами, затем состоялась ничья 1:1, затем "Ювентус" победил со счетом 2:0, а в последнем матче состоялась ничья 0:0
- Серия "Аталанты" из 11-ти побед в лиге против всех подряд прервалась двумя ничьими подряд - 1:1 в гостях с "Лацио" и 0:0 в гостях с "Удинезе". В Удине прервалась ее серия из 15-ти матчей лиги подряд с забитыми мячами, но продолжилась серия матчей лиги без поражений - 14
- Дома в лиге "Аталанта" выиграла шесть последних матчей. Первые два - с результами 5:1 и 6:1, но последние три - с результатами 2:1, 2:1 и 3:2
- "Ювентус" не проигрывал в 27-ми последних матчах лиги, но лишь девять из них - победы, при 18-ти ничьих. В нынешнем сезоне в 19-ти матчах лиги на его счету семь побед и 12 ничьих. 12 ничьих - рекорд в истории всей лиги на такой стадии. В последних семи матчах лиги на счету "бьянконери" победа и шесть ничьих
- 33 очка "Ювентуса" - его худший показатель в 19-ти первых турах лиги с сезона 2010/11 и второй худший - с сезона 1998/99
- В гостях в лиге "Ювентус" не проигрывал в последних 13-ти матчах - четыре победы, девять ничьих
- "Ювентус" и забивал, и пропускал в шести последних матчах лиги, "Аталанта" перед 0:0 в Удине забивала в 15-ти матчах лиги подряд, а пропускала в 12-ти из 17-ти
- Дома в лиге "Аталанта" пропускала в восьми из девяти последних матчей. "Ювентус" пропускал в гостях в лиге в четырех из последних шести, но прямо перед этим в трех таких подряд не пропускал
Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:1
Обе команды почти постоянно забивают и пропускают, обе играют нестабильно в последнее время, чувствуют себя неуверенно. Можно ожидать голы от обеих и в целом качели, перепады в игре, перехваты инициативы, неорганизованность, хаос. Также можно ожидать итоговую ничью, поскольку команды выдают слишком много таких и в очных матчах и вообще против всех в последнее время. Может быть 1:1, может - и 2:2.
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