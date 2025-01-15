Интер - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.01.2025

По потерянным очкам "Интер" уже первый в лиге. Остается воспользоваться подарками конкурентов, активно играющих вничью, и выйти на первое место и по набранным очкам. При этом не все конкуренты оступаются. "Наполи" не прекращает побеждать, и отпускать его нельзя. Так что в матче против "Болоньи" самим "нерадзурри" нужно побеждать. Но сделать это будет непросто.

Серия А. Перенесенный матч 19-го тура

15 января. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

1 "Наполи" 20 15 2 3 32-12 47 2 "Интер" 18 13 4 1 46-15 43 3 "Аталанта" 20 13 4 3 44-21 43 4 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 20 7 13 0 32-17 34 6 "Фиорентина" 19 9 5 5 32-20 32 7 "Милан" 19 8 7 4 29-19 31 8 "Болонья" 18 7 8 3 27-23 29 9 "Удинезе" 20 7 5 8 23-28 26 10 Рома 20 6 6 8 28-26 24

В Венеции чемпион победил без Тюрама, Чалханоглу, Мхитаряна, Димарко, Биссека в стартовом составе очень неуверенно. На 16-ой минуте центральный защитник Дармиан неуклюже затолкал свой второй гол с августа. А далее "Интер" кое-что создал, но и пропускал удары в стойку и в Зоммера. Неубедительная игра. Но шестой гостевой матч в лиге без пропущенных подряд впервые в его истории.

Симоне Индзаги указывал на травмы, на потерю сил в Суперкубке и разочарование после него и потому доволен результатом в Венеции и не слишком хотел говорить об игре.

В лиге он сейчас идет по результатам блестяще. Шесть побед подряд, 11 побед и две ничьи в последних 13-ти матчах. Но игра не всегда блестящая. Были и 5:0, и 6:0, но и 3:0 над "Эмполи" и "Кальяри" лишь во втором тайме после 0:0 в первом, и второй гол в ворота "Комо" лишь на 91-ой минуте и дважды 1:0 над новичком "Венецией", еще и чуть не упущенные в самой концовке.

А на этом фоне - еще и первое поражение в Суперкубке за четыре сезона с упущенным 2:0 над "Миланом". В целом Топ-матчи "нерадзурри" довольно часто упускают. Упустили преимущество в два мяча и над "Ювентусом". Не реализовали пенальти против "Наполи" и не переиграли его. Проиграли "Милану" и в лиге из-за гола на 89-ой минуте. Хотя были и 6:0 над "Лацио" и 4:0 над "Аталантой".

С кем из них можно сравнить "Болонью"? Она опережает лишь "Милан". Также упускает Топ-матчи. В воскресенье упустила победу над "Ромой", в веселом обоюдоостром матче устроив камбек, но затем привезя пенальти на последних секундах. Чуть более месяца назад упустила 2:0 в гостях у "Ювентуса", также пропустив второй в добавленное время. Упускала на 90-ой минуте победу над "Аталантой".

В позапрошлом матче она упустила даже ничью со скромной "Вероной" дома на 89-ой. Играя вдесятером с 52-ой. В целом же Винченцо Итальяно страшно разочарован постоянными упущенными результатами в концовке, говорит практически лишь о них. Впрочем, игрой команды доволен. Она и вправду сильна. Перед двумя последними неудачами победила шесть раз в восьми турах.

И успехи в Топ-матчах у нее имеются. Победы над "Фиорентиной" и той же "Ромой". Да и 2:2 в гостях с "Ювентусом" - сам по себе результат хороший. А в турнирной таблице она также хорошо идет по потерянным очкам - пятая в одном очке позади четвертого места. При том, что по набранным - восьмая. И она хочет превратить преимущество по потерянным очкам в преимущество по набранным.

Обе команды в Топ-3 по владению мячом и попытаются владеть им в матче. При этом "Интер" гораздо эффективнее непосредственно в атаке - первый по ударам по воротам и голам, а "Болонья" 7-9 по ним, по голам отставая на целых 19. Впрочем, забивать и она умеет и способна доставить проблемы любому гранду.

Последние матчи команд

Кадры

Ситуация с травмами в обороне "Интера" улучшается. Павар вернулся уже в Венеции и может сдвинуть Дармиана, Димарко там отдохнул и набрался сил (Аугусто играл на его месте), даже Ачерби возвращается после двух месяцев. Отсутствует в этом департаменте лишь Биссек. В атаке нет Корреа, но лучший бомбардир Маркус Тюрам возвращается и может сразу же сдвинуть Тареми.

В центре поля сложнее. Чалханоглу и Мхитарян травмированы, Фраттези отвлечен на трансферные дела. Остаются лишь три варианта - Асллани, Барелла, Зелински.

В "Болонье" дисквалифицирован центральный защитник Лукуми и придется выпускать вместо него глухого запасного Казале. Зато в центре поля Побега отбыл дисквалификацию. Да и без него и без Эбишера и Эль-Аззузи там есть варианты - Фройлер, Фергюсон, Моро, Фаббиан, Урбански. Могут выйти трое, если Итальяно решит добавить опорника за счет форварда Одгара.

Форварды в целом в хорошей форме. Одгар, Даллинга и Кастро. Как и вингер Домингес. А вот вингеры Орсолини и Ндой в последних матчах несколько отступили. Но у них уже девять голов в лиге на двоих, так что нужно следить за ними. И они имеют преимущество над Домингесом в опыте и в помощи обороне.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Зелински, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Болонья": Скорупски, Хольм, Казале, Беукема, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Моро, Орсолини, С. Кастро, Домингес

Цифры и факты

В последних шести очных матчах во всех турнирах в основное время счет по победам равный - 2:2 при двух ничьих. А прямо перед этим "Интер" выиграл три очных матча подряд. Последний хронологически состоялся в Болонье и был выигран "Интером" со счетом 1:0

В последних двух очных матчах во всех турнирах в Милане в основное время состоялись ничьи - 2:2 в лиге и 1:1 в Кубке (в Кубке в овертайме победила "Болонья"). А до этих двух "Интер" выиграл три очных матча в Милане подряд, в том числе два - со счетом 6:1, перед этим же два подряд проиграл

В последних пяти очных матчах в Милане в лиге забивалось более двух мячей и забивали обе команды

"Интер" выиграл шесть последних матчей лиги на всех полях, не пропустив в последних четырех. В последних 13-ти таких он не проигрывал - 11 побед, две ничьи

"Болонья" не победила в двух последних матчах лиги - ничья и поражение, перед этим в двух подряд победила. В семи последних на ее счету три победы, две ничьи и два поражения

Дома в лиге серия побед "Интера" составляет всего два матча, серия матчей без поражений - шесть при четырех победах и двух ничьих. В пяти из семи последних домашних матчей лиги он пропускал

Последние три результата "Болоньи" в гостях в лиге - поражение, ничья, победа. В последних восьми таких матчах она проиграла однажды - также четыре победы и три ничьи

"Интер" забивал в 21-ом последнем матче лиги на всех полях и в 31-ом последнем матче лиги дома

"Болонья" забивала в шести последних матчах лиги на всех полях, в пяти из них забив более одного мяча. Забивала в десяти из последних 11-ти матчей лиги на всех полях. В гостях в лиге она забивала в семи из восьми последних матчей, причем в каждом из этих семи забила более одного мяча

Прогноз: Интер - Болонья 2:1

"Интер" может собраться и разнести, а может и отыграть натужно. Он побеждает много, но в Топ-матчах часто буксует. "Болонья" также чередует успешные матчи с неудачными, а в целом побеждает гораздо реже, чем "нерадзурри". Здесь может состояться и разгромная победа "Интера", и сложная и даже ничья. А вот как минимум три гола и "обе забьют" точно стоит ожидать.