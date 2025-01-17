Рома - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.01.2025

После очередного выездного матча без победы "Рома" возвращается на "Стадио Олимпико", где в последнее время побеждает постоянно. Сегодня начинается весьма интенсивный период для нее с матчами двух последних туров Основного раунда Лиги Европы и четвертьфиналом Кубка Италии в следующие три мидуика. Начать его хочется победой. Ну уж хотя бы не пропустить "Дженоа" вперед.

Серия А. 21-й тур

17 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Рома - Дженоа Смотреть трансляцию

Состояние команд

5 "Ювентус" 20 7 13 0 32-17 34 6 "Фиорентина" 19 9 5 5 32-20 32 7 "Милан" 19 8 7 4 29-19 31 8 "Болонья" 19 7 9 3 29-25 30 9 "Удинезе" 20 7 5 8 23-28 26 10 Рома 20 6 6 8 28-26 24 11 "Дженоа" 20 5 8 7 17-27 23 12 "Торино" 20 5 7 8 20-25 22 13 Лечче 20 5 5 10 14-32 20 14 "Эмполи" 20 4 8 8 19-25 20 15 "Парма" 20 4 7 9 25-35 19 16 Комо 20 4 7 9 22-33 19 17 Верона 20 6 1 13 24-44 19 18 "Кальяри" 20 4 6 10 19-33 18

В последних 17-ти гостевых матчах во всех турнирах и в последних 13-ти гостевых в лиге "Рома" не побеждала вообще. Серия ошеломляющая, и Клаудио Раньери даже перед нынешним матчем, домашним, а не гостевым, спрашивали о ней. Он отвечает, что просто нужно работать, быть более сфокусированными. Дома получается, ведь там во всех турнирах добыты пять побед подряд, три из них - в лиге.

Несмотря на гостевые проблемы, в целом ощущение, что "Рома" оставила позади кошмарные лето и осень, пришла в порядок. Раньери подтверждает это, заявляя, что большинство проблем решены, что мотивация игроков на высоте, характер присутствует, что команда конкурентоспособна. Хотя и говорит, что игра еще не его, что нужно еще много работать, научиться играть умно, а не просто бегать.

В Болонье (2:2) "Рома" была в игре, старалась, но играла с перепадами. Забила с грубой ошибки вратаря соперников и с пенальти на 98-ой минуте, после первого забитого быстро пропустила дважды. Раньери отмечал проблемы при остановке контратак, говорил, что его команда худшая в лиге в этом по статистике. Критиковал подопечных за неорганизованную беготню большими силами вперед.

В плане качества игра там была отступлением по сравнению с выигранным Римским дерби. В котором также проблемы присутствовали - практически "автобус" с 18-ой минуты после двух голов.

Впрочем, "Дженоа" - команда менее крупного калибра, чем участники Еврокубков "Лацио" и "Болонья". Вопрос, насколько она близка к калибру "Лечче" и "Пармы", которых "Рома" разнесла в декабре в лиге на "Олимпико" с результатами 4:1 и 5:0. По набранным очкам - вроде бы близка. Но она кажется более сильной, более организованной.

Она проиграла лишь однажды в последних десяти матчах Серии А, пропустив в них шесть мячей. В тех десяти набрав больше очков, чем "Рома" в своих последних десяти - 17:11. Если же считать последние шесть, то есть с начала нынешнего успешного периода "Ромы", то генуэзцы отстают от нее ненамного - две победы, три ничьи и поражение против трех побед, двух ничьих и поражения.

В сущности, от самих римлян они отстают лишь на одно очко и в случае победы сегодня обойдут их. Причем этот успешный период "грифонов" произошел на фоне смены тренера восемь туров назад и смены владельца около месяца назад. С Патриком Виейра во главе тренерского штаба они стали еще более жесткими и организованными. Играют скучно, забивают мало, но мало пропускают.

В последних двух матчах они как раз играли против "Лечче" и "Пармы". Со вторым сыграли в гостях 0:0, первую победили дома со счетом 1:0. Гораздо менее впечатляет, чем результаты "Ромы" против этих соперников. Но чуть более месяца назад "Дженоа" выдала против "Милана" и "Наполи" те же результаты, что и "Рома" против них - ничья на "Сан Сиро" и поражение с разницей в один мяч.

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Раньери призывает "Рому" играть с умом и самообладанием, останавливать игроков "Дженоа" на контратаках, очень опасных в их исполнении. Называет соперника очень компактной и очень практичной командой, перекрывающей свободное пространство. А Виейра хочет увидеть от "Дженоа" порядок, сфокусированность, жесткость, характер и также самообладание перед бушующим "Олимпико".

Последние матчи команд

Кадры

Учитывая календарь, можно было бы ожидать ротацию "Ромы", но ведь в последние четыре мидуика команда не играла, ныне играет в пятницу, а следующий матч - в четверг. Так что ожидается сильнейший состав. Хотя на пресс-конференции Раньери много говорил о ныне запасных Бальданци, Суле и Писилли. Кто-то из них может заменить Лоренцо Пеллегрини, забившего в дерби, но провалившегося в Болонье.

Других атакеров не сдвинут. Пауло Дибала, объявленный лучшим игроком декабря в Серии А, должен выйти на свой восьмой матч в стартовом составе в лиге подряд, чего у него не получалось в последние шесть лет. Также этот матч станет его сотым за "Рому". А Артем Довбик за последний месяц во всех турнирах с четырьмя голами, двумя ассистами и важной помощью в двух голах в дерби.

Украинец забил "Дженоа" в первом круге.

В "Дженоа" вылетел капитан последний опорник системообразующий игрок Милан Бадель. Очень серьезная потеря. В перерыве матча против "Пармы" его заменил Лиор Каса, но решится ли Виейра поставить 19-летнего израильтянина на такую важную позицию в таком матче на таком стадионе с первых минут? Руслан Малиновский мог бы помочь, но он по-прежнему травмирован.

Потерь у генуэзцев, как всегда, достаточно. Малиновский, форварды Витинья, Экубан, Аханор, Балотелли, Мессиас, защитник Нортон-Каффи. Хотя Виейра уже научился работать с ограниченным составом. На флангах атаки играют крайний защитник Дзаноли и опорник Миретти. В атаке успевают мало, но прикрывают оборону очень хорошо. Миретти теперь может перейти на место Баделя.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Писилли, Дибала, Довбик

"Дженоа": Леали, Де Винтер, Бани, Васкес, Мартин, Дзаноли, Миретти, Френдруп, Торсбю, Мазини, Пинамонти

Цифры и факты

1:1 в Генуе с пропущенным в добавленное время в сентябре уволил Даниэле Де Росси с поста главного тренера "Ромы". До этого в лиге команды обменялись домашними победами - 4:1 в Генуе, 1:0 в Риме, до этого в Риме сыграли 0:0, а до этого "Рома" выиграла четыре очных матча подряд

В Риме в Серии А "Дженоа" не побеждала "Рому" с 1990-го года - четыре ничьи, 17 поражений, в том числе 13 поражений подряд. При этом в последних четырех матчах состоялись ничьи 0:0 и 3:3 и две победы "Ромы" со счетом 1:0

С разницей более одного мяча "Рома" не побеждала дома "Дженоа" в лиге в последних семи матчах. При этом "Дженоа" не забивала в трех последних таких

В последних шести очных матчах лиги было показано 30 желтых и пять красных карточек, если считать и тренерские штабы и запасных игроков команд

"Рома" проиграла однажды в восьми последних матчах во всех турнирах на всех полях против всех - также пять побед и две ничьи. В лиге она проиграла однажды в последних шести - также три победы и две ничьи

Дома "Рома" выиграла пять последних матчей во всех турнирах с результатами 4:1, 3:0, 4:1, 5:0 и 2:0, три последних в лиге с результатами 4:1, 5:0 и 2:0

"Дженоа" проиграла однажды в десяти последних матчах лиги и во всех турнирах на всех полях против всех - также четыре победы и пять ничьих. При этом три из шести ее последних матчей завершились со счетом 0:0

В гостях "Дженоа" не проигрывала в пяти последних матчах лиги и во всех турнирах - три победы, две ничьи, пропустив всего один мяч - с добивания после нереализованного пенальти. Последним ее гостевым поражением было 0:3 в Риме от "Лацио"

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Рома - Дженоа 2:1

Обе команды в хорошей форме, обе хвалят соперника, но надеются на свою силу. Игра должна быть плотной, не похожей на матчи "Ромы" против "Лечче" и "Пармы". Хотя, если удастся забить быстрый гол - может получиться как раз как против них. На победу римлян в любом случае стоит ставить, хотя "Дженоа" отчаянно и нередко успешно сопротивляется им в последних очных матчах.

Сколько голов будет забито? В матчах "Ромы" голов обычно много, в матчах "Дженоа" - мало. Встретятся посредине, на трех?