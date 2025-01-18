Ювентус - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.01.2025

"Рома" конкурирует с ними за "звание" главного разочарования сезона, но "Ювентус" и "Милан" уж точно сильны в этой "борьбе". Злые, разочарованные, неорганизованные, серебряный и бронзовый призер предыдущего сезона ныне даже не в зоне Лиги Чемпионов. "Юве" пробьется туда в случае победы, "Милан" обойдет его в случае своей. Ожидается крайне острое противостояние.

Серия А. 21-й тур

18 января. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 "Наполи" 20 15 2 3 32-12 47 2 "Интер" 19 13 5 1 48-17 44 3 "Аталанта" 20 13 4 3 44-21 43 4 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 20 7 13 0 32-17 34 6 "Фиорентина" 19 9 5 5 32-20 32 7 "Милан" 19 8 7 4 29-19 31 8 "Болонья" 19 7 9 3 29-25 30 9 "Удинезе" 20 7 5 8 23-28 26 10 Рома 20 6 6 8 28-26 24

"Ювентус" еще не проигрывал в лиге в этом сезоне, но из 20-ти матчей там 13 сыграл вничью. Его худшие очковые показатели на такой стадии за 14 лет, вторые худшие - за 26. Семь из последних восьми матчей лиги завершились вничью. Причем он часто теряет преимущество в счете, в том числе в концовке, не умеет удерживать его, не умеет выгрызать, много пропускает.

В прессе даже обвиняют команду и главного тренера Тьяго Мотту в отсутствии ДНК клуба. Сам же он считает, что команда в целом играет хорошо, всегда старается, бегает (против "Аталанты" в Бергамо во вторник набегала 130 километров), выкладывается на полную, но не добивает соперника, а потом вдруг выключается.

В последних четырех матчах во всех турнирах она вела в счете, но не победила. В том числе против "Милана" третьего января в Суперкубке. В дерби неделю тому забила на восьмой минуте, "Аталанте" - на 54-ой, но затем пропускала. Хотя, например, игрой в Бергамо во вторник Мотта остался очень доволен. Она и вправду была качественной, динамичной, креативной.

"Милан" также играет крайне неровно, в лиге победил лишь в двух из шести последних матчей, лишь в трех из девяти (при пяти ничьих и поражении). Сменил тренера в конце декабря. На новой волне совершил два камбека в Суперкубке (2:1 над "Ювентусом" и 3:2 над "Интером") и выиграл турнир, но Сержиу Консейсау высказывал немало претензий новым подопечным.

Еще больше их он высказывает после двух своих первых матчей лиги. Когда "россонери" потеряли преимущество дома против "Кальяри" и сыграли лишь 1:1 и вынуждены были совершать камбек в Комо. Консейсау заявил, что первый тайм против "Кальяри" был худшим в его тренерской карьере, а против "Комо" он просто кипел на скамье запасных.

Он говорит о страданиях команды, о провальных первых таймах, о многих позволенных соперникам опасных моментах. Требует больше скорости, интенсивности, компактности и признает, что пока не получает этого и пока не может как следует достучаться до игроков. "Я могу говорить два часа, но если они не приняли это себе в голову, будет тяжело".

До матча в Бергамо "Ювентус" был лидером лиги по владению мячом с более 60-ти процентов, но там выглядел весьма прилично с сорока процентами. "Милан" по владению шестой, и Консейсау признавал, что не любит катать мяч, а любит вертикальную агрессивную быструю игру прямо к воротам соперника. Какой тип игры получится у обеих в очном матче?

В Милане в лиге 23-го ноября команды отыграли унылую "нулевку", за которую нужно снимать очки. До этого в апреле в Турине также сыграли 0:0. В Суперкубке же атака была ненамного более качественной и умной, но более динамичной и нацеленной на ворота. Потому там забили обе. "Юве" вел после первого тайма, но пропустил с пенальти и автогола во втором.

Последние матчи команд

Кадры

В Комо "Милан" потерял Тиава и Пулишича (травмы), Морату (дисквалификация). Вдобавок к более старым травмам Лофтуса-Чика и Чуквуэзе. Так что особых дилемм нет - Габбия опережает Павловича в центре обороны. Разве что на правом фланге атаки - там сыграет крайний защитник Хименес или опорник Муса. Если Хименес - Муса может выйти в центре поля вместо Беннасера.

Рафаэль Леау и Тео Эрнандес, при Паулу Фонсеке ссорившиеся с тренером, отправлявшиеся в запас или на трибуны, в Комо забили и кажутся в форме. А это всегда очень важно для "Милана".

В "Ювентусе" также хватает травм - Милик, Кабал, Консейсау, Бремер. Правда, новых вылетов нет. Даже возвращается Душан Влахович, хотя не факт, что он готов к стартовому составу. Нико Гонсалес или Веа может вновь выйти на позиции "фальшивой девятки". Каждый из них может выйти и на фланге, сдвинув Мбангулу в запас.

Дилеммы на левом фланге обороны. Камбиазо может быть отвлечен мыслями о возможном переходе в "Манчестер Сити" и потому уступить место МакКенни. МакКенни, автор ассиста в Бергамо, и Луис - также кандидаты на выход в центре поля.

Внимание на Кенана Йилдиза, который забил в дерби, мог забить в Бергамо и вообще в отличной форме. И на центрального защитника Калулу, арендованного у "Милана". В Бергамо он неожиданно подключился в контратаку и забил. Также внимание на нынешнего защитника "Милана" Фикайо Томори, вокруг которого сильны слухи о переходе в этом месяце как раз в "Ювентус".

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, МакКенни, Локателли, К. Тюрам, Йилдиз, Коопмейнерс, Мбангула, Н. Гонсалес

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер, Рейндерс, Муса, Абрахам, Леау

Цифры и факты

В Суперкубке третьего января "Милан" победил со счетом 2:1. В лиге же два последних очных матча завершились со счетом 0:0, а до них команды обменялись гостевыми победами со счетом 1:0. Эта победа стала единственной для "Ювентуса" над "Миланом" в девяти последних матчах во всех турнирах - четыре ничьи, четыре поражения

В Турине "Ювентус" не переигрывал "Милан" в последних пяти матчах во всех турнирах - три ничьи, два поражения, в последних четырех в лиге - две ничьи, два поражения. Пяти матчей дома без побед в лиге подряд над этим соперником "Юве" не выдавал никогда

В последних шести очных матчах в лиге трижды состоялась ничья 0:0, в еще трех матчах забивала лишь одна команда. Три мяча за это время забил "Милан", один - "Ювентус". В последних восьми очных матчах в лиге "Юве" забил лишь дважды

В последних трех очных матчах в лиге "Ювентус" не пропускал от "Милана". Четырех таких подряд не было никогда в истории

"Ювентус" не проигрывал никому в последних 28-ми матчах лиги на всех полях и в последних 17-ти дома. Но из 28-ми - девять побед и 18 ничьих, а из 17-ти - шесть побед и 11 ничьих. Из восьми последних матчей лиги на всех полях одна победа и семь ничьих

"Ювентус" и забивал, и пропускал в последних семи матчах лиги. Три из них завершились со счетом 2:2. "Милан" и забивал, и пропускал в трех последних

"Милан" не проигрывал никому в пяти последних матчах лиги - две победы и три ничьи, в десяти последних проиграл однажды - четыре победы и пять ничьих

В нынешнем сезоне в лиге "Ювентус" вел в счете, но не победил в семи матчах. В том числе в трех последних и в четырех из пяти последних. Также он вел в счете, но не победил (проиграл) в Суперкубке против "Милана" третьего января

"Милан" не побеждал в лиге дважды подряд с сентября. Сегодня это может произойти.

Гол Тео Эрнандеса в Комо вывел его на первое место в истории "Милана" по голам в лиге среди защитников - 30, опередив Паоло Мальдини

Прогноз: Ювентус - Милан 1:0

В первом очном матче сезона команды даже не пытались атаковать, а с тех пор обе стали еще менее уверенными в себе, еще более нервными, еще чаще играют вничью. Ставить на такую и сейчас? Все же ощущение, что "Ювентус" победит. Он играет дома, чуть спокойнее "Милана". И статистика его последних очных матчей с "россонери" нелогично слабая, значит, должна выровняться.