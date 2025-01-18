Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.01.2025

Насколько выше, важнее в историческом плане матч "Ювентус" - "Милан", чем "Аталанта" - "Наполи", настолько второй важнее, выше первого в разрезе нынешнего сезона. Две команды из четко выраженной Топ-3 лиги сегодня решат, кто из них бросит главный вызов "Интеру" в борьбе за Скудетто. Правда, обе несколько ослабели в последнее время. Найдут ли новые силы в очном матче?

Серия А. 21-й тур

18 января. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Аталанта - Наполі Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 20 15 2 3 32-12 47 2 "Интер" 19 13 5 1 48-17 44 3 "Аталанта" 20 13 4 3 44-21 43 4 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 20 7 13 0 32-17 34

"Наполи" нисколько не ослабел в плане результатов. Наоборот. Пять побед в лиге подряд, три подряд без пропущенных. Причем после тяжелых матчей против "Удинезе", "Дженоа" и "Венеции" наступили гораздо более уверенные. "Фиорентина" в гостях была повержена легко (3:0), у "Вероны" дома был четко взят реванш за 0:3 в первом круге (2:0). Самое время брать реванш за другой 0:3, от "Аталанты"?

Антонио Конте не перестает восхищаться своими игроками и даже шокирован тем, что команда так быстро восприняла его идеи и набрала столько очков.

Тем не менее, ее заявка на Скудетто существенно ослабела из-за ухода Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен". Тем более, что замены пока нет. Все вопросы, все разговоры о нем и отвлекают от футбола, от матчей. Конте признает, что без Хвичи команда будет другой. Хотя, возможно, лучшей, ведь в двух матчах без него играла очень хорошо. Но "Аталанта" гораздо сильнее "Фиорентины" и "Вероны".

Правда, сама "Богиня" ослабела непосредственно в игре и результатах. После 11-ти побед в лиге подряд, то есть клубного рекорда, наступили три ничьи подряд. Ужасная игра в Удине всего с четырьмя ударами по воротам, два совершенно разных тайма против "Лацио", много созданных и много пропущенных шансов забить против "Ювентуса". А между ними - еще и уверенный вылет из Суперкубка.

Джан Пьеро Гасперини игрой против "Ювентуса" остался весьма доволен, нервничать не желает. Он не считает сегодняшний матч против "Наполи" перекрестком сезона, поскольку его команда борется не за Скудетто, а за место в Лиге Чемпионов, которое сейчас уверенно занимает. Но, тем временем, можно сказать, что ее последняя уверенная победа в лиге состоялась аж десять туров назад.

Тогда бергамцы как раз играли против "Наполи". В Неаполе. Открыли счет на десятой минуте, затем четко сидели в обороне или просто держали мяч и еще дважды поймали на контратаке. Конте тогда говорил, что его команда отстает в развитии от "Аталанты". Догнала ли теперь? В турнирной таблице даже перегнала.

Во вторник "Аталанта" остановила "Ювентус", первую команду лиги по владению мячом, на сорока процентах. А "Наполи" по владению восьмой, не любит его. Еще и играет в гостях. В первом очном матче в Неаполе он доминировал, но тактически проиграл в одни ворота. Теперь ожидается доминирование бергамцев, но неаполитанцы способны четко обороняться и создать больше опасных моментов.

Последние матчи команд

Кадры

В Неаполе Гасперини удивил, убрав своего лучшего бомбардира Ретеги в запас. С тех пор он повторял это не раз. Против "Ювентуса" Матео вернулся после травмы, из-за которой пропустил более трех недель, вышел на замену и забил свой первый мяч с 26-го ноября. Позволит ли ему этот гол вернуться в стартовый состав? Или же он не полностью здоров? Либо Гасп вновь захочет удивить Конте?

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Гораздо более тяжелые дилеммы в центре обороны. Коссуну травмирован, Колашинац дисквалифицирован, Скальвини после тяжелой травмы. Возможно, придется отодвинуть в центр обороны Де Роона. Тогда Пашалич выйдет в центре поля, а ближе к атаке - кто-то из запасных. Самарджич, Брешианини, Дзаньоло.

В Неаполе Ретеги вышел на замену и забил. А два первых гола были на счету Адемолы Лукмана. Внимание на них и сейчас. Адемола и вовсе забил "Наполи" четыре мяча в последних пяти матчах. Внимание и на активного в атаке автора ассиста во вторник латераля Белланову. А вот Де Кетеларе несколько сдал.

Игроки, вышедшие на замену, принесли "Аталанте" в этом сезоне в лиге девять голов и восемь ассистов.

В "Наполи", кроме Кварацхелии, не первый матч отсутствует центральный защитник Буонджорно. Хотя его надежно заменяет Жезус. А Хвичу заменял то Нерес, а то даже левый защитник Спинаццола. Возможно, последним Конте захочет удивить Гасперини. Если нет - справа выйдет Политано. В остальном же дилемм нет.

Внимание на Ромелу Лукаку. Из 32-ух командных голов он участвовал в сорока процентах - семь голов и шесть ассистов. И на опорников Ангиссу и МакТоминея, на счету которых вместе восемь голов и три ассиста.

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Хиен, Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес

‏Цифры и факты

Два последних очных матча в лиге выиграла "Аталанта". Оба - в Неаполе со счетом 3:0. Прямо перед этим "Наполи" выиграл четыре подряд, а прямо перед этим - дважды "Аталанта"

В Бергамо три последних очных матча в лиге выиграл "Наполи" - 3:1, 2:1, 2:1. Прямо перед этим два таких выиграла "Аталанта", а прямо перед этим два - "Наполи"

"Наполи" забил "Аталанте" в Бергамо в последних четырех очных матчах в лиге, "Аталанта" забила "Наполи" в шести последних таких

"Аталанта" не проиграла в 15-ти последних матчах лиги против всех на всех полях - 11 побед, четыре ничьи. Правда, три ничьи состоялись в трех последних матчах

"Наполи" выиграл пять последних матчей лиги против всех на всех полях. В трех последних не пропустив. Выиграл семь из восьми последних таких матчей лиги при одном поражении, не пропустив в пяти из этих восьми

Ничья с "Ювентусом" прервала серию "Аталанты" в лиге из шести домашних побед подряд

В гостях "Наполи" выиграл четыре последних матча лиги, выиграл семь из девяти последних при двух ничьих. Из этих девяти он не пропустил в шести

12 матчей "Наполи" без пропущенных в первом круге лиги - его клубный рекорд последних 43-ех сезонов. Второй круг он также начал матчем без пропущенного

Дома "Аталанта" забивала в последних 25-ти матчах лиги, но и пропускала в последних четырех и в девяти из последних десяти

В последних трех матчах лиги с участием "Наполи" в целом было забито шесть мячей, в последних трех с участием "Аталанты" - четыре. В целом общее среднее количество голов в этих матчах - 1.67

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Аталанта - Наполи 1:1

Победа нужна обеим, поскольку "Интер" рядом, а "Аталанта" даже начала терять высоту. Но потому и теряет, что не способна победить. Также она устала после "Ювентуса" во вторник и думает о Лиге Чемпионов в ближайший вторник. А "Наполи" должен перестраиваться без Кварацхелии, да и полное тактическое поражение Конте от Гасперини в первом круге настораживает. Значит, ничья?

В плане голов вполне может быть 1:1. Поскольку в последних матчах команд в лиге забивается мало. Десять в шести.