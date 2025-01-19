Интер - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.01.2025

На данный момент кажется, что у "Интера" остался лишь один конкурент в борьбе за Скудетто. Зато этот конкурент очень серьезный, и его нельзя отпускать. "Нерадзурри" отстают от "Наполи" на шесть очков. Правда, с двумя матчами в запасе. Но эти матчи еще нужно выиграть. Терять очки дома против падающего "Эмполи" нельзя.

Серия А. 21-й тур

19 января. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи"

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Состояние команд

1 "Наполи" 21 16 2 3 35-14 50 2 "Интер" 19 13 5 1 48-17 44 3 "Аталанта" 21 13 4 4 46-24 43 4 "Ювентус" 21 8 13 0 34-17 37 5 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 6 "Болонья" 20 8 9 3 32-26 33 7 "Фиорентина" 19 9 5 5 32-20 32 8 "Милан" 20 8 7 5 29-21 31 9 Рома 21 7 6 8 31-27 27 10 "Удинезе" 20 7 5 8 23-28 26 11 "Дженоа" 21 5 8 8 18-30 23 12 "Торино" 20 5 7 8 20-25 22 13 Лечче 20 5 5 10 14-32 20 14 "Эмполи" 20 4 8 8 19-25 20 15 "Парма" 20 4 7 9 25-35 19 16 Комо 20 4 7 9 22-33 19 17 Верона 20 6 1 13 24-44 19 18 "Кальяри" 20 4 6 10 19-33 18 19 Венеция 20 3 5 12 18-33 14 20 Монца 21 2 7 12 20-31 13

Чемпион не проигрывал в лиге с сентября, с тех пор в 14-ти турах добыв 11 побед и три ничьи. Но он не чувствует себя уверенно, и вокруг него не тихо, критика присутствует. Были 5:0 и 6:0, но после этого - трудные победы над новичками лиги "Комо" и "Венецией" (2:0 со вторым голом на 91-ой минуте и 1:0), голы в ворота "Кальяри" лишь во втором тайме и потерянная победа дома над "Болоньей" (2:2).

Между этими матчами состоялось поражение в Суперкубке от "Милана", когда было потеряно преимущество в два мяча, и Арриго Сакки считает, что команда все еще не опомнилась от него. А Фабио Капелло считает, что команда ныне недостаточно агрессивна, играет слишком осторожно. "Интер" и вправду выглядит уязвимым и уставшим. Еще и травмы мешают.

Симоне Индзаги остался доволен игрой против "Болоньи", а именно креативом и динамизмом, но признал ошибки в обороне. Признал и слабую игру против "Венеции", когда команда затолкала свой гол и чуть не пропустила в самой концовке. При этом говоря о хорошей обороне тогда. Баланса между обороной и атакой в последних трех матчах, включая Суперкубок, не было видно.

Разумеется, его состояние на световые годы лучше состояния "Эмполи". Тот туров 15 мог считаться крепким середняком, даже иногда попадал в Топ-5. В августе-сентябре не проиграл "Болонье", "Фиорентине", "Ювентусу", победил "Рому", в октябре проиграл "Наполи" и "Лацио" с разницей лишь в один мяч. Но в последних пяти матчах - ничья и четыре поражения. Он скатился в аутсайдеры.

Главный тренер Роберто Д'Аверса саркастически заявил, что он был бы счастлив иметь игровые и кадровые проблемы "Интера". При этом он вспомнил, что в первом очном матче сезона п1ервый тайм его команда свела к 0:0 и играла очень прилично. Призывает подопечных играть интенсивно, нацеленно, смело и не ошибаться.

Следует отметить, что "Интеру" дома в октябре "Эмполи" проиграл с разницей в три мяча. Но начал пропускать лишь во втором тайме. Причем с 35-ой минуты играл вдесятером, до чего выглядел более чем достойно. Также можно отметить матч против "Аталанты" в гостях в декабре, когда открыл счет рано, во втором тайме сравнял его и проиграл лишь из-за пропущенного на 86-ой минуте.

Вторая команда лиги по владению мячом против предпоследней, первая по ударам по воротам против предпоследней, вторая по xG против последней, еще и дома у фаворита. Ясно, кто будет доминировать и кто больше создаст. Но обороняется "Эмполи" очень неплохо - седьмой в лиге по пропущенным. Причем по сейвам его первый вратарь Дэвис Васкес вовсе не в Топах. Оборона прикрывает.

А вот оборона "Интера" в последнее время несколько сбоит. Ян Зоммер отбивает в среднем за матч в сезоне даже больше ударов, чем тот же Васкес. Так что моменты аутсайдер может создать.

Последние матчи команд

Кадры

В последнем матче Васкес как раз потерял свое место в пользу Якопо Сегетти. Тот старался, но вся команда провалилась дома против "Лечче" (1:3). Пожалуй, худший матч "Эмполи" в сезоне. Означает ли это, что Васкес вернется в ворота? Не совсем ясно.

Травмированы Анжорин, Сольбаккен, Бранколини, Сазонов, Эбуэхи, Хаас, Пеллегри. Только вернулся Мариануччи. Фаццини не набрал форму после травмы. Так что вновь возможен выход левого защитника Какаче как атакующего полузащитника в 3-4-2-1. Либо опорника - Хендерсона, Мале.

Арендованный у "Интера" Себастьяно Эспозито как раз в блестящей форме - шесть голов в семи последних матчах в лиге и Кубке.

В "Интере" отсутствуют Чалханоглу, Биссек, Корреа. Мхитарян и Ачерби вернулись, но не для стартового состава. Фраттези и Арнаутович думают о трансферах. Также планируется долгожданный отдых для Бастони. Так что варианты есть лишь справа - Думфриз или Дармиан (последний может сыграть и правого центрального) и в атаке с Тюрамом, Лаутаро и Тареми на две позиции.

Латераль Думфриз забил "Болонье", латераль Дармиан - "Венеции". "Болонье" забил и Лаутаро Мартинес. Он вышел из кризиса тремя голами во всех турнирах с 27-го декабря. А вот Тюрам, месяцами тащивший на себе атаку команды, не забивал с 24-го декабря. Барелла не забивал более месяца, Зелински - с октября. А Тареми вообще без голов в лиге. Хотя забил шестого января в Суперкубке.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Аугусто, Думфриз, Асллани, Барелла, Зелински, Димарко, Тареми, Лаутаро Мартинес

"Эмполи": Д. Васкес, Гогличидзе, Исмаили, Вити, Гьяси, Грасси, Хендерсон, Пеццелла, Какаче, С. Эспозито, Коломбо

Цифры и факты

"Интер" выиграл четыре последних очных матча в лиге на всех полях и 13 из 14-ти последних при одном поражении. В последнем матче, в первом круге нынешнего сезона, он победил в Эмполи со счетом 3:0, забив все мячи во втором тайме

Поражение состоялось в позапрошлом домашнем матче - 0:1. В домашнем до этого "нерадзурри" уступали со счетом 0:2, но в итоге победили - 4:2, а до этого победили со счетом 2:1 благодаря голу на 81-ой минуте. В последнем домашнем матче они победили голами на пятой и 81-ой

Ничьей с "Болоньей" прервалась серия "Интера" из шести побед в лиге на всех полях. Серия матчей без поражений там продолжается - 11 побед, три ничьи

Дома "Интер" не проигрывал в семи последних матчах лиги - четыре победы, три ничьи. В шести последних и в четырех последних побед и ничьих у него поровну. "Эмполи" в гостях выиграл один из последних семи матчей лиги - три ничьи, три поражения

С сентября 2024-го года "Интер" не выдавал серию из двух матчей лиги на всех полях без побед. С октября 2023-го года - серию из двух матчей лиги дома без побед. Тогда одним из не выигранных домашних был 2:2 с "Болоньей", вторым - 1:2 от "Сассуоло". Ныне в предыдущем матче дома он сыграл 2:2 с "Болоньей"

"Эмполи" проиграл четыре из пяти последних матчей лиги на всех полях при одной ничьей. В последних девяти таких он однажды победил, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл

"Эмполи" пропускал в последних девяти матчах лиги на всех полях, но и забивал в восьми из десяти последних таких. В гостях в лиге он пропускал в последних семи и в 19-ти из последних 20-ти, но и забивал в десяти из последних 11-ти. Не забив лишь "Милану" на "Меацца"

"Интер" забивал в 22-ух последних матчах лиги на всех полях и в 32-ух последних матчах лиги дома. При этом он пропускал в шести из восьми последних матчей лиги дома. На всех полях в лиге пропущенные от "Болоньи" прервали серию из четырех матчей без них

"Интер" набрал в сезоне в лиге больше очков в гостях, чем дома - 23:21, при том, что дома отыграл на матч больше. "Эмполи" также набрал больше очков в гостях, чем дома - 13:7, при равенстве матчей

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Интер - Эмполи 3:1

"Интер" должен победить. Но он нервничает, страдает от травм, не совсем уверен в себе. Особенно дома, что отмечают на контрасте с успехами в гостях. Еще и конкретно против "Эмполи" дома в последних матчах ему сложно. Кроме того, он начал пропускать, а "Эмполи" забивает. Так что ожидаются голы и кое-какая интрига, например, 0:0. 1:0, 1:1, 2:1 после первого тайма.