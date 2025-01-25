Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.01.2025

Говорят, что летом Антонио Конте страстно желал вернуться в "Ювентус", но боссы клуба не менее страстно желали не возвращать его. Прошлo чуть более половины сезона, и новая команда Конте - "Наполи" - возглавляет Серию А, а "Юве" даже не находится в зоне Лиги Чемпионов. Сегодня они встречаются в новом доме Антонио. Подтвердится ли ошибка боссов его старого?

Серия А. 22-й тур

25 января. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

1 "Наполи" 21 16 2 3 35-14 50 2 "Интер" 20 14 5 1 51-18 47 3 "Аталанта" 21 13 4 4 46-24 43 4 "Лацио" 21 12 3 6 37-28 39 5 "Ювентус" 21 8 13 0 34-17 37 6 "Фиорентина" 20 9 6 5 33-21 33 7 "Болонья" 20 8 9 3 32-26 33 8 "Милан" 20 8 7 5 29-21 31

Конте напоминает, что в предыдущем сезоне "Ювентус" намного опередил "Наполи" в лиге, а в этом в лиге еще не проигрывал, напоминает об истории этого клуба. Но заявляет, что рано или поздно он проиграет. Наиболее логичная сцена для первого поражения в сезоне в Серии А - именно в Неаполе против лидера лиги. Отдохнувшего, не играющего в Еврокубках.

"Наполи" ныне в отличной форме. Выиграл шесть матчей лиги подряд. Восемь из девяти последних. Четыре из последних шести побед, правда, были очень тяжелыми. Но они полезны, поскольку продемонстрировали характер команды и заставили ее выходить на поле со скромностью.

Против "Аталанты" неделю тому она провалила первые половины обоих таймов и пропустила, но постепенно, медленно, тяжело возвращалась и находила свои голы. Нашла победу на таком тяжелом выезде. А в двух предыдущих матчах как раз выиграла легко, уверенно - 3:0 в гостях над "Фиорентиной", 2:0 дома над "Вероной".

Победа над "Аталантой" тем более важна, что стала первой над соперником из Топ-5 с начала сезона. В первом круге неаполитанцы были разгромлены дома той же "Аталантой" со счетом 0:3, проиграли "Лацио" (0:1), причем также дома, в гостях вытащили ничьи с "Ювентусом" и "Интером". Причем в Милане еле удержались, а матч в Турине был обоюдно унылым.

"Юве", впрочем, также не блистал против таких команд. "Лацио" победил дома голом на 84-ой минуте, играя в численном большинстве с 24-ой, с "Интером" сыграл в гостях 4:4, уйдя с 2:4 голами на 71-ой и 82-ой минутах, с "Аталантой" - 1:1. В Бергамо 14-го января он играл на весьма высоком уровне, но упустил победу на 78-ой минуте - 1:1.

В последнем матче лиги после равного первого тайма он блестяще разнес "Милан" во втором и добыл 2:0. Но в последнем во всех турнирах отыграл крайне уныло в Брюгге в Лиге Чемпионов - сыграв вничью 0:0. Складывалось впечатление, что бережет силы для "Наполи". Впрочем, так уныло он играет далеко не впервые в сезоне. А вничью - и вовсе в 16-ый раз.

Он не может сказать, что в хорошей форме, не спокоен, давление на Тьяго Мотту велико, победы позарез нужны. А сам тренер критикует своих форвардов за плохую реализацию.

"Ювентус" - первый в лиге по владению мячом. В первом круге в очном матче в Турине владел 65 процентов времени. Но ныне в Неаполе Мотта ожидает иную игру, более открытую от "Наполи". Что как раз может пойти на пользу туринцам. Нередко дома против закрытых команд в позиционных атаках неаполитанцы не могут найти свои голы и пропускают контратаки. Доминировать Конте не любит.

Последние матчи команд

Кадры

Кадровое состояние "Ювентуса" резко улучшается. Кроме давних травм Милика, Кабала и Бремера, все в сборе. Значит, Савона, Камбиазо и переквалифицированный опорник МакКенни на флангах обороны, Локателли, Тюрам, Коопмейнерс, Луис, Фаджоли, тот же МакКенни - кандидаты в центре поля, Веа, Нико Гонсалес, Мбангула, Консейсау, Йилдиз - на флангах атаки.

Главный вопрос - о центре атаки. Душан Влахович вернулся после травмы, но лишь дважды подряд вышел на замену. А еще и январский новичок Рандал Коло Муани готов дебютировать. Также всегда существует возможность "фальшивой девятки" - Веа, Гонсалеса, Коопмейнерса, Йилдиза.

Отметить главную ударную силу команды трудно. Все атакеры понемногу забивают, но именно, что понемногу. Влахович не забивал ни в одном турнире с 17-го декабря. Кенан Йилдиз играет красиво и забил два мяча в январе, но не в трех последних матчах во всех турнирах.

В "Наполи" такого выбора нет. Тем более, что защитник Буонджорно до сих пор травмирован, левый защитник Оливера - совсем свежая травма, замена Кварацхелии до сих пор не прибыла. На поле Хвичу вновь заменит Нерес, очень хорошо отыгравший в Бергамо. А Оливеру - Спинаццола.

Остальной же состав ясен. Ромелу Лукаку, поучаствовавший ровно в сорока процентах голов команды в лиге в сезоне - восемь голов и шесть ассистов из 35-ти голов, опорники Ангисса и МакТоминей, начавшие активно забивать и ассистировать (девять голов и пять ассистов в лиге на двоих).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес



"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Калулу, МакКенни, Локателли, К. Тюрам, Коопмейнерс, Консейсау, Влахович, Йилдиз

Цифры и факты

В первом круге команды сыграли в Турине со счетом 0:0. Прямо перед этим "Наполи" победил в трех из четырех очных матчей при одном поражении, в четырех из шести при поражении и ничьей. В Неаполе в последних пяти очных матчах в лиге "Наполи" побеждал

"Наполи" забивал в шести последних очных матчах в лиге в Неаполе, "Ювентус" - в трех последних таких

"Наполи" победил в шести последних матчах в лиге и во всех турнирах на всех полях против всех. Его серия матчей с забитыми также длится шесть встреч

В пяти последних матчах лиги и всех турниров дома на счету "Наполи" три победы и два поражения. А прямо перед этими пятью он одержал дома во всех турнирах шесть побед подряд, если считать лишь основное время. В последних двух он побеждал без пропущенных

В шести последних матчах "Ювентуса" во всех турнирах состоялись четыре ничьи, победа над "Миланом" в лиге и поражение от "Милана" в Суперкубке. В лиге в девяти последних он дважды побеждал и семь раз играл вничью. В целом в лиге в нынешнем сезоне он еще не проигрывал

В гостях в лиге в пяти последних матчах "Ювентус" однажды победил и четырежды сыграл вничью, причем три последние ничьи состоялись со счетом 1:1. В целом в гостях в лиге и во всех турнирах в нынешнем сезоне он еще не проигрывал

Ничья в Брюгге стала для "Ювентуса" 16-ой в сезоне во всех турнирах. Девять из них - гостевых

"Ювентус" не пропускал в двух последних матчах во всех турнирах, но прямо перед этим пропустил в пяти таких подряд. В лиге он не пропускал в последнем, но прямо перед этим пропустил в семи подряд

Прогноз: Наполи - Ювентус 1:1

"Наполи" лучше "Ювентуса" в последние годы и в целом, и в очных матчах, особенно - в Неаполе. И сейчас в отличном настроении, еще и отдыхает, а не играет в Еврокубках. Кто как не он способен нанести "Юве" первое гостевое поражение в сезоне?! Но все же ощущение, что туринцы упрутся и не проиграют. Тем более, что дома неаполитанцы не всегда играют уверенно.