Удинезе - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.01.2025

18 матчей подряд во всех турнирах, 13 матчей подряд в лиге "Рома" не побеждает в гостях. Ее последняя гостевая победа состоялась 25-го апреля 2024-го года, то есть еще в предыдущем сезоне, в Удине над "Удинезе" в Серии А. И вот календарный круг замкнулся, вновь приведя "волков" в Удине. Удастся ли замкнуть его победой и прервать эти кошмарные серии?

Серия А. 22-й тур

26 января. 16:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

4 "Лацио" 21 12 3 6 37-28 39 5 "Ювентус" 22 8 13 1 35-19 37 6 "Болонья" 21 8 10 3 33-27 34 7 "Фиорентина" 20 9 6 5 33-21 33 8 "Милан" 20 8 7 5 29-21 31 9 Рома 21 7 6 8 31-27 27 10 "Удинезе" 21 7 5 9 24-32 26 11 "Торино" 22 6 8 8 23-26 26 12 "Дженоа" 21 5 8 8 18-30 23 13 Комо 22 5 7 10 27-36 22 14 "Эмполи" 22 4 9 9 21-29 21

Та победа не была легкой. Еще тогда "Роме" было тяжело в гостях. Она пропустила первой, сравняла счет лишь в середине второго тайма голом Ромелу Лукаку. Затем матч был прерван из-за потери сознания Эвана Ндики и возобновлен лишь через 11 дней. Опасные моменты создали обе команды, и в итоге на 95-ой минуте римляне вырвали победу голом Брайана Кристанте.

Следующая встреча команд состоялась в Риме в сентябре и как раз была легкой победой "Ромы" - 3:0. Ее лучшим матчем в кошмарном первом периоде сезона до прихода Клаудио Раньери. Правильнее даже сказать - единственным положительным. После нее удалось победить вновь - "Венецию" дома. Та серия из двух побед остается ее последней в лиге на данный момент.

Ныне такая серия может повториться. Поскольку в 21-ом туре была переиграна "Дженоа". В сложной борьбе, с 1:1 после первого тайма, с голами с добивания, удара издали и автогола вратаря. В плане качества игры отступление после периода, во время которого и в гостях против "Милана" и "Болоньи" команда играла хорошо, а дома вообще громила - 4:1, 3:0, 5:0.

В последнем матче, в четверг, против АЗ в гостях в Лиге Европы, произошло еще большее отступление. Совершенно унылый первый тайм с одним ударом по воротам, гораздо более живой второй, но почти без опасных моментов и пропущенный в контратаке. Раньери назвал такой пропущенный недопустимым, говоря, что команда играла хорошо, держала игру в руках, но упустила ее.

Способен ли "Удинезе" добиться такого же результата? Он отстает в лиге от "Ромы" лишь на одно очко. Но его динамика иная - четыре матча лиги без побед подряд, одна победа в семи последних. Да и он доволен своим местом середняка после борьбы против вылета в предыдущем сезоне. Главный тренер Коста Руньяич на вопрос о Еврокубковой зоне четко ответил: "Нет".

В последнем матче фриуланцы получили 1:4 в гостях против аутсайдера "Комо". Впрочем, "Рома" также была вынесена в Комо чуть более месяца назад. А до этого разгрома "Удинезе" не проигрывал в четырех матчах подряд. В частности, победил в гостях "Фиорентину", а в своем предыдущем домашнем матче полностью заслужил победить "Аталанту" и не сумел лишь забить - 0:0.

Ранее "Наполи", "Ювентусу" и "Интеру" также было очень непросто в Удине, хотя они и победили. Вязкую силовую борьбу, скорость и прессинг хозяева "Блюэнерджи Арены" более чем способны включать. А "Рома" в последнее время играет смело и в гостях, но неорганизованно, разобранно, временами выпадая из игры, пропуская слишком легкие голы. Как в Болонье и Алкмааре.

Последние матчи команд

Кадры

Раньери всегда старается сохранять стабильность состава. Хотя в Алкмааре отдохнул Манчини. Теперь он вернется. Отдохнул там и Лоренцо Пеллегрини после травмы. Вернется ли он в первые 11 - не факт. Бальданци, Суле, очень хорошо вошедший в игру в Алкмааре, Эль-Шаарави - кандидаты. Не в заявке защитник Эрмосо. В заявке новый правый защитник Ренш. Впервые.

Артем Довбик отыграл лишь тайм в Алкмааре и был заменен в перерыве. Его замена - Суле - внесла существенное оживление в игру по сравнению с унылым первым таймом. Впрочем, СМИ предрекают очередной выход украинца с первых минут. В Серии А он забивал в двух последних турах, в пяти последних добыл три гола, два ассиста и участие в двух голах в дерби.

В "Удинезе" дисквалифицирован центральный защитник Соле, его коллега по амплуа Джаннетти давно травмирован, как и вратарь Окойе, крайний защитник Эхизибе, опорник Саррага, форвард Дэвис. В оборону должен вернуться Туре, получивший в этом сезоне две красные карточки и привезший автогол, но также забивший. Автогол привез и другой центрдеф - Бийол. В Комо.

В Комо Руньяич пробовал теоретически мобильную пару форвардов Санчес-Товен, но сработало это плохо. Так что Лукка должен вернуться вместо Алексиса.

"Удинезе": Сава, Туре, Т. Кристенсен, Бийол, Модесто, Карлстрем, Ловрич, Пайеро, Земура, Товен, Лукка

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

На всех полях во всех турнирах "Рома" выиграла четыре последних очных матча, а прямо перед этим проиграла со счетом 0:4 и сыграла 1:1. В Удине в лиге и во всех турнирах последний матч "Рома" выиграла со счетом 2:1, прямо перед этим проиграла со счетом 0:4 и сыграла 1:1, а прямо перед этим дважды победила

В пяти последних очных матчах на всех полях во всех турнирах одна из команд забивала как минимум два мяча. В четырех последних - "Рома", прямо перед этим - "Удинезе"

"Рома" не побеждала в тринадцати последних гостевых матчах лиги - семь ничьих, шесть поражений. Также она не побеждала в 18-ти последних гостевых во всех турнирах - десять ничьих, восемь поражений

"Удинезе" не побеждал в четырех последних матчах лиги на всех полях - три ничьи и поражение, побеждал однажды в семи последних таких - три ничьи и три поражения. С другой стороны, он проиграл лишь в одном из пяти последних

Дома "Удинезе" сыграл вничью два последних матча, прямо перед этим проиграл три подряд, а прямо перед этим выиграл четыре из пяти при одном поражении

"Рома" забила в пяти последних матчах лиги на всех полях, в четырех из них - более одного мяча. При этом она пропустила в девяти из 11-ти последних. "Удинезе" забил один гол и пропустил четыре в Комо после двух 0:0 подряд

"Рома" пропустила в восьми последних гостевых матчах лиги и в 12-ти последних гостевых во всех турнирах

Пауло Дибала забил в ворота "Удинезе" 14 мячей в карьере, больше, чем против кого-либо. К голам аргентинец добавил 10 ассистов - также больше, чем против кого-либо в карьере

Прогноз: Удинезе - Рома 1:2

От "Удинезе" до "Удинезе". Символизм должен сработать. Разумеется, существуют немало причин, по которым "Рома" не должна выиграть этот матч - сама по себе гостевая серия, игра "Удинезе" против "Аталанты", его домашний стадион, его способность навязать вязкую плотную игру. Но все же пора заканчивать с гостевым кошмаром. Пора замыкать круг.

В плане голов наиболее вероятный вариант - обе забьют.