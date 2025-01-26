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Удинезе - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.01.2025
Время замыкать круг и заканчивать гостевой кошмар
Getty Images/Global Images Ukraine
18 матчей подряд во всех турнирах, 13 матчей подряд в лиге "Рома" не побеждает в гостях. Ее последняя гостевая победа состоялась 25-го апреля 2024-го года, то есть еще в предыдущем сезоне, в Удине над "Удинезе" в Серии А. И вот календарный круг замкнулся, вновь приведя "волков" в Удине. Удастся ли замкнуть его победой и прервать эти кошмарные серии?
Серия А. 22-й тур
26 января. 16:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Рома"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Состояние команд
|4
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|5
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|7
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|8
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|9
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|11
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|12
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|13
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|14
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
Та победа не была легкой. Еще тогда "Роме" было тяжело в гостях. Она пропустила первой, сравняла счет лишь в середине второго тайма голом Ромелу Лукаку. Затем матч был прерван из-за потери сознания Эвана Ндики и возобновлен лишь через 11 дней. Опасные моменты создали обе команды, и в итоге на 95-ой минуте римляне вырвали победу голом Брайана Кристанте.
Следующая встреча команд состоялась в Риме в сентябре и как раз была легкой победой "Ромы" - 3:0. Ее лучшим матчем в кошмарном первом периоде сезона до прихода Клаудио Раньери. Правильнее даже сказать - единственным положительным. После нее удалось победить вновь - "Венецию" дома. Та серия из двух побед остается ее последней в лиге на данный момент.
Ныне такая серия может повториться. Поскольку в 21-ом туре была переиграна "Дженоа". В сложной борьбе, с 1:1 после первого тайма, с голами с добивания, удара издали и автогола вратаря. В плане качества игры отступление после периода, во время которого и в гостях против "Милана" и "Болоньи" команда играла хорошо, а дома вообще громила - 4:1, 3:0, 5:0.
В последнем матче, в четверг, против АЗ в гостях в Лиге Европы, произошло еще большее отступление. Совершенно унылый первый тайм с одним ударом по воротам, гораздо более живой второй, но почти без опасных моментов и пропущенный в контратаке. Раньери назвал такой пропущенный недопустимым, говоря, что команда играла хорошо, держала игру в руках, но упустила ее.
Способен ли "Удинезе" добиться такого же результата? Он отстает в лиге от "Ромы" лишь на одно очко. Но его динамика иная - четыре матча лиги без побед подряд, одна победа в семи последних. Да и он доволен своим местом середняка после борьбы против вылета в предыдущем сезоне. Главный тренер Коста Руньяич на вопрос о Еврокубковой зоне четко ответил: "Нет".
В последнем матче фриуланцы получили 1:4 в гостях против аутсайдера "Комо". Впрочем, "Рома" также была вынесена в Комо чуть более месяца назад. А до этого разгрома "Удинезе" не проигрывал в четырех матчах подряд. В частности, победил в гостях "Фиорентину", а в своем предыдущем домашнем матче полностью заслужил победить "Аталанту" и не сумел лишь забить - 0:0.
Ранее "Наполи", "Ювентусу" и "Интеру" также было очень непросто в Удине, хотя они и победили. Вязкую силовую борьбу, скорость и прессинг хозяева "Блюэнерджи Арены" более чем способны включать. А "Рома" в последнее время играет смело и в гостях, но неорганизованно, разобранно, временами выпадая из игры, пропуская слишком легкие голы. Как в Болонье и Алкмааре.
Последние матчи команд
Кадры
Раньери всегда старается сохранять стабильность состава. Хотя в Алкмааре отдохнул Манчини. Теперь он вернется. Отдохнул там и Лоренцо Пеллегрини после травмы. Вернется ли он в первые 11 - не факт. Бальданци, Суле, очень хорошо вошедший в игру в Алкмааре, Эль-Шаарави - кандидаты. Не в заявке защитник Эрмосо. В заявке новый правый защитник Ренш. Впервые.
Артем Довбик отыграл лишь тайм в Алкмааре и был заменен в перерыве. Его замена - Суле - внесла существенное оживление в игру по сравнению с унылым первым таймом. Впрочем, СМИ предрекают очередной выход украинца с первых минут. В Серии А он забивал в двух последних турах, в пяти последних добыл три гола, два ассиста и участие в двух голах в дерби.
В "Удинезе" дисквалифицирован центральный защитник Соле, его коллега по амплуа Джаннетти давно травмирован, как и вратарь Окойе, крайний защитник Эхизибе, опорник Саррага, форвард Дэвис. В оборону должен вернуться Туре, получивший в этом сезоне две красные карточки и привезший автогол, но также забивший. Автогол привез и другой центрдеф - Бийол. В Комо.
В Комо Руньяич пробовал теоретически мобильную пару форвардов Санчес-Товен, но сработало это плохо. Так что Лукка должен вернуться вместо Алексиса.
"Удинезе": Сава, Туре, Т. Кристенсен, Бийол, Модесто, Карлстрем, Ловрич, Пайеро, Земура, Товен, Лукка
"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик
Цифры и факты
- На всех полях во всех турнирах "Рома" выиграла четыре последних очных матча, а прямо перед этим проиграла со счетом 0:4 и сыграла 1:1. В Удине в лиге и во всех турнирах последний матч "Рома" выиграла со счетом 2:1, прямо перед этим проиграла со счетом 0:4 и сыграла 1:1, а прямо перед этим дважды победила
- В пяти последних очных матчах на всех полях во всех турнирах одна из команд забивала как минимум два мяча. В четырех последних - "Рома", прямо перед этим - "Удинезе"
- "Рома" не побеждала в тринадцати последних гостевых матчах лиги - семь ничьих, шесть поражений. Также она не побеждала в 18-ти последних гостевых во всех турнирах - десять ничьих, восемь поражений
- "Удинезе" не побеждал в четырех последних матчах лиги на всех полях - три ничьи и поражение, побеждал однажды в семи последних таких - три ничьи и три поражения. С другой стороны, он проиграл лишь в одном из пяти последних
- Дома "Удинезе" сыграл вничью два последних матча, прямо перед этим проиграл три подряд, а прямо перед этим выиграл четыре из пяти при одном поражении
- "Рома" забила в пяти последних матчах лиги на всех полях, в четырех из них - более одного мяча. При этом она пропустила в девяти из 11-ти последних. "Удинезе" забил один гол и пропустил четыре в Комо после двух 0:0 подряд
- "Рома" пропустила в восьми последних гостевых матчах лиги и в 12-ти последних гостевых во всех турнирах
- Пауло Дибала забил в ворота "Удинезе" 14 мячей в карьере, больше, чем против кого-либо. К голам аргентинец добавил 10 ассистов - также больше, чем против кого-либо в карьере
Прогноз: Удинезе - Рома 1:2
От "Удинезе" до "Удинезе". Символизм должен сработать. Разумеется, существуют немало причин, по которым "Рома" не должна выиграть этот матч - сама по себе гостевая серия, игра "Удинезе" против "Аталанты", его домашний стадион, его способность навязать вязкую плотную игру. Но все же пора заканчивать с гостевым кошмаром. Пора замыкать круг.
В плане голов наиболее вероятный вариант - обе забьют.
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