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Лацио - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.01.2025
Всегда драматичное и нервное соперничество
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" и "Фиорентина" долго казались освежающим ветром Серии А, интересными, симпатичными командами с яркой игрой. Однако в последнее время в лиге первый начал буксовать, а вторая - и вовсе падать. "Орлы" все же держатся на четвертом месте и последний матч лиги выиграли, но должны создавать серии побед. А "фиалкам" позарез нужно остановить падение хотя бы одной победой.
Серия А. 22-й тур
26 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Антонио Рапуано
Состояние команд
|1
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|3
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|4
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|5
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|7
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|8
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|9
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
0:6 дома от "Интера", 2:1 над "Лечче" лишь на 87-ой минуте при игре в численном большинстве, 1:1 с "Аталантой" и "Комо", поражение в Римском дерби - "Лацио" переживал неприятный период в лиге. Марко Барони жаловался на интенсивный календарь, на травмы. Легкая победа в Вероне (3:0) вроде бы помогла завершить этот период, но подтвердить завершение можно лишь очередной победой.
В принципе, последние два матча во всех турнирах были для команды Барони положительными. "Верона", 3:1 дома над "Реал Сосьедад" в Лиге Европы в четверг. Капитан Маттиа Дзакканьи передает слова тренера о важности голода и победы над "Сосьедад" для победы против "Фиорентины". Но означает ли это выход из кризиса? И не устала ли команда после четверга?
"Фиорентина" не побеждала уже в шести матчах лиги подряд, проиграв четыре из них. Ничья в гостях с "Ювентусом" была несомненным успехом, но ведь была добыта на 87-ой минуте. А поражение в Монце от последней команды лиги было названо спортивным директором Даниэле Праде позорным. После него же не удалось дома переиграть "Торино", игравший вдесятером с 33-ей минуты.
Кресло под главным тренером Раффаэле Палладино качается уже не первую неделю. И из-за результатов, и из-за, как сообщают, конфликта с Праде. Сам Палладино призывает успокоиться, видит хорошую игру команды и указывает на ее хорошее положение в турнирной таблице. Но ведь и это положение может вскоре значительно ухудшиться, если не будет побед. Она уже лишь седьмая.
Обе команды играют быстро, динамично, интенсивно. Вертикально, не любя владеть мячом (не в Топ-7 в этом). Они создают много интересных атак, но часто не доводят их до ума (не в Топ-5 по ударам по воротам). Хотя "Лацио" третий в лиге по забитым мячам, и это при ухудшении в последнее время. "Фиорентина" же четвертая по пропущенным, и это при ухудшении в последнее время.
Последние матчи команд
Кадры
"Лацио" весьма ограничен в ротации из-за травм Лаццари, Патрика, Весино. Новая травма - Тавареша. При этом в обороне Хюсай и Жиго могут помочь выходом на замену. В центре поля дилемм нет, а позади Кастельяноса всегда дилемма - форвард Диа или полузащитники - Педро, Деле-Баширу. Барони гораздо больше любит играть с двумя форвардами.
В "Фиорентине" отсутствуют опорник Катальди, вингеры Бове и Кольпани, запасной вингер Иконе. Так что придется ставить на фланги форвардов Бельтрана, Гудмундссона и/или Куаме либо кого-то из опорников - Адли, Ричардсон, Мандрагора, январский новичок Фолоруншо здесь. Фактически получается смена тактической схемы с 4-4-2 на 4-3-3, третий опорник вместо второго форварда.
В обороне Палладино ничего не меняет.
"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Мандрагора, Гудмундссон, Фолоруншо, Бельтран, Кен
Цифры и факты
- Два последних очных матча выиграла "Фиорентина". До этого же "Лацио" выиграл четыре из пяти при одной ничьей. Две последние победы "фиалок" состоялись камбеками дома с 0:1 на 2:1. Последняя, в сентябре, двумя пенальти, в том числе на 90-ой минуте
- В Риме "Лацио" выиграл пять из шести последних очных матчей в лиге при одной ничьей, шесть из восьми при двух ничьих. При этом последние его пять побед состоялись с результатами 1:0 (трижды) и 2:1 (дважды). В последнем он победил со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти на 95-ой минуте
- В восьми последних очных матчах были показаны 50 желтых и две красные карточки
- В последних трех очных матчах были назначены четыре пенальти. Три из них - в ворота "Лацио"
- Сразу после серии из восьми побед в лиге против всех, своей лучшей с 1960-го года, "Фиорентина" выдала серию из шести матчей лиги без побед - две ничьи, четыре поражения
- Победой в Вероне "Лацио" прервал серию из трех матчей лиги без побед подряд - две ничьи и поражение. В последних шести матчах лиги на его счету две победы, две ничьи и два поражения. Хотя бы двух побед подряд в лиге он не одерживал с ноября
- "Фиорентина" не выиграла три последних гостевых матча лиги (ничья и два поражения), прямо перед этих в таких добыв четыре победы подряд
- "Лацио" не выиграл три последних домашних матча лиги (две ничьи и поражение), прямо перед этим в таких добыв пять побед подряд
- "Фиорентина" пропускала в шести последних матчах лиги на всех полях, "Лацио" прервал серию из пяти с пропущенными 3:0 в Вероне
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Лацио - Фиорентина 2:1
Ожидается динамичная, быстрая, но и нервная игра, как всегда между этими командами. С драмой, спорами, стычками, карточками, множеством красивых атак, но и множеством нереализованных моментов. "Фиорентина" будет бороться за Палладино, "Лацио" играет дома и хочет вернуться к серии побед в лиге. Чем в итоге завершится? Обе должны забить, а победят, скорее всего, хозяева.
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