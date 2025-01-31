Аталанта - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.02.2025

Похоже, "Аталанта" выходит из кризиса. 5:0 над "Штурмом" в Лиге Чемпионов, 2:1 над "Комо" в лиге, более чем почетная ничья в гостях у "Барселоны" в ЛЧ (2:2). Однако победа в Комо была первой в лиге за последний месяц и была откровенно вымучена. Ее нужно подтверждать. Против всегда крепкого "Торино", как раз не проигрывающего в лиге более месяца.

Серия А. 23-й тур

1 февраля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

1 "Наполи" 22 17 2 3 37-15 53 2 "Интер" 21 15 5 1 55-18 50 3 "Аталанта" 22 14 4 4 48-25 46 4 "Лацио" 22 12 3 7 38-30 39 5 "Ювентус" 22 8 13 1 35-19 37 6 "Фиорентина" 21 10 6 5 35-22 36 7 "Милан" 21 9 7 5 32-23 34 8 "Болонья" 21 8 10 3 33-27 34 9 Рома 22 8 6 8 33-28 30 10 "Торино" 22 6 8 8 23-26 26 11 "Удинезе" 22 7 5 10 25-34 26 12 "Дженоа" 22 6 8 8 20-30 26

Бергамцы вернулись из Барселоны в отличном настроении, гордыми собой, демонстрацией своей силы, говорили о незабываемом вечере. Но как раз такая эйфория и может помешать в рядовом матче лиги. Предыдущий такой, в Комо, оказался крайне сложным. Пришлось совершать камбек.

"Богиня" уступила в Комо по ударам по воротам со счетом 5:15 и в игровом плане никакого прогресса не демонстрировала. Первый тайм и вовсе провалила. Но во втором тяжело, со скрипом, вернулась. Джан Пьеро Гасперини признал медленную игру в первом тайме, хотя второй считает очень хорошим, а в целом матч - положительным.

Перед Комо был вынесен "Штурм", но перед этим - не выиграны пять матчей подряд во всех турнирах. Из-за чего состоялся вылет из Суперкубка, а два первых места в Серии А убежали. Наиболее примечательный из этих результатов - 0:0 против "Удинезе", команды калибра "Торино", возившей бергамцев и переигравшей их по всем статьям. Тот матч, правда, состоялся в гостях.

Тем временем "Торо", как всегда, застрял в турнирной таблице, без амбиций и почти без побед. Как всегда. Одна победа в шести последних матчах лиги и ощущение доигрывания сезона уже в январе. С другой стороны, в пяти последних матчах он не проигрывал. Точно как "Аталанта" за это время, сыграл вничью с "Ювентусом" и в гостях с "Удинезе", причем в Удине выглядел гораздо лучше, чем бергамцы там.

В последнем гостевом матче он выдержал против "Фиорентины" на 1:1, играя вдесятером с 33-ей минуты. Даже сравняв вдесятером. А в последнем в целом уверенно переиграл дома "Кальяри" - такого же аутсайдера, как и "Комо".

Матчи между этими командами всегда интересны. В последние годы они приносили и 3:3, и 4:2, и 4:4. Хотя и 7:0 в пользу "Богини". "Аталанта" всегда атакует, "Торино" с Паоло Ваноли старается атаковать больше, чем до него. Правда, до ударов по воротам последний доводит редко - 17-ый в лиге по ним. И по голам 14-ый. А "Аталанта" по голам вторая, но в последних матчах лиги плохо реализовывала.

Последние матчи команд

Кадры

"Аталанта" вновь потеряла защитника Скальвини. Его коллега по амплуа Коссуну вылетел несколько недель назад. Колашинац в заявке на этот матч, но также под вопросом. Неужели ветеран и глухой запасной Толой или опорник Де Роон появится в центре обороны?

Также отсутствует Лукман, и его динамизм и нацеленность на ворота очень важны. Дзаньоло также не в заявке, он близок к уходу. Впрочем, в атаке есть больше вариантов. Лучший бомбардир Серии А Ретеги, забивший в Комо свои 15-ый и 16-ый голы. Брешианини, вышедший на замену и сделавший там два ассиста. Опорники Пашалич и Эдерсон, забившие в Барселоне. Де Кетеларе и Самарджич.

Даже впервые в сезоне в заявке форвард Скамакка. Он был долго травмирован.

"Торино" также страдает от травм. А его январский новичок Элмас не успел. Защитник Войвода не вернулся. Также опорник Илич. Сапата и Схуурс - старые травмы. Дембеле, удаленный во Флоренции, вернулся, но вряд ли попадет в первые 11.

Внимание на форварда Че Адамса, автора дубля против "Кальяри" и гола в Удине. Рядом с ним в последних матчах играет не Санабрия, а Карамо. Запасной опорник Гинейтис вышел на замену во Флоренции и забил, так что есть варианты и в запасе. Также в третий раз подряд ожидается появление в заявке 17-летнего украинца Демьяна Есина.

Следует отметить, что в трех последних матчах "Торино" отказался от схемы с тремя центральными защитниками в пользу двух. И ведь помогло - ничьи с "Ювентусом" и "Фиорентиной", победа над "Кальяри".

"Аталанта": Карнезекки, Толой, Хиен, Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Ретеги

"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко, Марипан, Соса, Риччи, Тамез, Лазаро, Влашич, Карамо, Адамс

Цифры и факты

В последних трех очных матчах на всех полях "Торино" побеждал дважды, "Аталанта" - однажды. А прямо перед этим в семи таких "Аталанта" не проигрывала - пять побед и две ничьи. Последний состоялся в Турине в августе и завершился победой местной команды - 2:1

В последних двух очных матчах в Бергамо побеждала "Аталанта" - 3:1 и 3:0. Но прямо перед этим она не побеждала в таких четырежды подряд - три ничьи и поражение

В последних 11-ти очных матчах на всех полях забивалось как минимум три мяча. В том числе результаты 3:2, 4:2, 3:3, 4:4 и 7:0

Победа в Комо прервала серию "Аталанты" из четырех матчей лиги без побед - три ничьи и поражение. А прямо перед этой серией она выиграла 11 матчей лиги подряд

Дома "Аталанта" не выиграла два последних матча лиги - ничья с "Ювентусом", поражение от "Наполи", но прямо перед этим выиграла шесть таких подряд

"Торино" не проигрывал в пяти последних матчах лиги на всех полях - четыре ничьи подряд и затем победа. В последних восьми таких он проиграл однажды - две победы и пять ничьих

"Торино" не проигрывал в четырех последних матчах лиги в гостях - победа и три ничьи, а прямо перед этим проиграл четыре таких подряд

"Аталанта" забивала в 26-ти домашних матчах лиги подряд, но и пропускала в пяти последних таких и в десяти из 11-ти последних таких. Не пропустив за это время лишь от последней команды лиги "Монцы"

Девять голов и десять ассистов в сезоне в лиге на счету игроков "Аталанты", вышедших на замену

Прогноз: Аталанта - Торино 2:1

"Аталанта" в излишней эйфории после "Барселоны", устала после нее, еще и могла выработать обманчивое ощущение выхода из кризиса. В таком состоянии матч против неудобного для нее "Торино" очень коварен, тем более, что "Торо", похоже, перезагрузился в последние недели и выглядит собранным и боевитым.

Лучшая ставка в этом матче - на голы. Как минимум три, могут быть и больше, обе забьют. Результат? Ощущение, что бергамцы все же дожмут благодаря заменам. Возможно, им придется совершать камбек.