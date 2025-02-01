Ад против самоуспокоенности. Милан - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.02.2025

Единственные отдушины в кошмарном сезоне "Милана" - дерби. Победа над "Интером" в сентябре прервала серию из шести поражений в дерби подряд во всех турнирах, а победа в январе принесла трофей - Суперкубок. К третьему дерби в сезоне "Милан" подходит не в лучшем состоянии, чем к двум предыдущим. Сумеет ли вновь преодолеть состояние и победить?

Серия А. 23-й тур

2 февраля. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 22 17 2 3 37-15 53 2 "Интер" 21 15 5 1 55-18 50 3 "Аталанта" 22 14 4 4 48-25 46 4 "Лацио" 22 12 3 7 38-30 39 5 "Ювентус" 22 8 13 1 35-19 37 6 "Фиорентина" 21 10 6 5 35-22 36 7 "Милан" 21 9 7 5 32-23 34 8 "Болонья" 21 8 10 3 33-27 34 9 Рома 22 8 6 8 33-28 30

Сержиу Консейсау уже месяц на посту главного тренера "россонери" - а Паулу Фонсека будто и не уходил. Команда выглядит разобранной, тренер в интервью обвиняет игроков в нежелании бороться, в слабом характере. Выглядит опустошенным, отчаявшимся. Консейсау, известный взрывным характером, еще и поднял градус жары, практически подравшись с Давиде Калабрией.

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Кое-какие результаты удается добыть. Вымучивать. Как победу над "Пармой" дома в предыдущем туре лиги. При слабой игре удалось забить дважды после 90-ой минуты и уйти от поражения к победе. Перед этим также была с трудом, но побеждена "Жирона" дома в Лиге Чемпионов (1:0). Но до этого состоялся развал во втором тайме против "Ювентуса".

В последнем матче команда упустила шанс обеспечить прямой выход в 1/8 финала ЛЧ. Уступив в Загребе "Динамо". Там она провела свой типичный первый тайм - провальный. Привезя гол из-за грубой ошибки Габбии и удаление Мусы. Потом, вдесятером, сравняла счет, но пропустила и проиграла.

Ощущения после такого выступления совершенно кошмарные. А Консейсау признает, что ныне один из худших периодов в истории клуба, призывает игроков быть не детьми, а взрослыми мужчинами и для начала хотя бы хотеть бороться и побеждать.

Пресса ныне говорит о кадровой революции в команде уже в эти дни, задает Консейсау вопросы с таким выражением. Калабрия, Мората на пути прочь из клуба, Томори близок к такому, при этом пришел Кайл Уокер, ожидается приход Сантьяго Хименеса и Жоау Феликса. И вправду похоже на революцию. И ничего хорошего в этом для функционирования команды нет.

В "Интере" же состояние противоположное. Все спокойно, все замечательно под твердой рукой Симоне Индзаги. Выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов обеспечен. Появились кое-какие волны после 2:2 дома против "Болоньи" и всего лишь 1:0 в Венеции, но после того уже одержаны четыре победы подряд. В двух последних матчах - 4:0 в Лечче в лиге и 3:0 над "Монако" в Лиге Чемпионов.

В последнем помогло раннее удаление соперника, но в целом в силе, в мощи "нерадзурри" нет сомнений. Они продолжают бороться за чемпионский титул и в лиге, и в Лиге Чемпионов, продолжают оставаться одной из сильнейших команд Европы.

Правда, кое-какие сомнения вызывают их результаты в Топ-матчах. Они уже проиграли тому же "Милану" дважды в этом сезоне. В начале января в Суперкубке вели со счетом 2:0, но в итоге уступили. Также "Интер" при явном преимуществе не сумел дома дожать "Наполи" (1:1) и "Ювентус" (4:4). Хотя ведь и дважды уверенно переиграл "Аталанту" (4:0, 2:0), добыл 6:0 в гостях над "Лацио".

В этом, в такой неожиданной неуверенности "Интера" в Топ-матчах, шанс "Милана". В сентябре в лиге в равном матче "россонери" добыли победу голом на 89-ой минуте (2:1). Прервав серию поражений в дерби во всех турнирах на шести. В январе в Суперкубке после кошмарного первого тайма сумели вернуться, забить трижды, в том числе на 90-ой минуте (3:2). А за три дня до этого устроили камбек против "Ювентуса" (2:1).

Предсказать течение игры в Миланском дерби невозможно. Можно предположить, что "Милан" проведет первый тайм неудачно, но это ничего не обещает сопернику. Ведь в восьми первых матчах на посту Консейсау удалось совершить четыре камбека. Даже при плохой игре.

Последние матчи команд

Кадры

Кадровое состояние обороны "Милана" можно даже назвать диким. Рояль и Флоренци травмированы и отсутствуют, Габбия травмирован, Тиав только вернулся, и оба под большим вопросом, Эрнандес ссорится с тренером, Калабрия и Томори на пути прочь из клуба. Похоже, последний все же сыграет, а справа от него дебютирует январский новичок Уокер.

В центре поля впервые с первого тура лиги не сыграет Фофана. Причина - дисквалификация. Беннасер, не игравший в Загребе, должен заменить его. Муса, удаленный в Загребе, останется в стартовом составе. В атаке Мората также на пути к трансферу, а Камарда уже ушел, и потому должен выйти на поле Абрахам. Пулишич и Леау останутся на флангах.

Впрочем, возможны варианты вроде Чуквуэзе, забившего "Парме", справа, а Пулишича в центре под форвардом или даже на позиции "фальшивой девятки".

В "Интере" отсутствует Корреа, но могут даже вернуться Чалханоглу и Ачерби, хотя и не в стартовый состав. Павар и Биссек уже здоровы, на подмену в центре и на флангах обороны есть Дармиан и Аугусто. В центре поля Фраттези и Зелински вновь будут готовы помочь со скамьи запасных. Как и форварды Арнаутович и Тареми.

Лаутаро Мартинес сделал хет-трик против "Монако". А в целом в пяти последних матчах во всех турнирах забил семь мячей, добавив один ассист. До этого он забивал и "Милану" в Суперкубке. Латераль Думфриз забил пять мячей в январе во всех турнирах. У "Милана" же в январе отличился Пулишич - четыре гола, в том числе два в последних двух матчах.

"Милан": Маньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Беннасер, Муса, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Леау

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Милан" выиграл два последних очных матча во всех турнирах, прервав серию из шести поражений подряд. В матче лиги он победил благодаря голу на 89-ой минуте (2:1), в Суперкубке - камбеку с 0:2, когда победный гол был забит на 90-ой

В лиге "Милан" выиграл последнее дерби, перед этим "Интер" трижды подряд, а перед этим "Милан" дважды подряд

В последних четырех дерби во всех турнирах забивалось минимум три мяча и забивали обе команды. В трех прямо перед ними забивала лишь одна команда и ни разу не забивалось более двух мячей

Серия "Интера" без поражений во всех турнирах составляет шесть матчей - пять побед и ничья, без поражений в лиге - 16 - 13 побед и три ничьи. Обе серии начались после поражений от "Милана"

В последних 15-ти турах лиги, то есть с сентября, "Милан" ни разу не одерживал две победы подряд. "Интер" за это время успел выдать серию из шести побед подряд, а ныне начал серию из двух

"Милан" пропускал в пяти последних турах лиги, а забивал в пяти из последних шести. Во всех турнирах он пропускал в восьми из последних девяти матчей, а забивал в девяти из последних десяти

"Интер" забивал в последних 24-ех турах лиги, а не пропускал в пяти из последних семи. Во всех турнирах он забивал в 12-ти последних матчах, а не пропускал в девяти из них

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Интер 1:2

Дерби всегда может пойти по любому пути, не связанному с формой команд. Что мы уже видели в этом сезоне дважды. Неужели повторится вновь? Возможно, тем более, что "Милан" вновь чувствует себя ужасно и вынужден бороться на грани, а "Интер" вновь слишком спокоен, самоуспокоен. Но все же по логике "нерадзурри" должны наконец-то победить.

Забить должны обе команды, и в целом в матче должны состояться как минимум три гола. Как в последнее время.