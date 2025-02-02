Рома - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.02.2025

23 очка разделяют "Наполи" и "Рому", первый лидирует в лиге и одержал в ней семь побед подряд, вторая на девятом месте и только-только связала две победы впервые с сентября. Тем не менее, ожидается равная игра. И не только потому, что речь о Солнечном дерби, всегда жарком и непредсказуемом. Но и потому, что римляне ожили и играют ныне на высоком уровне. По крайней мере, дома.

Серия А. 23-й тур

2 февраля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 "Наполи" 22 17 2 3 37-15 53 2 "Интер" 21 15 5 1 55-18 50 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Лацио" 22 12 3 7 38-30 39 5 "Ювентус" 22 8 13 1 35-19 37 6 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 7 "Фиорентина" 21 10 6 5 35-22 36 8 "Милан" 21 9 7 5 32-23 34 9 Рома 22 8 6 8 33-28 30 10 "Удинезе" 23 8 5 10 28-36 29

Первым соперником в третьей каденции Клаудио Раньери в "Роме" был как раз "Наполи". В Неаполе. И уже тогда разваленная до прихода Клаудио команда отыграла весьма прилично. Проиграла лишь со счетом 0:1, могла сравнять, но Артем Довбик попал в перекладину. Правда, Раньери остался недоволен пассивностью команды и требовал более смелый футбол. И ведь получил его.

В гостях ей до сих пор крайне тяжело. В Удине прервала серию из 18-ти гостевых матчей без побед во всех турнирах и 13-ти в лиге с помощью камбека и двух пенальти. Но дома при поддержке "Олимпико" выносит всех соперников - семь побед подряд, и все - с разницей более одного мяча, 23 забитых в этих матчах. В том числе 2:0 в дерби, хотя там пришлось играть в обороне с 18-ой минуты.

В четверг был технично убран "Айнтрахт", шедший в то время на втором месте в Лиге Европы. Не блестящим, но очень мощным, предельно солидным выступлением, которое понравилось бы любому тренеру. Раньери понравилось, он говорил о великолепной игре.

Впрочем, кто как не "Наполи" способен усмирить "Олимпико"?! Лидер лиги, одержавший семь побед подряд, девять в десяти последних турах (кстати, проиграл "Лацио"). В предыдущем гостевом матче "везувиани" начинали ужасно оба тайма, пропускали, но возвращались и в итоге победили "Аталанту" (3:2). В позапрошлом - разнесли "Фиорентину" во Флоренции - 3:0. Там, где "Рома" проиграла со счетом 1:5.

Комплименты в их адрес сыпятся как из рога изобилия, Антонио Конте уже фотошопят в короне и королевских одеяниях на троне, он сам восхищается борьбой и скромностью своих игроков. С куцым составом, с командой, которая в предыдущем сезоне завершила лишь на десятом месте, он творит чудеса. А без ушедшего в январе Хвичи Кварацхелии его подопечные заиграли даже лучше. Команднее.

Неделю тому дома они проиграли первый тайм и играли бледно, но во втором вынесли "Ювентус" с 10:0 по ударам по воротам и устроили камбек (2:1).

"Наполи" - лишь девятый в лиге по владению мячом, в гостях и вовсе такого не ищет. От него ожидаются осторожная игра, контратаки, ставка на стандартные положения. А "Рома" дома будет владеть мячом, атаковать. Хотя в позиционной атаке она создает мало. Скорее на какое-то время отпускает соперника и в эти периоды ловит его на перехватах и быстрых атаках.

Последние матчи команд

Кадры

Оба тренера не любят ротацию. Раньери иногда ее применяет, но в важных и сложных матчах его состав ясен. Кроме, разве что, одной позиции. Лоренцо Пеллегрини может уступить место Эль-Шаарави, Бальданци, Суле или Писилли. Кое-какой шанс и на выход январского новичка Ренша справа, но вряд ли.

Особое внимание - разумеется, на Пауло Дибалу. Он играет хорошо, ведет атаку за собой, но в 2025-ом году еще не забил и ассистировал лишь однажды. Вскоре должно прорвать.

Довбик забил в трех последних матчах лиги, хотя в двух - с пенальти. Он по-прежнему угрожает воротам редко, слишком часто застревает в глубине поля. "Айнтрахту" он не забил, более того - уже через две минуты после его ухода с поля забила замена - Шомуродов отличился на 69-ой минуте. А в Удине они играли вместе и выглядели гораздо живее, чем один Артем в первом тайме.

В "Наполи" из-за короткой скамейки и травм ведущих защитников - центрального Буонджорно и левого Оливеры - дилемм вообще нет. Здесь отмечаем Лукаку, игрока "Ромы" в предыдущем сезоне, автора девяти голов и шести ассистов из 37-ми командных голов "Наполи" в нынешнем, то есть более сорока процентов участия. В последних четырех турах на его счету три гола и два ассиста.

Также отличаются центральные полузащитники Ангисса и МакТоминей. На счету первого два гола и два ассиста в последних трех турах. Второго - два гола и заработанный пенальти в последних четырех.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес

Цифры и факты

"Рома" выиграла лишь один из десяти последних очных матчей на всех полях - три ничьи, шесть поражений. При этом в последних трех наблюдалось равенство - по победе и ничья

В Риме последний очный матч "Рома" выиграла (2:0), а прямо перед этим не выиграла три подряд - ничья и два поражения

В последних шести очных матчах на всех полях чередовались матчи, в которых забивала одна команда, с матчами, в которых забивали обе. В последнем забивала одна

"Рома" не проиграла в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - четыре победы и две ничьи. Также она выиграла два таких последних матча - первая ее такая серия с сентября

"Наполи" выиграл семь последних матчей лиги против всех на всех полях подряд, девять из десяти последних при одном поражении

В гостях "Наполи" выиграл в пяти последних матчах лиги подряд и не проигрывал в последних десяти - восемь побед, две ничьи

Дома "Рома" выиграла четыре последних матча лиги подряд. Сразу после двух поражений подряд. Во всех турнирах дома "Рома" выиграла семь матчей подряд. Сразу после двух поражений подряд

В четырех последних гостевых матчах лиги "Наполи" забил 11 мячей. "Рома" в четырех последних домашних - 14

Прогноз: Рома - Наполи 1:1

На "Стадио Олимпико" силы команд уравниваются. "Наполи" уже проиграл здесь в Кубке "Лацио" (1:3). Хотя в целом отлично умеет играть в гостях и вообще в отличной форме на всех полях. "Рома" также в отличной форме - конкретно домашней. Да и ее игра значительно улучшилась с очного матча первого круга в Неаполе. Вполне возможно, что победные серии обеих команд прервутся.