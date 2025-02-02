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Рома - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.02.2025
Римляне постоянно побеждают дома, неаполитанцы - везде
Getty Images/Global Images Ukraine
23 очка разделяют "Наполи" и "Рому", первый лидирует в лиге и одержал в ней семь побед подряд, вторая на девятом месте и только-только связала две победы впервые с сентября. Тем не менее, ожидается равная игра. И не только потому, что речь о Солнечном дерби, всегда жарком и непредсказуемом. Но и потому, что римляне ожили и играют ныне на высоком уровне. По крайней мере, дома.
Серия А. 23-й тур
2 февраля. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Наполи"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
|1
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|3
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|5
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|7
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|8
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|9
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|10
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
Первым соперником в третьей каденции Клаудио Раньери в "Роме" был как раз "Наполи". В Неаполе. И уже тогда разваленная до прихода Клаудио команда отыграла весьма прилично. Проиграла лишь со счетом 0:1, могла сравнять, но Артем Довбик попал в перекладину. Правда, Раньери остался недоволен пассивностью команды и требовал более смелый футбол. И ведь получил его.
В гостях ей до сих пор крайне тяжело. В Удине прервала серию из 18-ти гостевых матчей без побед во всех турнирах и 13-ти в лиге с помощью камбека и двух пенальти. Но дома при поддержке "Олимпико" выносит всех соперников - семь побед подряд, и все - с разницей более одного мяча, 23 забитых в этих матчах. В том числе 2:0 в дерби, хотя там пришлось играть в обороне с 18-ой минуты.
В четверг был технично убран "Айнтрахт", шедший в то время на втором месте в Лиге Европы. Не блестящим, но очень мощным, предельно солидным выступлением, которое понравилось бы любому тренеру. Раньери понравилось, он говорил о великолепной игре.
Впрочем, кто как не "Наполи" способен усмирить "Олимпико"?! Лидер лиги, одержавший семь побед подряд, девять в десяти последних турах (кстати, проиграл "Лацио"). В предыдущем гостевом матче "везувиани" начинали ужасно оба тайма, пропускали, но возвращались и в итоге победили "Аталанту" (3:2). В позапрошлом - разнесли "Фиорентину" во Флоренции - 3:0. Там, где "Рома" проиграла со счетом 1:5.
Комплименты в их адрес сыпятся как из рога изобилия, Антонио Конте уже фотошопят в короне и королевских одеяниях на троне, он сам восхищается борьбой и скромностью своих игроков. С куцым составом, с командой, которая в предыдущем сезоне завершила лишь на десятом месте, он творит чудеса. А без ушедшего в январе Хвичи Кварацхелии его подопечные заиграли даже лучше. Команднее.
Неделю тому дома они проиграли первый тайм и играли бледно, но во втором вынесли "Ювентус" с 10:0 по ударам по воротам и устроили камбек (2:1).
"Наполи" - лишь девятый в лиге по владению мячом, в гостях и вовсе такого не ищет. От него ожидаются осторожная игра, контратаки, ставка на стандартные положения. А "Рома" дома будет владеть мячом, атаковать. Хотя в позиционной атаке она создает мало. Скорее на какое-то время отпускает соперника и в эти периоды ловит его на перехватах и быстрых атаках.
Последние матчи команд
Кадры
Оба тренера не любят ротацию. Раньери иногда ее применяет, но в важных и сложных матчах его состав ясен. Кроме, разве что, одной позиции. Лоренцо Пеллегрини может уступить место Эль-Шаарави, Бальданци, Суле или Писилли. Кое-какой шанс и на выход январского новичка Ренша справа, но вряд ли.
Особое внимание - разумеется, на Пауло Дибалу. Он играет хорошо, ведет атаку за собой, но в 2025-ом году еще не забил и ассистировал лишь однажды. Вскоре должно прорвать.
Довбик забил в трех последних матчах лиги, хотя в двух - с пенальти. Он по-прежнему угрожает воротам редко, слишком часто застревает в глубине поля. "Айнтрахту" он не забил, более того - уже через две минуты после его ухода с поля забила замена - Шомуродов отличился на 69-ой минуте. А в Удине они играли вместе и выглядели гораздо живее, чем один Артем в первом тайме.
В "Наполи" из-за короткой скамейки и травм ведущих защитников - центрального Буонджорно и левого Оливеры - дилемм вообще нет. Здесь отмечаем Лукаку, игрока "Ромы" в предыдущем сезоне, автора девяти голов и шести ассистов из 37-ми командных голов "Наполи" в нынешнем, то есть более сорока процентов участия. В последних четырех турах на его счету три гола и два ассиста.
Также отличаются центральные полузащитники Ангисса и МакТоминей. На счету первого два гола и два ассиста в последних трех турах. Второго - два гола и заработанный пенальти в последних четырех.
"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес
Цифры и факты
- "Рома" выиграла лишь один из десяти последних очных матчей на всех полях - три ничьи, шесть поражений. При этом в последних трех наблюдалось равенство - по победе и ничья
- В Риме последний очный матч "Рома" выиграла (2:0), а прямо перед этим не выиграла три подряд - ничья и два поражения
- В последних шести очных матчах на всех полях чередовались матчи, в которых забивала одна команда, с матчами, в которых забивали обе. В последнем забивала одна
- "Рома" не проиграла в шести последних матчах лиги против всех на всех полях - четыре победы и две ничьи. Также она выиграла два таких последних матча - первая ее такая серия с сентября
- "Наполи" выиграл семь последних матчей лиги против всех на всех полях подряд, девять из десяти последних при одном поражении
- В гостях "Наполи" выиграл в пяти последних матчах лиги подряд и не проигрывал в последних десяти - восемь побед, две ничьи
- Дома "Рома" выиграла четыре последних матча лиги подряд. Сразу после двух поражений подряд. Во всех турнирах дома "Рома" выиграла семь матчей подряд. Сразу после двух поражений подряд
- В четырех последних гостевых матчах лиги "Наполи" забил 11 мячей. "Рома" в четырех последних домашних - 14
Прогноз: Рома - Наполи 1:1
На "Стадио Олимпико" силы команд уравниваются. "Наполи" уже проиграл здесь в Кубке "Лацио" (1:3). Хотя в целом отлично умеет играть в гостях и вообще в отличной форме на всех полях. "Рома" также в отличной форме - конкретно домашней. Да и ее игра значительно улучшилась с очного матча первого круга в Неаполе. Вполне возможно, что победные серии обеих команд прервутся.
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