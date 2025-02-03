Кальяри - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.02.2025

С середины декабря, с 0:6 дома от "Интера", казалось, что "Лацио" застрял. В середине января после уверенных 3:0 в Вероне и 3:1 дома над "Реал Сосьедад" казалось, что высвободился. Но сразу после них впервые в сезоне проиграл два матча во всех турнирах подряд и опустился на шестое место в лиге. Теперь он не может позволить себе терять очки. Впрочем, и "Кальяри" в борьбе против вылета не может.

Серия А. 23-й тур

3 февраля. 21:45. Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Лацио"



Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кальярі - Лаціо Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 23 17 3 3 38-16 54 2 "Интер" 22 15 6 1 56-19 51 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Ювентус" 23 9 13 1 39-20 40 5 "Фиорентина" 22 11 6 5 37-23 39 6 "Лацио" 22 12 3 7 38-30 39 7 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 8 "Милан" 22 9 8 5 33-24 35 9 Рома 23 8 7 8 34-29 31 10 "Удинезе" 23 8 5 10 28-36 29 11 "Торино" 23 6 9 8 24-27 27 12 "Дженоа" 23 6 8 9 21-32 26 13 Верона 23 7 2 14 26-48 23 14 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 15 Комо 23 5 7 11 27-38 22 16 "Кальяри" 22 5 6 11 23-36 21 17 "Эмполи" 23 4 9 10 22-33 21 18 "Парма" 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

"Лацио" долго шел на четвертом месте и реально виделся четвертой по силе командой лиги. Получая комплименты за интересный динамичный футбол. Но в итоге соперники, по крайней мере, в Италии, к нему приспособились, научились перекрывать. Тем более, что для этого футбола нужно свободное пространство, а в Италии его умеют перекрывать как нигде. Еще и травмы начали мучить, а состав короткий.

В Лиге Европы он сумел довести дело до конца и, несмотря на поражение от "Браги" в четверг со счетом 0:1, завершил на первом месте. Ту неудачу не следует воспринимать особо серьезно. А вот неудача в лиге дома против "Фиорентины" неделю тому весьма болезненна. Тогда "орлы" пропустили два ранних гола, затем заперли соперника у его ворот, но создавать начали лишь в самой концовке и отыграться не успели.

Марко Барони хочет видеть позитив от второго тайма и позитив в целом, считая игру своей команды после перерыва отличной. Но расстроен из-за медленного начала матча и пропущенных в дебюте, для которых "соперникам даже не приходится работать тяжело".

Результаты трех его предыдущих матчей лиги вне "Стадио Олимпико" положительны - победа над "Наполи" (1:0), разгром аутсайдера "Вероны" (3:0). Но между ними аутсайдер "Лечче" был побежден лишь голом на 87-ой минуте, несмотря на игру в численном большинстве с 54-ой. Еще же один недавний матч против аутсайдера, "Комо" дома, завершился 1:1. Не так давно был и 1:3 в гостях от аутсайдера "Пармы".

Способен ли "Кальяри" избежать судьбы "Вероны" и устроить римским гостям "Парму" и "Комо" или хотя бы побороться до конца как "Лечче"? В принципе, способен. В последнем матче он проиграл в гостях неожиданно легко середняку "Торино" (0:2). Но прямо перед этим не проиграл три матча подряд. В том числе разгромив дома "Лечче" (4:1) и сыграв во вполне заслуженную ничью в гостях с "Миланом" (1:1).

Этому же "Милану" он не проиграл дома в ноябре - 3:3, в декабре "Аталанте" дома и "Фиорентине" в гостях проиграл со счетом 0:1. Да и самому "Лацио" в гостях в ноябре - лишь со счетом 1:2. Из-за пенальти на 76-ой минуте, после которого получил два удаления на 78-ой. Тот матч разозлил его и вызвал желание реванша. Да и положение в турнирной таблице - одно очко над зоной вылета - обязывает искать очки.

Обе команды не особо любят владение мячом, а любят играть вертикально, быстро. Создают они немало. По xG "Лацио" третий, а "Кальяри" на очень высоком для него восьмом месте. При этом по разнице между xG и забитыми сарды безоговорочно худшие в лиге - забили на 12.5 меньше, чем должны были. Такая же динамика и у римлян в последнее время, оттого и ухудшение их результатов. А оборона обеих много пропускает.

Последние матчи команд

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Лаццари, Весино, Тавареш и Патрик - не новые травмы, потому особых вариантов у Барони в обороне и центре поля нет. Хюсай, Марушич и Пеллегрини на две позиции на флангах обороны, Ровелла, Гендузи и Деле-Баширу на две в центре поля. Последний может выйти и под форвардом, но Барони предпочитает играть с двумя нападающими. А ныне оба - Кастельянос и Диа - здоровы.

Под вопросом из-за болезни капитан "Лацио" Дзакканьи, автор восьми голов и четырех ассистов во всех турнирах. Если не он - выйдет Нослин или Педро.

В "Кальяри" Давиде Никола говорит об усталости. Травм у него нет, кроме Лувумбо, так что изменения возможны. Впрочем, СМИ прогнозируют довольно ясный стартовый состав. Хотя некоторые предполагают, что слева в атаке выйдет не вингер Феличи, а второй левый защитник Ауджелло. Справа уже играют два правых защитника - Дзаппа и Зортеа.

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Мина, Луперто, Оберт, Макумбу, Адопо, Зортеа, Гаэтано, Ауджелло, Пикколи

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

"Лацио" выиграл четыре последних очных матча, не проигрывал в десяти из 11-ти последних (одна ничья). В последний раз он проигрывал этому сопернику в 2013-ом году, с тех пор в 19-ти матчах против него добыл 16 побед и три ничьи

В Кальяри "Лацио" в последний раз проигрывал этому сопернику в том самом матче в 2013-ом году, с тех пор добыв семь побед и две ничьи

"Лацио" забивал "Кальяри" в 13-ти последних матчах во всех турнирах и в шести последних в гостях. В 11-ти из 13-ти на всех полях и во всех шести этих последних в гостях "орлы" забили более одного мяча

"Кальяри" на всех полях забил "Лацио" в двух последних матчах, а до этого в двух подряд не забивал. На Сардинии "Кальяри" забивал "Лацио" в последнем матче, перед этим в двух подряд не забивал, а перед этим в трех подряд забивал

В последних пяти очных матчах на всех полях были показаны красные карточки, в целом - шесть

"Лацио" выиграл лишь один из пяти последних матчей лиги против всех на всех полях (две ничьи, два поражения), лишь два из последних семи (две ничьи, три поражения). Также он выиграл два из семи (две ничьи, три поражения) и три из девяти (две ничьи, четыре поражения) последних на всех полях во всех турнирах. При этом два матча лиги подряд он не проигрывал с марта 2024-го года

В гостях "Лацио" выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах (два поражения), четыре из семи (три поражения). В лиге в гостях он выиграл три из последних четырех (поражение на "Стадио Олимпико" от "Ромы"), три из последних пяти (два поражения)

Ничьей в гостях у "Лацио" не было в 11-ти последних матчах лиги на всех полях (шесть побед, пять поражений) и 15-ти во всех турнирах (девять побед, шесть поражений)

Поражение от "Торино" прервало серию "Кальяри" из трех матчей без них подряд - две победы и ничья, до этих трех же состоялись четыре поражения подряд, если считать лишь лигу. С 31-го августа по 19-ое января в лиге сарды чередовали серии - три поражения подряд, три матча без поражения подряд, три поражения подряд, три матча без поражения подряд, четыре поражения подряд, три матча без поражения подряд

Дома в лиге "Кальяри" в пяти последних матчах дважды победил, дважды проиграл и однажды сыграл вничью

"Кальяри" пропускал в восьми последних матчах лиги. В плане забитых мячей, как и в плане забитых и пропущенных "Лацио" в последних матчах лиги, значительных серий не наблюдается

Прогноз: Кальяри - Лацио 1:2

Статистика прогнозирует, что команды будут много создавать, но плохо реализовывать и проваливаться в обороне, "Лацио" забьет дважды и победит и точно не проиграет, а забьет ли "Кальяри" - непонятно. Также состоится как минимум одно удаление. Конечно, статистика не всегда срабатывает, да и "лациале" сейчас не в форме и устали, но их победа и как минимум три гола в матче - логичные ставки.