Аталанта - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 04.02.2025

"Аталанта", финалист 2019-го, 2021-го и 2024-го годов, желает вернуться в финал Кубка Италии и наконец-то выиграть его. Заявляя, что победа в финале Лиги Европы-2024 научила ее, как побеждать в финалах, придала уверенность в себе. Впрочем, до финала нужно пройти еще двух соперников. Первый из них - команда, сотворившая главную сенсацию Коппа последних лет, выбив "Интер" в гостях.

Кубок Италии. Четвертьфинал

4 февраля. 22:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Регламент: Основное время, в случае ничьей - сразу же серия пенальти

Состояние команд

"Аталанта" никак не хочет признаваться в этом, но она в кризисе. Две победы в девяти последних матчах во всех турнирах - ясный признак этого. Были среди них и положительные матчи, на которые опирается Джан Пьеро Гасперини. 2:2 в Барселоне, 5:0 над "Штурмом". В 2:3 от "Наполи" и 1:1 с "Ювентусом" дома бергамцы играли хорошо. Но и много позволяли соперникам. А главное - результата нет.

В последнем матче, дома в лиге против "Торино" (1:1), они нанесли 22 удара по воротам, из них десять - в створ. Счет матча по xG - 3.08:0.58. Гасперини остался очень доволен игрой, заявил, что давно не видел такого доминирования одной команды над другой в матче Серии А. Но на самом деле почти все удары получались не острыми, удобными для вратаря. Даже пенальти, не реализованный Матео Ретеги.

Подавляющее большинство матчей "Богини" в последнее время - ничьи. Поражений всего два в девяти, но и побед лишь две. Она ныне не умеет реализовывать свое преимущество. Да и вдруг засыпает на отрезки, в которые пропускает.

"Болонья" также часто играет вничью - четырежды в последних семи матчах во всех турнирах. Но в них не было поражений, а 2:2 против "Ромы", "Интера" и 1:1 против лиссабонского "Спортинга", причем два последних - в гостях - вовсе не провальные результаты. Ранее, в начале декабря, состоялась ничья 2:2 в гостях против "Ювентуса", причем туринцам пришлось отыгрываться с 0:2 в добавленное время.

Неумение реализовывать преимущество - также проблема "россоблу". Как и потеря результата в самой концовке, что произошло против "Ромы", "Вероны", "Ювентуса". Но в целом команда Винченцо Итальяно в хорошей форме, в хорошем настроении. Он очень доволен, считает, что стабильность найдена. Пусть и побед все еще недостаточно.

В последнем матче, дома в лиге против "Комо", "Болонья" играла в численном большинстве с 38-ой минуты, но по владению мячом матч практически не выиграла. Впрочем, забила до и после удаления, дважды попадала в каркас ворот, отыграла очень солидно и победила - 2:0.

Обе команды и оба тренера сильны в Кубках. "Аталанта" трижды за последние шесть лет играла в финале Коппа, играла в финале Лиги Европы-2024. Итальяно тренировал в финале Коппа-2023, в двух последних финалах Лиги Конференций с "Фиорентиной". "Болонья" же год тому с Тьяго Моттой выбила из Коппа сам "Интер", еще и в гостях, нанеся ему единственное поражение в турнире за последние четыре года.

В предыдущем сезоне "Аталанта" Гасперини встречалась с "Фиорентиной" Итальяно в полуфинале Кубка. Дома "фиалки" упустили кучу шансов забить и победили лишь со счетом 1:0, в гостях остались вдесятером на 53-ей минуте при счете 0:1, сравняли счет, но затем пропустили трижды. А в 2022-ом году Итальяно выбил Гасперини из Коппа 3:2 в Бергамо, причем победный гол "Фиорентина" забила вдесятером.

Последние матчи команд

Кадры

"Аталанта" страдает от травм. Первый вратарь Карнезекки, защитники Скальвини, Коссуну, Колашинац, атакеры Скамакка и Лукман. В атаке кандидатов достаточно - Ретеги, Де Кетеларе, Самарджич, Брешианини, Пашалич, новичок Мальдини на три места. А вот в центре обороны придется либо вновь выпускать ветерана Толоя, либо совсем свежего новичка Поша, пришедшего как раз из "Болоньи".

В "Болонье" потеряны ведущий вингер Орсолини и опорник Фергюсон, но это не новости. Новичок Калабрия впервые попал в заявку. Опорник Побега вернулся. Отдых нужен центральному защитнику Беукеме. Нужен и опорнику Фройлеру, бывшему игроку "Аталанты", но без него "Болонья" вряд ли справится. В атаке Даллинга и Одгар добавляют, а Кастро в кризисе. Последний получит шанс?

В воротах должен появиться второй вратарь Равалья, а не Скорупски.

"Аталанта": Патрисиу, Толой, Хиен, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Брешианини, Самарджич, Ретеги

"Болонья": Равалья, Холм, Казале, Лукуми, Миранда, Фройлер, Моро, Фаббиан, Ндой, Одгар, Кастро

Цифры и факты

Счет побед в очных матчах во всех турнирах - 46:45 в пользу "Болоньи" при 35-ти ничьих. В последних четырех "Аталанта" не побеждала - три поражения и затем ничья в гостях в лиге в сентябре с помощью гола на 90-ой минуте. До этих четырех она побеждала дважды подряд

В Бергамо "Аталанта" проиграла два последних очных матча, до этого сыграла 0:0, а до этого выиграла семь раз подряд

Последние две кубковые очные встречи команд завершились вничью в основное время - 0:0 и 2:2 в 2001-ом году. До этого в 1997-ом они обменялись домашними победами со счетом 3:1. Во всех четырех очных противостояниях на вылет в Кубке в истории "Аталанта" проходила дальше

В последних десяти очных матчах команды Винченцо Итальяно переигрывали команды Джан Пьеро Гасперини шесть раз, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. В Кубке Италии Итальяно выбил Гасперини в сезоне 2021/22 победой в Бергамо (3:2) и уступил ему в двухматчевом противостоянии в сезоне 2023/24 (1:0 дома, 1:4 в гостях)

Два последних матча во всех турнирах на всех полях "Аталанта" свела вничью, до этого два выиграла, а до этого один проиграла. Ее результаты в последних девяти матчах во всех турнирах - две победы, пять ничьих и два поражения. "Болонья" же не проигрывала в семи последних матчах на всех полях во всех турнирах - три победы, четыре ничьи

Результаты "Аталанты" в последних четырех домашних матчах во всех турнирах - победа со счетом 5:0, две ничьи 1:1 и поражение. А "Болонья" не проигрывала в шести последних гостевых матчах во всех турнирах - победа и шесть ничьих

"Аталанта" забивала в шести последних матчах на всех полях во всех турнирах, но и пропускала в пяти из них. Дома она забивала в 11-ти последних, но и пропускала в восьми из девяти последних

"Болонья" забивала в десяти последних матчах на всех полях во всех турнирах, но и пропускала в семи из восьми последних. В гостях она забивала в четырех последних, но и пропускала в трех последних

Прогноз: Аталанта - Болонья 1:1, победа Болоньи в серии пенальти

Обе команды любят доминировать, атаковать. Пусть и в разном стиле - "Аталанта" прессингует и перехватывает, "Болонья" разыгрывает мяч. Правда, в очных матчах в последнее время они скорее перекрывают друг друга. Прогнозируем подобную игру и 1:1, как в лиге в сентябре. А кто победит в итоге? Итальяно умеет переигрывать Гасперини, в том числе в Кубке, и "Болонья" ныне в лучшей форме.