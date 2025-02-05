Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.02.2025

В лиге высокие места далеки, в Еврокубках приходится играть дополнительный раунд плей-офф, то есть путь также далек. Неужели Кубок Италии остается главной целью в сезоне для "Милана" и "Ромы"? Первый уже выиграл Суперкубок, и Главный советник Златан Ибрагимович хвастается этим, заявляя, что из итальянских команд лишь у его есть трофей в этом сезоне. Значит, хочет выиграть еще.

Кубок Италии. Четвертьфинал

5 февраля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Регламент: Основное время, в случае ничьей - сразу же серия пенальти

Состояние команд

Обе команды все же хотят изменить свой сезон к лучшему и в более крупных турнирах. Чему свидетельство - активность на трансферном рынке, особенно в последний день. В последние 24 часа Меркато они подписали семь новых игроков на двоих. Сантьяго Хименес, Жоау Феликс, Риккардо Соттил и Уоррен Бондо присоединились к "Милану", Лукас Гурна-Дуат, Анасс Салах-Эддине и Виктор Нельссон - к "Роме".

Обе объединяет также участие в Топ-матче три дня назад, который завершился вничью 1:1 с голом в добавленное время. Правда, "Милан" пропустил такой от "Интера", а "Рома" забила такой "Наполи". И в целом настроение "волков" гораздо лучше, чем "дьяволов". Клаудио Раньери доволен характером подопечных. А Сержиу Консейсау не был доволен недостаточной жесткостью и собранностью в дерби.

В целом динамика "Ромы" в последнее время гораздо лучше, гораздо спокойнее. Она наконец-то выиграла первый гостевой матч во всех турнирах с апреля (в Удине в лиге), пусть и камбеком с двумя пенальти, выглядит наконец-то пришедшей в порядок. А вот в "Милане" практически изгнание игроков (Мораты, Калабрии, Беннасера), их ссоры с Консейсау, работающим чуть более месяца, но уже создавшим много бурь.

"Рома" в четверг уверенно победила на "Олимпико" "Айнтрахт" в Лиге Европы (2:0), за неделю до того - проиграла в Алкмааре в том же турнире (0:1). "Милан" же неделю тому проиграл в Загребе "Динамо" в Лиге Чемпионов (1:2), за неделю до того вымучил дома победу над "Жироной" в том же турнире, а между теми матчами вернулся дома против "Пармы" в лиге с 1:2 на 3:2 в добавленное время.

Все эти колебания показывают, что команды все еще нестабильны, все еще не полностью в порядке. "Рома" блестяща дома, но слаба в гостях, "Милан" на всех полях страдает и победы вымучивает, не одержав ни одной с разницей более одного мяча за последние два месяца. С другой стороны, мы видим отрезками и пробуждение мотивации у команд, и качество. Потому предсказать течение очного матча невозможно.

Что можно предсказать, так это высокие скорости и вертикальный футбол. Обе команды - никак не фанаты владения мячом, а вот по ударам по воротам в лиге в Топ-5. Реализация, правда, сильно подводит. Как и ошибки в обороне. Ошибок в этом матче ожидается много.

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Раньери заявляет, что благодаря трансферам "Милан" ныне полон таланта и обладает большим атакующим потенциалом, напоминает, что дома не проигрывал уже десять матчей во всех турнирах и указывает на в целом хорошие результаты с Консейсау - пять побед, две ничьи, два поражения. Но заверяет, что его команда приехала на "Сан Сиро" не туристами и будет играть на победу.

Интересно, что матчи между этими командами довольно часто решают судьбу тренеров. В январе 2024-го года после поражения от "Милана" "Рома" уволила Жозе Моуриньо, в апреле после вылета от "Ромы" из Лиги Европы "Милан" решил распрощаться со Стефано Пиоли летом, а сама "Рома" решила предложить долгосрочный контракт Даниэле Де Росси, в декабре после ничьей с "Ромой" "Милан" уволил Паулу Фонсеку.

Ныне прямой угрозы отставки нет, но позиции Консейсау не очень прочны.

Последние матчи команд

Кадры

Никто из новичков не ожидается в стартовом составе. Для "Милана" это более критично, поскольку Лофтус-Чик, Флоренци и Рояль травмированы, а игроки стартового состава Мората, Калабрия и Беннасер отправлены из клуба. Заменят их Абрахам, Уокер и Муса. Реальная ротация возможна лишь в обороне, где выздоровели Тиав и Габбия, а есть Павлович и Томори.

Есть и запасные фланговые защитники Алекс Хименес и Терраччьяно. Причем первый даже может сыграть на любом фланге не только обороны, но и атаки, а второй - даже в центре поля. Но СМИ сообщают, что ротации не будет, что будет выставлен сильнейший состав.

"Рома" уже произвела ротацию против "Наполи", весьма удивив этим. Значит, Кубок для нее настолько важен? Хотя Раньери объяснил уход Хуммельса, Салемакерса, Паредеса, Дибалы, Довбика и Лоренцо Пеллегрини в запас банальной усталостью. Теперь все они должны вернуться за счет Ренша, Эль-Шаарави, Писилли, Кристанте, Суле и Шомуродова.

При этом есть потеря - лидера обороны Манчини из-за дисквалификации. Так что переход на игру с двумя центральными защитниками, как против "Наполи", может остаться. Если же Раньери вернется к трем - Ренш и Челик - кандидаты на его место, да и Нельссон все же может дебютировать.

Статус Довбика пошатнулся из-за гола Шомуродова "Айнтрахту" и выхода узбека с первых минут против "Наполи". Артему срочно нужно добавлять, если не хочет стать запасным. В 1/8 финала Кубка он оформил дубль, пусть и дома против "Сампдории" из Серии Б (4:1), в предыдущем матче против "Милана" как раз на "Сан Сиро" (29-го декабря, 1:1) отдал красивый ассист пяткой. Любой из вариантов подойдет.

"Милан": Маньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Леау

"Рома": Свилар, Салемакерс, Ренш, Хуммельс, Ндика, Анхелиньо, М. Коне, Паредес, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

Цифры и факты

Последний очный матч команд завершился вничью в Милане - 1:1. Перед этим в предыдущем сезоне они встретились четырежды - в обоих матчах Лиги Европы победила "Рома", в обоих матчах лиги - "Милан". А в позапрошлом сезоне они встречались лишь в лиге и дважды сыграли вничью

Три матча без поражений подряд в гостях от "Милана" "Рома" в последний раз выдавала в 2017-ом году. В том же году "Милан" в последний раз не побеждал ее в четырех матчах подряд на всех полях. Если "Рома" не проиграет сегодня - обе эти серии повторятся

Обе команды забивали в десяти из 11-ти последних очных матчей. "Милан" не забил в одном из них, домашнем в Лиге Европы в апреле

"Рома" не выигрывала Кубок Италии с 2008-го года. В полуфинале турнира она не была с сезона 2016/17. "Милан" не выигрывал Кубок с 2003-го года, а в полуфинале не был с сезона 2021/22

"Рома" проиграла три последних гостевых матча в Кубке и шесть из семи последних таких

"Рома" не проигрывала итальянским соперникам на всех полях во всех турнирах в восьми последних матчах - пять побед, три ничьи

"Милан" не проиграл в десяти последних домашних матчах во всех турнирах - пять побед, пять ничьих

Победа в Удине прервала серию "Ромы" из 18-ти гостевых матчей без них во всех турнирах - десять ничьих, восемь поражений. При этом серия ее гостевых матчей с пропущенными продолжается и составляет 13 матчей

"Милан" забивал не более одного мяча в пяти из шести последних домашних матчей во всех турнирах, при этом забивал вообще в последних пяти таких

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Рома 1:1, победа Милана в серии пенальти

"Милан" не проигрывает дома, "Рома" не выигрывает в гостях, но многие из этих матчей - ничьи. Последняя в лучшем настроении и состоянии, проводит ротацию, то есть меньше устала, но первый все же сильнее по потенциалу и злее, желает успокоить атмосферу в клубе победами. Ожидаем быструю, но нервную и полную ошибок игру вплоть до серии пенальти.