Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.02.2025

Первого декабря матч 14-го тура Серии А "Фиорентина" - "Интер" был прерван на 17-ой минуте из-за потери сознания Эдоардо Бове. Сегодня он должен быть возобновлен на 17-ой минуте с того же счета (0:0). Важность матча в турнирном плане велика, поскольку "Интер" в случае своей победы выйдет на первое место в лиге, а "Фиорентина" в случае своей - на четвертое, лигочемпионское.

Серия А. Прерванный матч 14-го тура

6 февраля. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Наполи" 23 17 3 3 38-16 54 2 "Интер" 22 15 6 1 56-19 51 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Лацио" 23 13 3 7 40-31 42 5 "Ювентус" 23 9 13 1 39-20 40 6 "Фиорентина" 22 11 6 5 37-23 39 7 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 8 "Милан" 22 9 8 5 33-24 35

К первому декабря флорентийцы подходили с семью победами в лиге подряд, то есть в блестящей форме. Теперь подходят с двумя подряд, но двумя тяжелыми, со счетом 2:1. Хотя и с 2:0 по ходу обоих матчей, но с 7:22 по ударам по воротам, 30:70 по владению мячом в итоге в позапрошлом туре в гостях против "Лацио", 7:17 по ударам, 40:60 по владению в итоге в предыдущем туре дома против "Дженоа".

Перед же этими двумя матчами они не выиграли шесть в лиге подряд, проиграв четыре из них, бушевали, нервничали, устраивали экстренные заседания руководства и его беседы с игроками. СМИ говорили о ссоре спортивного директора Даниэле Праде с главным тренером Раффаэле Палладино, о возможном увольнении последнего. Тот период они очень хотят окончательно оставить позади.

"Интер" как раз подходит к матчу после не победы, а ничьей. Еще и добытой лишь в добавленное время в Миланском дерби. Впрочем, там он давил во втором тайме, трижды попал в каркас ворот, трижды забил из офсайда. Симоне Индзаги говорит о великолепной игре подопечных, жалуется на неназначенный пенальти в их пользу. Перед же этим были одержаны четыре победы во всех турнирах подряд.

"Нерадзурри" не всегда играют гладко. Месяц тому проиграли Суперкубок, победили в лиге новичка "Венецию" с большим трудом, лишь со счетом 1:0, не переиграли "Болонью" дома. Причем вели в счете в обоих не выигранных матчах. В сущности, из четырех последних матчей лиги они выиграли лишь два - у аутсайдеров "Эмполи" и "Лечче". И не раз в сезоне сводили вничью выигрышные Топ-матчи.

С другой стороны, последний их выезд за пределы Милана к Топ-команде в лиге завершился 6:0 против "Лацио" в декабре. А в целом последние восемь матчей лиги за пределами Милана - восемью победами с общей разницей мячей 26:2. Они не проигрывали в лиге на всех полях уже в 17-ти матчах подряд, забивали в 25-ти. Их сила огромна, особенно - на выезде.

"Интер" - первый в лиге по владению мячом, но лучше всего себя чувствует в вертикальной быстрой игре сразу же к воротам соперника, на просторе. "Фиорентина" же по владению десятая и играет исключительно вертикально и быстро. Игра между ними должна быть очень интересной.

Последние матчи команд

Кадры

Согласно регламенту, на возобновленный матч команды могут выставить любой состав из игроков, заявленных на сезон в лиге на момент начала матча, даже если они на сам матч не были заявлены. Таким образом, можно произвести даже все 11 замен по сравнению с тем составом. Но это же и означает, что зимние новички команд не могут участвовать в этом матче.

Последнее - сильный удар по "Фиорентине", поскольку она страдает от травм, а также отпустила игроков зимой. Она в лучшем случае заявит 14 полевых игроков первой команды, да и трое из них - Катальди, Кольпани и Адли - под вопросом из-за травм. Возможно, придется либо перейти на схему с тремя центральными защитниками, не работавшую в начале сезона, либо отправить одного из них в центр поля.

"Интер" зимой состав практически не менял. Лишь один новичок автор ассиста в дерби Залевски не может играть, как и ушедший Бьюкенен. Кроме этого, Чалханоглу вернулся в дерби после травмы, продержался на поле 63 минуты, но сегодня должен вернуться в запас. Должен вернуться в запас и Павар, который также недавно после травмы. Зелински немного приболел, но он и так игрок запаса.

Внимание на форвардов обеих команд. Мойзе Кен забил виртуозный гол против "Дженоа", забил и в позапрошлом домашнем матче "Торино", а в целом с 13-ю голами в сезоне в лиге. Маркус Тюрам также с 13-ю в лиге, но забил лишь однажды с 24-го декабря. Лаутаро Мартинес с девятью в лиге, но с восемью во всех турнирах с начала 2025-го года.

Составы команд на момент прерывания матча первого декабря, они же - стартовые в том матче:

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Катальди, Кольпани, Бельтран, Бове, Кен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Прогнозируемые составы на возобновляемый матч сегодня:

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Понграчич (замена), Раньери, Гозенс, Мандрагора (замена), Ричардсон (замена), Гудмундссон (замена), Бельтран, Кен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Асллани (замена), Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выиграл два последних очных матча в лиге - 1:0 в гостях и 4:0 дома, три - вместе с Кубком (2:1 в гостях). Перед этим выиграл один из трех (со счетом 4:3 голом на 95-ой минуте) в лиге при одной ничьей и одном поражении. А перед этим выиграл три матча в лиге подряд

Во Флоренции в лиге "Интер" выиграл четыре последних очных матча, перед этим три сыграв вничью, а перед этим проиграв со счетом 4:5

Результаты "Интера" в сезоне в лиге против других команд нынешней Топ-8 - 4:0 дома над "Аталантой", 6:0 в гостях над "Лацио", 4:4 дома с "Ювентусом", 1:1 дома с "Наполи", 2:2 дома с "Болоньей", 1:2 и 1:1 против "Милана". Итого - две победы, четыре ничьи и поражение в семи матчах, разница мячей - 19:10

Результаты "Фиорентины" в сезоне в лиге против других команд нынешней Топ-8 - 0:3 дома от "Наполи", 2:1 дома и в гостях над "Лацио", 2:1 дома над "Миланом", 0:1 в гостях от "Болоньи", 2:2 в гостях с "Ювентусом", 2:3 в гостях от "Аталанты". Итого - три победы, ничья и три поражения в семи матчах, разница мячей - 10:12

"Интер" не проиграл в 17-ти последних матчах лиги против всех на всех полях - 13 побед, четыре ничьи, а также в 13-ти последних гостевых в лиге - девять побед, четыре ничьи. В восьми последних в лиге за пределами Милана он одержал восемь побед с общей разницей мячей 26:2

"Интер" забивал в 25-ти последних матчах лиги на всех полях и в 13-ти последних гостевых

Результаты "Фиорентины" в сезоне в лиге на всех полях - шесть матчей с одной победой, затем восемь побед подряд, затем шесть матчей без побед подряд, затем две победы подряд. Ее результаты дома в сезоне в лиге - две ничьи, затем пять побед подряд, затем три матча без побед подряд, затем победа

"Фиорентина" пропускала в восьми последних матчах лиги, а забивала в четырех последних и в шести из семи последних. Дома в лиге она забивала в девяти из десяти последних матчей и пропускала в девяти из десяти последних

Прогноз: Фиорентина - Интер 1:2





В очных матчах этих команд в последнее время было и 3:3, и 4:3, и 5:4, и 4:0, и 1:0, и 1:1. Сколько голов будет на этот раз - неясно. Но результат просматривается. "Интер" в последнее время побеждает во Флоренции, в целом против всех в гостях выглядит лучше, чем дома. Он вообще в лучшей форме, чем "Фиорентина", хотя проблемы у него есть. У последней проблем больше - игровых и кадровых.