Комо - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.02.2025

Все дается "Ювентусу" сейчас крайне тяжело. Даже разгромные победы над аутсайдерами. Во втором туре подряд он встречается с таким и согласен на любую, не обязательно разгромную, победу перед матчами плей-офф Лиги Чемпионов и Дерби Италии против "Интера" между ними. Выезд в Комо простым не будет, и главный расчет - на наивность соперника.

Серия А. 24-й тур

7 февраля. 21:45. Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Ювентус"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

1 "Наполи" 23 17 3 3 38-16 54 2 "Интер" 23 15 6 2 56-22 51 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Фиорентина" 23 12 6 5 40-23 42 5 "Лацио" 23 13 3 7 40-31 42 6 "Ювентус" 23 9 13 1 39-20 40 7 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 8 "Милан" 22 9 8 5 33-24 35 9 Рома 23 8 7 8 34-29 31 10 "Удинезе" 23 8 5 10 28-36 29 11 "Торино" 23 6 9 8 24-27 27 12 "Дженоа" 23 6 8 9 21-32 26 13 Верона 23 7 2 14 26-48 23 14 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 15 Комо 23 5 7 11 27-38 22 16 "Эмполи" 23 4 9 10 22-33 21 17 "Кальяри" 23 5 6 12 24-38 21 18 "Парма" 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

Счет 4:1 против "Эмполи" обманчив. "Ювентус" пропустил первым уже в дебюте, в первой четверти матча даже не пробивал по воротам, забивать начал во втором тайме с ошибки соперника и рикошета, а два последних гола забил после удаления соперника на 84-ой минуте. Прямо перед ним при счете 2:1 мог и пропустить. На перерыв болельщики провожали команду свистом.

Эта победа чуть-чуть уменьшила огромное давление на команду и Тьяго Мотту, создавшееся после двух поражений подряд во всех турнирах, одной победы в восьми матчах во всех турнирах. Последний даже пребывал под угрозой отставки. Возможно, и сейчас пребывает. Работы у него еще очень много, скептицизма вокруг него много. Нужны серии побед.

В последних девяти матчах во всех турнирах даже у "Комо" больше побед, чем у него - три. Новичок лиги уверенно переиграл дома "Рому" и "Лечче" (по 2:0), а в предпоследнем домашнем матче разгромил "Удинезе", команду Топ-10 - 4:1. За последний месяц на "Джузеппе Синигалья" также побывали "Милан" и "Аталанта" и обе вымучили камбек (2:1), играя плохо.

В начале сезона "Комо" победил "Аталанту" в гостях, позже легко побеждал "Рому". Пропустил от "Интера" второй мяч на 91-ой минуте. Пять туров тому сыграл 1:1 в гостях с "Лацио". Правда, тогда соперник играл вдесятером с 58-ой минуты. А в равных составах дома проиграл ему - 1:5. В первом же туре провел сильные минут 20, но затем был разгромлен "Ювентусом".

Подводит аутсайдера и новичка привычная для таких черта - наивность. Как против "Милана" и "Аталанты", как в первом круге против "Болоньи" дома, когда упустил 2:0 и сыграл вничью, как во втором в гостях неделю тому, когда привез удаление уже на 38-ой минуте, даже с ним боролся, владел мячом в матче лишь на процент меньше, но пропускал и до него, и после.

При этом "Комо" пытается быть амбициозным. В зимнем Меркато он стал первым в лиге по тратам на трансферы - более 49-ти миллионов евро. Приведя много новых игроков. Вместе с этим, в нынешнем сезоне задача предельно проста - остаться в Серии А. Над зоной вылета лишь два очка.

Мотта говорит перед матчем об особой важности коллектива и баланса. Также очень хвалит Сеска Фабрегаса, главного тренера "Комо" (с которым играл в "Барселоне"), за постоянное стремление его команды доминировать и атаковать даже против грандов. А сам Фабрегас отмечает, что обе команды на той же стадии развития, еще строятся.

Обе команды очень любят владеть мячом, строят свою игру на коротком пасе. Но создают не так много, реализовывают плохо. И часто неорганизованны в обороне. По сути, зависит, с какой ноги встанут на этот конкретный матч.

Последние матчи команд

Кадры

Рандал Коло Муани забил уже три мяча в первых двух матчах за "Ювентус". Он отправляет Душана Влаховича в запас. Серб в итоге вышел на замену против "Эмполи" и забил свой первый мяч с 17-го декабря. В принципе, возможен их выход вместе с первых минут. Хотя скорее на флангах выйдут двое из четырех - Гонсалес, Веа, Йилдиз, Мбангула.

В центре поля в рамках ротации возможен выход Луиса или МакКенни вместо Тюрама или Локателли. Хотя МакКенни может понадобиться и на фланге обороны, поскольку Камбиазо вылетел. В центре обороны второй матч подряд проведет январский новичок Вейга вместе с Гатти.

"Комо" потерял дисквалифицированного вингера Фадеру, травм также хватает, особенно - в обороне. Из зимних новичков вратарь Бютез, защитник Валле и вингер Диао уже играли в стартовом составе. Возможно, сразу же попадет туда новый форвард Дувикас за счет Кутроне. Фабрегас не случайно заявляет, что после такого Меркато его команда практически строится заново.

Внимание - на техничного атакующего полузащитника Паса, трансферную цель многих итальянских грандов. На его счету пять голов и три ассиста. Диао также начал очень интересно, забив уже дважды.

"Комо": Бютез, Энгельхардт, Гольданига, Доссена, Валле, Какере, Да Кунья, Стрефецца, Пас, Диао, Кутроне

"Ювентус": Ди Грегорио, МакКенни, Гатти, Вейга, Савона, Локателли, К. Тюрам, Коопмейнерс, Н. Гонсалес, Коло Муани, Йилдиз

Цифры и факты

В первом туре нынешнего сезона "Ювентус" победил "Комо" со счетом 3:0. До этого они не встречались 21 год

"Ювентус" выиграл лишь два последних матча из девяти во всех турнирах - также четыре ничьи, три поражения. В лиге он выиграл два из последних шести - также три ничьи и поражение, три из последних 11-ти - также семь ничьих и поражение

"Комо" выиграл один из пяти последних матчей - также ничья и три поражения. Дома в пяти последних он трижды побеждал и дважды проиграл, а перед этим не побеждал в четырех - две ничьи, два поражения

В гостях во всех турнирах "Ювентус" не побеждал в четырех последних матчах - три ничьи и поражение, побеждал однажды в девяти последних - также семь ничьих и поражение. В лиге в гостях он не побеждал в трех последних - две ничьи и поражение, побеждал в одном из шести последних - также четыре ничьи и поражение. Эта единственная победа состоялась над "Монцей", последней командой лиги

"Ювентус" забивал в пяти последних гостевых матчах лиги и пропускал в пяти последних. На всех полях в лиге он забивал в десяти последних, но и пропускал в девяти из них

"Комо" дома пропускал в последних трех матчах, а забивал в последних шести и в десяти из последних 11-ти. На всех полях он пропускал в последних пяти матчах, а забивал в пяти из последних шести. Не забил в последнем, в котором играл вдесятером с 38-ой минуты

Прогноз: Комо - Ювентус 1:2

Фабрегас заявляет, что матчи решаются в последние полчаса. Именно в эти минуты его команда и потеряла много очков. "Ювентус", вообще-то, также потерял много в такие, но в последнем матче в такие как раз добавил. Вряд ли одна из команд отыграет стабильно и мощно. Они не в той форме. Ожидаются качели, нервы, ошибки. Обе должны пропустить.

Возможно, состоится еще один камбек в гостях против "Комо", как устроили "Аталанта" и "Милан" за последний месяц.