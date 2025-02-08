Эмполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.02.2025

Сержиу Консейсау выиграл с "Миланом" Суперкубок, в среду пробился в полуфинал Кубка Италии. Но в Серии А наладить дела ему не удается. В лиге "Милан" не побеждал в двух матчах подряд с сентября. Последняя попытка связать хотя бы две победы была провалена неделю тому в дерби из-за пропущенного от "Интера" в добавленное время. Теперь нужно начинать новую.

Серия А. 24-й тур

8 февраля. 19:00. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Милан"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

1 "Наполи" 23 17 3 3 38-16 54 2 "Интер" 23 15 6 2 56-22 51 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Ювентус" 24 10 13 1 41-21 43 5 "Фиорентина" 23 12 6 5 40-23 42 6 "Лацио" 23 13 3 7 40-31 42 7 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 8 "Милан" 22 9 8 5 33-24 35 9 Рома 23 8 7 8 34-29 31 10 "Удинезе" 23 8 5 10 28-36 29 11 "Торино" 23 6 9 8 24-27 27 12 "Дженоа" 23 6 8 9 21-32 26 13 Верона 23 7 2 14 26-48 23 14 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 15 Комо 24 5 7 12 28-40 22 16 "Эмполи" 23 4 9 10 22-33 21 17 "Кальяри" 23 5 6 12 24-38 21 18 "Парма" 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

Свой лучший матч при Консейсау "Милан" провел как раз в среду, победив в Кубке дома "Рому" со счетом 3:1. Впрочем, и там проблемы присутствовали, соперник мог забить больше. Против "Интера" во втором тайме пришлось отбиваться, до этого против новичка "Пармы" на 90-ой минуте счет был 1:2, и лишь в добавленное время удалось победить.

Из трех своих гостевых матчей во всех турнирах два последних Консейсау проиграл, причем в недостойной "Милана" манере - "Ювентусу" и загребскому "Динамо", проваливая против них целые таймы. Первый, в гостях у новичка лиги "Комо", был качеством немногим лучше, но там удалось совершить камбек и победить. Как и против "Пармы".

Громкие трансферы этой зимой могут значительно улучшить атмосферу в команде, матч против "Ромы" показал, что, возможно, уже улучшили. Но улучшение нужно доказывать серией побед. Тем более, что в лиге "россонери" лишь на восьмом месте и должны отчаянно догонять конкурентов, которые после ужасного января начали побеждать.

"Эмполи" - не конкурент "Милану", но и для него январь был ужасным. Да и большая часть декабря. Как и первый матч февраля. Две ничьи и шесть поражений в последних восьми турах. Из-за чего тосканцы скатились из крепких середняков в аутсайдеры. Они начинают тур лишь в одном очке и двух местах над зоной вылета.

Правда, они все же борются. Были разгромлены в гостях "Ювентусом" в последнем туре (1:4) лишь после удаления Мале на 84-ой минуте, прямо перед этим чуть не сделав счет 2:2. "Интеру" в гостях на 88-ой минуте уступали лишь со счетом 1:2. А в последнем домашнем матче и вовсе остановили "Болонью", которая идет выше "Милана", причем по игре - 1:1.

С разницей более одного мяча в лиге "Милан" не побеждал с ноября. Как раз с 3:0 против "Эмполи". А в гостях в лиге с такой не побеждал с марта 2024-го года. Даже против аутсайдеров на выезде ему тяжело. 1:0 в Вероне, 1:0 в Монце, 1:2 в Парме, 3:3 в Кальяри. Будет ли легче против соперника, которого разгромил дома в первом круге? Не факт.

"Эмполи" умеет связать, замедлить игру, осложнить жизнь грандам. В первых таймах против него было крайне тяжело и "Интеру" в обоих матчах, и "Ювентусу" в обоих, и "Болонье" в обоих. Также в одном - "Наполи", "Лацио", "Фиорентине". Все эти первые таймы тосканцы не проиграли. Против "Юве" неделю тому вели в счете еще на 60-ой минуте.

Владение мячом не интересует "Эмполи" совсем - предпоследнее место в лиге. Но "Милан", особенно Консейсау, также такое не любит (восьмой), не любит доминировать. Потому ожидается тяжелая игра для фаворита.

Последние матчи команд

Кадры

Консейсау очень рад новым трансферам и, прежде всего, конкуренции, которую создают. Темми Абрахам, видя за спиной купленного за 32 миллиона Сантьяго Хименеса, забил дважды "Роме", сам Хименес вышел тогда на замену и в дебютном матче отдал ассист, другой новичок Жоау Феликс вышел на замену, получил от него этот пас и забил.

Сегодня возможен выход Сантьяго Хименеса и Феликса с первых минут. Что приблизит команду к любимой тактической схеме Консейсау - 4-4-2. Хотя, возможно, останется и 4-3-3 с бывшим защитником Алексом Хименесом на фланге. На другом может выйти Леау, ставший запасным, но он в немилости у тренера, еще и немного травмирован.

Точно ожидается смена обоих центральных защитников в преддверии плей-офф Лиги Чемпионов - Тиав и Габбия вместо Павловича и Томори. Возможен отдых для Рейндерса, забившего в дерби.

Флоренци, Лофтус-Чик и Рояль отсутствуют давно. Новичок Бондо также травмирован.

У "Эмполи" травм по-прежнему много. Сазонов, Эбуэхи, Хаас, Пеллегри, Сольбаккен отсутствуют давно. Фаццини, Анжорин и Исмаили вернулись, но вновь выбыли. Мале дисквалифицирован. Значит, вновь крайний защитник Какаче выйдет на позиции одного из атакующих полузащитников в 3-4-2-1? Хотя бы Грасси и Пеццелла вернулись.

Новички Куаме и вратарь Сильвестри подождут в запасе.

"Эмполи": Васкес, Мариануччи, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси, Хендерсон, Пеццелла, Эспозито, Какаче, Коломбо

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Муса, А. Хименес, Пулишич, Феликс, Абрахам

Цифры и факты

"Милан" выиграл семь из восьми своих последних матчей против "Эмполи" (одна ничья), забив 18 мячей в этих восьми. Последний завершился со счетом 3:0. В последних девяти очных "Эмполи" не побеждал

На "Карло Кастеллани" "Милан" также выиграл последний матч со счетом 3:0 и вообще никогда не проигрывал "Эмполи" в Серии А. Правда, почти половина из 16-ти результатов - ничьи - семь. Последние три "россонери" выиграли с разницей более одного мяча, забив как минимум три

В последних четырех очных матчах "Эмполи" не забивал

В последних восьми матчах лиги против всех "Эмполи" набрал лишь два очка - две ничьи, шесть поражений. Именно столько матчей составляет его серия без побед. Его серия без побед в лиге дома составляет пять - две ничьи, три поражения

Под руководством Сержиу Консейсау "Милан" провел пять матчей лиги. Их результаты - две победы, две ничьи и поражение. Вне зависимости от тренера, в последних девяти матчах лиги на его счету три победы, четыре ничьи и два поражения

"Милан" не одержал ни одной победы с разницей более одного мяча в девяти последних матчах лиги на всех полях, с 3:0 над "Эмполи" в ноябре. Та победа стала его единственной с разницей более одного мяча в Серии А в 16-ти последних матчах

В последних 14-ти гостевых матчах лиги "Милан" не побеждал с разницей более одного мяча. В девяти из них он не побеждал вообще

"Эмполи" восьмой в лиге в таблице первых таймов с 34-мя очками, но 19-ый в таблице вторых с 16-ю. "Милан" седьмой в таблице первых с 34-мя, но 11-ый в таблице вторых с 29-ю

На всех полях "Эмполи" пропустил в 12-ти последних матчах лиги, но забил в семи последних, "Милан" пропустил в шести последних, а забил в шести из семи последних. В гостях "Милан" забил в десяти из 11-ти последних, но и пропустил в девяти из них, "Эмполи" дома пропустил в шести из семи последних, но и забил в пяти из шести последних

Прогноз: Эмполи - Милан 1:2

Обе команды много забивают и пропускают, так что ожидаем голы от обеих. "Эмполи" весьма упрям в первых таймах, особенно - против грандов, а "Милан" почти не побеждает в лиге с разницей более одного мяча, особенно - в гостях, так что ожидаем плотную игру. "Эмполи" в ужасной форме, а "Милан" на некотором эмоциональном подъеме, так что ожидаем победу "россонери".