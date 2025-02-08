Венеция - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.02.2025

Как только "Рома" прервала серию из 13-ти гостевых матчей лиги и 18-ти во всех турнирах без побед, сразу же прервала серию из четырех домашних с победами в лиге, из семи домашних с победами во всех турнирах. Трех побед в лиге подряд не было с марта 2024-го года. Очередной путь к такой серии, как и к серии гостевых побед, начинается в гостях у предпоследней команды лиги. Но легким он не будет.

Серия А. 24-й тур

9 февраля. 13:30. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Рома"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Состояние команд

"Рома" в хорошем состоянии. Собранна, играет с желанием, с характером. Клаудио Раньери доволен командой, хвалит ее, напоминая, где была два месяца назад, в какой яме она была. Ныне же - камбек в Удине, пусть и двумя пенальти, прерывание серии лидера лиги "Наполи" из семи побед подряд, пусть и голом в добавленное время - приличные достижения. Уж точно - уверенная победа дома над "Айнтрахтом" в Лиге Европы.

В среду в гостях против "Милана" в Кубке столичная команда играла достойно, иногда давила, могла забить больше. Раньери остался доволен, говоря о борьбе до конца и о силе соперника. Хотя признал проблемы в высвобождении Пауло Дибалы и форвардов, в поставке им мячей.

Тем не менее, из Кубка "Рома" вылетела, проиграв со счетом 1:3, в лиге по-прежнему девятая и с сентября выдала лишь одну серию из двух побед, а из трех не было почти год. В четверг же ожидает матч Лиги Европы с сильным "Порту". Сезон команды может закончиться уже в феврале. Правда, в следующих семи турах лиги она встретится с командами, занимающими на данный момент семь последних мест в турнирной таблице.

Начало - против команды с 19-го места, новичка лиги. Впрочем, "Венеция" непроста. Проиграла лишь в двух из пяти и трех из девяти последних матчей, причем с разницей лишь в один мяч. Сам Раньери отмечает это. За последние два месяца сыграла 2:2 в гостях с "Ювентусом", проиграла "Интеру" и "Наполи" лишь со счетом 0:1. За последние четыре месяца с разницей более одного мяча проиграла лишь однажды.

Подводит подопечных бывшего знакового игрока и тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо неумение побеждать - одна победа в 13-ти последних турах. Подводит общая наивность с множеством привозов пенальти, автоголов, голов в концовке. Именно из-за такой они так низки. Но сопротивляются всем. Да и Ди Франческо считает, что в последнее время ошибаются меньше.

Они также играли в Удине недавно - неделю тому. Вернулись с 0:2, но пропустили на 84-ой минуте и проиграли. А прямо перед этим дважды подряд сыграли 1:1 с другими аутсайдерами. В позапрошлом же домашнем матче хорошенько помучили "Интер" и проиграли лишь со счетом 0:1. Помучили и саму "Рому" в гостях в сентябре, вели против нее в счете. Камбек "волков" начался лишь на 74-ой минуте и был натужным.

Раньери говорит, что беспокоится об этом матче больше, чем беспокоился об "Айнтрахте", "Наполи" и "Милане", поскольку там мотивация была на пределе и соперники известны, а здесь весьма вероятна недооценка соперника, который на самом деле сильнее, чем показывает турнирная таблица. Он требует играть с характером и бороться от начала и до конца. Ди Франческо же ожидаемо требует от своих меньше ошибаться.

Последние матчи команд

Кадры

В "Роме" ожидается ротация. Хуммельс и Паредес уже остались в Риме. Дибала - всегда кандидат на отдых. Еще и Коне дисквалифицирован. Раньери обещает новичков в стартовом составе. Конкурент Коне Гурна-Дуат может стать одним из них. А Ренш уже даже играл в "старте" дважды. Он может заменить Хуммельса, хотя и Челик готов к этому. Могут вернуться в первые 11 капитан Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави или Суле.

Насчет Артема Довбика говорили о вернувшихся проблемах с коленом. Хотя сейчас в плане здоровья СМИ более оптимистичны. Впрочем, он может не выйти в стартовом составе в третий раз подряд по спортивной причине - проигрыш конкуренции Эльдору Шомуродову. "Милану" за тайм игры украинец забил, а узбек за свой тайм - нет, но последний выглядел гораздо более активным, динамичным, участвовавшим в игре.

Возможно также сохранение Довбика в запасе из-за ротации. Он нужен против "Порту". Впрочем, СМИ предполагают, что все же выйдет на поле в воскресенье с первых минут.

"Венеция" продала в последние дни Меркато своего лучшего форварда и бомбардира Похьянпало. Его дублер Гиткьер уже забил в Удине, но играл там с первых минут "фальшивая девятка" Ористаньо. Кто выйдет на этот раз? Забил там и арендованный летом у "Ювентуса" полузащитник Николусси Кавилья. Также уже играют январские новички защитник Канде и вингер Дзербин. Последний, арендованный у "Наполи", забил "Вероне".

Проблема команды ныне - во вратаре. Один из лучших вратарей лиги в последние месяцы Филип Станкович получил травму в Удине. Его заменил Йоронен и наломал дров. Срочно был подписан из "Интера" Раду, но он не играл в футбол с 2023-го года. Травмированы также защитники Шверко, Свобода и Саградо, так что оборона ослаблена. Травмированы и полузащитники Чрнигой и Данкан.

"Венеция": Раду, Шингтьенн, Идзес, Канде, Дзампано, Думбия, Николусси Кавилья, Бузио, Дзербин, Ористаньо, Гиткьер

"Рома": Свилар, Ренш, Манчини, Ндика, Салемакерс, Гурна-Дуат, Писилли, Анхелиньо, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

Цифры и факты

Из четырех последних очных матчей на всех полях "Рома" выиграла лишь один - в сентябре камбеком с 0:1 на 2:1 голами на 73-ей и 82-ой минутах. Перед этим выдав две ничьи и поражение. В Венеции "Рома" также выиграла один из последних четырех - также ничья и два поражения

В последних десяти очных матчах в Венеции забивали обе команды. Как и в последних четырех очных на всех полях. "Рома" забивала "Венеции" в последних 15-ти

"Венеция" проиграла лишь в двух из пяти (три ничьи) и трех из девяти (победа и пять ничьих) последних матчей лиги против всех на всех полях, правда, победила лишь в одном из последних 13-ти (пять ничьих, семь поражений)

Победа над "Удинезе" прервала серию "Ромы" из 13-ти гостевых матчей в лиге и 18-ти во всех турнирах без побед. "Венеция" же дома проиграла лишь один из пяти последних матчей - также три ничьи и победа

В 11-ти домашних матчах лиги в этом сезоне "Венеция" лишь однажды проиграла с разницей более одного мяча - "Аталанте" в октябре (0:2). В 15-ти последних матчах лиги на всех полях она лишь однажды проиграла с разницей более одного мяча - "Болонье" в ноябре (0:3)

Серия "Ромы" с пропущенными мячами в гостях продолжается и составляет девять матчей в лиге и 14 - во всех турнирах. А серия с забитыми в гостях в лиге составляет три матча. "Венеция" дома забила в четырех из последних пяти, но пропустила в последних девяти

12 из 16-ти своих очков в сезоне в лиге "Венеция" набрала дома. "Рома" набрала в гостях девять из своего 31-го очка в сезоне в лиге

Прогноз: Венеция - Рома 1:2

"Венеция" очень упряма, особенно дома. Против всех и конкретно против "Ромы" в последнее время. Сами же римляне по-прежнему страдают в гостях. А в этот раз еще и применяют ротацию, думая о прошедшем матче Кубка и ближайшем матче Лиги Европы. Так что легко им точно не будет. Они пропустят. Но аутсайдер может им помочь, напривозив, как часто делает.