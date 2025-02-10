Интер - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.02.2025

Спортсмены и тренеры всегда говорят, что нет лучшего лекарства от болезненного поражения, чем немедленный следующий матч. А если он еще и против того же соперника? В четверг "Интер" опозорился во Флоренции против "Фиорентины", но уже сегодня получает возможность взять реванш у нее в домашнем матче. Кроме этого, еще и воспользоваться подарком "Наполи", потерявшего вчера очки.

Серия А. 24-й тур

10 февраля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інтер - Фіорентина Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 24 17 4 3 39-17 55 2 "Интер" 23 15 6 2 56-22 51 3 "Аталанта" 24 15 5 4 54-26 50 4 "Лацио" 24 14 3 7 45-32 45 5 "Ювентус" 24 10 13 1 41-21 43 6 "Фиорентина" 23 12 6 5 40-23 42 7 "Милан" 23 10 8 5 35-24 38 8 "Болонья" 23 9 11 3 35-27 38

Поражение в четверг в доигранном из-за медицинскиx проблем Эдоардо Бове матче стало первым разгромным для "Интера" в каденции Симоне Индзаги во всех турнирах, первым таким для команды во всех турнирах с мая 2019-го года. Даже с разницей более одного мяча во всех турнирах команда не проигрывала с мая 2023-го года. И ведь по игре все было справедливо - совершенно кошмарное выступление.

Индзаги и не стал отрицать очевидного, признавая полный провал, признавая, что всего не хватало и что команда не показала ту игру, которую была должна. Обещает все проанализировать, не прячется за усталостью. При этом призывает не устраивать драму. Сообщают, что он и функционеры клуба разговаривали с игроками в последние дни в спокойном тоне.

Драму устраивать и вправду не нужно. Но ведь "нерадзурри" не выиграли уже три из пяти последних матчей лиги. Дома против "Болоньи" менее месяца тому дважды упустили преимущество в счете (2:2), против "Милана" восемь дней тому сравняли счет лишь в добавленное время (1:1). Потому и не воспользовались двумя потерями очков "Наполи" за последние восемь дней. Даже потеряли еще больше.

"Фиорентина", разумеется, на противоположном полюсе после этой победы, оформившей серию из трех подряд. Главный тренер Раффаэле Палладино говорит о волшебном, идеальном вечере, признаке очень сильной команды, атаковавшей соперника "как звери". Хвалит игроков за адаптацию к незнакомым позициям. При этом призывает оставаться скромными и понимает, что сегодня будет тяжелее.

Эта победа еще более замечательна, учитывая, что "Фиорентина" сумела заявить на матч лишь 13 полевых игроков первой команды. Да еще и двое из них были травмированы и вышли лишь в самой концовке. Крайним защитникам Додо и Паризи пришлось играть вингеров, и Додо был одним из лучших на поле. Удалось выставить лишь двух игроков атаки (шесть защитников, два опорника), и Мойзе Кен сделал дубль.

Тогда "фиалки" боролись за себя и за того парня. Сумеют ли сейчас, когда заявка почти полна, сохранить тот же градус борьбы? Как проявят себя в плотном матче? Впрочем, два их предыдущих были плотными. Пришлось даже отбиваться с 7:22 по ударам по воротам в гостях против "Лацио" и 7:17 дома против "Дженоа". И ведь обеих удалось победить (2:1), оставив позади серию из шести матчей без побед.

В принципе, во всех этих трех победных матчах они играли от обороны. Против "Интера" владели мячом 28 процентов, "Лацио" - 30, "Дженоа" - аж 40. Сыграют ли так же в Милане? Логично предположить, что да. И тогда "Интеру" вновь будет тяжело, как ему всегда тяжело в позиционной атаке. Как было тяжело и в Миланском дерби, в котором владел мячом 63 процента, во Флоренции, когда владел 72.

Последние матчи команд

Кадры

В матче в четверг "Фиорентина" не имела право заявить своих зимних новичков. Теперь четверо из них здесь - Дзаньоло, Ндур, Фаджоли, Фолоруншо. Последний пришел еще в январе и уже отыграл два матча. Также выздоровел Гудмундссон, Кольпани и Катальди чувствуют себя лучше. Так что в полузащите нет лишь Адли и, разумеется, Бове.

Главная дилемма - а не сохранить ли состав, который разнес "Интер", включая Додо и Паризи на флангах атаки? Хотя полностью сохранить его не удастся, поскольку игравший правого защитника в том матче Комуццо дисквалифицирован.

Особое внимание - на Кена, автора 15-ти голов в сезоне в лиге, в том числе двух в четверг.



"Интер" как раз потерял игроков. Латераль Думфриз дисквалифицирован, латераль Димарко болен, хотя может выйти на замену. Вместо первого выйдет Дармиан, вместо второго - автор ассиста в дерби январский новичок Залевски или Аугусто. Форвард Корреа не вернулся. Правда, после двух месяцев отсутствия вернулся защитник Ачерби. А справа от него есть и Биссек, и Павар.

После отдыха во Флоренции вернется в стартовый состав лидер центра поля Барелла. Останется ли там другой опорник Чалханоглу? Он ужасно играет после травмы. Асллани может заменить его. А Зелински или Фраттези - Мхитаряна.

Особое внимание - на Лаутаро Мартинеса. За последние 45 дней он забил девять мячей во всех турнирах. А вот Маркус Тюрам, автор 14-ти голов в сезоне во всех турнирах, за эти 45 дней забил лишь однажды.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Асллани, Барелла, Зелински, Аугусто, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньери, Гозенс, Фолоруншо, Мандрагора, Фаджоли, Паризи, Бельтран, Кен

Цифры и факты

Результаты последних шести очных матчей в лиге на всех полях - три победы "Интера", ничья и две победы "Фиорентины". Последний матч состоялся в четверг во Флоренции и завершился победой "Фиорентины" со счетом 3:0

Результаты последних пяти очных матчей в лиге в Милане - две победы "Интера", две ничьи и победа "Фиорентины". Последний матч состоялся в 2023-ем году и был выигран "Интером" со счетом 4:0

В четырех последних очных матчах в лиге на всех полях забивала лишь одна команда. Дважды - "Интер", дважды - "Фиорентина"

Результаты "Интера" в сезоне в лиге против других команд нынешней Топ-8 - 4:0 дома над "Аталантой", 6:0 в гостях над "Лацио", 4:4 дома с "Ювентусом", 1:1 дома с "Наполи", 2:2 дома с "Болоньей", 1:2 и 1:1 против "Милана", 0:3 от "Фиорентины". Итого - две победы, четыре ничьи и два поражения (десять очков) в восьми матчах

Результаты "Фиорентины" в сезоне в лиге против других команд нынешней Топ-8 - 0:3 дома от "Наполи", 2:1 дома и в гостях над "Лацио", 2:1 дома над "Миланом", 0:1 в гостях от "Болоньи", 2:2 в гостях с "Ювентусом", 2:3 в гостях от "Аталанты", 3:0 над "Интером". Итого - четыре победы, ничья и три поражения (13 очков) в восьми матчах

Результаты "Фиорентины" в сезоне в лиге против всех на всех полях - шесть матчей с одной победой, затем восемь побед подряд, затем шесть матчей без побед подряд, затем три победы подряд. В гостях в лиге - три матча без побед подряд, четыре победы подряд, три матча без побед подряд, победа

Поражение от "Фиорентины" прервало серию "Интера" из 17-ти матчей без поражений в лиге подряд на всех полях (13 побед, четыре ничьи). Серия дома в лиге без поражений продолжается и составляет восемь матчей (пять побед, три ничьи)

"Фиорентина" забивала в пяти последних матчах лиги и в семи из восьми последних. "Интер" забивал в 25-ти матчах лиги подряд на всех полях перед 0:3 в четверг, а дома продолжает забивать в 33-ех последних матчах лиги

На всех полях в лиге "Фиорентина" пропускала в восьми матчах подряд перед 3:0 над "Интером", а "Интер" - в четырех из пяти последних матчей. Дома в лиге "Интер" пропускал в четырех из пяти последних матчей, а также в семи из девяти. "Фиорентина" в гостях в лиге пропускала в последних четырех, а до этого в пяти подряд не пропускала

Прогноз: Интер - Фиорентина 2:1

Ничья "Наполи" предоставляет "Интеру" шанс приблизиться к лидеру вплотную. А скорый матч против той же "Фиорентины" позволяет быстро взять реванш и стереть четверг. Мотивация миланцев должна быть запредельной. Впрочем, как и уверенность флорентийцев в себе. Психология будет играть огромную роль в этом матче. Все же кажется, что обе забьют, но гордость чемпиона победит.