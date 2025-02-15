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Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025

Италия
Обновлено

Шанс убежать и боязнь быть пойманным

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Тур возможностей убежать для "Наполи" и "Лацио" или же боязни потерять свои места? Первый опережает "Интер" лишь на одно очко и рискует потерять первое место. Второй опережает "Ювентус" лишь на два и рискует потерять четвертое, последнее лигочемпионское. В то же время "Юве" и "Интер" играют в 25-ом туре друг против друга, чем можно воспользоваться. Кто именно воспользуется?

Серия А. 25-й тур

15 февраля. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Телетрансляція матчу Лаціо - Наполі
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Содержание

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 4"Наполи"

 24 17 4 3 39-17 55
2

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 5"Интер"

 24 16 6 2 58-23 54
3

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 6"Аталанта"

 24 15 5 4 54-26 50
4

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 7"Лацио"

 24 14 3 7 45-32 45
5

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 8"Ювентус"

 24 10 13 1 41-21 43
6

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 9"Фиорентина"

 24 12 6 6 41-25 42
7

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 10"Болонья"

 24 10 11 3 38-29 41
8

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 11"Милан"

 23 10 8 5 35-24 38

"Наполи" даже вышел из последних двух туров победителем. "Интер" за это время отыграл три матча лиги, но не сумел воспользоваться своим матчем в запасе и не догнал "везувиани". Впрочем, и последние не воспользовались шансом убежать, сыграв в этих двух турах вничью 1:1. Потеряв победу над "Ромой" в Риме в добавленное время и не переиграв дома середняка "Удинезе".

Антонио Конте продолжает восхищаться своими игроками, говорит, что достигают невероятного, работают тяжело, и он всегда готов идти с ними в бой. Три и четыре тура тому из боев они вышли победителями над "Аталантой" в гостях и "Ювентусом" дома, устроив камбеки. Проблема с "Удинезе", которого даже не заслужили победить. Забив, но сразу же пропустив из-за подарка сопернику.

Ощущение, что команда Конте начала выдыхаться. В серии из семи побед последние были крайне сложными, а затем пришли ничьи. Еще и постоянные разговоры вокруг проваленного зимнего Меркато с уходом Хвичи Кварацхелии и без хотя бы близкой по уровню замены ему мешают и влияют. Конте призывает к единству, к спокойной работе. Найдет ли ее?

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"Лацио" победил в последних двух турах. Но аутсайдеров. "Кальяри" в гостях - с проблемами, последнюю команду лиги "Монцу" дома - легко. А перед этим уступил дома "Фиорентине", несмотря на полное доминирование, не переигрывал дома новичка "Комо", играл 1:1 дома с "Аталантой", проигрывал дерби, проигрывал дома "Интеру" со счетом 0:6. Три недели тому он казался в кризисе и уставшим.

Кроме того, он в целом плохо играет Топ-матчи. Из семи в лиге против ее Топ-7 на момент начала 25-го тура выиграл лишь один, сыграв два вничью и четыре проиграв. Причем как раз у "Наполи" - 1:0 в гостях. Переиграв его и в Кубке дома со счетом 3:1. Сумеет ли продолжить серию над неаполитанцами, которые также испытывали проблемы против грандов, но в последних матчах их переигрывали?

Матч Кубка между командами вряд ли стоит особо воспринимать всерьез, поскольку там "Наполи" выпустил стопроцентно второй состав, отказавшись от борьбы. А победа в Неаполе в лиге восьмого декабря важна, но в гостях, где меньше владеет мячом и действует на контратаках, "Наполи" играет лучше, чем дома. Как, кстати, и "Лацио". Так что отчетный матч может стать совсем иной историей.

Последние матчи команд

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025 - изображение 12

Кадры

Два главных кадровых вопроса "Лацио" - правый защитник Марушич, автор первого гола "Монце", и второй форвард Диа. Оба пропускали тренировки. Заменой первому готов стать Лаццари, правда, менее надежный в обороне, а второму прямой замены нет. Нужно будет выпускать полузащитников - автора дубля против "Монцы" Педро либо автора последнего гола против нее Деле-Баширу.

Патрик, Весино и Хюсай - не новые травмы. Лука Пеллегрини выведен из заявки, и это также не новость.

Внимание на главных игроков атаки команды - Кастельянос и Дзакканьи за последний месяц во всех турнирах забили по три мяча.

В "Наполи" кадровые вопросы на одном фланге - левом. Старые травмы - двух левых защитников Оливеры и Спинаццолы, новая - левого вингера Нереса. Первого заменит Мадзокки, совершивший грубую ошибку против "Удинезе", второго - Распадори или зимний новичок Окафор.

После двухмесячного отсутствия возвращается центральный защитник Буонджорно. Это событие, а также травма Нереса, могут побудить Конте впервые с августа перейти на свою любимую игру с тремя центральными защитниками - Ррахмани, Жезус, Буонджорно в центре обороны, Лукаку и Распадори (лучшая позиция для него) - в центре атаки. Политано тогда уйдет в запас.

Лукаку с девятью голами и шестью ассистами в лиге из 39-ти командных голов, центральный полузащитник МакТоминей - с шестью голами и двумя ассистами, его коллега по амплуа Ангисса был признан лучшим игроком января в лиге и набрал в сезоне пять голов и три ассиста.

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Педро, Дзакканьи, Кастельянос

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори

Цифры и факты

  • В последних пяти очных матчах во всех турнирах четырежды победил "Лацио" при одной ничьей, в том числе 3:1 дома в Кубке и 1:0 в гостях в лиге в этом сезоне. Перед этими же пяти матчами "Наполи" выиграл четыре очных подряд
  • В Риме в последних двух очных матчах состоялись победа "Лацио" и ничья, а перед этим "Наполи" выиграл два таких подряд
  • В четырех последних очных матчах в лиге на всех полях "Наполи" забивал "Лацио" лишь однажды
  • "Лацио" выиграл три из последних четырех матчей лиги против всех на всех полях при одном поражении
  • Победа "Лацио" над "Монцей" прервала его серию из четырех домашних матчей лиги без побед - две ничьи и два поражения
  • После поражения от "Лацио" "Наполи" не проиграл в лиге на всех полях девять матчей подряд. Вначале одержав семь побед подряд, а затем дважды подряд сыграв вничью 1:1
  • "Наполи" не проигрывал в 11-ти последних гостевых матчах лиги - восемь побед, три ничьи. В последнем он сыграл вничью, прервав серию из пяти побед подряд
  • После 0:1 от "Лацио" "Наполи" забивал в девяти последних матчах лиги на всех полях. Но он также и пропускал в последних четырех. "Лацио" забивал в последних пяти и в семи из последних восьми, но и пропускал в восьми из последних девяти
  • "Наполи" забивал в девяти последних гостевых матчах лиги, "Лацио" забивал в четырех и в 17-ти из 18-ти последних домашних. При этом "Лацио" пропускал в пяти последних домашних, а "Наполи" - в четырех из пяти последних гостевых

Ставки и коэффициенты

BetKing
2.68
3.09
3.00
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Прогноз: Лацио - Наполи 1:1

Если судить по двум последним результатам, выходит, что "Лацио" на подъеме, а "Наполи" - в кризисе. Еще и очные матчи в сезоне сложились в пользу "орлов". С другой стороны, еще три матча тому они пребывали в кризисе, а "везувиани" побеждали. А в плане очных матчей - не настолько четвертая команда лиги сильнее, чтобы выиграть у ее лидера третий матч в сезоне. Похоже на ничью.

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