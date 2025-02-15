Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025

Тур возможностей убежать для "Наполи" и "Лацио" или же боязни потерять свои места? Первый опережает "Интер" лишь на одно очко и рискует потерять первое место. Второй опережает "Ювентус" лишь на два и рискует потерять четвертое, последнее лигочемпионское. В то же время "Юве" и "Интер" играют в 25-ом туре друг против друга, чем можно воспользоваться. Кто именно воспользуется?

Серия А. 25-й тур

15 февраля. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Лаціо - Наполі Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 24 17 4 3 39-17 55 2 "Интер" 24 16 6 2 58-23 54 3 "Аталанта" 24 15 5 4 54-26 50 4 "Лацио" 24 14 3 7 45-32 45 5 "Ювентус" 24 10 13 1 41-21 43 6 "Фиорентина" 24 12 6 6 41-25 42 7 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41 8 "Милан" 23 10 8 5 35-24 38

"Наполи" даже вышел из последних двух туров победителем. "Интер" за это время отыграл три матча лиги, но не сумел воспользоваться своим матчем в запасе и не догнал "везувиани". Впрочем, и последние не воспользовались шансом убежать, сыграв в этих двух турах вничью 1:1. Потеряв победу над "Ромой" в Риме в добавленное время и не переиграв дома середняка "Удинезе".

Антонио Конте продолжает восхищаться своими игроками, говорит, что достигают невероятного, работают тяжело, и он всегда готов идти с ними в бой. Три и четыре тура тому из боев они вышли победителями над "Аталантой" в гостях и "Ювентусом" дома, устроив камбеки. Проблема с "Удинезе", которого даже не заслужили победить. Забив, но сразу же пропустив из-за подарка сопернику.

Ощущение, что команда Конте начала выдыхаться. В серии из семи побед последние были крайне сложными, а затем пришли ничьи. Еще и постоянные разговоры вокруг проваленного зимнего Меркато с уходом Хвичи Кварацхелии и без хотя бы близкой по уровню замены ему мешают и влияют. Конте призывает к единству, к спокойной работе. Найдет ли ее?

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"Лацио" победил в последних двух турах. Но аутсайдеров. "Кальяри" в гостях - с проблемами, последнюю команду лиги "Монцу" дома - легко. А перед этим уступил дома "Фиорентине", несмотря на полное доминирование, не переигрывал дома новичка "Комо", играл 1:1 дома с "Аталантой", проигрывал дерби, проигрывал дома "Интеру" со счетом 0:6. Три недели тому он казался в кризисе и уставшим.

Кроме того, он в целом плохо играет Топ-матчи. Из семи в лиге против ее Топ-7 на момент начала 25-го тура выиграл лишь один, сыграв два вничью и четыре проиграв. Причем как раз у "Наполи" - 1:0 в гостях. Переиграв его и в Кубке дома со счетом 3:1. Сумеет ли продолжить серию над неаполитанцами, которые также испытывали проблемы против грандов, но в последних матчах их переигрывали?

Матч Кубка между командами вряд ли стоит особо воспринимать всерьез, поскольку там "Наполи" выпустил стопроцентно второй состав, отказавшись от борьбы. А победа в Неаполе в лиге восьмого декабря важна, но в гостях, где меньше владеет мячом и действует на контратаках, "Наполи" играет лучше, чем дома. Как, кстати, и "Лацио". Так что отчетный матч может стать совсем иной историей.

Последние матчи команд

Кадры

Два главных кадровых вопроса "Лацио" - правый защитник Марушич, автор первого гола "Монце", и второй форвард Диа. Оба пропускали тренировки. Заменой первому готов стать Лаццари, правда, менее надежный в обороне, а второму прямой замены нет. Нужно будет выпускать полузащитников - автора дубля против "Монцы" Педро либо автора последнего гола против нее Деле-Баширу.

Патрик, Весино и Хюсай - не новые травмы. Лука Пеллегрини выведен из заявки, и это также не новость.

Внимание на главных игроков атаки команды - Кастельянос и Дзакканьи за последний месяц во всех турнирах забили по три мяча.

В "Наполи" кадровые вопросы на одном фланге - левом. Старые травмы - двух левых защитников Оливеры и Спинаццолы, новая - левого вингера Нереса. Первого заменит Мадзокки, совершивший грубую ошибку против "Удинезе", второго - Распадори или зимний новичок Окафор.

После двухмесячного отсутствия возвращается центральный защитник Буонджорно. Это событие, а также травма Нереса, могут побудить Конте впервые с августа перейти на свою любимую игру с тремя центральными защитниками - Ррахмани, Жезус, Буонджорно в центре обороны, Лукаку и Распадори (лучшая позиция для него) - в центре атаки. Политано тогда уйдет в запас.

Лукаку с девятью голами и шестью ассистами в лиге из 39-ти командных голов, центральный полузащитник МакТоминей - с шестью голами и двумя ассистами, его коллега по амплуа Ангисса был признан лучшим игроком января в лиге и набрал в сезоне пять голов и три ассиста.

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Педро, Дзакканьи, Кастельянос

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Распадори

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах во всех турнирах четырежды победил "Лацио" при одной ничьей, в том числе 3:1 дома в Кубке и 1:0 в гостях в лиге в этом сезоне. Перед этими же пяти матчами "Наполи" выиграл четыре очных подряд

В Риме в последних двух очных матчах состоялись победа "Лацио" и ничья, а перед этим "Наполи" выиграл два таких подряд

В четырех последних очных матчах в лиге на всех полях "Наполи" забивал "Лацио" лишь однажды

"Лацио" выиграл три из последних четырех матчей лиги против всех на всех полях при одном поражении

Победа "Лацио" над "Монцей" прервала его серию из четырех домашних матчей лиги без побед - две ничьи и два поражения

После поражения от "Лацио" "Наполи" не проиграл в лиге на всех полях девять матчей подряд. Вначале одержав семь побед подряд, а затем дважды подряд сыграв вничью 1:1

"Наполи" не проигрывал в 11-ти последних гостевых матчах лиги - восемь побед, три ничьи. В последнем он сыграл вничью, прервав серию из пяти побед подряд

После 0:1 от "Лацио" "Наполи" забивал в девяти последних матчах лиги на всех полях. Но он также и пропускал в последних четырех. "Лацио" забивал в последних пяти и в семи из последних восьми, но и пропускал в восьми из последних девяти

"Наполи" забивал в девяти последних гостевых матчах лиги, "Лацио" забивал в четырех и в 17-ти из 18-ти последних домашних. При этом "Лацио" пропускал в пяти последних домашних, а "Наполи" - в четырех из пяти последних гостевых

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Лацио - Наполи 1:1

Если судить по двум последним результатам, выходит, что "Лацио" на подъеме, а "Наполи" - в кризисе. Еще и очные матчи в сезоне сложились в пользу "орлов". С другой стороны, еще три матча тому они пребывали в кризисе, а "везувиани" побеждали. А в плане очных матчей - не настолько четвертая команда лиги сильнее, чтобы выиграть у ее лидера третий матч в сезоне. Похоже на ничью.