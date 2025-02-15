Парма - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.02.2025

Вроде бы "Рома" начинает излечиваться от своей гостевой болезни. Серию из 13-ти матчей Серии А на выезде без побед подряд прервала двумя победами подряд, последний выездной матч Лиги Европы провела прилично. На самом ли деле излечилась - покажет четвертый гостевой матч во всех турнирах подряд. Во встрече с "Пармой", новичком лиги и командой из зоны вылета, успехом будет лишь победа.

Серия А. 25-й тур

16 февраля. 19:00. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

7 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41 8 "Милан" 23 10 8 5 35-24 38 9 Рома 24 9 7 8 35-29 34 10 "Удинезе" 24 8 6 10 29-37 30 11 "Торино" 25 6 10 9 27-31 28 12 "Дженоа" 24 6 9 9 22-33 27 13 "Кальяри" 25 6 7 12 26-39 25 14 Лечче 24 6 6 12 18-41 24 15 Верона 24 7 2 15 26-53 23 16 Комо 24 5 7 12 28-40 22 17 "Эмполи" 24 4 9 11 22-35 21 18 "Парма" 24 4 8 12 30-44 20 19 Венеция 24 3 7 14 22-39 16 20 Монца 24 2 7 15 21-39 13

"Рома" в целом выглядит прилично, собранно. В лиге не проигрывает в восьми турах подряд. Правда, три из них - ничьи, в Кубке состоялся вылет в гостях от "Милана" (1:3), хотя и там римляне играли прилично. Победы в Удине и Венеции были очень тяжелыми, с разницей в один мяч и с забитыми лишь с пенальти. Матч против "Венеции" стал рекордным в сезоне для "Ромы" в лиге по числу единоборств - 113.

В Порту в четверг в первом матче первого раунда плей-офф Лиги Европы (1:1) подопечные Клаудио Раньери играли хорошо, лучше соперника. На 72-ой минуте вели по ударам по воротам со счетом 14:4. На той минуте, правда, остались вдесятером из-за удаления Брайана Кристанте, но и в таком состоянии защищались четко, не позволили сопернику ни одного удара в створ ворот Свилара.

После матча, правда, Раньери бушевал, вызверился на арбитров, за что рискует дисквалификацией. Даже не желал пожимать им руки и запрещал своим игрокам пожимать. Ему нужно поскорее успокоиться, поскольку на самом деле, кроме перебора с желтыми карточками (восемь игрокам "Ромы"), жаловаться ему совершенно нечего. Да и поскольку скоро следующие матчи, в том числе ответный против "Порту".

В Венеции началась серия из семи матчей лиги подряд, в которых "Рома" встречается с семью последними командами в турнирной таблице. В таких она должна набрать много очков. "Парма" - один из наиболее удобных на бумаге соперников из этих семи. Она лишь на одно место выше "Венеции" и в худшей форме. Набрала лишь одно очко в пяти последних матчах лиги - против как раз "Венеции".

"Крестоносцы" не играют провально, борются, но в итоге не реализовывают и привозят. Проигрывают другим аутсайдерам - "Кальяри", "Лечче". Правда, три тура тому вели против "Милана" в гостях на 90-ой минуте и лишь затем пропустили дважды и проиграли. То же случилось и в августе против "Наполи". А дома "Милан" и "Лацио" они и вовсе переиграли. Играли вничью с "Ювентусом", "Фиорентиной", "Болоньей".

По сути, единственный их провальный матч в сезоне состоялся против "Ромы". 22-го декабря они проиграли в Риме со счетом 0:5. Тогда они пропустили дважды к 13-ой минуте. Если не пропустят так рано - более чем способны связать, сковать "Рому", которой трудно в позиционной атаке и вообще трудно в гостях. "Парме" в позиционной также трудно, так что в этом матче владение мячом для обеих будет во вред.

Последние матчи команд

Кадры

В Венеции не начинали матч с первых минут Хуммельс, Паредес, Коне, Салемакерс. Двое первых не начинали и в Порту. Ныне они должны вернуться. Хотя в центре поля "Ромы" кандидаты также Писилли и Гурна-Дуат, а в обороне - автор гола в Порту Челик и зимний новичок Нельссон. И это при травме Ренша и дисквалификации Кристанте.

В атаке Пауло Дибала не в заявке из-за травмы. Бальданци, Суле, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини и тот же Писилли - кандидаты на его место и еще одного атакера. A на острие два кандидата. Артем Довбик был весьма активен в трех последних матчах - гол в Милане, ассист в Порту, четыре удара по воротам в Венеции. Но может получить отдых. Тогда Шомуродов выйдет.

Атакеры Бенедичак, Шарпентье, Михайла, Ковальски, защитники Чиркати и Осорио - не новые травмы у "Пармы". Новая травма - центрфорварда Джурича. Хотя его во время предыдущего матча заменил Бонни и сделал ассист. Варианты и на флангах атаки есть - Ман и Алмквист могут заменить Канчелльери и Камара, в центре поля опытные Эрнани и Эстевес могут сдвинуть Кейту.

Зимний новичок Вольякко в Кальяри привез автогол. Эно и Балог - кандидаты на его замену.

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко, Леони, Валери, Бернабе, Сом, Эрнани, Ман, Бонни, Канчелльери

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Эль-Шаарави, Бальданци, Шомуродов

Цифры и факты

"Рома" выиграла три из четырех последних очных матчей в лиге на всех полях при одном поражении, последний - в декабре со счетом 5:0. При этом в гостях проиграла два последних со счетом 0:2, перед ними выиграв три подряд

В четырех из пяти и пяти из семи последних очных матчей в лиге забивала лишь одна команда

"Рома" не проиграла в последних восьми матчах лиги против всех на всех полях - пять побед и три ничьи. Эта серия началась с 5:0 над "Пармой". Во всех восьми римляне забивали

"Рома" выиграла два последних гостевых матча лиги после 13-ти таких подряд без побед - семь ничьих, шесть поражений. Трех побед подряд в гостях в лиге она не добывала с марта 2024-го года

"Рома" не пропустила в последнем гостевом матче лиги после девяти таких с пропущенными. А забивали "джаллоросси" в последних четырех таких

"Парма" проиграла четыре из пяти последних матчей лиги на всех полях при одной ничьей, не побеждала в последних шести таких - две ничьи, четыре поражения

Результаты "Пармы" в пяти последних домашних матчах лиги - две победы, два поражения и ничья

"Парма" забивала в последних шести домашних матчах лиги и в целом в сезоне в 11-ти из 12-ти таких. При этом она пропускала во всех 12-ти таких. На всех полях в лиге она забивала в последних четырех, а пропускала в последних пяти

Результаты "Пармы" в Серии А в матчах против команд Топ-8 лиги этого сезона - две победы, три ничьи и четыре поражения, всего девять очков в девяти матчах. Результаты "Ромы" в таких - победа, четыре ничьи и пять поражений, всего семь очков в десяти матчах

Прогноз: Парма - Рома 1:2

Ожидается очередной тяжелый гостевой матч "Ромы". С мыслями о "Порту". "Парма" показывает плохие результаты, но играет не так плохо, а грандов вообще больно кусала не раз в этом сезоне. Логично, что она забьет, поскольку дома часто забивает. Но еще чаще пропускает. В сценарии матча очень даже может присутствовать камбек "Ромы" или ее драматичный гол в концовке.