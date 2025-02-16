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Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.02.2025
Деликатный момент сезона, возможно, важнейший матч сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" никак не может выйти на первое место в Серии А, а "Ювентус" - в зону Лиги Чемпионов. Очная встреча способна как и наконец-то вывести на желаемые места, особенно - после ничьей в матче "Лацио" - "Наполи", так и отодвинуть от них. Первое Дерби Италии в сезоне завершилось в октябре со счетом 4:4, а нынешнее выглядит еще более острым, важным, напряженным.
Серия А. 25-й тур
16 февраля. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Интер"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Состояние команд
|1
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2
|24
|16
|6
|2
|58-23
|54
|3
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|5
|24
|10
|13
|1
|41-21
|43
|6
|24
|12
|6
|6
|41-25
|42
|7
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
В каком состоянии "Ювентус"? Судя по последним результатам - в отличном. Три победы во всех турнирах подряд. В том числе солидная над ПСВ в Лиге Чемпионов во вторник (2:1) и разгром "Эмполи" в лиге (4:1). Но на самом деле "Эмполи" туринцы уступали еще на 60-ой минуте, а два гола забили против десятерых игроков после 84-ой, в ворота ПСВ забили победный на 82-ой минуте.
В предыдущем туре лиги подопечные Тьяго Мотты забили в ворота "Комо" победный мяч лишь на 89-ой. С пенальти, после неназначенного пенальти в их ворота, после ужасной игры (3:15 по ударам на 69-ой минуте). Ну а поражение от "Наполи" с 0:10 по ударам во втором тайме, унылая 0:0 в Брюгге и 0:2 дома от "Бенфики" также были недавно.
Атмосфера вокруг клуба в последнее время в целом неспокойная, хотя в последние дни улеглась, в способности Мотты вести команду к победам по-прежнему не уверены, да и просто в способности вывести ее в зону Лиги Чемпионов. Поэтому Дерби Италии может стать очень важным моментом, поворотным. Сам Мотта заявляет, что может стать важнейшим матчем в сезоне для его команды.
Симоне Индзаги также говорит о похожем, о "деликатном моменте в сезоне". А также - о важности Топ-матчей, признавая, что в них его команда в этом сезоне добывает неудачные результаты. "Интер" в целом в более удобной позиции, поскольку прочно сидит в зоне Лиги Чемпионов и следует по пятам "Наполи". Однако играет с перепадами, пропускает, не всегда собран.
В предыдущем гостевом матче он опозорился, потерпев во Флоренции свое самое крупное поражение во всех турнирах на всех полях с 2019-го года (0:3), прямо перед этим спасся от поражения в Миланском дерби лишь в добавленное время. В последнем матче взял реванш у "Фиорентины" дома, но со счетом 2:1 и с голом, который должен был быть отменен.
Потенциал чемпиона - ни для кого не секрет, но в нынешнем сезоне в Серии А он не реализовывает его полностью. В атаке - да, лидируя с 58-ю голами ("Ювентус" забил лишь 41). А вот пропустил 23, на два больше, чем "Юве" на данный момент и на один больше, чем сам в полном предыдущем сезоне.
Что касается Топ-матчей, то обе команды не блистают в них. Против других соперников из Топ-6 в шести матчах "Ювентус" одержал лишь одну победу при четырех ничьих и поражении. "Интер" - три победы в семи матчах при трех ничьих и поражении плюс еще и ни одной победы в трех Миланских дерби во всех турнирах. Причем большинство этих матчей не сумел дожать.
Яркий пример такого - как раз 4:4 между командами в первом круге. "Нерадзурри" открыли счет, затем на ровном месте пропустили два мяча, затем забили три, но затем вновь на ровном месте после 70-ой минуты пропустили два. Индзаги четко заявляет, что упустили абсолютно выигрышный матч.
Как пройдет нынешняя встреча? 4:4 - совершенно не в стиле команд, 1:1 ближе. Впрочем, тот самый матч выбросил все прогнозы в окно. Ныне еще и команды возглавляют лигу по владению мячом. "Интер" также первый по ударам по воротам и xG, а вот "Ювентус" - лишь восьмой-девятый. Хотя реализует довольно неплохо. Особенно - с новым форвардом Коло Муани.
Следует отметить, что впервые за долгое время "Интер" отдыхал посреди недели и будет отдыхать посреди следующей. Хотя играл он в последний раз в понедельник. "Ювентус" же - всего на день позже, во вторник, хотя ведь будет играть против ПСВ в эту среду вновь. Станет ли такой календарь важным? Учитывая, что одной из главных проблем миланцев считают усталость - возможно.
Последние матчи команд
Кадры
К давним травмам Бремера, Милика, Кабала и Калулу добавились Келли и Дуглас Луис. Значит, в обороне "Ювентусу" вновь не хватает игроков. Хотя бы возвращается Камбиазо, значит, четыре настоящих защитника есть. Хотя, возможно, придется вновь ставить на один из флангов обороны опорника МакКенни. В центре поля он также не помешал бы, ведь, подключившись оттуда, забил ПСВ классным ударом.
В центре поля есть Локателли с Кефреном Тюрамом, Коопмнейнерс. В атаке же ожидается выход Рандала Коло Муани, автора пяти голов в трех своих первых матчах лиги за клуб - рекорда всей Серии А за последние 30 лет. Душан Влахович вновь начнет в запасе. А за места вингеров борются Консейсау, Нико Гонсалес, Веа, Йилдиз и автор гола против ПСВ Мбангула.
В "Интере" не хватает форвардов. Арнаутович, Корреа и Маркус Тюрам в стартовый состав почти наверняка не попадут и не факт, что вообще в заявку. Тареми ожидается в стартовом составе, хотя сильно критикуем за недостаток голов - ноль в лиге с игры в сезоне. Бремя голов тащит на себе в 2025-ом году капитан Лаутаро Мартинес - восемь голов. Но в последних трех матчах лиги он не забивал.
Ведущий левый латераль Димарко возвращается, но не факт, что в стартовый состав. Его вновь заменит Аугусто либо впервые с первых минут - Залевски. Справа Думфриз возвращается, но и Дармиан готов. В центре обороны Биссек и Павар, Ачерби и Де Фрай. В центре поля Чалханоглу по-прежнему не в форме, потому Асллани и Зелински претендуют на первые 11. Претендует и Фраттези.
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Вейга, Камбиазо, Локателли, Коопмейнерс, МакКенни, Консейсау, Йилдиз, Коло Муани
"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, Тареми, Лаутаро Мартинес
Цифры и факты
- Результаты четырех последних очных матчей в лиге на всех полях - по победе и две ничьи. Девяти последних - по три победы и три ничьи. Результаты трех последних очных матчей в лиге в Турине - по победе и ничья, перед этим "Ювентус" выиграл пять из шести при одной ничьей
- В последнем очном матче в лиге был зафиксирован счет 4:4, но прямо перед этим в шести очных матчах в лиге не забивалось более двух мячей
- "Ювентус" выиграл три последних матча во всех турнирах против всех, прямо перед этим проиграв два и не выиграв три (ничья до этих двух поражений)
- "Ювентус" выиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях при одном поражении. Прямо перед этим он сыграл вничью в семи из восьми матчей лиги при одной победе. В целом в нынешнем сезоне в лиге на его счету одно поражение, десять побед и 13 ничьих на всех полях
- "Ювентус" не проигрывал дома в лиге в 19-ти последних матчах - восемь побед, 11 ничьих. Последние два таких матча он выиграл, до этого трижды подряд сыграл вничью
- "Интер" не проигрывал в 17-ти матчах лиги подряд на всех полях - 13 побед, четыре ничьи, до того, как проиграл "Фиорентине". После этого он победил, ту же "Фиорентину"
- В гостях в лиге "Интер" проиграл последний матч, а до этого не проиграл 13 подряд - девять побед, четыре ничьи
- "Ювентус" забивал в 11-ти последних матчах лиги на всех полях, пропуская в десяти из них. Также он забивал в девяти последних домашних матчах лиги, а пропускал в четырех из последних пяти, в целом в этих пяти пропустив семь мячей
- "Интер" не забивал в позапрошлом матче лиги, но в целом забивал в 26-ти из 27-ми последних таких на всех полях. В гостях он не забивал в последнем матче лиги, но до этого забил в 13-ти подряд. Он пропускал в двух последних гостевых в лиге после семи таких подряд без пропущенных, а на всех полях в лиге пропустил в пяти из шести последних
- В матчах лиги против других команд Топ-9 в нынешнем сезоне "Ювентус" дважды победил, семь раз сыграл вничью и однажды проиграл, "Интер" четырежды победил, четырежды сыграл вничью и дважды проиграл
Прогноз: Ювентус - Интер 2:2
4:4, 0:0 - все возможно. Последнее менее вероятно, поскольку команды много забивают и пропускают в последнее время. Хотя ведь и первое маловероятно, поскольку такой счет бывает раз в поколение. Возьмем среднее между ними. А почему ничья? Любая из команд способна победить, но все же они испытывают проблемы. Да и, возможно, успокоились после ничьей между "Лацио" и "Наполи".
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