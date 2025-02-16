Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.02.2025

"Интер" никак не может выйти на первое место в Серии А, а "Ювентус" - в зону Лиги Чемпионов. Очная встреча способна как и наконец-то вывести на желаемые места, особенно - после ничьей в матче "Лацио" - "Наполи", так и отодвинуть от них. Первое Дерби Италии в сезоне завершилось в октябре со счетом 4:4, а нынешнее выглядит еще более острым, важным, напряженным.

Серия А. 25-й тур

16 февраля. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

1 "Наполи" 25 17 5 3 41-19 56 2 "Интер" 24 16 6 2 58-23 54 3 "Аталанта" 25 15 6 4 54-26 51 4 "Лацио" 25 14 4 7 47-34 46 5 "Ювентус" 24 10 13 1 41-21 43 6 "Фиорентина" 24 12 6 6 41-25 42 7 "Милан" 24 11 8 5 36-24 41 8 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41

В каком состоянии "Ювентус"? Судя по последним результатам - в отличном. Три победы во всех турнирах подряд. В том числе солидная над ПСВ в Лиге Чемпионов во вторник (2:1) и разгром "Эмполи" в лиге (4:1). Но на самом деле "Эмполи" туринцы уступали еще на 60-ой минуте, а два гола забили против десятерых игроков после 84-ой, в ворота ПСВ забили победный на 82-ой минуте.

В предыдущем туре лиги подопечные Тьяго Мотты забили в ворота "Комо" победный мяч лишь на 89-ой. С пенальти, после неназначенного пенальти в их ворота, после ужасной игры (3:15 по ударам на 69-ой минуте). Ну а поражение от "Наполи" с 0:10 по ударам во втором тайме, унылая 0:0 в Брюгге и 0:2 дома от "Бенфики" также были недавно.

Атмосфера вокруг клуба в последнее время в целом неспокойная, хотя в последние дни улеглась, в способности Мотты вести команду к победам по-прежнему не уверены, да и просто в способности вывести ее в зону Лиги Чемпионов. Поэтому Дерби Италии может стать очень важным моментом, поворотным. Сам Мотта заявляет, что может стать важнейшим матчем в сезоне для его команды.

Симоне Индзаги также говорит о похожем, о "деликатном моменте в сезоне". А также - о важности Топ-матчей, признавая, что в них его команда в этом сезоне добывает неудачные результаты. "Интер" в целом в более удобной позиции, поскольку прочно сидит в зоне Лиги Чемпионов и следует по пятам "Наполи". Однако играет с перепадами, пропускает, не всегда собран.

В предыдущем гостевом матче он опозорился, потерпев во Флоренции свое самое крупное поражение во всех турнирах на всех полях с 2019-го года (0:3), прямо перед этим спасся от поражения в Миланском дерби лишь в добавленное время. В последнем матче взял реванш у "Фиорентины" дома, но со счетом 2:1 и с голом, который должен был быть отменен.

Потенциал чемпиона - ни для кого не секрет, но в нынешнем сезоне в Серии А он не реализовывает его полностью. В атаке - да, лидируя с 58-ю голами ("Ювентус" забил лишь 41). А вот пропустил 23, на два больше, чем "Юве" на данный момент и на один больше, чем сам в полном предыдущем сезоне.

Что касается Топ-матчей, то обе команды не блистают в них. Против других соперников из Топ-6 в шести матчах "Ювентус" одержал лишь одну победу при четырех ничьих и поражении. "Интер" - три победы в семи матчах при трех ничьих и поражении плюс еще и ни одной победы в трех Миланских дерби во всех турнирах. Причем большинство этих матчей не сумел дожать.

Яркий пример такого - как раз 4:4 между командами в первом круге. "Нерадзурри" открыли счет, затем на ровном месте пропустили два мяча, затем забили три, но затем вновь на ровном месте после 70-ой минуты пропустили два. Индзаги четко заявляет, что упустили абсолютно выигрышный матч.

Как пройдет нынешняя встреча? 4:4 - совершенно не в стиле команд, 1:1 ближе. Впрочем, тот самый матч выбросил все прогнозы в окно. Ныне еще и команды возглавляют лигу по владению мячом. "Интер" также первый по ударам по воротам и xG, а вот "Ювентус" - лишь восьмой-девятый. Хотя реализует довольно неплохо. Особенно - с новым форвардом Коло Муани.

Следует отметить, что впервые за долгое время "Интер" отдыхал посреди недели и будет отдыхать посреди следующей. Хотя играл он в последний раз в понедельник. "Ювентус" же - всего на день позже, во вторник, хотя ведь будет играть против ПСВ в эту среду вновь. Станет ли такой календарь важным? Учитывая, что одной из главных проблем миланцев считают усталость - возможно.

Последние матчи команд

Кадры

К давним травмам Бремера, Милика, Кабала и Калулу добавились Келли и Дуглас Луис. Значит, в обороне "Ювентусу" вновь не хватает игроков. Хотя бы возвращается Камбиазо, значит, четыре настоящих защитника есть. Хотя, возможно, придется вновь ставить на один из флангов обороны опорника МакКенни. В центре поля он также не помешал бы, ведь, подключившись оттуда, забил ПСВ классным ударом.

В центре поля есть Локателли с Кефреном Тюрамом, Коопмнейнерс. В атаке же ожидается выход Рандала Коло Муани, автора пяти голов в трех своих первых матчах лиги за клуб - рекорда всей Серии А за последние 30 лет. Душан Влахович вновь начнет в запасе. А за места вингеров борются Консейсау, Нико Гонсалес, Веа, Йилдиз и автор гола против ПСВ Мбангула.

В "Интере" не хватает форвардов. Арнаутович, Корреа и Маркус Тюрам в стартовый состав почти наверняка не попадут и не факт, что вообще в заявку. Тареми ожидается в стартовом составе, хотя сильно критикуем за недостаток голов - ноль в лиге с игры в сезоне. Бремя голов тащит на себе в 2025-ом году капитан Лаутаро Мартинес - восемь голов. Но в последних трех матчах лиги он не забивал.

Ведущий левый латераль Димарко возвращается, но не факт, что в стартовый состав. Его вновь заменит Аугусто либо впервые с первых минут - Залевски. Справа Думфриз возвращается, но и Дармиан готов. В центре обороны Биссек и Павар, Ачерби и Де Фрай. В центре поля Чалханоглу по-прежнему не в форме, потому Асллани и Зелински претендуют на первые 11. Претендует и Фраттези.

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Вейга, Камбиазо, Локателли, Коопмейнерс, МакКенни, Консейсау, Йилдиз, Коло Муани

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, Тареми, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

Результаты четырех последних очных матчей в лиге на всех полях - по победе и две ничьи. Девяти последних - по три победы и три ничьи. Результаты трех последних очных матчей в лиге в Турине - по победе и ничья, перед этим "Ювентус" выиграл пять из шести при одной ничьей

В последнем очном матче в лиге был зафиксирован счет 4:4, но прямо перед этим в шести очных матчах в лиге не забивалось более двух мячей

"Ювентус" выиграл три последних матча во всех турнирах против всех, прямо перед этим проиграв два и не выиграв три (ничья до этих двух поражений)

"Ювентус" выиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях при одном поражении. Прямо перед этим он сыграл вничью в семи из восьми матчей лиги при одной победе. В целом в нынешнем сезоне в лиге на его счету одно поражение, десять побед и 13 ничьих на всех полях

"Ювентус" не проигрывал дома в лиге в 19-ти последних матчах - восемь побед, 11 ничьих. Последние два таких матча он выиграл, до этого трижды подряд сыграл вничью

"Интер" не проигрывал в 17-ти матчах лиги подряд на всех полях - 13 побед, четыре ничьи, до того, как проиграл "Фиорентине". После этого он победил, ту же "Фиорентину"

В гостях в лиге "Интер" проиграл последний матч, а до этого не проиграл 13 подряд - девять побед, четыре ничьи

"Ювентус" забивал в 11-ти последних матчах лиги на всех полях, пропуская в десяти из них. Также он забивал в девяти последних домашних матчах лиги, а пропускал в четырех из последних пяти, в целом в этих пяти пропустив семь мячей

"Интер" не забивал в позапрошлом матче лиги, но в целом забивал в 26-ти из 27-ми последних таких на всех полях. В гостях он не забивал в последнем матче лиги, но до этого забил в 13-ти подряд. Он пропускал в двух последних гостевых в лиге после семи таких подряд без пропущенных, а на всех полях в лиге пропустил в пяти из шести последних

В матчах лиги против других команд Топ-9 в нынешнем сезоне "Ювентус" дважды победил, семь раз сыграл вничью и однажды проиграл, "Интер" четырежды победил, четырежды сыграл вничью и дважды проиграл

Прогноз: Ювентус - Интер 2:2

4:4, 0:0 - все возможно. Последнее менее вероятно, поскольку команды много забивают и пропускают в последнее время. Хотя ведь и первое маловероятно, поскольку такой счет бывает раз в поколение. Возьмем среднее между ними. А почему ничья? Любая из команд способна победить, но все же они испытывают проблемы. Да и, возможно, успокоились после ничьей между "Лацио" и "Наполи".