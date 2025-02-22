Торино - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.02.2025

Уже и не сосчитать, сколько раз слово "ад" использовалось применительно к состоянию "Милана" и настроению в клубе. Вылет из Лиги Чемпионов во вторник низвергнул "россонери" в очередной круг Преисподней. Впрочем, времени отчаиваться нет. Впереди очередной сложный матч Серии А в погоне за ее Топ-4 - в гостях у команды, которая за последние два месяца проигрывала лишь однажды.

Серия А. 26-й тур

22 февраля. 19:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Торіно - Мілан Смотреть трансляцию

Состояние команд

4 "Ювентус" 25 11 13 1 42-21 46 5 "Лацио" 25 14 4 7 47-34 46 6 "Фиорентина" 25 12 6 7 41-27 42 7 "Милан" 24 11 8 5 36-24 41 8 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41 9 Рома 25 10 7 8 36-29 37 10 "Удинезе" 26 10 6 10 33-37 36 11 "Дженоа" 25 7 9 9 24-33 30 12 "Торино" 25 6 10 9 27-31 28 13 Комо 25 6 7 12 30-40 25

Кошмар в "Милане" после вылета от "Фейеноорда" достиг апогея. Невыход в 1/8 финала Лиги Чемпионов был воспринят как оглушительный провал. Златан Ибрагимович заявляет, что "мы убили сами себя". Разговоры о Тео Эрнандесе, который подвел команду, получив вторую желтую карточку на 51-ой минуте за симуляцию, о его будущем в клубе, о будущем других игроков и Сержиу Консейсау не утихают.

Теперь стоит задание любой ценой пробиться в главный клубный турнир Европы в следующем сезоне. И четвертое место не очень далеко. Пять очков отставания при матче в запасе. Причем приблизиться можно уже на следующей неделе в двух матчах против прямых конкурентов - "Болоньи" и "Лацио". Но способна ли команда Консейсау быстро собраться на такие матчи после провала?

Во внутренних турнирах она показывает неплохие результаты в последнее время. Набрала десять очков в последних четырех матчах лиги, причем победу в дерби потеряла лишь в добавленное время, выбила "Рому" в 1/4 финала Кубка. Уровень игры, правда, и там невысок, победы и там вымучиваются. Победа с разницей более одного мяча с ноября в лиге лишь одна, да и она не была легкой.

Состоялась она в предыдущем гостевом матче. Над "Эмполи", аутсайдером (2:0), с двумя голами после 67-ой минуты после удалений в составе обеих команд. А "Торино" - середняк, пребывающий в хорошей форме. По крайней мере, проигрывающий очень редко. Однажды за последние 60 дней. Неделю тому, в гостях против "Болоньи", из-за автогола на 90-ой минуте, ведя в счете на 69-ой.

"Аталанте", "Фиорентине" и "Ювентусу" он за последние 32 дня и вовсе не проиграл, сыграв с ними 1:1. Причем довольно справедливо. Да и против других грандов играл плотно. Победил "Аталанту", сыграл вничью 2:2 с этим же "Миланом" в первом круге в августе. А если проигрывал, то в жесткой плотной борьбе. Если с разницей в два мяча - то второй пропускал после 79-ой минуты.

В первом круге он вел на "Сан Сиро" со счетом 2:0 еще на 88-ой минуте и лишь затем пропустил два мяча и потерял победу. Причем интересно, что пропустил от двух игроков, которые в январе покинули "Милан" - Мораты и Окафора.

По владению мячом "Торо" 12-ый в лиге, по ударам по воротам - и вовсе 18-ый. А "Милан" по ударам второй, но крайне неэффективно их реализует. Да и не в настроении, не в форме. Так что мы можем ожидать равную нервную игру с ошибками в решающей стадии. "Россонери" еще и очень часто неудачно играют в первых таймах. "Гранатовые" же редко проигрывают, но и редко побеждают.

Последние матчи команд

Кадры

Главный вопрос - останется ли Эрнандес в стартовом составе после лавины критики, обрушившейся на него из-за ошибки против "Фейеноорда"? Функционеры клуба, тренер и игроки выступили в его защиту, и, похоже, он останется. Но его вылет в запас не будет сюрпризом. Как и вылет Пулишича, насчет которого также разгорелся скандал - якобы он поссорился с Консейсау и желает уйти.

Профессиональные дилеммы в центре и справа в обороне. 34-летний Кайл Уокер после серии матчей на поле ожидаемо травмировался. Другие правые защитники - Флоренци и Рояль - травмированы давно. Алекс Хименес может оказаться там, либо универсал Муса, либо один из центральных защитников. В центре обороны также дилемма - Томори, Павлович, Тиав, Габбия.

Алехандро Хименес может заменить и Эрнандеса, как и Терраччьяно и Бартезаги. Пулишича может заменить тот же Муса, Чуквуэзе либо Соттил. Также Кристиан может перейти в центр, заменив Феликса. А вот позиции Леау и Сантьяго Хименеса вряд ли будут нарушены. Последний забил в трех из четырех последних матчей во всех турнирах, первый забивал или ассистировал в двух последних в лиге.

У "Торино" хватает травмированых. Схуурс, Сапата и Илхан - очень давние, Нджие - также не новость. Опорники Илич и Тамез - более свежие. Дилемма - в тактической схеме, иногда Паоло Ваноли играет с двумя центральными защитниками, иногда - с тремя. Валюкевич может сыграть и в центре обороны, и справа. Либо там сыграет настоящий правый защитник Педерсен. Слева - Соса или Бираги.

Защитник Мазина дисквалифицирован. А лидер атаки Че Адамс под вопросом из-за травмы, потому Санабрия может выйти с первых минут. Санабрия, не забивавший с октября. В полузащите со скамьи запасных может помочь январский новичок Элмас.

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Марипан, Бираги, Риччи, Касадеи, Лазаро, Влашич, Карамо, Санабрия

"Милан": Маньян, А. Хименес, Павлович, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Феликс, Леау, С. Хименес

Цифры и факты

Результаты последних очных матчей в лиге на всех полях - по две победы каждой из команд и две ничьи. Перед этим "Милан" победил четырежды подряд. Последний состоялся в августе и завершился со счетом 2:2

Результаты последних очных матчей в лиге в Турине - четыре победы "Торино", шесть ничьих и одна победа "Милана" со счетом 7:0. Последний состоялся в мае и завершился победой "Торино" со счетом 3:1

С сезона 2017/18 команды не сводили оба очных матча в лиге в одном сезоне вничью. С 1977-го года "Торино" не побеждал "Милан" дома в лиге в трех матчах подряд. Сегодня одно из этих событий может произойти

В лиге против всех на всех полях "Торино" проиграл свой последний матч (из-за автогола на 90-ой минуте), но до этого не проиграл семь подряд - победа и шесть ничьих. В семи последних таких он забивал, пропустив в пяти из них

В лиге против всех на всех полях "Милан" не проиграл в четырех последних матчах - три победы и ничья, проиграл лишь однажды в десяти последних - пять побед и четыре ничьи. В восьми из девяти последних таких он забивал

В лиге на всех полях "Милан" набрал 14 очков в семи матчах каденции Сержиу Консейсау. За это время никто не набрал больше

Сегодня "Милан" может оформить свою первую серию из трех побед подряд в лиге на всех полях с любым счетом с сентября 2024-го года и из трех таких без пропущенных с февраля 2023-го

В гостях в лиге "Милан" выиграл три из четырех последних матчей (одно поражение), но и три из последних шести (ничья и два поражения)

Дома в лиге "Торино" не проиграл в четырех последних матчах - победа и три ничьи

В последних 11-ти первых таймах в лиге на всех полях "Милан" однажды победил и десять раз сыграл вничью. Пять из семи и семь из десяти последних первых таймов на всех полях в лиге он сводил к счету 0:0

Первые таймы в лиге в гостях в сезоне "Милан" шесть раз сводил вничью, трижды выиграл и дважды проиграл. "Торино" дома в лиге первые таймы семь раз сводил вничью, дважды выиграл и трижды проиграл

Сантьяго Хименес может сегодня стать первым игроком "Милана" в эру трех очков за победу, то есть с 1994-го года, забившим во всех трех своих первых матчах за клуб в лиге

Прогноз: Торино - Милан 1:1

Консейсау называет каждый следующий матч "Милана" "финалом Лиги Чемпионов". Впрочем, настрой его команды почти никогда не такого уровня. В ее состоянии будет очень трудно перебороть в гостях неуступчивого соперника, против которого и в лучшие дни почти всегда было тяжело. Уж точно вряд ли удастся выиграть первый тайм. Ничья после него и в целом в матче - логичные прогнозы.