Вернется ли Руслан Малиновский на поле? Интер - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.02.2025

Перед Дерби Италии против "Ювентуса" Симоне Индзаги говорил о деликатном моменте в сезоне "Интера". Еще более деликатный наступит в следующую субботу, когда "нерадзурри" встретятся с "Наполи" в прямой битве за первое место. По итогам того матча они хотят стать первыми. Но для этого прежде всего нужно хотя бы не отпустить неаполитанцев больше, чем на три очка по итогам нынешнего тура.

Серия А. 26-й тур

22 февраля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 25 17 5 3 41-19 56 2 "Интер" 25 16 6 3 58-24 54 3 "Аталанта" 25 15 6 4 54-26 51 4 "Ювентус" 25 11 13 1 42-21 46 5 "Лацио" 25 14 4 7 47-34 46 6 "Фиорентина" 25 12 6 7 41-27 42 7 "Милан" 24 11 8 5 36-24 41 8 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41 9 Рома 25 10 7 8 36-29 37 10 "Удинезе" 26 10 6 10 33-37 36 11 "Дженоа" 25 7 9 9 24-33 30 12 "Торино" 25 6 10 9 27-31 28 13 Комо 25 6 7 12 30-40 25

Чемпион ныне чуть ли не в кризисе. Выиграл лишь один из последних четырех матчей, причем благодаря голу, который не должен был быть засчитан. Отыгрался в Миланском Дерби лишь в добавленное время, опозорился во Флоренции, потерпев свое наибольшее поражение во всех турнирах с 2019-го года (0:3), проиграл Дерби Италии, хотя в первом тайме провел много интересных атак и обязан был забивать.

В последних двух матчах он как раз играл неплохо, интенсивно. "Фиорентину" дома переиграл по делу, против "Ювентуса" в первом тайме создал много атак. Да и против "Милана" во втором четыре матча назад. Но он слишком мало реализовывает, да и запарывает много интересных атак еще до ударов. Пропускает. А о неспособности выиграть Топ-матч Индзаги постоянно говорит.

"Дженоа" - никак не Топ. Но весьма крепкий середняк. Играла в гостях против "Фиорентины" второго февраля, за четыре дня до "Интера", и не влетела ей со счетом 0:3, а проиграла со счетом 1:2, в борьбе, возможно, даже заслужив ничью. После этого не проиграла в гостях "Торино" и дожала дома в концовке "Венецию". А в предыдущем визите на "Сан Сиро" в декабре сыграла 0:0 с "Миланом".

В целом из 15-ти последних матчей она проиграла лишь три, не растерявшись даже из-за смены тренера и владельца в процессе. Патрик Виейра уверенно руководит командой в 13-ти последних. С ним команда все так же отказывается от владения мячом, как было и с Альберто Джилардино, но играет предельно собранно, быстро атакует, удачно использует стандартные положения и в целом удары головой.

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Еще в первом туре в августе такой стиль позволил команде Джилардино сыграть дома 2:2 с этим самым "Интером", дважды отыгравшись, в том числе в добавленное время с добивания пенальти. Первый гол также состоялся со стандартного положения.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" потерял первого вратаря Яна Зоммера, причем, похоже, и на матч против "Наполи". Сегодня за него дебютирует в лиге Хосеп Мартинес, пришедший летом как раз из "Дженоа". Больше потерь нет, но состояние Аугусто, Тюрама и Чалханоглу не лучшее. Асллани, Зелински - кандидаты на замену последнему, Тареми, Корреа, Арнаутович, которые почти не забивают - второму, а первый - игрок запаса.

В случае желтой карточки Бастони, Барелла и Мхитарян не сыграют против "Наполи". Индзаги во время матча очень любит менять игроков, которые получают карточку. Заменит ли перед матчем на этот раз?

"Дженоа" всегда полна травм. Один из форвардов Витинья под большим вопросом, главные опорники Бадель и Торсбю не сыграют. В такой ситуации повышаются шансы на игровые минуты Руслана Малиновского. Но он только вернулся после тяжелейшей травмы неделю назад и тогда не сыграл. Тогда одной из замен в концовке был другой опорник - январский новичок Онана.

Интересные дилеммы на флангах атаки - атакеры Корне и Мессиас или защитник Дзаноли и опорник Миретти? Миретти ведь еще и может оказаться в центре поля. Получается, что в иерархии опорников Малиновский прямо в этом матче будет пятым. Но сколько выйдут с первых минут на поле? Могут быть и два, и три, и четыре. И сколько на замену? Зависит от событий в матче.

"Интер": Х. Мартинес, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тареми, Лаутаро Мартинес

"Дженоа": Леали, Де Винтер, Бани, Васкес, Мартин, Онана, Мазини, Френдруп, Дзаноли, Мессиас, Пинамонти

Цифры и факты

Результаты последних четырех очных матчей лиги на всех полях - победа "Интера" со счетом 2:1 и три ничьи, а прямо перед этим "Интер" выиграл семь подряд. Таким образом, "Дженоа" не побеждала в последних 11-ти

Результаты последних десяти очных матчей лиги в Милане - десять побед "Интера". В восьми из них "Дженоа" даже не забивала. В последний раз она побеждала "нерадзурри" на их стадионе в 1994-ом году

"Интер" победил лишь однажды в последних четырех матчах лиги на всех полях - ничья и два поражения. Во всех этих четырех он пропускал

"Интер" не проигрывал в последних девяти матчах лиги дома - шесть побед, три ничьи. В последних пяти он победил четырежды и однажды сыграл вничью. Правда, он пропускал в четырех из последних пяти и в восьми из последних десяти. При этом забивал в последних 34-ех

Результаты "Дженоа" в последних пяти матчах лиги на всех полях - две победы, ничья и два поражения, до этого она в трех не проиграла - две победы и ничья. В гостях в лиге она не побеждала в последних четырех - две ничьи, два поражения, побеждала однажды в последних шести - три ничьи, два поражения

"Дженоа" забивала в шести последних матчах лиги на всех полях, а пропускала в трех из них. В гостях она забивала и пропускала в последних трех

15 из 25-ти первых таймов "Дженоа" в сезоне в лиге завершались вничью. В этом она лидирует в Серии А. "Интер" третий с 13-ю

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Интер - Дженоа 2:1

Чемпион всегда способен проснуться и разгромить кого угодно. Но сейчас все же не в форме, не уверен в себе, еще и думает о "Наполи" в следующую субботу и о сложном матче Кубка против "Лацио" в ближайший вторник. А "Дженоа" - крепкая, неуступчивая команда. Она вполне способна забить, хотя и не более одного, способна, например, и не проиграть первый тайм.