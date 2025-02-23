Комо - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.02.2025

В трех турах лиги подряд "Наполи" играл вничью и предоставлял "Интеру" шанс обогнать его, но тот не пользовался этим. Теперь после победы миланцев в субботу ничья или поражение точно собьют неаполитанцев с первого места по итогам 26-го тура за неделю до очной битвы. Удастся ли команде Антонио Конте победить в Комо и сохранить лидерство в такой ключевой момент?





Серия А. 26-й тур

23 февраля. 13:30. Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Наполи"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 26 17 6 3 59-24 57 2 "Наполи" 25 17 5 3 41-19 56 3 "Аталанта" 25 15 6 4 54-26 51 4 "Лацио" 26 14 5 7 47-34 47 5 "Ювентус" 25 11 13 1 42-21 46 6 "Фиорентина" 25 12 6 7 41-27 42 7 "Милан" 25 11 8 6 37-26 41 8 "Болонья" 25 10 11 4 38-31 41 9 Рома 25 10 7 8 36-29 37 10 "Удинезе" 26 10 6 10 33-37 36 11 "Торино" 26 7 10 9 29-32 31 12 "Дженоа" 26 7 9 10 24-34 30 13 Комо 25 6 7 12 30-40 25 14 "Кальяри" 25 6 7 12 26-39 25 15 Лечче 26 6 7 13 18-42 25 16 Верона 25 7 2 16 26-54 23 17 "Парма" 26 5 8 13 32-45 23 18 "Эмполи" 25 4 9 12 22-38 21 19 Венеция 26 3 8 15 22-41 17 20 Монца 25 2 8 15 21-39 14

"Наполи" выглядит крайне уставшим, выхолощенным. Несмотря на то, что не играет в Еврокубках и давно вылетел из Коппа Италия. Проваленный зимний Меркато и травмы начинают сказываться. Конте не перестает восхищаться игроками, заявляя, что достигли гораздо большего, чем должны были с таким составом, доволен игрой и результатами и в последних матчах. Но и их силы не безграничны.

На двух последних выездах они упустили победы против "Ромы" и "Лацио" на 93-ей и 87-ой минутах. А между ними на удивление не сумели переиграть дома "Удинезе", даже не будучи близкими к победе. В трех матчах подряд вели в счете, но не удержали преимущество после всего одного такого матча в предыдущих 22-ух турах Серии А.

Как сложится выезд в Комо? Местная команда - новичок, аутсайдер. Но зимой в Меркато потратила больше всех в Италии. И это начинает помогать. Неделю тому она переиграла "Фиорентину" в гостях со счетом 2:0, и даже как-то легко, не позволяя ей ничего создать, в свою очередь создавая в контратаках. В ее резюме в последние месяцы также ничья в гостях с "Лацио" и победа дома над "Ромой".

Три из четырех последних матчей дома она играла против грандов - "Милана", "Аталанты", "Ювентуса". Возила их, переигрывала. Вторую переиграла по ударам по воротам со счетом 15:5, третьего - 16:8. Но первым двум в итоге позволила камбек, а от третьего пропустила решающий гол с пенальти на 89-ой минуте. Все три матча в итоге завершились со счетом 1:2.

"Комо" Сеска Фабрегаса ожидаемо очень любит владеть мячом. По владению он восьмой и на одну позицию опережает "Наполи". А типичная команда Конте любит отсиживаться в обороне и ловить на контратаках наивных недостаточно организованных соперников. Она вполне способна повторить то, что сделали в Комо три предыдущих гранда. Впрочем, во Флоренции команда Фабрегаса уже не выглядела наивной.

Фабрегас заявляет, что победа в таком матче может изменить весь сезон, но признает, что для нее нужно сыграть идеально в матче, который считает тяжелейшим в лиге, что придется страдать. Ищет прежде всего взрослость, постоянство, продолжение формы из Флоренции, особенно - в обороне. Конте же хвалит соперника, его проект, также отмечая игру во Флоренции.

Последние матчи команд

Кадры

Неделю тому "Наполи" остался без левого фланга - Спинаццолы, Оливеры и Нереса. Потому ему пришлось перейти на игру с тремя центральными защитниками. Конте выражал недовольство этим, но в итоге глухой запасной Распадори с позиции под форвардом забил и участвовал во втором голе против "Лацио", а Политано, выйдя на замену на позицию латераля, также поучаствовал во втором голе.

3-5-2 должна остаться, но в несколько другой форме. Левый латераль Мадзокки получил травму, а как раз Оливера и Спинаццола возвращаются. Хотя Конте сообщил, что тренируются с командой лишь два дня и осторожен в прогнозах. Правого латераля сыграет с первых минут Политано, а Ди Лоренцо уйдет в центр обороны, отправив Жезуса в запас. Хотя Жезус в итоге может и появиться слева.

Особое внимание - на Ромелу Лукаку, автора девяти голов и семи ассистов в сезоне в лиге. Хотя в последних трех ничейных матчах он не забивал и отдал один ассист (против "Лацио"). И на центральных полузащитников МакТоминея и Ангиссу, у каждого из которых в сезоне в лиге восемь очков по схеме "гол+пас".

В "Комо" нужно устанавливать иерархию в составе после активного зимнего Меркато. Потому можно прогнозировать тот же стартовый состав, что и неделю тому. Хотя возможен выход более оборонительного опорника Энгельхардта вместо Перроне, Кемпфа вместо не на сто процентов здорового Доссены в центре обороны. Останутся ли вновь все настоящие форварды - Дувикас, Кутроне - в запасе?

Особое внимание - на Ассана Диао, зимнего новичка, автора четырех голов в последних шести матчах лиги. И на Нико Паса, автора шести голов и трех ассистов в сезоне в лиге. Аргентинец забил красивым ударом издали "Фиорентине", и о нем много говорят в последнее время. Даже в плане возвращения в мадридский "Реал" летом.

"Комо": Бютез, Смольчич, Гольданига, Кемпф, Валле, Какере, Энгельхардт, Да Кунья, Стрефецца, Диао, Пас

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Спинаццола, Лукаку, Распадори

Цифры и факты

В первом круге "Наполи" победил дома "Комо" со счетом 3:1. Забив третий мяч на 86-ой минуте. До этого команды не встречались более 20-ти лет

"Наполи" не проигрывал в последних десяти матчах лиги на всех полях. В этой серии вначале он семь раз подряд победил, а затем трижды подряд сыграл вничью

В гостях в лиге "Наполи" не проигрывал в последних 12-ти матчах - восемь побед, четыре ничьи. В последних двух он сыграл вничью, а прямо перед этим выиграл пять подряд

Победой над "Фиорентиной" "Комо" прервал серию из трех поражений в лиге на всех полях подряд, прямо перед которыми разгромил "Удинезе" (4:1). Двух побед в лиге подряд он не одерживал с сентября

В последних шести домашних матчах "Комо" в лиге не было ничьих - три поражения и три победы

"Наполи" забивал в последних десяти матчах лиги на всех полях. А пропускал в последних пяти. В гостях он забивал в последних десяти, а пропускал в последних трех и в пяти из последних шести

"Комо" не пропускал в последнем матче лиги, но прямо перед ним пропустил в шести подряд на всех полях. А забивал в семи из последних восьми на всех полях. Дома в лиге он пропускал в последних четырех, а забивал в последних семи

Более трех мячей в последних десяти матчах с участием "Комо" забивалось однажды, в последних девяти с участием "Наполи" - дважды. Ровно два в последних десяти матчах с участием "Комо" забивалось шесть раз

Прогноз: Комо - Наполи 1:1

Излечился ли "Комо" от наивности победой во Флоренции? Либо же эта наивность действует лишь дома и повторится, как против "Милана", "Аталанты" и "Ювентуса"? Найдет ли новые силы, новое дыхание "Наполи"? Или уже окончательно выхолощен? В гостях неаполитанцы выглядят постабильнее, чем дома, а Конте как никто умеет пользоваться наивностью соперников, но ломбардийцы непросты.

Похоже на ничью. Вряд ли яркую, поскольку более трех мячей в матчах команд, вообще-то, бывает нечасто.