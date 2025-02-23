Кальяри - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.02.2025

Эйфория "Ювентуса" от победы в Дерби Италии очень быстро была прервана и безжалостно растоптана вылетом из Лиги Чемпионов. Теперь нужно срочно успокаиваться и возвращаться к лиге, где ситуация как раз благоприятная для "бьянконери". Неделю тому они наконец-то вышли на четвертое место, а теперь даже могут создать гандикап от пятого в два очка.

Серия А. 26-й тур

23 февраля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 26 17 6 3 59-24 57 2 "Наполи" 25 17 5 3 41-19 56 3 "Аталанта" 25 15 6 4 54-26 51 4 "Лацио" 26 14 5 7 47-34 47 5 "Ювентус" 25 11 13 1 42-21 46 6 "Фиорентина" 25 12 6 7 41-27 42 7 "Милан" 25 11 8 6 37-26 41 8 "Болонья" 25 10 11 4 38-31 41 9 Рома 25 10 7 8 36-29 37 10 "Удинезе" 26 10 6 10 33-37 36 11 "Торино" 26 7 10 9 29-32 31 12 "Дженоа" 26 7 9 10 24-34 30 13 Комо 25 6 7 12 30-40 25 14 "Кальяри" 25 6 7 12 26-39 25 15 Лечче 26 6 7 13 18-42 25 16 Верона 25 7 2 16 26-54 23 17 "Парма" 26 5 8 13 32-45 23 18 "Эмполи" 25 4 9 12 22-38 21 19 Венеция 26 3 8 15 22-41 17 20 Монца 25 2 8 15 21-39 14

Поражение в дополнительное время от ПСВ и вправду стерло все мысли и всю радость от победы над "Интером". Буря вокруг "Ювентуса" и конкретно вокруг Тьяго Мотты бушует. Особенно - вокруг кадровых решений тренера, например, вдруг усадившего Кенана Йилдиза в запас в последних матчах. Говорят о конфликтах Мотты с некоторыми игроками.

Резонанс вызвало заявление капитана Мануэля Локателли о том, что ПСВ хотел победить больше и что "Ювентус" сам выбросил победу, которая была у него в руках. Мотта с такими заявлениями категорически не согласился, заявляя, что команда на правильном пути и продемонстрирует правильное отношение к игре в Кальяри, что он продолжает двигаться прямо вперед.

Ситуация настолько серьезна, что тренер предоставил отдых игрокам в четверг, хотя следующий матч очень скоро. А в пятницу на тренировке призывал их играть более интенсивно, больше бегать, прикладывать больше усилий.

Больше усилий точно понадобится. Полеты на Сардинию всегда сложны сами по себе. И сам "Кальяри", хотя и аутсайдер, в неплохой форме. Последние два матча не проиграл, в том числе даже, можно сказать, уверенно вытащил 0:0 в гостях у "Аталанты". В начале месяца он уступил дома "Лацио" лишь с разницей в один мяч, до того "Милану" не проиграл оба матча.

Он был разгромлен "Ювентусом" в Турине в декабре в Кубке со счетом 0:4, но в первом круге лиги в октябре, опять же в Турине, не проиграл, сравняв счет на 88-ой минуте с пенальти. Последний очный матч на Сардинии состоялся в апреле и также завершился вничью. На этот раз 2:2, и уже "Юве" пришлось забивать на 87-ой.

Интенсивная вертикальная игра сардов без желания владеть мячом может доставить немало проблем туринцам, владеющим слишком много и обычно бесцельно, шаблонно, заторможенно. Да еще и уставшим после дополнительного времени в Нидерландах в среду. "Милан" уже провалился в лиге вчера после провала в Лиге Чемпионов, и "Кальяри" хочет пойти по пути "Торино".

Правда, главный тренер "Кальяри" Давиде Никола говорит о "современном очень агрессивном футболе" "Ювентуса", считает, что усталость от Лиги Чемпионов на него не повлияет, потому что он выйдет "на битву". Говорит, что матч будет совершенно отличаться от матча против "Аталанты" и от первого очного матча между командами, поскольку "Юве" будет играть агрессивнее.

Следует отметить, что по ударам по воротам и xG команды очень близки. Восьмое и десятое, шестое и восьмое места. По реализации качество "Ювентуса", разумеется, превосходит. В сущности, по соотношению xG к реальным голам "Кальяри" безоговорочно худший в лиге с -13.92. То есть забил почти на 14 голов меньше, чем должен был. Но ведь когда-то может и начать залетать.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус", как всегда, страдает от травм в обороне. На этот раз к Кабалу, Бремеру, Калулу и Вейге добавился Савона. Камбиазо не совсем здоров. Остаются глухой запасной зимний новичок Кошта, не впечатляющий зимний новичок Келли, уже практически ветеран Гатти и выдумки на флангах обороны вроде МакКенни и Веа, уже не раз там игравших.

В центре поля и в атаке больше вариантов. Кефрен Тюрам, Луис и Йилдиз играли немного в последнее время. Нико Гонсалес и Коопмейнерс играли много, но неудачно. Возможна и замена Консейсау на Мбангулу. Возможен даже уход в запас Рандала Коло Муани, автора пяти голов и ассиста в четырех первых матчах лиги за клуб, в пользу Душана Влаховича.

"Кальяри" часто использует защитников на флангах атаки в 4-2-3-1. Как Зортеа справа. А вот слева скорее останется настоящий вингер (Феличи или уже забивший новичок Коман), а не выйдет Оберт. А кто под форвардом Пикколи? Третий опорник, как в Бергамо - Дейола или заменивший его там Марин? Атакер Виола? Или не совсем здоровый Гаэтано?

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Мина, Луперто, Ауджелло, Адопо, Макумбу, Зортеа, Дейола, Феличи, Пикколи

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Келли, МакКенни, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

Последние два очных матча в лиге завершились ничьими - 2:2 и 1:1, причем команды по одному разу забивали на 87-88 минутах, избегая поражения. До этого "Ювентус" выиграл пять очных матчей подряд, но две последние победы состоялись со счетом 2:1

В Кальяри последний очный матч в лиге завершился со счетом 2:2, прямо перед этим "Ювентус" дважды победил (3:1, 2:1), в том числе с помощью камбека, а прямо перед этим проиграл со счетом 0:2. Прямо перед этим поражением "Ювентус" победил в Кальяри в лиге восемь раз подряд

В последних четырех очных матчах в лиге на всех полях и в пяти из последних шести забивали обе команды. "Ювентус" забивал "Кальяри" в последних семи

Поражение от ПСВ прервало серию "Ювентуса" из четырех побед во всех турнирах. В лиге серия побед продолжается и составляет три матча

В гостях во всех турнирах "Ювентус" выиграл лишь один из шести (три ничьи, два поражения) и лишь два из 11-ти (семь ничьих, два поражения) последних матчей. В гостях в лиге он выиграл один из четырех (две ничьи и поражение) и два из семи (четыре ничьи и поражение) последних матчей. Обе победы состоялись со счетом 2:1

В шести последних гостевых матчах с участием "Ювентуса" в лиге забивали обе команды. Как и в десяти из 12-ти последних матчей с участием "Ювентуса" в лиге на всех полях. В двух остальных "Юве" забивал, но не пропускал, в том числе в последнем

Путь "Кальяри" с начала сезона в лиге - два матча без поражений, три поражения, три матча без поражений, три поражения, три матча без поражений, четыре поражения, три матча без поражений, два поражения, два матча без поражений

"Кальяри" выиграл два из трех последних домашних матчей в лиге (одно поражение) и три из шести (три поражения). А прямо перед этими шестью матчами состоялась его последняя домашняя ничья в лиге на данный момент - 3:3 с "Миланом"

13 из 16-ти последних голов в матчах лиги с участием "Кальяри" забивались во втором тайме. Сам он забил девять из 13-ти, а пропустил - четыре. 12 из 16-ти последних голов в матчах лиги с участием "Ювентуса" забивались во втором тайме. Сам он забил девять из 12-ти, а пропустил - три

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Кальяри - Ювентус 1:2

Поначалу разозленный "Ювентус" уж точно набросится на соперника. От того, выдержит ли "Кальяри" этот стартовый натиск, будет зависеть очень многое. Если выдержит - начнут сказываться усталость гранда, его неуверенность в себе, призраки ПСВ. В целом ожидаем бурную нервную игру. В которой забить должны обе команды. Причем больше - во втором тайме.

Каким в итоге будет результат? Все же "Ювентус" выдал серию из трех побед в лиге. Хотя первые две из них, над аутсайдерами "Эмполи" и "Комо", были совершенно вымученными. Последнего в последнем гостевом матче "бьянконери" в лиге удалось переиграть лишь благодаря пенальти на 89-ой минуте. Здесь также может быть что-то похожее.