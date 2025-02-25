Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 25.02.2025

"Интер" наконец-то вышел на первое место в Серии А, опередив "Наполи". Правда, в субботу придется защищать его в очном матче в Неаполе. А перед этим нужно выделить достаточно сил и внимания на Кубок Италии. "Лацио" свое желаемое место в лиге - четвертое - потерял в позапрошлом туре, а в предыдущем даже позволил "Ювентусу" создать гандикап. Хватит ли ему внимания на Коппа?

Кубок Италии. Четвертьфинал

25 февраля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

Обе команды пробились напрямую в 1/8 финала своих Еврокубков, потому в феврале в них не играли. Занимаясь лигой. Там "Интер" выиграл лишь два из последних пяти матчей, причем оба - с разницей в один мяч. Проиграл "Ювентусу", не реализовав в первом тайме и исчезнув во втором. Владел мячом 65 процентов времени против середняка "Дженоа", но первый удар в створ ворот нанес лишь на 65-ой минуте.

Симоне Индзаги признает, что по игре команда ныне не в лучшем периоде, говорит об усталости и травмах и потому очень доволен игрой против "Дженоа" благодаря усилиям, приложенных его подопечными, а также матчу без пропущенных. Видел также хорошую игру против "Ювентуса" в первом тайме и признает, что его команда сама виновата, поскольку не смогла забить. Признает проблемы в Топ-матчах.

"Лацио" также побеждал лишь дважды в последних пяти матчах лиги. Проигрывал "Фиорентине", которой проиграл и "Интер", правда, не позорно, не 0:3, как "нерадзурри", а в плотной борьбе (1:2). Хотя дома. "Орлы" добыли непростую победу в Кальяри (2:1), вынесли "Монцу" (5:1), которую выносят все. Затем сыграли дома 2:2 с "Наполи", сравняв на 87-ой минуте. Там игра была боевитой, положительной.

Впрочем, последний матч римлян был негативным. Лишь 0:0 против предпоследней команды лиги "Венеции", причем именно она давила в концовке. Марко Барони говорил об усталости своей команды, слишком низком темпе игры, проблемах в единоборствах. Правда, обвинял и слишком узкое поле и "автобус" соперника.

Проблемы "Интера" в Топ-матчах - определение неоднозначное. Да, "Ювентус" и "Милан" он в пяти матчах во всех турнирах в сезоне ни разу не победил. Зато дважды победил "Аталанту", которая стоит выше их в лиге, с общим счетом 6:0. А "Лацио", который стоит выше "Милана", победил в одном матче в декабре со счетом 6:0, еще и в гостях. Выстояв первые полчаса под давлением и затем вынося.

По сути, "Лацио" испытывает большие проблемы в Топ-матчах. В них он побеждал лишь "Наполи". Дважды, в том числе в отличном стиле в Кубке (в Риме, 3:1). Также победил дома в лиге "Болонью", которая около часа играла вдесятером. На этом все с победами в них. Хотя почти во всех он очень плотно борется до последнего. Исключением был тот самый 0:6 от "Интера". Нелогичный результат.

"Интер" много доминирует, много владеет мячом. Но лучше всего действует, создает в контратаках. А в феврале ему таких не позволяли, закрываясь против него. Его креатив в последних матчах довольно ограниченный, а реализация - ужасна. "Лацио" также блестяще действует на свободном пространстве, а против закрытой обороны застревает. Но ведь и в Топ-матчах, где есть простор, не преуспевает.

Следует отметить, что "Лацио" выиграл два последних кубковых очных матча, причем в Милане и не так давно - в серии пенальти в 2019-ом году и в основное время в 2017-ом. Правда, в обоих этих матчах римлян тренировал Индзаги, нынешний главный тренер "Интера". Уже во главе Миланского клуба Симоне разгромил "Лацио" в Суперкубке в январе 2024-го года - 3:0.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" после "Наполи" ждет еще и Лига Чемпионов, так что понятно желание Индзаги ротировать. Несмотря на ограниченность маневра из-за травм вратаря Зоммера, Залевски, Аугусто, Тюрама, Корреа и вопросов по физической форме Чалханоглу и Фраттези. Зелински и Арнаутович могут заменить Мхитаряна, Бареллу или Лаутаро Мартинеса, Биссек, Де Фрай, Дармиан - Павара или Бастони, Ачерби, Думфриза.

В "Лацио" та же ситуация. Нет Патрика, Весино, Кастельяноса, новая травма у Деле-Баширу. При этом Жиго может получить шанс вместо Романьоли, Лука Пеллегрини - вместо Тавареша, Педро, Нослин и Чауна - кандидаты в атаке, причем даже вместо Кастельяноса в ее центре, то есть в роли "фальшивой девятки". Хотя Нослин там против "Венеции" выглядел слабо.

Вратарь Проведель недавно потерял место в стартовом составе и, похоже, не вернет его и сегодня.

"Интер": Х. Мартинес, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Асллани, Зелински, Мхитарян, Димарко, Тареми, Арнаутович

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго, Лука Пеллегрини, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Чауна

Цифры и факты

"Интер" выиграл четыре из пяти последних очных матчей во всех турнирах на всех полях при одной ничьей. В последнем он победил в лиге в декабре в Риме со счетом 6:0. В Милане он победил в последних шести очных при одной ничьей. Последний в мае в лиге завершился со счетом 1:1

В Кубке в последних двух очных матчах побеждал "Наполи" - в 2019-ом в серии пенальти и в 2017-ом в основное время со счетом 2:1. Причем оба матча состоялись в Милане. А в двух противостояниях до этого, которые были двухматчевыми, дальше проходил "Интер" с двумя победами и двумя ничьими - в 2008-ом и 2006-ом годах

"Интер" забивал "Лацио" в 12-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах

Обе команды начали путь в Кубке Италии сезона 2024/25 с 1/8 финала. "Интер" победил дома "Удинезе" со счетом 2:0, "Лацио" - "Наполи", также дома, со счетом 3:1. В предыдущем сезоне "Интер" вылетел в 1/8 финала, проиграв дома в дополнительное время "Болонье", а "Лацио" - в полуфинале, проиграв по сумме двух матчей "Ювентусу"

Симоне Индзаги выиграл Кубок Италии с "Лацио" в 2019-ом году и два Кубка Италии с "Интером" - в 2022-ом и 2023-ем годах. Он - лучший тренер в истории по выигранным итальянским кубковым турнирам - восемь. Кроме трех Кубков Италии, выиграв пять Суперкубков. Два - во главе "Лацио", три - "Интера"

В случае ничьей в основное время команды сразу же перейдут к серии пенальти

Результаты "Интера" в пяти последних матчах во всех турнирах на всех полях - две победы, ничья и два поражения, результаты "Лацио" в последних шести таких - две победы, две ничьи и два поражения

Результаты "Лацио" в последних пяти гостевых матчах во всех турнирах - две победы, ничья и два поражения, а вот "Интер" на "Джузеппе Меацца" не проигрывал в 15-ти последних во всех турнирах - 12 побед, три ничьи, выиграв четыре последних. В 31-ом последнем матче на "Меацца" во всех турнирах "нерадзурри" забивали

Прогноз: Интер - Лацио 2:1

Кубковая корона Индзаги пошатнулась. После четырех побед в четырех первых своих итальянских кубковых турнирах с "Интером" он проиграл два из трех. Помнит о вылете из Кубка от "Болоньи" дома в предыдущем сезоне. Его команда не в лучшей форме, еще и занята мыслями о "Наполи" и о Лиге Чемпионов, ротацией. А "Лацио" - кубковая команда, полуфиналист Коппа предыдущего сезона.

С другой стороны, Симоне - все еще король. Последние большие кубковые успехи и "Интера", и "Лацио" связаны с ним. Играет сегодня дома, где давно не проигрывал ни в одном турнире. Опирается на 6:0 над "Лацио" в декабре. А сами "лациале" ныне не в лучшей форме. Так что, скорее всего, поборются, но проиграют.