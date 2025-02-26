Ювентус - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 26.02.2025

В последние годы в четвертьфинале Кубка Италии "Ювентусу" везло с соперниками. СПАЛ, "Сассуоло", "Фрозиноне", причем все - дома. Всех их "бьянконери" проходили. Теперь - "Эмполи", команда из зоны вылета Серии А. И также дома. Более того, сам "Юве" сейчас успешно играет против итальянских команд. Так что главная интрига в этом матче для нас - сколько минут отыграет Виктор Коваленко?

Кубок Италии. Четвертьфинал

26 февраля. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи"

Главный арбитр: Франческо Фурно

Состояние команд

Вылет из Лиги Чемпионов неделю тому потряс "Ювентус", вызвал много разговоров, споров, криков, сомнений. Ясно, что команда не в лучшей игровой форме. Но ей удалось реабилитироваться в лиге, победив "Кальяри" в гостях. Хотя и лишь со счетом 1:0, хотя и пришлось отбиваться во втором тайме. Все же в первом, да и в концовке второго, туринцы много создали. Да и в итоге не пропустили.

Тьяго Мотта в флеш-интервью в перерыве боялся, что его команда в который раз в сезоне не добьет соперника и пропустит. После матча признавал проблемы, страдания во втором тайме, которые считает ожидаемыми из-за усталости после 90-та минут против "Интера" и 120-ти - против ПСВ. Но в целом доволен усилиями команды, "сухими" воротами уже во втором матче против итальянских соперников подряд.

"Ювентус" с четырьмя победами в лиге подряд впервые с января 2024-го года. Пусть и три последние - над "Комо", "Интером" и "Кальяри" - с разницей в один мяч. А первая - над "Эмполи", стала разницей больше одного (4:1) лишь после 84-ой минуты, когда соперник остался вдесятером. До этого тот сопротивлялся очень прилично. Открыл счет в дебюте матча. И мог сравнять на 82-ой минуте.

Тот матч, ничья с "Болоньей" сразу перед ним и 1:3 в гостях от "Интера" сразу перед ним выглядели со стороны аутсайдера неплохо. Он боролся. Боролся и с "Миланом" сразу после "Юве", пропустив лишь после 67-ой минуты. Но после этого, в двух последних матчах, развалился. 0:3 от "Удинезе", 0:5 от "Аталанты" и падение в зону вылета Серии А. В такой ситуации не до Кубка.

Ожидаемо шли разговоры об увольнении Роберто Д'Аверсы. Руководство клуба в итоге выступило в его защиту. А сам тренер заявляет, что команда не развалена и что не собирается делать из себя посмешище в Турине. Требует от подопечных быть злыми и сплоченными. И считает, что этот матч может стать полезным для нового начала. Но как-то слабо верится, что удастся начать что-либо хорошее.

"Эмполи" - в целом осторожная команда, играет скорее от обороны. Хотя на "Алльянц" второго февраля сумела начать с гола. А в Кубке в трех матчах в этом сезоне уже успела забить восемь мячей. В частности, победив "Торино" со счетом 2:1 в гостях и "Фиорентину" в гостях в серии пенальти после 2:2 в основное время. "Ювентус" же отыграл один матч в Кубке, добыв 4:0 дома над "Кальяри".

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" продолжает страдать от травм в обороне. Бремер, Кабал, Калулу, Вейга, Савона - не новости. Камбиазо не совсем готов. В центре обороны постоянно играет Гатти, и, возможно, Мотта поставит туда опорника Локателли вместо него. А на флангах уже не раз играли Веа и МакКенни. Возможно, пришло время для дебюта зимнего новичка Кошты.

В других линиях возможностей для ротации больше. Хотя опорник Луис и форвард Милик травмированы. Возможен даже первый выход с первых минут одновременно обоих форвардов - Коло Муани и Влаховича. Первый выдал пять голов и ассист в четырех первых матчах лиги, второй вышел вместо него с первых минут в Кальяри и забил. Возможен выход второго вратаря Перина вместо первого Ди Грегорио.

В "Эмполи" также всегда много травмированных, причем во всех линиях. Защитники Эбуэхи, Сазонов, Вити, полузащитники Фаццини, Анжорин, Хаас, атакеры Журковски, Сольбаккен, Пеллегри. Возвращается защитник Исмаили. Но вопрос в том, готов ли он к стартовому составу. Гьяси не полностью готов.

Из-за этих постоянных травм и был подписан свободным агентом Коваленко и уже получал игровые минуты в двух матчах лиги - 12 в целом без учета добавленного времени. На этот раз он может выйти в стартовом составе, ведь всем другим опорникам - Грасси, Хендерсону и Мале - нужен отдых. По крайней мере, Виктор должен заменить кого-то из них гораздо раньше, чем на 83-ей или 85-ой минутах.

Также вопрос по вратарям. Сильвестри и Васкес в последние недели пропускали по 4-5 мячей в одном матче, 20-летний Сегетти же стоял в двух предыдущих раундах Кубка, остановил "Торино", вытащил серию пенальти против "Фиорентины".

"Ювентус": Перин, Кошта, Локателли, Келли, МакКенни, К. Тюрам, Коопмейнерс, Коло Муани, Йилдиз, Мбангула, Влахович

"Эмполи": Сегетти, Де Шильо, Мариануччи, Тосто, Самбия, Грасси, Хендерсон, Коваленко, Какаче, Эспозито, Коломбо

Цифры и факты

В трех последних очных матчах во всех турнирах на всех полях состоялись две ничьи, а затем победа "Ювентуса". В пяти последних - две победы "Ювентуса", две ничьи и победа "Эмполи". Последний состоялся в Турине и завершился победой "Ювентуса" со счетом 4:1

В Турине в последних четырех очных матчах "Ювентус" одержал две победы, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. А перед этим "Ювентус" выиграл девять матчей подряд

В последнем очном матче было забито пять мячей (4:1), в трех до него - не более двух мячей за матч (0:0, 1:1, 2:0), в трех до них - четыре и более (4:1, 4:0, 3:2), в двух до них был зафиксирован счет 1:0. Таким образом, в последних девяти очных матчах ни разу не забивалось ровно три мяча. Пять раз - меньше, четыре раза - больше

В Кубке команды встречались дважды - в сезоне 2007/08. Тогда "Ювентус" проиграл в гостях со счетом 1:2, но выиграл дома со счетом 5:3

"Ювентус" выиграл четыре последних матча против итальянских соперников. Первым из них был "Эмполи". Дома он выиграл три последних таких, но перед этим не выиграл три из четырех

"Эмполи" проиграл четыре последних матча с общим счетом 1:14, проиграл девять из 11-ти последних при двух ничьих, проиграл четыре из пяти последних гостевых при одной ничьей

"Ювентус" забивал в последних 15-ти матчах против итальянских соперников на всех полях и в последних 12-ти домашних таких. "Эмполи" пропускал в 16-ти последних таких на всех полях и в 12-ти последних гостевых

В случае ничьей после основного времени команды сразу же перейдут к серии пенальти

Прогноз: Ювентус - Эмполи 3:0

Больше половины матчей "Эмполи" (14) и ровно половина матчей "Ювентуса" (13) в Серии А в первом тайме в этом сезоне завершались ничьей. На такое можно поставить. Хотя все же разрыв между командами слишком велик. Потому скорее даже после первого тайма фаворит будет вести в счете. Ну а общий результат матча ясен. Любой, кроме победы "Юве" в основное время, будет шоком.

Стоит ставить на общее количество мячей. Три давно не было в матчах между этими командами. В начале месяца в очном матче было пять. Хотя ныне кажется, что уставший и ротационный "Ювентус" будет играть осторожнее. Кроме начала матча, в котором попробует забить быстрый гол. Если забьет - сможет в итоге набить много.