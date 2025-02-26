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Ювентус - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 26.02.2025
Сколько игровых минут получит Виктор Коваленко?
Фото: Емполі
В последние годы в четвертьфинале Кубка Италии "Ювентусу" везло с соперниками. СПАЛ, "Сассуоло", "Фрозиноне", причем все - дома. Всех их "бьянконери" проходили. Теперь - "Эмполи", команда из зоны вылета Серии А. И также дома. Более того, сам "Юве" сейчас успешно играет против итальянских команд. Так что главная интрига в этом матче для нас - сколько минут отыграет Виктор Коваленко?
Кубок Италии. Четвертьфинал
26 февраля. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Эмполи"
Главный арбитр: Франческо Фурно
Состояние команд
Вылет из Лиги Чемпионов неделю тому потряс "Ювентус", вызвал много разговоров, споров, криков, сомнений. Ясно, что команда не в лучшей игровой форме. Но ей удалось реабилитироваться в лиге, победив "Кальяри" в гостях. Хотя и лишь со счетом 1:0, хотя и пришлось отбиваться во втором тайме. Все же в первом, да и в концовке второго, туринцы много создали. Да и в итоге не пропустили.
Тьяго Мотта в флеш-интервью в перерыве боялся, что его команда в который раз в сезоне не добьет соперника и пропустит. После матча признавал проблемы, страдания во втором тайме, которые считает ожидаемыми из-за усталости после 90-та минут против "Интера" и 120-ти - против ПСВ. Но в целом доволен усилиями команды, "сухими" воротами уже во втором матче против итальянских соперников подряд.
"Ювентус" с четырьмя победами в лиге подряд впервые с января 2024-го года. Пусть и три последние - над "Комо", "Интером" и "Кальяри" - с разницей в один мяч. А первая - над "Эмполи", стала разницей больше одного (4:1) лишь после 84-ой минуты, когда соперник остался вдесятером. До этого тот сопротивлялся очень прилично. Открыл счет в дебюте матча. И мог сравнять на 82-ой минуте.
Тот матч, ничья с "Болоньей" сразу перед ним и 1:3 в гостях от "Интера" сразу перед ним выглядели со стороны аутсайдера неплохо. Он боролся. Боролся и с "Миланом" сразу после "Юве", пропустив лишь после 67-ой минуты. Но после этого, в двух последних матчах, развалился. 0:3 от "Удинезе", 0:5 от "Аталанты" и падение в зону вылета Серии А. В такой ситуации не до Кубка.
Ожидаемо шли разговоры об увольнении Роберто Д'Аверсы. Руководство клуба в итоге выступило в его защиту. А сам тренер заявляет, что команда не развалена и что не собирается делать из себя посмешище в Турине. Требует от подопечных быть злыми и сплоченными. И считает, что этот матч может стать полезным для нового начала. Но как-то слабо верится, что удастся начать что-либо хорошее.
"Эмполи" - в целом осторожная команда, играет скорее от обороны. Хотя на "Алльянц" второго февраля сумела начать с гола. А в Кубке в трех матчах в этом сезоне уже успела забить восемь мячей. В частности, победив "Торино" со счетом 2:1 в гостях и "Фиорентину" в гостях в серии пенальти после 2:2 в основное время. "Ювентус" же отыграл один матч в Кубке, добыв 4:0 дома над "Кальяри".
Последние матчи команд
Кадры
"Ювентус" продолжает страдать от травм в обороне. Бремер, Кабал, Калулу, Вейга, Савона - не новости. Камбиазо не совсем готов. В центре обороны постоянно играет Гатти, и, возможно, Мотта поставит туда опорника Локателли вместо него. А на флангах уже не раз играли Веа и МакКенни. Возможно, пришло время для дебюта зимнего новичка Кошты.
В других линиях возможностей для ротации больше. Хотя опорник Луис и форвард Милик травмированы. Возможен даже первый выход с первых минут одновременно обоих форвардов - Коло Муани и Влаховича. Первый выдал пять голов и ассист в четырех первых матчах лиги, второй вышел вместо него с первых минут в Кальяри и забил. Возможен выход второго вратаря Перина вместо первого Ди Грегорио.
В "Эмполи" также всегда много травмированных, причем во всех линиях. Защитники Эбуэхи, Сазонов, Вити, полузащитники Фаццини, Анжорин, Хаас, атакеры Журковски, Сольбаккен, Пеллегри. Возвращается защитник Исмаили. Но вопрос в том, готов ли он к стартовому составу. Гьяси не полностью готов.
Из-за этих постоянных травм и был подписан свободным агентом Коваленко и уже получал игровые минуты в двух матчах лиги - 12 в целом без учета добавленного времени. На этот раз он может выйти в стартовом составе, ведь всем другим опорникам - Грасси, Хендерсону и Мале - нужен отдых. По крайней мере, Виктор должен заменить кого-то из них гораздо раньше, чем на 83-ей или 85-ой минутах.
Также вопрос по вратарям. Сильвестри и Васкес в последние недели пропускали по 4-5 мячей в одном матче, 20-летний Сегетти же стоял в двух предыдущих раундах Кубка, остановил "Торино", вытащил серию пенальти против "Фиорентины".
"Ювентус": Перин, Кошта, Локателли, Келли, МакКенни, К. Тюрам, Коопмейнерс, Коло Муани, Йилдиз, Мбангула, Влахович
"Эмполи": Сегетти, Де Шильо, Мариануччи, Тосто, Самбия, Грасси, Хендерсон, Коваленко, Какаче, Эспозито, Коломбо
Цифры и факты
- В трех последних очных матчах во всех турнирах на всех полях состоялись две ничьи, а затем победа "Ювентуса". В пяти последних - две победы "Ювентуса", две ничьи и победа "Эмполи". Последний состоялся в Турине и завершился победой "Ювентуса" со счетом 4:1
- В Турине в последних четырех очных матчах "Ювентус" одержал две победы, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. А перед этим "Ювентус" выиграл девять матчей подряд
- В последнем очном матче было забито пять мячей (4:1), в трех до него - не более двух мячей за матч (0:0, 1:1, 2:0), в трех до них - четыре и более (4:1, 4:0, 3:2), в двух до них был зафиксирован счет 1:0. Таким образом, в последних девяти очных матчах ни разу не забивалось ровно три мяча. Пять раз - меньше, четыре раза - больше
- В Кубке команды встречались дважды - в сезоне 2007/08. Тогда "Ювентус" проиграл в гостях со счетом 1:2, но выиграл дома со счетом 5:3
- "Ювентус" выиграл четыре последних матча против итальянских соперников. Первым из них был "Эмполи". Дома он выиграл три последних таких, но перед этим не выиграл три из четырех
- "Эмполи" проиграл четыре последних матча с общим счетом 1:14, проиграл девять из 11-ти последних при двух ничьих, проиграл четыре из пяти последних гостевых при одной ничьей
- "Ювентус" забивал в последних 15-ти матчах против итальянских соперников на всех полях и в последних 12-ти домашних таких. "Эмполи" пропускал в 16-ти последних таких на всех полях и в 12-ти последних гостевых
- В случае ничьей после основного времени команды сразу же перейдут к серии пенальти
Прогноз: Ювентус - Эмполи 3:0
Больше половины матчей "Эмполи" (14) и ровно половина матчей "Ювентуса" (13) в Серии А в первом тайме в этом сезоне завершались ничьей. На такое можно поставить. Хотя все же разрыв между командами слишком велик. Потому скорее даже после первого тайма фаворит будет вести в счете. Ну а общий результат матча ясен. Любой, кроме победы "Юве" в основное время, будет шоком.
Стоит ставить на общее количество мячей. Три давно не было в матчах между этими командами. В начале месяца в очном матче было пять. Хотя ныне кажется, что уставший и ротационный "Ювентус" будет играть осторожнее. Кроме начала матча, в котором попробует забить быстрый гол. Если забьет - сможет в итоге набить много.
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