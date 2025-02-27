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Болонья - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.02.2025
Скорее всего, последний шанс для обеих реально продолжить борьбу за Топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine
В последние месяцы "Болонья" и "Милан" могли оправдывать свое отставание от Топ-4 Серии А пропущенным очным матчем, не начатым в октябре из-за погодных катаклизмов. Сегодня он должен состояться, и по его итогам можно будет объявить вылет одной из команд из борьбы за четвертое место в лиге. А, возможно, и обеих.
Серия А. Перенесенный матч девятого тура
27 февраля. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Милан"
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
Обе команды в полуфинале Кубка, обе вылетели из Лиги Чемпионов, обе на соседних невысоких местах в лиге - седьмом и восьмом. При этом в Болонье такое положение ожидаемо воспринимают спокойно, ставят целью выход в любой Еврокубок. А вот в "Милане" бушуют, бесятся, в прессе называют состояние команды и клуба "адом".
"Болонья" редко проигрывает, но и редко побеждает. Много ничьих. В последнем домашнем матче победила, но благодаря автоголу на 90-ой минуте (3:2 над "Торино"), на 69-ой еще проигрывая. А в последнем на всех полях проиграла команде из зоны вылета - "Парме" (0:2). Несмотря на 16:4 по ударам по воротам и 74:26 по владению мячом.
Против "Пармы" она отыграла тип матча, который от команд Винченцо Итальяно часто видят. Огромное статистическое преимущество, но мало креатива и совсем уж ужасная реализация. Во втором тайме даже 25 минут не пробивала по воротам. А когда наконец начала - пропустила второй мяч. Первый же пропустила с пенальти.
Итальяно признал, что команде не хватало наполняемости штрафной соперника, поиска глубины, скорости, агрессии и качества, особенно на ударных позициях. Но также обвинял соперника в "автобусе". И заявлял, что нет ничего страшного в первом поражении после семи матчей лиги без них. Турнирная таблица с ним не согласна.
"Милан" уже вроде бы вышел на правильный путь в лиге, набрав десять очков в четырех матчах. Но и тогда играл хаотично, неровно, несобранно. И это в очередной раз проявилось в неудачных матчах против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов и в матче против "Торино". Игроки "россонери" в последнее время совершают чудовищные ошибки.
Уже на пятой минуте в Турине Майк Маньян выбил в Малика Тиава, от которого мяч полетел в свои ворота. Во втором голе через две минуты после своего команда заснула и пропустила контратаку. Как раз в атаке удалось создать много. 26 ударов по воротам, из них восемь - в створ. Но реализации не было. Даже с пенальти.
Сержиу Консейсау извинился перед болельщиками за то, что вынуждены смотреть такие последние матчи. Заявил, что поражение в Турине - причина не стратегических или тактических проблем, а исключительно невероятных ошибок. Отмечая множество ударов по воротам "Торино", спасения вратаря соперников. Но результат от этого не изменить.
Атмосфера в "Милане" совершенно невыносима. Вокруг постоянно говорят о скандалах, ссорах тренера с игроками, о летней революции - уходе Консейсау и продаже лидеров. Как в такой настроиться на футбол? Ощущение, что в самом клубе уже не особо верят в реальность попадания в зону Лиги Чемпионов в этом сезоне.
"Болонья" очень любит владеть мячом. Но крайне неэффективна в создании моментов и реализации. "Милан" очень любит играть быстро и вертикально. Но также не реализовывает, да еще и выпадает на долгие отрезки. На надежность обороны обеих команд также нельзя положиться. Потому ожидаем нервную сумбурную игру с множеством ошибок.
Следует отметить, что "Болонья" почти не проигрывает итальянским грандам в этом сезоне. Два поражения от них. Оба - в гостях. Одно - в августе. Второе - в ноябре при игре вдесятером с 32-ой минуты. Ничьи против "Аталанты", "Интера", "Ювентуса". "Милан" же уже проигрывал "Наполи", "Фиорентине", "Аталанте", "Ювентусу".
Последние матчи команд
Кадры
Уокер, Лофтус-Чик, Рояль, Флоренци по-прежнему отсутствуют в "Милане". На правом фланге обороны вновь выйдет Алекс Хименес. Изменения ожидаются в центральной оси, где предполагают возвращение в стартовый состав Фофана. Заменит ли он другого опорника Мусу? Или кого-то из атакеров? Скорее Феликса или Леау.
В центре обороны Тиав может уступить место Томори.
В "Болонье" травмирован правый защитник Холм, потому ожидается выход Давиде Калабрии, изгнанного из родного "Милана" в начале февраля после 18-ти лет там. Опорник Побега также арендован у "Милана". Ожидается возвращение в ворота Скорупски. Орсолини и Фергюсон оправились от травм и уже выходили на замену в Парме.
За позицию травмированного более трех недель Одгара в атаке борются Домингес, Камбиаги и тот же Орсолини. Возможна и смена центрфорварда - Кастро на Даллингу.
"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Побега, Фергюсон, Ндой, Кастро, Домингес
"Милан": Маньян, А. Хименес, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, С. Хименес, Феликс
Цифры и факты
- В последних пяти очных матчах на всех полях трижды состоялась ничья, дважды побеждал "Милан". Перед этим "Милан" побеждал шесть раз подряд. "Болонья" не побеждала в последних 17-ти. Последний состоялся на "Сан Сиро" и завершился со счетом 2:2
- В Болонье в последних пяти очных матчах четырежды побеждал "Милан" при одной ничьей. "Болонья" не побеждала в последних 18-ти. Последний завершился победой "россонери" со счетом 2:0
- В последнем очном матче было забито четыре мяча, но в каждом из четырех до этого - не более двух
- "Болонья" проиграла однажды в восьми последних матчах лиги на всех полях против всех - в последнем. До этого она добыла три победы и четыре ничьи
- Дома "Болонья" выиграла три последних матча лиги, не проиграла в последних четырех (три победы и ничья), проиграла однажды в последних 16-ти (семь побед, восемь ничьих)
- Результаты "Милана" в девяти последних матчах лиги на всех полях - четыре победы, три ничьи и два поражения. В последних 12-ти - пять побед, четыре ничьи и три поражения
- Результаты "Милана" в трех последних гостевых матчах лиги - победа и два поражения, в семи - три победы, одна ничья и три поражения
- "Болонья" забивала в восьми последних домашних матчах лиги, а пропускала в четырех из последних пяти таких. "Милан" забивал в 12-ти из 13-ти последних гостевых матчей лиги, а пропускал в трех из четырех и в пяти из семи последних таких
Прогноз: Болонья - Милан 2:2
По статистике очных матчей "Милан" гораздо лучше. Но он ныне в своем худшем состоянии за пять последних лет. Возможно, именно сейчас пришло время для долгожданной победы "Болоньи" над этим соперником. Хотя ведь и соперник будет бороться, понимая, что в борьбе за Топ-4 отступать некуда. Ставим на яркую сумбурную ничью.
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