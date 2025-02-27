Болонья - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.02.2025

В последние месяцы "Болонья" и "Милан" могли оправдывать свое отставание от Топ-4 Серии А пропущенным очным матчем, не начатым в октябре из-за погодных катаклизмов. Сегодня он должен состояться, и по его итогам можно будет объявить вылет одной из команд из борьбы за четвертое место в лиге. А, возможно, и обеих.

Серия А. Перенесенный матч девятого тура

27 февраля. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Болонья - Мілан Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 26 17 6 3 59-24 57 2 "Наполи" 26 17 5 4 42-21 56 3 "Аталанта" 26 16 6 4 59-26 54 4 "Ювентус" 26 12 13 1 43-21 49 5 "Лацио" 26 14 5 7 47-34 47 6 "Фиорентина" 26 12 6 8 41-28 42 7 "Милан" 25 11 8 6 37-26 41 8 "Болонья" 25 10 11 4 38-31 41 9 Рома 26 11 7 8 40-29 40

Обе команды в полуфинале Кубка, обе вылетели из Лиги Чемпионов, обе на соседних невысоких местах в лиге - седьмом и восьмом. При этом в Болонье такое положение ожидаемо воспринимают спокойно, ставят целью выход в любой Еврокубок. А вот в "Милане" бушуют, бесятся, в прессе называют состояние команды и клуба "адом".

"Болонья" редко проигрывает, но и редко побеждает. Много ничьих. В последнем домашнем матче победила, но благодаря автоголу на 90-ой минуте (3:2 над "Торино"), на 69-ой еще проигрывая. А в последнем на всех полях проиграла команде из зоны вылета - "Парме" (0:2). Несмотря на 16:4 по ударам по воротам и 74:26 по владению мячом.

Против "Пармы" она отыграла тип матча, который от команд Винченцо Итальяно часто видят. Огромное статистическое преимущество, но мало креатива и совсем уж ужасная реализация. Во втором тайме даже 25 минут не пробивала по воротам. А когда наконец начала - пропустила второй мяч. Первый же пропустила с пенальти.

Итальяно признал, что команде не хватало наполняемости штрафной соперника, поиска глубины, скорости, агрессии и качества, особенно на ударных позициях. Но также обвинял соперника в "автобусе". И заявлял, что нет ничего страшного в первом поражении после семи матчей лиги без них. Турнирная таблица с ним не согласна.

"Милан" уже вроде бы вышел на правильный путь в лиге, набрав десять очков в четырех матчах. Но и тогда играл хаотично, неровно, несобранно. И это в очередной раз проявилось в неудачных матчах против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов и в матче против "Торино". Игроки "россонери" в последнее время совершают чудовищные ошибки.

Уже на пятой минуте в Турине Майк Маньян выбил в Малика Тиава, от которого мяч полетел в свои ворота. Во втором голе через две минуты после своего команда заснула и пропустила контратаку. Как раз в атаке удалось создать много. 26 ударов по воротам, из них восемь - в створ. Но реализации не было. Даже с пенальти.

Сержиу Консейсау извинился перед болельщиками за то, что вынуждены смотреть такие последние матчи. Заявил, что поражение в Турине - причина не стратегических или тактических проблем, а исключительно невероятных ошибок. Отмечая множество ударов по воротам "Торино", спасения вратаря соперников. Но результат от этого не изменить.

Атмосфера в "Милане" совершенно невыносима. Вокруг постоянно говорят о скандалах, ссорах тренера с игроками, о летней революции - уходе Консейсау и продаже лидеров. Как в такой настроиться на футбол? Ощущение, что в самом клубе уже не особо верят в реальность попадания в зону Лиги Чемпионов в этом сезоне.

"Болонья" очень любит владеть мячом. Но крайне неэффективна в создании моментов и реализации. "Милан" очень любит играть быстро и вертикально. Но также не реализовывает, да еще и выпадает на долгие отрезки. На надежность обороны обеих команд также нельзя положиться. Потому ожидаем нервную сумбурную игру с множеством ошибок.

Следует отметить, что "Болонья" почти не проигрывает итальянским грандам в этом сезоне. Два поражения от них. Оба - в гостях. Одно - в августе. Второе - в ноябре при игре вдесятером с 32-ой минуты. Ничьи против "Аталанты", "Интера", "Ювентуса". "Милан" же уже проигрывал "Наполи", "Фиорентине", "Аталанте", "Ювентусу".

Последние матчи команд

Кадры

Уокер, Лофтус-Чик, Рояль, Флоренци по-прежнему отсутствуют в "Милане". На правом фланге обороны вновь выйдет Алекс Хименес. Изменения ожидаются в центральной оси, где предполагают возвращение в стартовый состав Фофана. Заменит ли он другого опорника Мусу? Или кого-то из атакеров? Скорее Феликса или Леау.

В центре обороны Тиав может уступить место Томори.

В "Болонье" травмирован правый защитник Холм, потому ожидается выход Давиде Калабрии, изгнанного из родного "Милана" в начале февраля после 18-ти лет там. Опорник Побега также арендован у "Милана". Ожидается возвращение в ворота Скорупски. Орсолини и Фергюсон оправились от травм и уже выходили на замену в Парме.

За позицию травмированного более трех недель Одгара в атаке борются Домингес, Камбиаги и тот же Орсолини. Возможна и смена центрфорварда - Кастро на Даллингу.

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Побега, Фергюсон, Ндой, Кастро, Домингес

"Милан": Маньян, А. Хименес, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, С. Хименес, Феликс

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах на всех полях трижды состоялась ничья, дважды побеждал "Милан". Перед этим "Милан" побеждал шесть раз подряд. "Болонья" не побеждала в последних 17-ти. Последний состоялся на "Сан Сиро" и завершился со счетом 2:2

В Болонье в последних пяти очных матчах четырежды побеждал "Милан" при одной ничьей. "Болонья" не побеждала в последних 18-ти. Последний завершился победой "россонери" со счетом 2:0

В последнем очном матче было забито четыре мяча, но в каждом из четырех до этого - не более двух

"Болонья" проиграла однажды в восьми последних матчах лиги на всех полях против всех - в последнем. До этого она добыла три победы и четыре ничьи

Дома "Болонья" выиграла три последних матча лиги, не проиграла в последних четырех (три победы и ничья), проиграла однажды в последних 16-ти (семь побед, восемь ничьих)

Результаты "Милана" в девяти последних матчах лиги на всех полях - четыре победы, три ничьи и два поражения. В последних 12-ти - пять побед, четыре ничьи и три поражения

Результаты "Милана" в трех последних гостевых матчах лиги - победа и два поражения, в семи - три победы, одна ничья и три поражения

"Болонья" забивала в восьми последних домашних матчах лиги, а пропускала в четырех из последних пяти таких. "Милан" забивал в 12-ти из 13-ти последних гостевых матчей лиги, а пропускал в трех из четырех и в пяти из семи последних таких

Прогноз: Болонья - Милан 2:2

По статистике очных матчей "Милан" гораздо лучше. Но он ныне в своем худшем состоянии за пять последних лет. Возможно, именно сейчас пришло время для долгожданной победы "Болоньи" над этим соперником. Хотя ведь и соперник будет бороться, понимая, что в борьбе за Топ-4 отступать некуда. Ставим на яркую сумбурную ничью.