Наполи - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.03.2025

Главный матч сезона. Прямая битва за Скудетто. Такие определения все же не совсем верны. Поскольку даже после матча "Наполи" - "Интер" до окончания сезона в Серии А останется целых 11 туров. И поскольку "Аталанта" близка и может даже выйти на первое место перед началом матча в Неаполе. Тем не менее, противостояние команд Антонио Конте и Симоне Индзаги несомненно очень важно и очень интересно.

Серия А. 27-й тур

1 марта. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

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Состояние команд

Обе команды подходят к матчу не в лучшем состоянии. Говорят об ужасном феврале "Наполи" без побед в четырех матчах лиги - три ничьи и поражение. Антонио Конте пытается сохранять оптимизм, говоря, что август, когда лишь начинал каденцию, был гораздо сложнее, чем февраль. Но ощущение, что его команда выдохлась, и ее короткий состав начинает сказываться. "Интер" побеждал в этом месяце, но натужно, непросто. А проигрывал дважды.

Ничьи в гостях против "Ромы" и "Лацио" можно занести неаполитанцам в актив. Тогда они потеряли победы после 87-ой минуты. Но 1:1 дома с "Удинезе" и поражение в гостях неделю тому от новичка лиги "Комо" - негатив. Последний матч Конте подытожил, говоря, что первый тайм был хорошим, но во втором команда забыла о его указаниях и играла противоположно им. Да и в первом тайме она пропустила из-за дикой ошибки - Ррахмани просто отдал пас в свои пустые ворота, не видя, что вратаря там нет.

"Интер" в последнее время терпел позорное поражение от "Фиорентины" (0:3), сразу же взял реванш у нее солидной, но не блестящей игрой (2:1). Проиграл "Ювентусу" в гостях, когда должен был реализовывать свое преимущество в первом тайме, а затем исчез. С трудом дожал дома середняка "Дженоа", на 65-ой минуте еще идя с нулем ударов в створ ворот в матче. А во вторник в Кубке должен был проигрывать первый тайм "Лацио" (2:8 по ударам по воротам), но даже выиграл, а в равной игре во втором нашел еще один гол.

Многие отмечают его неудачную игру в Топ-матчах. Да и сам Индзаги часто об этом говорит. "Нерадзурри" в нынешнем сезоне отыграли шесть матчей во всех турнирах против "Ювентуса", "Милана" и "Наполи" и не выиграли ни одного. В первом круге дома они явно переигрывали "Наполи", особенно во втором тайме, но не забили, даже с пенальти - 1:1. Сам же "Наполи" побеждал и "Милан", и "Ювентус". "Аталанту" обе побеждали.

"Наполи" долго лидировал в лиге, но именно перед таким матчем потерял лидерство в пользу "Интера", который вышел на единолично первое место по очкам впервые в сезоне. Тем не менее, Конте гордится своими игроками и их достижениями, говорит, что нужно выходить на поле с радостью, а не с давлением. Призывая отдать все силы. К этому призывает и Индзаги, добавляя, что решат в этом матче детали.

Несмотря на все проблемы, "Интер" остается лучшей атакой лиги, а "Наполи" - лучшей обороной. При этом обе лучше действуют в быстрых вертикальных атаках, чем в позиционных. В целом ожидается равная игра.

Последние матчи команд

Наполи

Наполи - Ювентус 2:1 (лига)

Рома - Наполи 1:1 (лига)

Наполи - Удинезе 1:1 (лига)

Лацио - Наполи 2:2 (лига)

Комо - Наполи 2:1 (лига)

Интер

Фиорентина - Интер 3:0 (лига)

Интер - Фиорентина 2:1 (лига)

Ювентус - Интер 1:0 (лига)

Интер - Дженоа 1:0 (лига)

Интер - Лацио 2:0 (Кубок)

Кадры

Прежде всего, следует отметить, что "Наполи" не играет в Еврокубках и уже вылетел из Кубка, потому посреди недели отдыхает. А вот "Интер" играл в Кубке во вторник. Правда, "нерадзурри" сумели предоставить как минимум час отдыха большинству лидеров - Лаутаро Мартинесу, Барелле, Мхитаряну, Бастони, Чалханоглу, Ачерби.

У "Наполи" вылетел один из важнейших игроков, лучший игрок января во всей Серии А - Андре Франк Замбо Ангисса. Кто и как его заменит - главная тема итальянских СМИ перед этим матчем. Зимний новичок Филипп Биллинг дебютировал в Комо, хорошо отыграл там первый тайм, но во втором ослабел и был довольно быстро заменен, Билли Гилмор - игрок совершенно другого стиля.

Дилемма также в целом в тактической схеме. Из-за травм Нереса, Оливеры, Спинаццолы Конте был вынужден перейти с 4-3-3 на 3-5-2, из-за чего выражал недовольство. И знал, почему выражал - побед с тех пор нет. Теперь Оливера и Спинаццола возвращаются, и возможен даже выход обеих, второго - в качестве левого вингера. Такая схема принесла 3:0 в гостях против "Фиорентины" в январе.

Неясна также судьба Джакомо Распадори, долго глухого запасного, но забивавшего в двух последних матчах. Схема 3-5-2 как раз для него, при 4-3-3 он может выйти слева в атаке, но скорее уйдет в запас. Хотя нужна поддержка Ромелу Лукаку, не забивавшему в четырех последних турах.

В "Интере" не должны быть тактические изменения. Хотя кадровые проблемы есть. Все три запасных латераля - Дармиан, Аугусто и Залевски - вылетели. Неудивительно, что главные - Думфриз и Димарко - очень устали. Под вопросом к стартовому составу также Фраттези из-за травмы и статуса запасного и Чалханоглу из-за плохой формы. Асллани заменял Хакана.

Маркус Тюрам возвращается после почти месяца отсутствия. Сообщают, что он готов к стартовому составу, но готов ли на самом деле? Если нет - автор красивого гола в ворота "Лацио" ударом слета издали Арнаутович, а также Тареми - кандидаты.

В воротах останется Хосеп Мартинес из-за травмы Зоммера. В первых двух матчах после травмы лидера дублер отыграл уверенно.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Биллинг, МакТоминей, Политано, Лукаку, Спинаццола

"Интер": Хосеп Мартинес, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" проиграл "Наполи" лишь однажды в 11-ти последних очных матчах в лиге - шесть побед и четыре ничьи. При этом два последних завершились со счетом 1:1

"Интер" проиграл "Наполи" лишь однажды в пяти последних очных матчах в Неаполе в лиге - две победы, две ничьи. Последний завершился со счетом 3:0 в пользу "нерадзурри"

"Интер" забивал "Наполи" в 13-ти последних очных матчах лиги на всех полях и в шести последних гостевых в лиге

Результаты "Интера" в пяти последних матчах лиги на всех полях против всех - две победы, ничья и два поражения, результаты "Наполи" в четырех последних таких - три ничьи и поражение. Поражение "Наполи" состоялось в последнем матче и прервало серию из десяти матчей лиги без них

Дома в лиге "Наполи" сыграл вничью последний матч, прямо перед этим выиграл три подряд, а прямо перед этим проиграл. "Интер" в гостях в лиге не выиграл три последних матча - ничья и два поражения, а прямо перед этим выиграл восемь таких подряд

В последних шести матчах лиги на всех полях с участием "Наполи" забивали обе команды, сам он забивал в последних 11-ти

Прогноз: Наполи - Интер 1:1

Ничья - совершенно не страшный результат для обеих команд. Даже несмотря на приближение "Аталанты". До окончания сезона еще более чем достаточно туров. Кроме того, "Наполи" и "Интер" не в лучшей игровой и кадровой форме, их результаты в последнее время также не лучшие. Значит, и уровень уверенности в себе невысок. Логично предположить осторожную игру и скромную ничью.