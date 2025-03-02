Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025

После поражения от "Болоньи" в четверг ощущения в "Милане" и вокруг него, будто сезон уже завершен и шансов попасть в Лигу Чемпионов нет. Говорят о лете с новым тренером и кадровой революцией. Впрочем, победа над "Лацио" может сократить отставание от его пятого места до трех очков, а пятое еще может стать лигочемпионским. Смогут ли "россонери" уяснить это и настроиться на матч?

Серия А. 27-ой тур

2 марта. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Состояние команд

3 "Аталанта" 27 16 7 4 59-26 55 4 "Ювентус" 26 12 13 1 43-21 49 5 "Лацио" 26 14 5 7 47-34 47 6 "Фиорентина" 27 13 6 8 42-28 45 7 "Болонья" 26 11 11 4 40-32 44 8 "Милан" 26 11 8 7 38-28 41 9 Рома 26 11 7 8 40-29 40

В поражении от "Болоньи" Сержиу Консейсау обвиняет арбитров, говоря, что не должны были засчитывать первый гол соперника, в поражении от "Торино" и вылете из Лиги Чемпионов - дикие невероятные индивидуальные ошибки. По факту он прав - Майк Маньян и Тео Эрнандес раз за разом подводят команду, а в Болонье арбитры ошиблись. Но и игра "россонери" ужасна - разобранна, хаотична.

Их нынешние результаты соответстуют их игре гораздо больше, чем четыре вымученные победы в лиге с начала года.

Неудивительно, что болельщики протестуют. Причем большей частью не против игроков и тренера - а прямо против руководства, призывая его к уходу. Демонстрациями, баннерами, острыми заявлениями в соцсетях. Сегодня на матче ультрас обещают акции протеста. Возможно, будут молчать, не поддерживать, возможно, уйдут со стадиона, возможно - вообще не придут.

Если коротко - найдите наиболее ужасное, отрицательное, позорное слово, какое знаете, назовите им ситуацию в "Милане" - и вы не ошибетесь.

"Лацио" на шесть очков и три места выше, а атмосферу и вовсе не сравнить. Сезоном команды очень довольны. Она борется за попадание в зону Лиги Чемпионов. Довольно долго шла в ней, на четвертом месте. Теперь отстает от него лишь на два очка. Марко Барони построил симпатичный коллектив.

Правда, в стане "орлов" заметны усталость и недостаток идей. Они теряют высоту. 2:2 с "Наполи" с забитым на 87-ой минуте - еще в плюс, но 0:0 против 19-ой команды лиги "Венеции" в минус. А во вторник они победили "Интер" по ударам по воротам со счетом 13:4, в створ - 6:2, по касаниям мяча в штрафной площадке соперника - 10:25, но проиграли со счетом 0:2 и вылетели из Кубка.

Чувствуется, что они сползают вниз, туда, где по бюджету, опыту и классу игроков и тренера и должны быть.

Обе команды не любят владеть мячом, а желают играть в очень быстрый вертикальный футбол прямо к воротам соперника. В первом круге они разыграли очень бурный яркий веселый матч, который завершился со счетом 2:2, а тянул и на больше голов. Однако ныне обе недостаточно собранны и в недостаточной физической форме для такого. Отрезки бурной игры мы должны увидеть, но вряд ли много.

Последние матчи команд

Кадры

Несмотря на последние неудачи, стартовый состав "Милана" практически не должен измениться. Тем более, что Уокер, Флоренци, Лофтус-Чик и Рояль по-прежнему травмированы. Дилемма в центре обороны - Тиав и Павлович играют в последнее время, но пропускают и даже привозят. Томори и Габбия готовы их заменить.

Также в атаке Пулишич должен заменить Феликса. Консейсау заявляет, что американец немного травмирован и в четверг чувствовал себя еще хуже, потому и не вышел с первых минут. Теперь должен выйти.

"Лацио" продолжает играть и страдать без своего главного форварда Кастельяноса. При этом Барони не хочет выводить на острие атаки Диа, считая, что тому лучше играть из глубины. А на острие ставит вингеров - Нослина, Чауну. Оба они разочаровали. Возможно, на этот раз даже выйдет Педро.

Проблемы в центре обороны с травмами Патрика и Романьоли. Неясно, будут ли они готовы к матчу. Хила-Жиго - наиболее вероятный тандем.

"Милан": Маньян, А. Хименес, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, С. Хименес, Леау

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Чауна

Цифры и факты

"Милан" проиграл лишь один из семи последних матчей лиги против "Лацио" - пять побед и ничья. Последний завершился со счетом 2:2

Дома в лиге "Милан" выиграл последние четыре очных матча, в трех последних не пропустив. Последний завершился со счетом 2:0. В последних восьми он выиграл семь - одно поражение

Двух ничьих в очных матчах в одном сезоне в лиге не было с сезона 2013/14. Сегодня это может произойти

"Милан" не проигрывал три матча лиги против всех на всех полях подряд с февраля 2023-го года. Сегодня это может произойти

"Лацио" не оставался без побед в четырех матчах во всех турнирах подряд с марта 2024-го года. Сегодня это может произойти. Сегодня он также может добыть третью ничью в лиге подряд впервые с 2018-го года

"Милан" не проигрывал дома в восьми последних матчах лиги, но выиграл лишь три из них - пять ничьих. Двух подряд дома он не выигрывал с октября. Сегодня это может произойти

Сантьяго Хименес впервые встречается с "Лацио" в лиге, но встречался с ним в Еврокубках, играя за "Фейеноорд". Результаты форварда против него - пять голов в четырех матчах

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Лацио 1:1

"Милан" борется за честь, "Лацио" борется за Лигу Чемпионов. Что сильнее? Римлянам есть за что играть, но они в гостях и в последнее время не побеждают. Миланцы же играют дома и хотят реабилитироваться, но поддержки болельщиков не будет, а в целом команда подавлена, в депрессии. Нервная хаотичная игра с множеством ошибок и ничьей в итоге - логичный прогноз.