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Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025

Италия
Обновлено

Борьба за честь против борьбы за Лигу Чемпионов

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения от "Болоньи" в четверг ощущения в "Милане" и вокруг него, будто сезон уже завершен и шансов попасть в Лигу Чемпионов нет. Говорят о лете с новым тренером и кадровой революцией. Впрочем, победа над "Лацио" может сократить отставание от его пятого места до трех очков, а пятое еще может стать лигочемпионским. Смогут ли "россонери" уяснить это и настроиться на матч?

Серия А. 27-ой тур

2 марта. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Состояние команд

3

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 1"Аталанта"

 27 16 7 4 59-26 55
4

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 2"Ювентус"

 26 12 13 1 43-21 49
5

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 3"Лацио"

 26 14 5 7 47-34 47
6

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 4"Фиорентина"

 27 13 6 8 42-28 45
7

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 5"Болонья"

 26 11 11 4 40-32 44
8

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 6"Милан"

 26 11 8 7 38-28 41
9

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 7Рома

 26 11 7 8 40-29 40

В поражении от "Болоньи" Сержиу Консейсау обвиняет арбитров, говоря, что не должны были засчитывать первый гол соперника, в поражении от "Торино" и вылете из Лиги Чемпионов - дикие невероятные индивидуальные ошибки. По факту он прав - Майк Маньян и Тео Эрнандес раз за разом подводят команду, а в Болонье арбитры ошиблись. Но и игра "россонери" ужасна - разобранна, хаотична.

Их нынешние результаты соответстуют их игре гораздо больше, чем четыре вымученные победы в лиге с начала года.

Неудивительно, что болельщики протестуют. Причем большей частью не против игроков и тренера - а прямо против руководства, призывая его к уходу. Демонстрациями, баннерами, острыми заявлениями в соцсетях. Сегодня на матче ультрас обещают акции протеста. Возможно, будут молчать, не поддерживать, возможно, уйдут со стадиона, возможно - вообще не придут.

Если коротко - найдите наиболее ужасное, отрицательное, позорное слово, какое знаете, назовите им ситуацию в "Милане" - и вы не ошибетесь.

"Лацио" на шесть очков и три места выше, а атмосферу и вовсе не сравнить. Сезоном команды очень довольны. Она борется за попадание в зону Лиги Чемпионов. Довольно долго шла в ней, на четвертом месте. Теперь отстает от него лишь на два очка. Марко Барони построил симпатичный коллектив.

Правда, в стане "орлов" заметны усталость и недостаток идей. Они теряют высоту. 2:2 с "Наполи" с забитым на 87-ой минуте - еще в плюс, но 0:0 против 19-ой команды лиги "Венеции" в минус. А во вторник они победили "Интер" по ударам по воротам со счетом 13:4, в створ - 6:2, по касаниям мяча в штрафной площадке соперника - 10:25, но проиграли со счетом 0:2 и вылетели из Кубка.

Чувствуется, что они сползают вниз, туда, где по бюджету, опыту и классу игроков и тренера и должны быть.

Обе команды не любят владеть мячом, а желают играть в очень быстрый вертикальный футбол прямо к воротам соперника. В первом круге они разыграли очень бурный яркий веселый матч, который завершился со счетом 2:2, а тянул и на больше голов. Однако ныне обе недостаточно собранны и в недостаточной физической форме для такого. Отрезки бурной игры мы должны увидеть, но вряд ли много.

Последние матчи команд

Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.03.2025 - изображение 8

Кадры

Несмотря на последние неудачи, стартовый состав "Милана" практически не должен измениться. Тем более, что Уокер, Флоренци, Лофтус-Чик и Рояль по-прежнему травмированы. Дилемма в центре обороны - Тиав и Павлович играют в последнее время, но пропускают и даже привозят. Томори и Габбия готовы их заменить.

Также в атаке Пулишич должен заменить Феликса. Консейсау заявляет, что американец немного травмирован и в четверг чувствовал себя еще хуже, потому и не вышел с первых минут. Теперь должен выйти.

"Лацио" продолжает играть и страдать без своего главного форварда Кастельяноса. При этом Барони не хочет выводить на острие атаки Диа, считая, что тому лучше играть из глубины. А на острие ставит вингеров - Нослина, Чауну. Оба они разочаровали. Возможно, на этот раз даже выйдет Педро.

Проблемы в центре обороны с травмами Патрика и Романьоли. Неясно, будут ли они готовы к матчу. Хила-Жиго - наиболее вероятный тандем.

"Милан": Маньян, А. Хименес, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, С. Хименес, Леау

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Чауна

Цифры и факты

  • "Милан" проиграл лишь один из семи последних матчей лиги против "Лацио" - пять побед и ничья. Последний завершился со счетом 2:2
  • Дома в лиге "Милан" выиграл последние четыре очных матча, в трех последних не пропустив. Последний завершился со счетом 2:0. В последних восьми он выиграл семь - одно поражение
  • Двух ничьих в очных матчах в одном сезоне в лиге не было с сезона 2013/14. Сегодня это может произойти
  • "Милан" не проигрывал три матча лиги против всех на всех полях подряд с февраля 2023-го года. Сегодня это может произойти
  • "Лацио" не оставался без побед в четырех матчах во всех турнирах подряд с марта 2024-го года. Сегодня это может произойти. Сегодня он также может добыть третью ничью в лиге подряд впервые с 2018-го года
  • "Милан" не проигрывал дома в восьми последних матчах лиги, но выиграл лишь три из них - пять ничьих. Двух подряд дома он не выигрывал с октября. Сегодня это может произойти
  • Сантьяго Хименес впервые встречается с "Лацио" в лиге, но встречался с ним в Еврокубках, играя за "Фейеноорд". Результаты форварда против него - пять голов в четырех матчах

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Ставки и коэффициенты

BetKing
2.10
3.80
3.81
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Прогноз: Милан - Лацио 1:1

"Милан" борется за честь, "Лацио" борется за Лигу Чемпионов. Что сильнее? Римлянам есть за что играть, но они в гостях и в последнее время не побеждают. Миланцы же играют дома и хотят реабилитироваться, но поддержки болельщиков не будет, а в целом команда подавлена, в депрессии. Нервная хаотичная игра с множеством ошибок и ничьей в итоге - логичный прогноз.

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