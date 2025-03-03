Ювентус - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2025

Стол "Ювентуса" расчищен. Он вылетел из Лиги Чемпионов, Суперкубка и Кубка Италии, и осталась лишь Серия А. Где позарез нужно обеспечивать место в ЛЧ на следующий сезон. Более того, победа сегодня даже возродит, казалось, никогда и не существовавшие надежды на Скудетто, ведь уменьшит отставание от первого места до шести очков. Удастся ли ее добыть?

Серия А. 27-й тур

3 марта. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

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Состояние команд

Вылет из Кубка в среду очень сильно ударил по "бьянконери", вокруг которых и без того бурная атмосфера из-за неудачного сезона. Игра против "Эмполи" была откровенно слабой, в серии пенальти именно главные звезды - Влахович и Йилдиз - не забили. Также рана от вылета из Лиги Чемпионов менее двух недель назад все еще болит. Да и в целом играет "Юве" слабо даже в победных матчах.

Тьяго Мотта в ярости. Берет вину за вылет из Кубка на себя, но и обвиняет игроков в ужасном отношении к игре и в неприемлемых ошибках. Он закрыл команду в гостинице начиная с вечера воскресенья и до самого матча против "Вероны". В ярости и болельщики, пришедшие на тренировочную базу с баннерами и призывами. Причем не только против игроков и тренера, но и против руководства клуба.

На предматчевой пресс-конференции перед "Вероной" Мотте пришлось больше говорить об "Эмполи". Также ему пришлось отвечать на вопрос, поддерживает ли его руководство клуба и на вопрос, не отказалась ли его команда от Кубка для того, чтобы сосредоточиться на лиге. Такие вопросы явно свидетельствуют о настроении вокруг команды и тренера.

В последних четырех матчах лиги, "Юве", правда, побеждал. Хотя в трех - с разницей в один мяч, а в четвертом пришлось совершать камбек. Победы над "Эмполи" и "Кальяри" в лиге - доказательство его способности дожимать аутсайдеров уровня "Вероны", но вылет от "Эмполи" в Кубке дома с ничьей в основное время и поражением в серии пенальти свидетельствует и о способности оступиться.

На что способна "Верона"? Предсказать невозможно. Неделю тому она заслуженно переиграла "Фиорентину", хотя и забила лишь в добавленное время. Две недели тому плотно боролась с "Миланом" и проиграла ему в гостях лишь со счетом 0:1. А три недели тому проиграла "Аталанте" со счетом 0:5. В ее резюме есть и еще 0:5, и еще 0:1 против грандов и даже победа в Болонье (3:2).

Она в четырех очках над зоной вылета после того, как все конкуренты в этом туре уже отыграли, и не выглядит командой, которая собирается вылетать. Терпит неприятные разгромы, но умеет зацепиться и добыть гораздо лучший результат в других матчах.

Владение мячом она совершенно не ищет, последняя в этом в лиге. Но быстрые вертикальные атаки умеет организовывать. Что эффективно против стерильного доминирования "Юве" (второй по владению мячом в лиге). Если "Эллас" поймает успешный организованный день в обороне - его сопернику придется очень непросто.

Последние матчи команд

Ювентус

Ювентус - ПСВ 2:1 (Лига Чемпионов)

Ювентус - Интер 1:0 (лига)

ПСВ - Ювентус 3:1 доп. время (Лига Чемпионов)

Кальяри - Ювентус 0:1 (лига)

Ювентус - Эмполи 1:1, 2:4 пен. (Кубок)

Эллас Верона

Венеция - Эллас Верона 1:1 (лига)

Монца - Эллас Верона 0:1 (лига)

Эллас Верона - Аталанта 0:5 (лига)

Милан - Эллас Верона 1:0 (лига)

Эллас Верона - Фиорентина 1:0 (лига)

Кадры

Милик, Бремер, Кабал, Савона, Вейга, Луис - не новые травмы "Ювентуса". Консейсау - новая. Зато Калулу возвращается и может оказаться на любой позиции в обороне - вместо Веа, Гатти, Келли или Камбиазо. В центре поля Коопмейнерс впервые с октября в лиге может уйти в запас, в атаке должен уйти Влахович, эксперимент которого в тандеме с Коло Муани признан неудачным.

Сердар, Харруи и Фрезе - старые травмы "Вероны". Москера - новая. Хотя его подменит Тенгстедт, который как раз возвращается. Защитник Брадарич отбыл дисквалификацию. Вопрос, дебютирует ли в стартовом составе зимний новичок Бернед, вышедший на замену против "Фиорентины" вместо Ливраменто и забивший?

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Йилдиз, Коло Муани, Мбангула

"Эллас Верона": Монтипо, Гиларди, Валентини, Коппола, Чачуа, Дуда, Бернед, Лазович, Суслов, Кастанос, Сарр

Цифры и факты

В пяти из шести последних очных матчей в лиге на всех полях "Ювентус" выиграл и не пропустил, еще один, предпоследний хронологически, завершился со счетом 2:2. До этих шести "Верона" не проиграла четыре подряд - две победы, две ничьи

В Турине в Серии А "Верона" никогда не побеждала - пять ничьих, 28 поражений. В последних 16-ти результаты - ничья и 15 поражений. Правда, ничья состоялась не так давно, четыре матча назад, в 2020-ом году, а последние два таких матча "Верона" проиграла лишь со счетом 0:1

"Ювентус" выиграл четыре последних матча лиги на всех полях против всех подряд. В предыдущий раз такая серия удавалась ему в январе 2024-го года. Тогда же удались пять подряд

Дома в лиге "Ювентус" выиграл три последних матча. В предыдущий раз такая серия удавалась ему в январе 2024-го года. Более трех раз не удавалась с ноября 2023-го

"Ювентус" не проигрывал дома в лиге с февраля 2024-го года, добыв с тех пор девять побед и 11 ничьих в таких матчах

Результаты "Вероны" в последних пяти матчах лиги на всех полях - ничья, две победы и два поражения. Точно такие же ее результаты в последних пяти матчах лиги в гостях. Из последних четырех матчей лиги на всех полях она не пропускала в двух и не забивала в двух

"Ювентус" - лучшая оборона лиги с 21-им пропущенным, "Верона" - худшая с 54-мя

Прогноз: Ювентус - Эллас Верона 2:0

Мотта призывает команду направить злость и разочарование на поле и превратить в положительную энергию, в реванш, в победу. Но злость может и разрушить все. Все же ставим на солидную победу фаворита. Хотя много голов вряд ли стоит ожидать, ведь по два последних матча обеих команд в лиге завершились лишь с одним мячом, то есть с 1:0, а в Кубке в среду был счет 1:1.