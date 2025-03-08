Какое дно еще пробьют ''россонери''? Лечче - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.03.2025

При всем своем кошмарном сезоне "Милан" не проигрывал аутсайдерам Серии А с августа, а вничью играл с ними с тех пор лишь дважды. То есть обычно он мучается, но побеждает таких. Матч против "Лечче" в первом круге в сентябре был для "россонери" одним из считанных легких в сезоне. Впрочем, они ныне в таком состоянии, что могут проиграть кому угодно.

Серия А. 28-й тур

8 марта. 19:00. Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Интер" 27 17 7 3 60-25 58 2 "Наполи" 27 17 6 4 43-22 57 3 "Аталанта" 27 16 7 4 59-26 55 4 "Ювентус" 27 13 13 1 45-21 52 5 "Лацио" 27 15 5 7 49-35 50 6 "Болонья" 27 12 11 4 42-33 47 7 "Фиорентина" 27 13 6 8 42-28 45 8 Рома 27 12 7 8 42-30 43 9 "Милан" 27 11 8 8 39-30 41 10 "Удинезе" 27 11 6 10 34-37 39 11 "Торино" 27 8 10 9 31-32 34 12 "Дженоа" 28 7 11 10 26-36 32 13 Комо 27 7 7 13 33-43 28 14 Верона 27 8 2 17 27-56 26 15 "Кальяри" 28 6 8 14 28-43 26 16 Лечче 27 6 7 14 18-43 25 17 "Парма" 27 5 8 14 32-46 23 18 "Эмполи" 27 4 10 13 23-44 22 19 Венеция 27 3 9 15 22-41 18 20 Монца 27 2 8 17 21-45 14

В "Милане" уже и не очень думают о нынешнем сезоне. В последних четырех матчах во всех турнирах состоялись вылет из Лиги Чемпионов и три поражения в лиге. После чего сезон кажется законченным. Законченным провально. Даже победа в Кубке не изменит его. Что уж говорить, если по итогам этого тура возможно скатывание с девятого на десятое место в Серии А.

Неудивительно, что болельщики протестуют, устраивают демонстрации, приходят с баннерами и к офисам клуба, и на тренировочную базу, и на стадион. Призывая руководство клуба уйти. В последнем матче не появлялись на трибунах до 15-ой минуты, а после этого больше протестовали, чем поддерживали команду. Атмосфера совершенно невыносимая.

Вокруг клуба, да и в самом клубе, сейчас говорят о кардинальных, эпохальных, революционных, тектонических изменениях и в команде, и в кабинетах. О новых игроках, тренерах, директорах. Большинство, разумеется, произойдут летом. Но спортдир может быть назначен в ближайшее время. Да и тренер, если Сержиу Консейсау продолжит проигрывать.

Дикие ошибки Тео Эрнандеса, Майка Маньяна привели к вылету из Лиги Чемпионов, поражениям со счетом 1:2 от "Болоньи", "Торино", "Лацио". В последнем матче Маньян привез пенальти, реализованный на 98-ой минуте. А с 67-ой "Милан" играл вдесятером из-за удаления Страхиньи Павловича. Даже в таком состоянии он сумел сравнять счет. Но в итоге не выдержал.

Даже "Лечче" в лучшей форме. Хотя последние матчи также проиграл. Но не три, а всего два. Со счетом 0:1 "Удинезе" и "Фиорентине". Приличным командам. А до этого дважды сыграл вничью 0:0, в том числе дома против "Болоньи". До этого дома проиграл "Лацио" лишь на 87-ой минуте, а "Ювентусу" не проиграл вообще. Хотя в его резюме и 0:4 от "Интера" и 0:6 от "Фиорентины" дома.

В трех из четырех последних домашних матчей он с игры не пропускал. Хотя также в этих четырех не забивал вообще. В целом на всех полях речь о худшей атаке в лиге со всего 18-ю голами. А вот оборона не так плоха, на 16-ом месте. Что позволяет и по очкам в целом идти на 16-ом, на два места выше зоны вылета. А большего эта команда и не желает.

Консейсау заявляет, что первая неделя без матчей в мидуик за долгое время пошла на пользу команде, она успокоилась, кое-что наиграла. Продолжает призывать подопечных играть как команда, "как солдаты", тяжело работать. Хотя ничего такого от них не было видно. Говорит об отсутствии везения. Призывает не думать об общем состоянии, а лишь о следующем матче.

Что же касается главного тренера "Лечче", то бывший тренер "Милана" Марко Джампаоло, работающий на юге Италии с ноября, призывает подопечных сосредоточиться на своих делах и не думать о проблемах соперника. Говорит, что мысли о том, что соперник в плохой форме, могут вылезть боком.

Последние матчи команд

Кадры

На неделе очень много говорили о возможном изгнании многих лидеров "Милана" на скамью запасных. Эрнандес, Леау - главные кандидаты. Как и новый форвард Сантьяго Хименес, находящийся в плохой физической форме. Опорник Фофана также может уйти в запас. Точно не будет дисквалифицированных Маньяна и Павловича, травмированных Лофтуса-Чика и Рояля.

Ожидается дебют зимнего новичка Бондо, приехавшего травмированным, но теперь здорового. Могут сыграть и еще один зимний новичок Соттил, и запасной левый защитник Бартезаги. Вернулся Уокер. Вернулся даже очень долго травмированный Флоренци. В центре обороны три кандидата на два места - Габбия, Тиав, Томори.

"Лечче" нервничал из-за повреждений своих главных атакеров Крстовича (трансферная цель "Милана") и Пьеротти, но оба готовы играть. Второй пропустил один матч, во Флоренции, первый же пропускал лишь тренировки. Вингер Банда и опорник Хельгасон также готовы. Не готов лишь игрок запаса Марчвински.

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Жан, Галло, Л. Кулибали, Пьерре, Бериша, Пьеротти, Крстович, Моренте

"Милан": Спортьелло, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Бондо, Муса, А. Хименес, Рейндерс, Пулишич, Абрахам

Цифры и факты

"Милан" проиграл "Лечче" лишь два матча в Серии А - в 1997-ом и 2006-ом годах, выиграв 22 и сыграв вничью 13. Последние два очных матча "россонери" выиграли со счетом 3:0. Правда, из последних пяти выиграли лишь три - две ничьи, четыре из последних семи - три ничьи

В Лечче местная команда не проиграла "Милану" в двух последних матчах - ничьи 2:2, в последних девяти проиграла лишь дважды - победа и шесть ничьих

"Милан" проиграл пять из шести последних гостевых матчей во всех турнирах при одной победе. "Лечче" не выиграл в пяти последних домашних - две ничьи 0:0 и три поражения

"Лечче" не забивал в последних четырех домашних матчах лиги. В пяти подряд таких он в последний раз не забивал в апреле 2023-го года. Также он не забивал в четырех последних матчах в лиге на всех полях

"Милан" проиграл три последних матча лиги, пропустив во всех по два мяча. В последний раз он проиграл четыре подряд с как минимум двумя пропущенными в 1974-ом году

Сержиу Консейсау набирает в среднем во главе "Милана" в Серии А 1.4 очка за матч. Предыдущим тренером команды со средним показателем ниже 1.5 был нынешний наставник "Лечче" Марко Джампаоло в сезоне 2019/20 - 1.29

В Серии А нынешнего сезона лишь "Кальяри" хуже "Лечче" (10.24) и "Милана" (8.83) по отрицательной разнице между забитыми мячами и xG, не считая пенальти

"Милан" получил 16 красных карточек во всех турнирах за последние два сезона, больше, чем любая другая команда Серии А за этот период. В этом сезоне в лиге на его счету пять. Как и у "Лечче". Лишь у "Вероны" больше - семь

Прогноз: Лечче - Милан 1:2

"Лечче" против грандов и играл вничью, и влетал в одни ворота. Впрочем, "Милан" ныне слабо напоминает гранда. Да и на "Виа Дель Маре" ему почти всегда тяжело. Так что плотную игру можно предсказать наверняка. А результат все же предскажем победный для гостей, которые отдохнули и которым некуда отступать. Разве что гол хозяев возможен.