Наполи - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.03.2025

Пять туров подряд без побед - слишком много, когда борешься за Скудетто. Из-за четвертого такого "Наполи" потерял первое место, из-за пятого, прямой битвы с "Интером", не сумел на него вернуться. В этот уик-энд "Интер", скорее всего, победит дома "Монцу", последнюю команду лиги. Отпускать его нельзя. Потому победа над "Фиорентиной" нужна позарез.

Серия А. 28-й тур

9 марта. 16:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Наполі - Фіорентина Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Интер" 27 17 7 3 60-25 58 2 "Наполи" 27 17 6 4 43-22 57 3 "Аталанта" 27 16 7 4 59-26 55 4 "Ювентус" 27 13 13 1 45-21 52 5 "Лацио" 27 15 5 7 49-35 50 6 "Болонья" 27 12 11 4 42-33 47 7 "Фиорентина" 27 13 6 8 42-28 45 8 Рома 27 12 7 8 42-30 43 9 "Милан" 27 11 8 8 39-30 41 10 "Удинезе" 27 11 6 10 34-37 39 11 "Торино" 27 8 10 9 31-32 34 12 "Дженоа" 28 7 11 10 26-36 32 13 Комо 27 7 7 13 33-43 28 14 Верона 27 8 2 17 27-56 26 15 "Кальяри" 28 6 8 14 28-43 26 16 Лечче 27 6 7 14 18-43 25 17 "Парма" 27 5 8 14 32-46 23 18 "Эмполи" 27 4 10 13 23-44 22 19 Венеция 27 3 9 15 22-41 18 20 Монца 27 2 8 17 21-45 14

Последние два матча неаполитанцев вызвали противоположные ощущения. Единственное поражение с восьмого декабря (1:2 в Комо) заставило Антонио Конте говорить о невыполнении подопечными его указаний во втором тайме, о провале. А вот ничья с "Интером" была воспринята весьма положительно, особенно - второй тайм, в которым соперника выносили.

Конте и игроки разочарованы ничьей против чемпиона, считают, что заслужили большего. Заявляют, что такая игра придает им веру в себя. Увидим против "Фиорентины", достаточно ли веры придала. Хотя бы на этот раз удалось забить важный гол в последней стадии матча (на 87-ой минуте), а не пропустить, как за последние сорок дней против "Ромы", "Лацио", "Комо".

"Фиорентина" также редко побеждает. Причем, в отличие от "Наполи", не играет вничью, а проигрывает. Четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах и лишь 1:0 дома над "Лечче" неделю тому. Причем "Комо" проиграла не в гостях, как "Наполи", а дома, и не в борьбе, а в одни ворота. Потому в клубе очень неспокойно, кресло под Раффаэле Палладино шатается.

"Наполи" посреди недели отдыхает. А "Фиорентина" играла в четверг в Лиге Конференций. В гостях против "Панатинаикоса". На 19-ой минуте уступала со счетом 0:2, сравняла уже к 23-ей, но на 55-ой пропустила и проиграла. Палладино заявлял, что он в равной мере доволен и разочарован игрой команды в Афинах. Особенно разочарован плохим вторым таймом.

Неудачный второй тайм - не новая проблема и для "фиалок", поскольку в предыдущем гостевом матче лиги бодались на равных с аутсайдером "Вероной" до перерыва, а вот после него полностью развалились. Чудом продержались до добавленного времени, но в итоге пропустили заслуженный гол и проиграли.

Нынешняя неудачная серия "Наполи" началась после большой победы - 2:1 дома над "Ювентусом". Нынешний неудачный период "Фиорентины" - после блестящей победы дома над "Интером" (3:0). Совсем незадолго до этих побед первый также победил в гостях "Аталанту", а вторая - "Лацио". Так что обе команды умеют побеждать в больших матчах, пусть и не всегда.

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Обе команды не любят владение мячом, 9-10 в лиге по нему. "Фиорентина" желает высоко прессинговать и проводить резкие вертикальные атаки. "Наполи" также любит вертикальные атаки, а вот прессингует консервативно. Обе команды и по ударам по воротам и по xG середняки - 8-10 места.

Очный матч в первом круге состоялся четвертого января во Флоренции и завершился победой "Наполи" со счетом 3:0. Даже если не смотреть на счет, тот матч был наиболее легким для неаполитанцев с начала ноября. Даже можно сказать - единственным легким. А для "Фиорентины" - единственным провальным в сезоне, пока не встретилась в феврале с "Комо".

При этом "Фиорентина" навсегда запомнится как команда, отобравшая более чем реальные шансы на Скудетто "Наполи" победами над ним в сезонах 2017/18 и 2021/22 весной. Причем во втором случае - в Неаполе. Неужели вновь сделает это? Здесь должен проявиться характер Конте и именно в такой момент и против такого соперника прервать серию без побед.

Еще один интересный аспект - календарь "Наполи" до окончания сезона не такой сложный. Ему уже не нужно играть против команд Топ-5 лиги, а из команд Топ-10 - лишь против кризисных "Фиорентины" и "Милана" и проти нестабильной "Болоньи". Конкурентам же из Топ-5 еще рубиться друг с другом как минимум дважды. Нужно пользоваться этим.

Последние матчи команд

Кадры

Нерес по-прежнему отсутствует (как и Мадзокки). Потому Конте должен оставить схему 3-5-2. Хотя серьезно раздумывал ее сменить, и во Флоренции сработала 4-3-3 с левым защитником Спинаццолой на фланге атаки, успешная игра против "Интера" изменила планы. А ныне возвращается Оливера и может заменить Спинаццолу.

Дилемма - в центре поля. Ангисса все еще травмирован. Против "Интера" начинал матч Гилмор, но гол забил в итоге Биллинг, вышедший вместо него. Также под вопросом уставший МакТоминей. В итоге Гилмор и Биллинг могут появиться на поле с первых минут одновременно.

Внимание - на Ромелу Лукаку, не забивавшего в пяти последних турах. Без его голов команда не побеждает. Именно его гол принес последнюю победу "Наполи" - над "Ювентусом". Он забивал и во Флоренции. В сущности, в последний раз "Наполи" побеждал без его гола и/или ассиста 29-го декабря. Конте заявляет, что игра Ромелу против "Интера" - лучшая в сезоне.

Палладино должен думать об усталости своих игроков, о ротации перед ответным матчем против "Панатинаикоса". Мандрагора и Дзаньоло дисквалифицированы, Адли и Кольпани травмированы, Фолоруншо под вопросом из-за травмы. Паризи, Катальди, Понграчич, Гудмундссон, Мари, Ндур - реальные замены Гозенсу, Ричардсону, Бельтрану, Фаджоли, Морено.

Подумать следует и о тактической схеме. В двух последних матчах играли три центральных защитника, в нескольких до того - два.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано, Лоботка, Гилмор, Биллинг, Оливера, Лукаку, Распадори

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Мари, Раньери, Додо, Катальди, Фаджоли, Ричардсон, Гозенс, Гудмундссон, Кен

Цифры и факты

Результаты последних шести очных матчей в лиге на всех полях - по две победы и две ничьи. Последний завершился победой "Наполи" во Флоренции со счетом 3:0

Результаты последних шести очных матчей в лиге в Неаполе - по три победы каждой из команд. Последний завершился победой "Фиорентины" со счетом 3:1. А прямо перед этими шестью состоялась ничья 0:0

"Наполи" выиграл семь матчей лиги подряд против всех на всех полях, а сразу после этого не выиграл пять подряд - четыре ничьи и поражение

"Фиорентина" выиграла последний матч лиги, прямо перед этим три подряд проиграла, прямо перед этим три подряд выиграла, а прямо перед этим не выиграла шесть подряд (две ничьи, четыре поражения)

"Наполи" не проиграл в последних пяти домашних матчах лиги, но после трех побед подряд два последних матча сыграл вничью 1:1

"Фиорентина" проиграла два последних матча лиги в гостях, три из четырех последних (одна победа) и четыре из шести последних (победа и ничья)

В последних семи матчах лиги "Наполи" на всех полях забивали обе команды. Он сам забивал в последних 12-ти таких. Лишь в одном из пяти последних матчей лиги "Фиорентины" забивали обе команды. В двух из них она не забила, а в двух - не пропустила

"Фиорентина" пропускала в шести последних гостевых матчах лиги, а забивала в четырех из пяти последних (не забила в последнем). "Наполи" забивал в пяти последних домашних матчах лиги, а пропускал в трех последних

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Наполи - Фиорентина 2:1

Вряд ли "Наполи" будет так легко, как в первом круге. Он не в форме, давно не побеждал. Да и имя "Фиорентины", уже отбиравшей у него шансы на Скудетто дважды, будет давить. Но все же характер Конте должен проявиться. Тем более, что и сам соперник в плохой форме, еще и сильно нервничает и устал. Пожалуй, забьют обе. Но хозяева победят.