Эмполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.03.2025

"Рома" в блестящей форме в плане результатов. Правда, игра не всегда гладка, почти все победы сложны. Особенно - в гостях. Серия из 13-ти гостевых матчей лиги без побед не скоро будет забыта, хотя и прервана тремя победами подряд. Так что и выезд в Эмполи к команде из зоны вылета сложен. Тем более - между матчами Лиги Европы.

Серия А. 28-й тур

9 марта. 19:00. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Емполі - Рома Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Интер" 27 17 7 3 60-25 58 2 "Наполи" 27 17 6 4 43-22 57 3 "Аталанта" 27 16 7 4 59-26 55 4 "Ювентус" 27 13 13 1 45-21 52 5 "Лацио" 27 15 5 7 49-35 50 6 "Болонья" 27 12 11 4 42-33 47 7 "Фиорентина" 27 13 6 8 42-28 45 8 Рома 27 12 7 8 42-30 43 9 "Милан" 27 11 8 8 39-30 41 10 "Удинезе" 27 11 6 10 34-37 39 11 "Торино" 27 8 10 9 31-32 34 12 "Дженоа" 28 7 11 10 26-36 32 13 Комо 27 7 7 13 33-43 28 14 Верона 27 8 2 17 27-56 26 15 "Кальяри" 28 6 8 14 28-43 26 16 Лечче 27 6 7 14 18-43 25 17 "Парма" 27 5 8 14 32-46 23 18 "Эмполи" 27 4 10 13 23-44 22 19 Венеция 27 3 9 15 22-41 18 20 Монца 27 2 8 17 21-45 14

В первом круге в Риме "Рома" даже проиграла этому сопернику. Со счетом 1:2. Правда, то было в августе, при даже не прошлом, а позапрошлом тренере. Но забывать о таком результате не следует. Как и о последнем матче предыдущего сезона, когда "Рома" проиграла в Эмполи с таким же счетом, пропустив решающий мяч на 93-ей минуте.

Ныне, правда, римляне совсем на другой планете. На той, на которой ближе к 7:0 над "Эмполи", достигнутым дома в сентябре 2023-го года. Клаудио Раньери оживил команду, превратил в сильную, мотивированную, побеждающую. В счастливую. Пять побед в последних пяти матчах во всех турнирах. Восемь и три ничьи в последних 11-ти в лиге.

Впрочем, победы легко не давались. Из этих восьми были 5:0 и 4:0, но и четыре с разницей в один мяч. 1:0 в двух последних выездных в лиге над "Венецией" и "Пармой", которые на момент матчей находились в зоне вылета. Точно как "Эмполи" сейчас. В последнем туре лиги был вымучен камбек дома против "Комо" лишь после того, как тот остался вдесятером.

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Камбек состоялся и в последнем матче во всех турнирах - в четверг дома против "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы. Причем победный гол удалось забить лишь на 93-ей минуте. Ответный матч в ближайший четверг в Бильбао будет крайне сложным, и логично предположить, что перед ним команда Раньери побережет силы. А это дает шанс "Эмполи".

На что способны сами тосканцы? Они часто проигрывают разгромно грандам. Уже получали от них 0:3, 1:4, 0:5. 0:5 - от "Аталанты" в последнем домашнем матче. Правда, после этого они реабилитировались хорошей игрой против "Дженоа" (1:1). А особенно - хорошей игрой в гостях в Кубке против "Ювентуса" (1:1) и победой в серии пенальти.

Также на их счету плотная борьба с "Миланом" в позапрошлом домашнем матче (0:2), до этого - плотная в гостях с "Ювентусом" в лиге с забитым в дебюте матча и лишь 1:2 на 84-ой минуте, а в конце января - и заслуженная домашняя ничья 1:1 с "Болоньей".

Активно в атаке "Эмполи" не играет. По владению мячом - предпоследний в лиге, как и по ударам по воротам ("Рома" по этим показателям пятая). Зато умеет сковать соперника, пободаться с ним. Особенно - в первом тайме. На второй его обычно не хватает. У "Ромы" же наоборот - часто крайне бледные первые таймы, а затем прорыв во вторых.

Последние матчи команд

Кадры

Ротация в "Роме" неизбежна. Салемакерс вместо Ренша, Коне, Паредес или Гурна-Дуат вместо Кристанте или Писилли, Суле, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави и Бальданци на две позиции позади форварда при отдыхе Дибалы. Манчини дисквалифицирован, так что ему точно нужна замена. Ренш сместится в центр? Челик? Или выйдет зимний новичок Нельссон?

В центре атаки остра конкуренция между Артемом Довбиком и Эльдором Шомуродовым. Каждый из них забил победный мяч в одном из двух последних матчей во всех турнирах, при этом второй проведя весьма пассивно в атаке. Нужно еще помнить, что украинец недавно после травмы, так что логичнее выход с первых минут в Эмполи узбека.

В "Эмполи" травм всегда много. Анжорин, Эбуэхи, Фаццини, Хаас, Пеллегри, Сазонов, Сольбаккен, Вити, Журковски. Под вопросом защитник Исмаили и опорник Мале, автор гола против "Ювентуса" в Кубке. Разве что в атаке вариантов хватает - Эспозито, Коломбо, Куаме, Конате.

Хватает и вариантов в воротах. Вот только все они вызывают вопросы. Васкес и Сильвестри напривозили в последнее время, а Сегетти, герой матчей Кубка в 2024-ом году, слишком юн. В последнем матче против "Дженоа" ошибся Сильвестри, а Васкес отлично отработал ныне в Кубке против "Ювентуса". Значит, последний?

От судьбы Мале зависит судьба Виктора Коваленко, заменявшего его. Правда, в Кубке с первых минут играл юный Тосто, опередив опытного украинца. А еще возможен выход лишь двух чистых опорников (Грасси и Хендерсона) с левым защитником Какаче рядом с ними. Такое уже не раз пробовалось.

В целом Коваленко начал вторую каденцию в "Эмполи" с двух выходов на замену подряд, хотя и после 80-ой минуты, а вот в двух последних матчах остался в запасе. Несмотря на все травмы в команде.

Если один из украинцев начнет матч на поле, а другой - в запасе, шансы, что они встретятся на поле, невелики. Поскольку Довбика уж точно будут менять во втором тайме, если он начнет матч с первых минут. А если оба начнут в запасе - шанс, что встретятся на поле, выше.

"Эмполи": Васкес, Мариануччи, Гогличидзе, Де Шильо, Гьяси, Грасси, Хендерсон, Мале, Пеццелла, Эспозито, Коломбо

"Рома": Свилар, Ренш, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Шомуродов

Цифры и факты

Два последних очных матча выиграл "Эмполи" со счетом 2:1 - в августе в гостях и в мае дома. А вот до этого восемь подряд выиграла "Рома". Последней в серии ее побед была 7:0 дома в сентябре 2023-го года

В Эмполи последний очный матч выиграли хозяева - 2:1. До этого - три победы подряд на счету гостей, а до этого состоялась ничья 0:0

В последних трех матчах в Эмполи забивали обе команды. "Рома" забивала в "Эмполи" в последних четырех, а на всех полях этому сопернику - в последних десяти

"Рома" побеждала в пяти последних матчах во всех турнирах на всех полях против всех, не проиграла в семи последних таких - шесть побед и ничья. В лиге на всех полях она побеждала в четырех последних, не проиграла в 11-ти последних - восемь побед и три ничьи

"Рома" побеждала в трех последних гостевых матчах лиги, прервав ими серию из 13-ти таких матчей без побед

"Эмполи" сыграл последний матч лиги вничью после четырех поражений подряд. Он не побеждал в лиге в последних 12-ти матчах - три ничьи, девять поражений. Дома в лиге он проиграл два последних матча и не выиграл в семи последних - две ничьи, пять поражений

"Рома" забивала в 11-ти последних матчах лиги на всех полях, а не пропускала в трех из последних четырех. "Эмполи" пропускал в 16-ти последних, а не забивал в трех из последних четырех

В гостях в лиге "Рома" забивала в пяти последних матчах, а не пропускала в последних двух. "Эмполи" дома в лиге пропускал в последних семи матчах, а не забивал в последних двух

В таблице первых таймов в Серии А нынешнего сезона "Эмполи" девятый. Выше "Ромы", которая на 12-ом месте. В таблице вторых таймов "Эмполи" последний, а "Рома" - восьмая. Разница мячей "Эмполи" в первых таймах - 16:15, во вторых - 7:29, "Ромы" в первых - 15:14, во вторых - 27:16

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Эмполи - Рома 1:1

"Рома" в замечательном настроении. Но ей все еще тяжело в гостях, все еще тяжело в целом, тяжело против "Эмполи", и она скорее думает сейчас о Лиге Европы. А "Эмполи" в зоне вылета Серии А, но лишь в одном очке от спасительного 17-го места и вдохновлен победой над "Ювентусом" в Кубке. Он будет яростно бороться. Ничья здесь реальна.