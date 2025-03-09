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Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.03.2025
Нужно доказывать серьезность борьбы за Скудетто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" переживает неудачный период, мало побеждает. Но все еще не выпала из борьбы за Скудетто. "Ювентус" как раз переживает удачный в лиге и совершенно неожиданно вполз в борьбу за Скудетто. Сегодняший очный матч даст ответ на вопрос, действительно ли эти команды борются за трофей.
Серия А. 28-й тур
9 марта. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Аталанта"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Состояние команд
"Юве" одержал пять побед в лиге подряд (впервые с января 2024-го года), в том числе над самим "Интером" (1:0 дома), и вдруг оказался на расстоянии всего шести очков от первого места. Тьяго Мотта, правда, призывает думать лишь о следующем матче, а на вопрос о Скудетто смеется, напоминая, сколько грязи вылили на его команду в этом сезоне. Хотя ведь она и вправду играет невзрачно, вымучивает победы.
Неделю тому она имела огромное преимущество дома против "Вероны" - 27:5 по ударам по воротам, 76:24 - по владению мячом, но второй мяч забила лишь на 90-ой минуте. В целом три из пяти побед были добыты с разницей в один мяч, в двух остальных разницу более одного обеспечивали лишь голы на 90-91 минутах. В одном из матчей пришлось совершать камбек, во втором - вырывать победу на 89-ой минуте с пенальти.
Туринцы в целом пребывали в ужасном настроении. Из-за вылетов из Лиги Чемпионов и Кубка Италии. Последний состоялся полторы недели тому. Тьяго Мотта признавал позорную игру в нем, закрыл команду в гостинице с вечера воскресенья и до самого матча против "Вероны". Болельщики же пришли и под ее окна с яростным протестом против игроков, тренера и руководства клуба.
На пресс-конференции перед "Вероной" наставнику "Ювентуса" пришлось больше говорить о вылете из Коппа дома от аутсайдера лиги "Эмполи". Также ему пришлось отвечать на раздражающие вопросы, поддерживает ли его руководство клуба и не отказалась ли его команда от Кубка ради лиги.
В "Аталанте" также страстей достаточно. Она также за последние недели вылетела из Коппа и из Лиги Чемпионов. В сопровождении ссоры Джан Пьеро Гасперини с Адемолой Лукманом и заявления тренера о том, что не продлит контракт с клубом, истекающий летом 2026-го года. В лиге же команда одержала лишь три победы в десяти последних матчах. В том числе 0:0 дома против аутсайдеров "Кальяри" и "Венеции".
Неделю тому подопечные Гасперини дважды попали в стойку ворот последней, запороли и другие моменты. Но следует отметить, что по ударам в створ счет был лишь 3:2 (по ударам по воротам - 18:8), то есть били бергамцы неточно.
У них наблюдается дикий перекос между результатами дома и в гостях. В пользу гостевых. Дважды 0:0 в последних двух домашних матчах лиги, дважды 5:0 в последних двух гостевых. Гасперини объясняет это банально - в Бергамо соперники больше закрываются, ставят "автобусы", а на своих полях играют более открыто, оставляют простор.
"Ювентус" - второй в лиге по владению мячом. "Аталанта" - четвертая. Обе команды пытаются доминировать. Мотта требует от своих в этом матче доминировать и не позволять "Аталанте" играть, иначе придется плохо, призывает противопоставить ее прессингу и интенсивности свои.
В целом выходит, что сильная домашняя команда принимает сильную гостевую. А сильная оборона ("Юве" первый в лиге по пропущенным) - сильную атаку ("Аталанта" вторая по забитым). Впрочем, и атака "Юве" не так плоха - четвертая в лиге, неплоха и оборона "Аталанты" - третья.
Последние матчи команд
Ювентус
Ювентус - Милан 1:0 (лига)
ПСВ - Ювентус 3:1 доп. вр (Лига Чемпионов)
Кальяри - Ювентус 0:1 (лига)
Ювентус - Эмполи 1:1, пен. 2:4 (Кубок)
Ювентус - Эллас Верона 2:0 (лига)
Аталанта
Брюгге - Аталанта 2:1 (Лига Чемпионов)
Аталанта - Кальяри 0:0 (лига)
Аталанта - Брюгге 1:3 (Лига Чемпионов)
Эмполи - Аталанта 0:5 (лига)
Аталанта - Венеция 0:0 (лига)
Кадры
Вейга вернулся к тренировкам "Ювентуса", но как раз Гатти начал пропускать их. А Бремер и Кабал отсутствуют давно. Савона - несколько недель. Так что кадровая ситуация в обороне по-прежнему сложная. Хотя бы неделю тому вернулся Калулу и за это время должен был выздороветь окончательно. Камбиазо уже также играл неделю тому.
Не впервые отсутствуют опорник Луис и вингер Консейсау, но им есть замены. "Вероне" забивали опорники Кефрен Тюрам и Коопмейнерс. Последний, бывший игрок "Аталанты", уходивший летом со скандалом, неделю тому впервые с октября не вышел в стартовом составе в лиге, вышел на замену и забил впервые с декабря. На флангах атаки есть Веа, Гонсалес, Йилдиз, Мбангула. Универсал МакКенни готов прикрыть везде.
В центре атаки тандем Коло Муани-Влахович играл вместе неудачно, потому уже против "Вероны" серб сел в запас. Француз же - официально лучший игрок лиги в феврале.
В "Аталанте" всегда много травм во всех линиях. Коссуну, Скамакка, Скальвини. Новая - Пош, центральный защитник. Как раз его коллега по амплуа Хиен должен вернуться, но в какой он форме? Неужели придется задействовать с первых минут ветерана Толоя? Или же далеко не впервые отодвинуть в оборону опорника Де Роона, потеряв его мощь и ум в центре поля?
В атаке больше вариантов, тем более, что Мальдини вернулся. Хотя стартовый состав предсказать нетрудно. Как и на флангах, где в последнее время Белланова и Дзаппакоста опережают Руджери и Куадрадо. Дилемма лишь одна - более атакующий Де Кетеларе или более сбалансированный Пашалич позади форварда? В Топ-матчах обычно играет второй.
Внимание на Матео Ретеги, автора 21-го гола в лиге.
"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Келли, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Кооопмейнерс, Йилдиз, Коло Муани, Н. Гонсалес
"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Ретеги
Цифры и факты
Последние три очных матча в лиге на всех полях завершились ничьими - 0:0, 2:2, 1:1. Прямо перед этим "Ювентус" победил, а прямо перед этим состоялись две ничьи. Таким образом, "Аталанта" не побеждала в последних шести
Последние два очных матча в лиге в Турине завершились ничьими - 3:3, 2:2. Прямо перед этим победила "Аталанта", а прямо перед этим состоялись три ничьи. Таким образом, "Ювентус" не побеждал в последних шести. "Аталанта" забивала в последних шести
"Ювентус" побеждал в пяти последних матчах лиги, прямо перед этим проиграв. Шести побед в лиге подряд он не одерживал с января 2023-го года
"Аталанта" побеждала в трех из десяти последних матчей лиги - шесть ничьих и поражение. Поражений не было в последних шести
"Аталанта" побеждала в трех последних гостевых матчах в лиге и не проигрывала в 11-ти последних - восемь побед, три ничьи. Последние два гостевых матча лиги она выигрывала со счетом 5:0, последние два домашних завершились со счетом 0:0
"Ювентус" не проиграл в 21-ом последнем домашнем матче лиги - десять побед, 11 ничьих. В последних четырех он побеждал. Пяти побед дома в лиге подряд не было с ноября 2023-го года
"Ювентус" не пропускал в трех последних матчах лиги на всех полях и в трех из четырех последних домашних. Он забивал в 14-ти последних матчах лиги на всех полях и в 11-ти последних домашних
"Аталанта" не пропускала в четырех последних матчах лиги на всех полях и в четырех из пяти последних гостевых
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Ювентус - Аталанта 1:1
Обе команды нервничают, не чувствуют уверенность в себе. Серия побед "Ювентуса" в лиге состоялась при совсем не впечатляющей игре, "Аталанту" же и вовсе невозможно понять - она побеждает в лиге нечасто, чередуя 5:0 с 0:0. Также команды мало пропускают, а в плане забитых мячей могут отличиться, но и вполне могут застрять. И в очных матчах между ними много ничьих. Значит, 1:1?
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