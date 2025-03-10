Лацио - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2025

Пять побед "Ювентуса" подряд вынудили "Лацио" уступить ему четвертое место в лиге. Но сильно "лациале" не отставали, цеплялись, набрав в тех пяти турах 11 очков. И вот теперь, после поражения "Юве" вчера, получили шанс вернуться в Топ-4. Сумеют ли им воспользоваться?

Серия А. 28-й тур

10 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

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Состояние команд

В последнее время команде Марко Барони непросто. Кроме ожидаемого 5:1 дома над "Монцей". Она проигрывала дома "Фиорентине", спасалась от поражения дома от "Наполи" на 87-ой минуте, одерживала сложную победу в Кальяри (2:1), играла лишь 0:0 с "Венецией" из зоны вылета, играла очень хорошо в Кубке, но вылетела от "Интера".

Последние два матча были просто душераздирающе нервными. Пропущенный от "Милана" в численном большинстве на 85-ой минуте, но затем все же победный пенальти Педро на 98-ой. Вдесятером с 77-ой и вдевятером с 93-ей минуты в Пльзени в Лиге Европы, но победный гол Исаксена (с игры) опять же на 98-ой.

Барони отметил отличный первый тайм против "Милана" и взрослость команды в целом, позволившую выцарапать такие матчи. Но требует быть в игре постоянно, постоянно атаковать, а не выключаться, как бывало в этих матчах.

Матч против "Удинезе" вряд ли будет легче. "Зебретте" играют лишь в одном турнире и в последних пяти турах лиги набрали 13 очков. Побеждая аутсайдеров и сыграв 1:1 в гостях с самим "Наполи", причем заслуженно. Также в январе заслуженно играли 0:0 с "Аталантой", в декабре побеждали в гостях "Фиорентину". В последних трех турах они даже не пропускали.

Побеждают они, правда, с трудом. "Венецию" - голом на 84-ой минуте, "Лечче" и "Парму" - со счетом 1:0 с помощью пенальти. Их запас прочности всегда невелик. Но в форме подопечные Косты Руньяича хорошей.

Тренер пытается им привить более активный стиль игры, больше владения мячом. Но они по-прежнему лучше всего себя чувствуют в контратаках. "Лацио" также любит не владеть мячом, а играть резко вертикально, быстро к воротам соперника.

Последние матчи команд

Лацио

Лацио - Наполи 2:2 (лига)

Венеция - Лацио 0:0 (лига)

Интер - Лацио 2:0 (Кубок)

Милан - Лацио 1:2 (лига)

Виктория Пльзень - Лацио 1:2 (Лига Европы)

Удинезе

Удинезе - Венеция 3:2 (лига)

Наполи - Удинезе 1:1 (лига)

Удинезе - Эмполи 3:0 (лига)

Лечче - Удинезе 0:1 (лига)

Удинезе - Парма 1:0 (лига)

Кадры

Главный форвард "Лацио" Кастельянос по-прежнему травмирован. Как и защитник Хюсай. Капитан Дзакканьи и Деле-Баширу вернулись, но, возможно, начнут в запасе. Педро готов. Центрфорвардом останется вингер - Чауна или Нослин. Проведель вернулся в ворота вместо Мандаса. Лаццари, Марушич и немного травмированный Тавареш - кандидаты на фланги обороны.

Правда, возможен переход на 4-3-3. С Диа в атаке и вернувшимся Весино как третьим опорником.

"Удинезе" по-прежнему без первых двух вратарей - Окойе и Савы. 39-летний Паделли играл в предыдущем матче и не пропустил. Также отсутствует защитник Туре. В атаке Лукка и Товен реализовали по пенальти в последних турах. Правда, оба должен был пробивать второй. Первый в матче против "Лечче" схватил мяч, не желал отдавать, пробил, забил, но сразу был заменен. Впрочем, проблема улажена.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Чауна

"Удинезе": Паделли, Т. Кристенсен, Соле, Бийол, Х. Камара, Карлстрем, Ловрич, Атта, Эккеленкамп, Лукка, Товен

Цифры и факты

"Удинезе" выиграл два последних очных матча в лиге (со счетом 2:1), до этого два выиграл "Лацио", а до этого три матча завершились вничью

В Риме в последних четырех очных матчах в лиге "Лацио" не побеждал - две ничьи, два поражения

"Лацио" не проигрывал в пяти последних матчах лиги против всех - три победы, две ничьи, "Удинезе" также не проигрывал точно в пяти - четыре победы, ничья

"Лацио" выиграл лишь один из шести последних домашних матчей лиги - три ничьи, два поражения. "Удинезе" выиграл лишь один из четырех последних гостевых в лиге - две ничьи и поражение

"Удинезе" забивал в семи последних матчах лиги на всех полях, а не пропускал в последних трех. "Лацио" забивал в семи из восьми последних таких, а пропускал в пяти из шести последних

Прогноз: Лацио - Удинезе 1:1

Последние победы "Лацио" выдирал с огромным трудом, на 98-ой минуте, до этого же и вовсе не победил. В последние два мидуика он играл и должен был сильно устать. А "Удинезе" не играет ни в Кубке, ни в Еврокубках, в лиге же в отличной форме. Не проиграл в гостях самому "Наполи". И статистика фриуланцев в очных матчах против "Лацио" очень хороша, особенно - в Риме. Здесь реальна ничья.