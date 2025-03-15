Милан - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.03.2025

В предыдущем туре "Милан" достиг дна, даже пробил его, проигрывая в Лечче со счетом 0:2 на пути к четвертому поражению подряд. Но сумел вернуться, начать подъем наверх, совершив камбек к победе. Сумеет ли он продолжить против "Комо", который теоретически также аутсайдер, но гораздо опаснее?

Серия А. 29-й тур

15 марта. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Комо"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція мат чу Мілан - Комо Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Интер" 28 18 7 3 63-27 61 2 "Наполи" 28 18 6 4 45-23 60 3 "Аталанта" 28 17 7 4 63-26 58 4 "Ювентус" 28 13 13 2 45-25 52 5 "Лацио" 28 15 6 7 50-36 51 6 "Болонья" 28 13 11 4 44-34 50 7 Рома 28 13 7 8 43-30 46 8 "Фиорентина" 28 13 6 9 43-30 45 9 "Милан" 28 12 8 8 42-32 44 10 "Удинезе" 28 11 7 10 35-38 40 11 "Торино" 28 8 11 9 33-34 35 12 "Дженоа" 29 8 11 10 28-37 35 13 Комо 28 7 8 13 34-44 29 14 "Кальяри" 28 6 8 14 28-43 26 15 Верона 28 8 2 18 28-58 26 16 Лечче 29 6 7 16 21-48 25 17 "Парма" 28 5 9 14 34-48 24 18 "Эмполи" 28 4 10 14 23-45 22 19 Венеция 28 3 10 15 23-42 19 20 Монца 28 2 8 18 23-48 14

При всех своих проблемах "Милан" все еще претендует на попадание в Лигу Чемпионов. "Ювентус" может потерять темп после 0:4 от "Аталанты", "Лацио" побеждает редко. Их реально догнать. Но для этого нужна серия побед. А серия из двух в лиге с начала октября была лишь однажды - в начале февраля.

Сержиу Консейсау заявляет, что нужно думать не о сериях, а о следующем матче. И улучшать игру. Он считает, что улучшение было видно уже в Лечче и что второй мидвик подряд без матчей пошел на пользу, что наконец-то удалось кое-что наиграть. Также уверяет, что игроки в отличном настроении.

На самом деле видны были разве что в физической готовности, ведь удалось забить трижды после 67-ой минуты. Не в игровой, поскольку играла команда все так же плохо. И состояние в клубе такое же плохое. Все разговоры о следующем сезоне, о революционных изменениях летом, в том числе уходе Консейсау.

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По сути, сегодня на "Сан Сиро" состоится практически собеседование с одним из претендентов на его пост - Сеском Фабрегасом. На вопрос об этом Консейсау, правда, ответил ожидаемо зло. Заявляя, что неуважительно говорить о других тренерах, когда он все еще здесь и что при этом он не ищет мести.

Фабрегас является одним из претендентов благодаря игре его команды. "Комо", новичок лиги, четыре тура тому уверенно переиграл в гостях "Фиорентину", три тура тому переиграл "Наполи", сбросив его с первого места. Затем вел в счете в гостях против "Ромы" и уступил лишь в численном меньшинстве.

В предыдущем туре он, правда, не сумел переиграть дома "Венецию" из зоны вылета, пропустив от нее в добавленное время. А в матчах против грандов его более частый "алгоритм", чем победа - сильная активная игра, часто открытие счета, но наивные ошибки и поражение со счетом 1:2.

Так за последние два месяца было против "Аталанты", "Ювентуса", "Ромы". Так было и против самого "Милана" 14-го января. "Комо" переигрывал и этого гранда, заслуженно открыл счет во втором тайме, но затем пропустил дважды в течение пяти минут.

"Милан" играет хаотично, разобранно, забитые мячи находит, но и много пропускает, в том числе из-за своих диких ошибок. Фабрегас отмечает, что соперник много забивает, особенно в концовках матчей. При этом призывает свою команду играть с характером, с активностью и идеями.

Она и вправду обычно играет активно, смело против грандов, любит владеть мячом, комбинировать. Правда, во втором тайме уже не хватает сил, и соперники начинают забивать ей. Хотя против "Фиорентины", "Наполи", "Лацио" в этом году сам "Комо" забивал и не пропускал во втором тайме.

Последние матчи команд

Кадры

Говорят о намерении Консейсау попробовать физически мощный центр поля Фофана-Бондо. Последний, зимний новичок, дебютировал в стартовом составе в Лечче на месте первого и отыграл хорошо. Перед ними сыграет Рейндерс. Они прикроют оборону, где возвращаются после дисквалификации Маньян и Павлович.

На левый фланг атаки с первых минут должен выйти Рафаэль Леау. В Лечче он вышел на второй тайм, изменил игру, сделал ассист. Его показатели при выходе на замену гораздо лучше, чем при игре с первых минут - гол и/или ассист за 52 минуты против 183-ех.

Справа в атаке должен выйти Кристиан Пулишич, автор двух голов в Лечче. А в центре - Сантьяго Хименес, не забивавший в четырех последних матчах. Хотя Тэмми Абрахам конкурирует с последним. Жоау Феликс застрял на скамье запасных.

Фабрегас сообщил, что у него впервые в сезоне нет травмированных. При этом все же некоторые игроки не в форме для стартового состава, например, Серхи Роберто. Дилемма в центре обороны - юный Джек, опытные Кемпф или Доссена, в центре поля - более оборонный Энгельхардт вместо Да Куньи или Перроне.

Сообщают также о возможности выхода в атаке воспитанника "Милана" Патрика Кутроне, но последние матчи "Комо" начинает без центрфорварда, и выходит успешно. Нико Пас и Ассан Диао берут на себя атаку - восемь голов на двоих в 2025-ом году.

"Милан": Маньян, Уокер, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Бондо, Рейндерс, Пулишич, С. Хименес, Леау

"Комо": Бютез, Смольчич, Гольданига, Кемпф, Валле, Перроне, Да Кунья, Какере, Стрефецца, Пас, Диао

Цифры и факты

"Милан" не проигрывал "Комо" в последних 12-ти очных матчах в Серии А, но выиграл немногим более половины из них - семь при пяти ничьих. На "Сан Сиро" "Милан" проиграл лишь один из 12-ти - четыре ничьи, семь побед. В последних пяти очных матчах на "Сан Сиро" "Комо" не забивал

"Комо" набрал больше очков в сезоне против команд Топ-10, чем против других - 17:12. "Милан" набрал гораздо больше против других - 34:10

"Комо" проиграл один из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях (две победы и ничья) - "Роме" в гостях, когда решающий мяч пропустил, играя вдесятером. "Милан" проиграл три из четырех последних, но выиграл последний

"Комо" побеждал в последнем гостевом матче лиги - "Фиорентину", но в целом в последних десяти гостевых это его единственная победа - три ничьи, шесть поражений

"Милан" проиграл в последнем домашнем матче лиги, но в целом в последних девяти домашних это его единственное поражение - три победы, пять ничьих

"Милан" пропустил по два мяча в четырех последних матчах лиги. В пяти подряд он не пропускал более одного в одном сезоне лиги с 1974-го года. При этом он забивал хотя бы один в последних восьми. "Комо" пропускал в девяти из последних десяти, а забивал в десяти из последних 11-ти

Сегодня Рафаэль Леау должен отыграть свой 250-й матч за "Милан" во всех турнирах. В 249-ти на его счету 68 голов и 50 ассистов. Ни один игрок ни одного клуба Серии А, кроме него, не достиг одновременно 50-ти голов и 50-ти ассистов со времени его дебюта в сезоне 2019/20

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Комо 2:1

"Обе забьют" - уверенный прогноз. В целом в матче могут быть забиты и четыре мяча и более. А вот результат предсказать сложнее. Может в который раз повториться сценарий матчей "Комо" против грандов - он будет играть хорошо, возможно, забьет первым, но во втором тайме устанет и проиграет.