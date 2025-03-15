Милан - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.03.2025

В предыдущем туре "Милан" достиг дна, даже пробил его, проигрывая в Лечче со счетом 0:2 на пути к четвертому поражению подряд. Но сумел вернуться, начать подъем наверх, совершив камбек к победе. Сумеет ли он продолжить против "Комо", который теоретически также аутсайдер, но гораздо опаснее?
При всех своих проблемах "Милан" все еще претендует на попадание в Лигу Чемпионов. "Ювентус" может потерять темп после 0:4 от "Аталанты", "Лацио" побеждает редко. Их реально догнать. Но для этого нужна серия побед. А серия из двух в лиге с начала октября была лишь однажды - в начале февраля.
Сержиу Консейсау заявляет, что нужно думать не о сериях, а о следующем матче. И улучшать игру. Он считает, что улучшение было видно уже в Лечче и что второй мидвик подряд без матчей пошел на пользу, что наконец-то удалось кое-что наиграть. Также уверяет, что игроки в отличном настроении.
На самом деле видны были разве что в физической готовности, ведь удалось забить трижды после 67-ой минуты. Не в игровой, поскольку играла команда все так же плохо. И состояние в клубе такое же плохое. Все разговоры о следующем сезоне, о революционных изменениях летом, в том числе уходе Консейсау.
По сути, сегодня на "Сан Сиро" состоится практически собеседование с одним из претендентов на его пост - Сеском Фабрегасом. На вопрос об этом Консейсау, правда, ответил ожидаемо зло. Заявляя, что неуважительно говорить о других тренерах, когда он все еще здесь и что при этом он не ищет мести.
Фабрегас является одним из претендентов благодаря игре его команды. "Комо", новичок лиги, четыре тура тому уверенно переиграл в гостях "Фиорентину", три тура тому переиграл "Наполи", сбросив его с первого места. Затем вел в счете в гостях против "Ромы" и уступил лишь в численном меньшинстве.
В предыдущем туре он, правда, не сумел переиграть дома "Венецию" из зоны вылета, пропустив от нее в добавленное время. А в матчах против грандов его более частый "алгоритм", чем победа - сильная активная игра, часто открытие счета, но наивные ошибки и поражение со счетом 1:2.
Так за последние два месяца было против "Аталанты", "Ювентуса", "Ромы". Так было и против самого "Милана" 14-го января. "Комо" переигрывал и этого гранда, заслуженно открыл счет во втором тайме, но затем пропустил дважды в течение пяти минут.
"Милан" играет хаотично, разобранно, забитые мячи находит, но и много пропускает, в том числе из-за своих диких ошибок. Фабрегас отмечает, что соперник много забивает, особенно в концовках матчей. При этом призывает свою команду играть с характером, с активностью и идеями.
Она и вправду обычно играет активно, смело против грандов, любит владеть мячом, комбинировать. Правда, во втором тайме уже не хватает сил, и соперники начинают забивать ей. Хотя против "Фиорентины", "Наполи", "Лацио" в этом году сам "Комо" забивал и не пропускал во втором тайме.
Последние матчи команд
Кадры
Говорят о намерении Консейсау попробовать физически мощный центр поля Фофана-Бондо. Последний, зимний новичок, дебютировал в стартовом составе в Лечче на месте первого и отыграл хорошо. Перед ними сыграет Рейндерс. Они прикроют оборону, где возвращаются после дисквалификации Маньян и Павлович.
На левый фланг атаки с первых минут должен выйти Рафаэль Леау. В Лечче он вышел на второй тайм, изменил игру, сделал ассист. Его показатели при выходе на замену гораздо лучше, чем при игре с первых минут - гол и/или ассист за 52 минуты против 183-ех.
Справа в атаке должен выйти Кристиан Пулишич, автор двух голов в Лечче. А в центре - Сантьяго Хименес, не забивавший в четырех последних матчах. Хотя Тэмми Абрахам конкурирует с последним. Жоау Феликс застрял на скамье запасных.
Фабрегас сообщил, что у него впервые в сезоне нет травмированных. При этом все же некоторые игроки не в форме для стартового состава, например, Серхи Роберто. Дилемма в центре обороны - юный Джек, опытные Кемпф или Доссена, в центре поля - более оборонный Энгельхардт вместо Да Куньи или Перроне.
Сообщают также о возможности выхода в атаке воспитанника "Милана" Патрика Кутроне, но последние матчи "Комо" начинает без центрфорварда, и выходит успешно. Нико Пас и Ассан Диао берут на себя атаку - восемь голов на двоих в 2025-ом году.
"Милан" не проигрывал "Комо" в последних 12-ти очных матчах в Серии А, но выиграл немногим более половины из них - семь при пяти ничьих. На "Сан Сиро" "Милан" проиграл лишь один из 12-ти - четыре ничьи, семь побед. В последних пяти очных матчах на "Сан Сиро" "Комо" не забивал
"Комо" набрал больше очков в сезоне против команд Топ-10, чем против других - 17:12. "Милан" набрал гораздо больше против других - 34:10
"Комо" проиграл один из четырех последних матчей лиги против всех на всех полях (две победы и ничья) - "Роме" в гостях, когда решающий мяч пропустил, играя вдесятером. "Милан" проиграл три из четырех последних, но выиграл последний
"Комо" побеждал в последнем гостевом матче лиги - "Фиорентину", но в целом в последних десяти гостевых это его единственная победа - три ничьи, шесть поражений
"Милан" проиграл в последнем домашнем матче лиги, но в целом в последних девяти домашних это его единственное поражение - три победы, пять ничьих
"Милан" пропустил по два мяча в четырех последних матчах лиги. В пяти подряд он не пропускал более одного в одном сезоне лиги с 1974-го года. При этом он забивал хотя бы один в последних восьми. "Комо" пропускал в девяти из последних десяти, а забивал в десяти из последних 11-ти
Сегодня Рафаэль Леау должен отыграть свой 250-й матч за "Милан" во всех турнирах. В 249-ти на его счету 68 голов и 50 ассистов. Ни один игрок ни одного клуба Серии А, кроме него, не достиг одновременно 50-ти голов и 50-ти ассистов со времени его дебюта в сезоне 2019/20
"Обе забьют" - уверенный прогноз. В целом в матче могут быть забиты и четыре мяча и более. А вот результат предсказать сложнее. Может в который раз повториться сценарий матчей "Комо" против грандов - он будет играть хорошо, возможно, забьет первым, но во втором тайме устанет и проиграет.